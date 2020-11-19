10 лет трансферу Хэмилтона в «Мерседес»: все считали его ошибкой (фанаты, эксперты и гонщики). Теперь Льюис и команда шутят в ответ

Решение, перевернувшее историю «Формулы-1».

Сейчас фигура Льюиса Хэмилтона в «Формуле-1» официально достига вселенского масштаба: британец повторил немыслимое достижение Михаэля Шумахера и завоевал семь титулов, а также выиграл 103 гонки и 188 раз поднялся на подиум. Шесть чемпионств заработаны в альянсе с «Мерседесом»: эталонный союз пилота и команды позволил Хэмилтону обновить все возможные рекорды «Ф-1», а немцам – те же восемь раз подряд забрать Кубок конструкторов.

История Льюиса неотделима от мощи «Мерседеса». И часть болельщиков уверена: на такой машине побеждал бы практически любой пилот (кроме, разумеется, Валттери Боттаса), а Хэмилтону просто повезло оказаться в команде мечты и насладиться легким успехом, пока многократные чемпионы мира Фернандо Алонсо и Себастьян Феттель безуспешно поднимали с колен «Хонду» и «Феррари».

Но повезло ли? Решение присоединиться к «Мерседесу» оказалось, пожалуй, лучшим в истории «Формулы-1», однако совсем не выглядело очевидным в 2012-м. О сделке объявили 28 сентября – 10 лет назад:

Да, официальные соцсети чемпионата нашли тот самый твит – «началось невероятное путешествие».

«Мерседес» тоже подхватил волну ностальгии – «В этот день. Вы знаете остальное».

Команда пошутила и над общественным ответом на трансфер:

«Выглядит рисковано. Надеемся, у него получится!»

Два последних поста ретвитнул и сам Льюис – более того, он даже нашел в ответах к объявлению еще один пост, который тоже забрал к себе в блог:

«У Хэмилтона больше шансов выиграть в лотерею, чем ГОНКУ с «Мерседесом»!

Да, настолько в объединение Льюиса и немецкой команды никто не верил!

До такой степени, что даже Энтони Хэмилтон отговаривал сына от разрыва с «Маклареном», где Льюис чуть не оформил сенсационный титул в ранге дебютанта в 2007-м, выиграл чемпионат годом спустя и до самого ухода побеждал в гонках. «Мерседес» в то время был командой, где возобновился и вновь завершался путь Шумахера в «Ф-1» – и довольно бесславно.

«Я считаю, это важный урок: нам часто нужно подтверждение от других людей, порой мы не можем найти ответ и стараемся получить его от окружающих. Но нередко у этих людей просто есть мнение, они тоже не знают ответа. Все говорили мне, что нужно остаться в «Макларене», даже мой отец говорил: «Оставайся», – вспоминает нынешний доминатор.

После объявления о контракте британца с «Мерседесом» в конце сентября 2012-го немецкая команда лишь раз заехала в очки в оставшихся Гран-при, пока «Макларен» дважды побеждал (однажды – силами Льюиса). Чувства Хэмилтона-старшего вполне объяснимы!

Джереми Кларксон в первом же визите Льюиса в Top Gear тоже задал будущему семикратному волновавший всех вопрос:

«Разве это не похоже на переход из «Манчестер Юнайтед» в «Вест Хэм»? «Макларен» выиграл сотню гонок, «Мерседес» – одну за пять лет. Они выиграли титул? Тогда они были «Брауном», тебе разве не сказали?»

А как насчет боссов и экспертов «Ф-1» той эпохи? Предвидели ли они грядущий успех чемпиона 2008 года?

«Макларен» был уверен, что продолжит побеждать

В политкорректных фразах руководителей «Макларена» сквозило недоумение по поводу решения будущей легенды.

