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Гонщики «Ф-1» провожают Феттеля: Хэмилтон признается в любви, Квят подкалывает совместными авариями

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«Никто не может заменить Себастьяна. Факт».

Себастьян Феттель дважды за день потряс фанатов «Формулы-1». Сначала четырехкратный чемпион, много лет обходившийся без соцсетей, все же их завел, а через несколько часов стало ясно, зачем. Немецкий пилот покинет серию в конце 2022 года.

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Всего неделю назад Себ уклончиво рассуждал о будущем и говорил о «четком желании» продолжить работу с «Астон Мартин» в 2023 году. Как оказалось позже, окончательное решение было принято лишь накануне объявления – неудивительно, что коллег новость поразила и расстроила.

«Мне очень грустно из-за того, что он уходит. – заявил Эстебан Окон из «Альпин». – Пару недель назад я с ним разговаривал о будущем и всем таком, и подобные мысли у меня не появлялись».

«Печально, ведь мы теряем, можно сказать, легенду «Ф-1», – сказал бывший напарник Феттеля по «Ред Булл» Даниэль Риккардо. – Работать с ним было честью, и я многому научился в 2014 году – и даже раньше, когда был резервистом и наблюдал за ним. Безусловно, нам будет его не хватать».

Культовый статус Себа закреплен статистикой. Четыре титула и 53 победы за «Торо Россо», «Ред Булл» и «Феррари» ставят его в один ряд с великими, а некоторые достижения превзойти будет трудно или невозможно: звание самого молодого чемпиона и обладателя поула, космические девять побед подряд, рекорд по победам (13) и поул-позициям (15) за сезон.

«Легенда нашего спорта навсегда. Будем скучать», – отметил в соцсетях Окон, которому вторит пилот «Мерседеса» Джордж Расселл:

«Наслаждайся пенсией, Себ, ты настоящая легенда «Ф-1». Тебя будет не хватать, дружище».

Обладатель всевозможных рекордов Льюис Хэмилтон и двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо тоже назвали Феттеля «легендой нашего спорта».

«Грустно было услышать об уходе. Я считаю его одним из наиболее влиятельных гонщиков, когда-либо выступавших в «Ф-1». Горжусь, что гонялся в его время», – добавил пилот «Мерседеса».

«[Легенда] не только как гонщик, но и как человек, – отметил Алонсо. – У него очень четкие ценности, верный путь мышления. Нам будет его не хватать. Я буду скучать по битвам на трассе. Наши карьеры плотно переплетены – с Льюисом тоже. Теперь мы теряем одного из нас. Но решение связано с семьей и другими вещами, так что я желаю ему всего наилучшего и большого счастья».

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Трио Алонсо-Феттель-Хэмилтон определило целую эпоху «Ф-1» и забрало 13 из 16 кубков с 2005 (сезон свержения Шумахера) по 2020-й. Феттель вмешался в чемпионские расклады уже в первом полноценном сезоне (помните обгон Хэмилтона на Гран-при Бразилии-2008?), дважды доводил противостояние с Алонсо до последней гонки и сражался с Льюисом в 2017 и 2018 годах.

«Один из противников, которых я уважал больше всего, абсолютная легенда нашего спорта. Четыре титула – огромное достижение и вполне заслуженное», – отметил Нико Росберг, на счету которого тоже есть чемпионство в этот период.

На победах Себа выросли не только новые фанаты, но и гонщики.

«Парень, за которым я наблюдал с самого начала – буквально. Спасибо за того, что был примером для подражания и улучшил спорт, который мы любим. Данке, Себ», – написал малыш Ландо Норрис, приложив фото из 2010-го.

С гонок Феттеля все началось и для Карлоса Сайнса, сменившего Себа в «Феррари»:

«Провести все эти годы рядом с таким человеком было абсолютным удовольствием и большой честью. Без сомнения, ты стал одной из причин, по которой я влюбился в этот спорт. Ты всегда был одним из моих главных ориентиров – на трассе и за ее пределами.

Я буду всегда ценить каждый момент, проведенный вместе, и с нетерпением жду новых. Я уверен, что следующая глава станет такой же захватывающей и насыщенной, как и предыдущая, и искренне желаю тебе и твоей семье всего наилучшего в будущем».

Наиболее теплые чувства к Феттелю испытывает Мик Шумахер – сын Михаэля. «Себастьян стал для меня тем, кем мой отец был для него», – максимально лаконично объяснил Мик в 2019 году отношения ученика и наставника.

«Конечно, мне очень грустно, – отреагировал Мик на новость, – Для «Ф-1» это огромная потеря. Себастьян – большая личность и очень приятный человек. Я буду очень скучать. И дело не только в гонках. Мне действительно будет не хватать встреч по вечерам, ужинов. Он тот, с которым с могу говорить на своем языке. Все будут невероятно по нему скучать, но особенно я».

Из «Ф-1» уходит человечище – душевный, открытый и всегда готовый помочь. Это подчеркивают все, кто работал с чемпионом.

