Фильм Sports.ru о Евро-2008 – лучшем турнире России. Рассказывают Аршавин, Семак, Игнашевич, Зырянов, Сычев и тренеры

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Всем привет, это Саша Дорский, вы можете знать меня по текстам и интервью про РПЛ на Sports.ru.

Перед каждым большим турниром сборных мы вспоминаем лучшее из прошлых попыток – конечно, нам сразу приходит в голову Евро-2008, когда банда Гуса Хиддинка в фантастическом стиле обыграла Нидерланды (3:1) и завоевала бронзу.

Спустя годы та сборная воспринимается почти как идеал, но на самом деле в ее жизни было много неудачных дней и драм. На само Евро Россия попала лишь благодаря сенсационной победе Хорватии в гостевом матче с Англией (3:2), лучший бомбардир отбора Александр Кержаков не попал в заявку на финальный турнир, главный российский нападающий весной 2008-го Павел Погребняк пропустил Евро из-за травмы, а Роману Широкову в прямом эфире заявили, что он – не уровень сборной.

Мне и всему Sports.ru захотелось разобраться в настоящей истории сборной России Гуса Хиддинка, поэтому мы и сняли фильм «Евро-2008. Лучшее лето нашей жизни». Это фильм о том, чем жила национальная команда при Гусе и о том, как великий голландский тренер повлиял на нас и наш футбол.

Мы поговорили с Андреем Аршавиным, Сергеем Семаком, Константином Зыряновым, Сергеем Игнашевичем, Дмитрием Сычевым, Игорем Семшовым, Романом Широковым, Александром Кержаковым, тренерами той сборной Александром Бородюком и Игорем Корнеевым, пресс-атташе Ильей Казаковым, личным помощником Хиддинка Евгением Савиным, а также комментаторами Владимиром Стогниенко и Георгием Черданцевым, работавшими на Евро-2008.

Режиссер фильма – Солтан Сунгатуллин. За последние полгода вы точно видели три его работы: новогодний ролик «Рубина», поздравление с 8 марта в стиле «Нового папы», а также песни в потрясающем исполнении игроков казанцев к 50-летию Леонида Слуцкого.

Фильм доступен эксклюзивно в видеосервисе Wink по ссылке по промокоду «Спортс».

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