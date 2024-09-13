Прогнозы на РПЛ возвращаются: не ждите много голов от ЦСКА и «Зенита», «Спартаку» будет сложно в Махачкале

Это новый раунд всесезонного конкурса прогнозов от авторов Спортса на РПЛ – в прицеле восьмой тур. Команду Александра Дорского представляет Илья Васильев, а команду Глеба Чернявского – Александр Головин. Центральный матч тура: конечно, ЦСКА – «Зенит».

Илья Васильев: ЦСКА и «Зенит» много не забьют, «Спартак» тяжело победит в Махачкале

ЦСКА – «Зенит»: тотал меньше 2,5

ЦСКА в три центральных защитника – традиционно сложный соперник для «Зенита» Сергея Семака.

Все началось с Алексея Березуцкого в августе-2021: «Зенит» с трудом дожал только на 82-й минуте (1:0).

Аналогичная история с 3-4-3 Владимира Федотова: в любом состоянии ЦСКА навязывал неудобные условия и топ-борьбу: команда Семака только единожды забила два, в остальных – либо один, либо вообще ноль (дважды проиграла в РПЛ).

Марко Николич продолжает стратегию Федотова – очевидно, «Зенит» столкнется с трудностями. Учитывая тактический контекст, логично поразмышлять о малорезультативной игре – например, тотал меньше 2,5.

«Динамо» Махачкала – «Спартак»: победа гостей с разницей в 1 гол

«Спартак» Деяна Станковича пока тяжелый против автобусов («Ахмат», «Рубин»). Выезд в Махачкалу – новое испытание. Больших сомнений в победе «Спартака» нет (хотя не удивлюсь и ничьей), но здесь тоже не жду уверенного отрыва – скорее всего, «Спартак» победит с разницей в один гол.

Александр Головин:

ЦСКА – «Зенит»: обе забьют (1,93)

Прогнозы после паузы на сборную – лотерея, когда стандартная логика не работает. В обычное время я бы поставил на победу «Зенита» (ЦСКА ищет себя и побеждает аутсайдеров) или на тотал меньше 2,5 (Николич умеет закрываться). Но международные матчи спутали все.

В новых условиях думаю, что игра будет веселее обычного. У ЦСКА много сборников. Перелеты и смена часовых зон сказываются на свежести – это ведет к ошибкам и повышению результативности. В то же время две недели – отличная возможность, чтобы до молекул изучить успешный план соотечественника Станковича и попросить игроков повторить его.

Тем что более что «Зенит» не так надежен в обороне, как кажется. Пропустив всего один раз, команда допустила 7,28 xG. Разница в шесть голов – главная аномалия лиги. Пора ее исправить.

«Факел» – «Пари НН»: тотал угловых меньше 9,5 (1,81)

«Факел» в среднем за матч 7 раз бьет в сторону ворот (1,4 – в створ). «Пари» бьет 8,4 раза (2,1 – в створ). Все показатели – худшие в лиге. Обилию угловых при таких вводных взяться неоткуда.

Очная встреча наверняка окажется апогеем скукоты. «Факел» будет больше бороться, чем созидать. «Пари» – пытаться нагнетать, но вязнуть в центре поля. Кстати, даже в игре, где Илич сыграл первым номером, а соперник разрывал в контратаках (я про 2:4 с «Рубином»), команды не дотянули до 10 угловых. Почему их должно быть больше в матче, где ожидаются 0:0?

Очные встречи

ЦСКА – «Зенит»: два года без верховых матчей

15 мая. Кубок России. «Зенит» – ЦСКА – 0:0 (5:4 по пен.) 11 мая. РПЛ. «Зенит» – ЦСКА – 0:1 2 мая. Кубок. ЦСКА – «Зенит» – 1:1 3 сентября 2023-го. РПЛ. ЦСКА – «Зенит» – 1:1 15 июля 2023-го. Суперкубок России. «Зенит» – ЦСКА – 0:0 (5:4 по пен.)

Интересный факт : «Зенит» не проигрывает в 6 из 8 последних матчей в гостях против армейцев.

«Факел» – «Пари НН»: встреча самых пропускающих команд чемпионата

3 марта. РПЛ. «Пари НН» – «Факел» – 1:1 20 августа 2023-го. РПЛ. «Факел» – «Пари НН» – 2:0 14 мая 2023-го. РПЛ. «Факел» – «Пари НН» – 1:0 3 сентября 2022-го. РПЛ. «Пари НН» – «Факел» – 3:1 27 октября 2021-го. Кубок России. «Факел» – «Пари НН» – 0:1

Интересный факт : в 3 из 5 последних очных матчей была показана красная карточка.

«Спартак» и махачкалинское «Динамо» встречаются друг с другом впервые.

Как проходит конкурс прогнозов?

Соперничают две команды главных экспертов по российскому футболу: четверка Глеба Чернявского (Александр Головин, Валерий Самсонов, Максимилиан Алфимов) и дримтим Александра Дорского (Илья Васильев, Павел Тихонов и Любовь Курчавова).

Тем, кто следил за Евро, формат уже знаком. Но с одним обновлением: прогнозы на матчи ближайшего тура дает один представитель от команды, а не все авторы сразу. Итоговый подсчет чуть изменился: средний коэффициент, количество исходов остаются, от ROI и «банка» мы отказались. Теперь главный критерий – положительная и отрицательная разница по сумме ставок . Базовый показатель – 1000 рублей. От и отталкиваемся.

В прошлом туре у наших экспертов только один промах из четырех: Валерий Самсонов не угадал результативность «Локо» и «Краснодара». Зато попал с «Ахматом» и «Акроном». А Любовь Курчавова уверенно предсказала и сухую победу «Зенита» в Нижнем, и результативный матч в Черкизове.

Ставки на Спортсе

Фото: РИА Новости /Михаил Киреев, Александр Вильф, Григорий Соколов