«Что за человек, что за гонщик, – написал в соцсетях бывший напарник Шарль Леклер, а затем поделился воспоминаниями о совместных сезонах в «Феррари» – Когда я только пришел, то, думаю, казался Себу немного странным, поскольку очень стеснялся и порой просто не знал, что говорить. Теперь же мы друзья, и Себ часто мне пишет. Например, он написал мне после воскресной гонки [и аварии во Франции]. Он всегда старается поддержать тебя в тяжелые времена.

Жаль, что Себ уходит. Вероятно, уйдя из «Формулы-1», он будет чувствовать себя счастливым, ему будет гораздо лучше. Но да, будет очень странным не видеть Себа в паддоке. Я столь многому у него научился, он всегда был очень добр и вежлив».

«Он всегда открыт к разговору, и это вызывает большое уважение, ведь вы еще и соперничаете», – подчеркнул Норрис.

«Все в паддоке его любят. Невозможно услышать, чтобы о Себе сказали что-то плохое», – признал Сайнс.

«Для меня было честью называть тебя своим конкурентом и еще большей честью – другом, – обратился к Феттелю Хэмилтон. – «Ф-1» стала лучше за время твоих выступлений – и это всегда должно быть нашей целью. Не сомневаюсь: твой путь будет захватывающим, значимым и плодотворным, чем бы ты ни занялся. Люблю тебя, чувак».

В последние годы Себ начал активно высказываться по общественно значимым вопросам, в том числе по не самой приятной для нефтяного спонсора «Астон Мартин» теме защиты окружающей среды. Возможно, активизм Феттеля ускорил внедрение программы «Ф-1» по полному переходу на CO2-нейтральное топливо и мер, направленных на сокращение использования одноразового пластика в паддоке. И Себастьян сохранит влияние, рассказывая о проблемах автоспорта и планеты как умеет – прямо и без прикрас, спокойно принимая обвинения в лицемерии от региональных политиков.

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«Никто не может заменить Себастьяна. Это факт, – уверен Шумахер. – Если не на трассе, то в политическом плане – и, считаю, да, важно говорить о таких темах. Но Себастьян пока не ушел, и мы все можем сделать выводы из того, что ему предстоит сказать. Не сомневаюсь, что он останется важным голосом «Ф-1», даже когда не будет сидеть за рулем».

Хэмилтон, вместе с Феттелем высказывающийся о правах человека, защите меньшинств и борьбе с предубеждениями, согласен с Миком:

«Я видел, как Себастьян ставит интересы других выше собственных, действует очень смело, поднимает голос и отстаивает то, во что верит. Мы говорим о «легендах» – я не особо люблю это слово, но считаю его одним из величайших людей, которых мы видели в «Ф-1». Нам нужны такие гонщики. Мне грустно, потому что я потерял союзника на решетке, однако я знаю, что он продолжит делать прекрасные вещи. Надеюсь, мы навсегда останемся друзьями и будем что-нибудь предпринимать вместе вне «Ф-1».

Очень надеюсь, что он вдохновит новое поколение – либо присутствующее в пелотоне, либо следующее – на то, чтобы действовать увереннее, использовать свою площадку и осознавать, что дело не только в пилотах и болидах – есть темы, которые гораздо, гораздо важнее присутствия в «Ф-1».

«Себ был яркой звездой «Ф-1», но, думаю, она будет сиять еще ярче, когда он уйдет», – высказался телеведущий Джереми Кларксон.

Прощание Феттеля затронуло весь автоспорт: об этом твитили шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес, многократный победитель чемпионата мира по ралли и «Дакара» Карлос Сайнс-старший и многие другие.

«Себастьян, хочу отметить твою блестящую карьеру и искреннее объяснение того, кем ты станешь после ухода из гонок. Желаю тебе мира в оставшейся части сезона и пути к самопознанию после этого. Желаю тебе силы в семье и как родителю. Рад, что знаком с тобой», – заявил главный гонщик США всех времен Марио Андретти.

Бывшие представители программы «Ред Булл» отреагировали необычно – не упустили случая подколоть немца. Даниил Квят, дебютирующий в NASCAR в эти выходные, вспомнил два подряд столкновения на Гран-при России-2016, когда Феттель рвал и метал, оказавшись в барьерах, а российский гонщик пожаловался на раннее торможение Себа.

«Поздравляю с удивительной карьерой и вкладом, который ты внес в автоспорт! Удачи в следующих жизненных поворотах, и не тормози слишком рано… 😉», – написал Даниил, приложив скриншот инцидента.

На месте «Торпеды» мог оказаться Жан-Эрик Вернь, однако после ухода Феттеля в «Феррари» повышение в «Ред Булл» заработал Квят, а француз так и не получил конкурентоспособную технику. Зато выиграл два титула в «Формуле E» – и нашел Феттелю новое место работы: 

«Данке, Себ, спасибо за все, что ты дал автоспорту – ты оставляешь после себя громадное наследие. Гоняться с тобой было честью, тебя будет очень не хватать. Если начнешь скучать по гонкам, переходи в «Формулу E» – я хотя бы раз получу шанс тебя победить 😋».

А пока Феттель не пересел на электроболиды или другую технику, у нас осталось десять этапов сезона-2022 – десять шансов понаблюдать за заключительными Гран-при выдающегося чемпиона и человека.

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Фото: твиттер Ландо Норриса; globallookpress.com/Hasan Bratic, Hoch Zwei, Yannick

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