«Мерседес» – отличный партнер для нас и отличная команда, – заявил босс коллектива из Уокинга Мартин Уитмарш, – Но когда кто-либо покидает «Макларен» и хочет побеждать, то, думаю, это ошибка, потому что я верю в свою команду. Можно посмотреть на последние четыре гонки, четыре сезона или 40 лет – это в любом случае фантастическая команда. Так что я бы сказал гонщику, который хочет побеждать в «Ф-1»: «Присоединяйся к «Макларену», стремись к тому, чтобы перейти в «Макларен». Я бы никому не посоветовал уходить из «Макларена», если хочешь побеждать».

Рон Деннис, приведший Хэмилтона в «Ф-1» и в то время являвшийся исполнительным директором «Макларена», выводил на передний план разлад в собственной организации, а не потенциальные победы Льюиса в новом коллективе:

«Думаю, неправильно говорить, что Льюис покидает команду. В конечном итоге следует расстаться, когда складываются неправильные обстоятельства. В жизни не все решает один человек, такого не бывает. Все дело в обстоятельствах.

Меня спрашивают, разочарован ли я из-за того, разочарован ли я из-за этого. Я реалист. Могли бы мы создать ситуацию, в которой остались бы вместе? Определенно, да. Стало бы это правильным решением? Мы так не думаем».

Партнер по «Макларену» Дженсон Баттон также не оценил действия соотечественника:

«Это его решение, хотя лично я не считаю, что оно правильное».

За восемь сезонов, прошедших с того момента, как Льюис покинул команду, «Макларен» не одержал ни одной победы в Гран-при.

Журналисты считали трансфер непродуманным и импульсивным

Родная британская пресса выразила глубокие сомнения в том, что Льюису стоило менять обстановку.

«Он покинул «Макларен» – команду, которая привыкла побеждать, и выбрал «Серебряные стрелы» «Мерседеса». Если он ошибется, то будет сожалеть о своем решении в ближайшие три года, на которые придется пик его карьеры – и, наверное, всю оставшуюся жизнь.

Но все еще остается шанс, что Хэмилтон поступил правильно. «Мерседес» – заводская команда, они могут успешно развить сложную технологию двигателя и системы рекуперации энергии, которую внедрят в 2014 году», – написал The Guardian.

Бывший пилот «Ф-1» Мартин Брандл, комментирующий гонки на Sky Sports, отметил, что на месте Хэмилтона заключил бы новый краткосрочный контракт с «Маклареном», и назвал трансфер в «Мерседес» риском, хоть и предположил, что Льюис выиграет как минимум одну гонку в 2013-м (так и произошло).

В глазах некоторых обозревателей решение стало следствием эмоций и болезненного процесса самопознания.

«Со времен GP2 я всегда видел, как Хэмилтон борется с собственной незрелостью в попытке найти себя, – утверждал Джонатан Макэвой из Daily Mail, – Рост, очевидно, был болезненным – и порой за ним было больно наблюдать. Боже, в этом году он порой безнадежно погружался в уныние и жалость к себе.

Публикация телеметрии команды в твиттере была оскорблением, за которое увольняют. У Мартина Уитмарша дружелюбная манера руководства, и он справился по-своему. Никакого штрафа. Никаких серьезных увещеваний. Это просто жалко. Наверное, он боялся оттолкнуть Хэмилтона в преддверии переговоров. Ну, посмотри, куда это его привело».

«Сложно отделаться от впечатления, что Хэмилтон рискнул всем больше из-за эмоций, чем по расчету», – опасался коллега Брандла по Sky Sports Пит Гилл.

«Риск» – самое популярное слово, которое использовали бывшие гонщики и журналисты по отношению к трансферу. Безусловно, пилот делает ставку каждый раз, когда меняет команду, но в 2012-м концентрация этого слова на квадратный сантиметр текста просто зашкаливала.

«Без сомнения, Хэмилтон рискует, особенно с учетом его амбиций стать многократным чемпионом мира. Но в «Макларене» он выиграл лишь один титул за пять лет – и, вероятно, за шесть. Должно быть, он чувствует, что необходимы перемены. Потеря звезды будет болезненной для «Макларена», однако в лице Переса они получают потенциального чемпиона мира», – написали в Daily Mirror (спойлер – Серхио продержался в Уокинге всего сезон и стал 11-м в личном зачете, титула и побед нет до сих пор).

