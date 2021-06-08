Вспоминаем Евро-2008 вместе
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Фильм Sports.ru о Евро-2008 – лучшем турнире России. Рассказывают Аршавин, Семак, Игнашевич, Зырянов, Сычев и тренеры

Роман Широков Роман Широков
Игорь Корнеев Игорь Корнеев
Игорь Семшов Игорь Семшов
Сборная России по футболу Сборная России по футболу
Андрей Аршавин Андрей Аршавин
Евро-2008 Евро-2008
Сергей Семак Сергей Семак
Илья Казаков Илья Казаков
Александр Бородюк Александр Бородюк
Константин Зырянов Константин Зырянов
Сергей Игнашевич Сергей Игнашевич
Георгий Черданцев Георгий Черданцев
Александр Кержаков Александр Кержаков
Владимир Стогниенко Владимир Стогниенко
Дмитрий Сычев Дмитрий Сычев
Футбол Футбол

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Всем привет, это Саша Дорский, вы можете знать меня по текстам и интервью про РПЛ на Sports.ru.

Перед каждым большим турниром сборных мы вспоминаем лучшее из прошлых попыток – конечно, нам сразу приходит в голову Евро-2008, когда банда Гуса Хиддинка в фантастическом стиле обыграла Нидерланды (3:1) и завоевала бронзу. 

Спустя годы та сборная воспринимается почти как идеал, но на самом деле в ее жизни было много неудачных дней и драм. На само Евро Россия попала лишь благодаря сенсационной победе Хорватии в гостевом матче с Англией (3:2), лучший бомбардир отбора Александр Кержаков не попал в заявку на финальный турнир, главный российский нападающий весной 2008-го Павел Погребняк пропустил Евро из-за травмы, а Роману Широкову в прямом эфире заявили, что он – не уровень сборной. 

Мне и всему Sports.ru захотелось разобраться в настоящей истории сборной России Гуса Хиддинка, поэтому мы и сняли фильм «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни». Это фильм о том, чем жила национальная команда при Гусе и о том, как великий голландский тренер повлиял на нас и наш футбол. 

Мы поговорили с Андреем Аршавиным, Сергеем Семаком, Константином Зыряновым, Сергеем Игнашевичем, Дмитрием Сычевым, Игорем Семшовым, Романом Широковым, Александром Кержаковым, тренерами той сборной Александром Бородюком и Игорем Корнеевым, пресс-атташе Ильей Казаковым, личным помощником Хиддинка Евгением Савиным, а также комментаторами Владимиром Стогниенко и Георгием Черданцевым, работавшими на Евро-2008.

Режиссер фильма – Солтан Сунгатуллин. За последние полгода вы точно видели три его работы: новогодний ролик «Рубина», поздравление с 8 марта в стиле «Нового папы», а также песни в потрясающем исполнении игроков казанцев к 50-летию Леонида Слуцкого.

Фильм доступен эксклюзивно в видеосервисе Wink по ссылке по промокоду «Спортс». 

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Приятного просмотра!

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