«Если ставка не сыграет, мы можем увидеть, как шансы человека с бесконечным потенциалом и огромным талантом оставить наследие загнивают в чистилище середняков, – предупреждало издание The Sports Review, – Есть риск, и сложно быть уверенным в том, что он перевешивает потенциальную славу».

Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Алан Макниш категорично сравнил Льюиса с Жаком Вильневом, чья карьера не задалась после ухода из «Уильямса»:

«Не думаю, что в 2013-м Льюис будет выигрывать гонки – и есть сомнения в том, что машина будет достаточно хорошей в 2014 году. Пара неурожайных лет может легко перерасти в нечто более длительное. Просто посмотрите, что случилось с Жаком Вильневом, когда он перешел в «БАР» после чемпионства в 1997-м. Он больше не выигрывал гонки. Льюису предстоит тяжелая задача в «Мерседесе». Это риск».

Но лучшее высказывание осталось за известным автогоночным экспертом Джо Сэйвардом:

«Льюис Хэмилтон не слишком хорошо знает историю гонок и не учится на ошибках других. Наверное, в случае неудачи он будет утешать себя тем, что заработал гораздо больше денег и стал более яркой звездой благодаря своему менеджменту, который продает его имидж там и сям. Это сделает его селебрити большего масштаба, но не легендой автоспорта.

Может, у «Мерседеса» получится, и тогда Хэмилтон будет выглядеть умно, однако, боюсь, это трансфер того же рода, что и переход Джеймса Ханта в «Вольф», Эмерсона Фиттипальди в «Фиттипальди», Жака Вильнева в «БАР» и Ники Лауды – в «Брэбэм». История говорит о том, что нельзя уходить из побеждающей команды – только если нет другого коллектива, который доказал, что способен выигрывать».

Феноменальный успех удивил самого Хэмилтона

Льюис признается: выбор был нелегким – даже после аргументов со стороны трехкратного чемпиона мира Ники Лауды, совладельца и неисполнительного директора «Мерседеса».

«Нельзя сказать, будто на встрече в Сингапуре Ники «продал мне мечту», – вспоминает семикратный чемпион, – Он был первым, кто сказал мне: «Ты должен перейти в нашу команду». И сначала я был не особо в этом уверен.

Думаю, меня заставил задуматься разговор с Россом Брауном. Тогда я смог по-настоящему взглянуть на то, что планируется сделать, какие изменения они пытаются внедрить. Это стало поворотной точкой.

Я снова и снова повторяю, что это превзошло все мои самые смелые мечты. Я не думал, что кто-либо может завоевать семь титулов. Я мечтал повторить то, что делал Айртон Сенна. Естественно, я знал, что принимаю очень хорошее решение, и я знал, что поступаю правильно. Но знал ли я о семи титулах? Нет».

А вот Нико Росберг был счастлив оказаться в одной команде с давним товарищем:

«Очень здорово, что Льюис станет моим новым напарником! Это будет еще один отличный вызов!»

Тогда Нико, друживший с Хэмилтоном еще с картинга, вряд ли представлял, как разрушение многолетних отношений, столкновения, холодная война внутри команды и летающие кепки высосут из него все силы – хоть и сделают чемпионом.

Позитивно оценил трансфер и Алонсо, чей совместный с Льюисом период в «Макларене» закончился не самым удачным образом:

«Я понимаю это решение. Всегда нужно искать новые вызовы, если ты устал от происходящего. Думаю, порой «Макларен» – не самое легкое место, так что, наверное, он будет гораздо счастливее в «Мерседесе».

Стал бы «Мерседес» настолько доминирующей силой без вклада Хэмилтона, выигрывал бы титулы Нико Хюлькенберг (который пришел бы в команду в случае отказа Льюиса), каким было бы наследие британца в других командах – эти вопросы так и останутся без ответа. И да, мы никогда не узнаем, как выступал бы Хэмилтон в условном «Уильямсе» – по тем же причинам, по которым не увидим Месси дождливым промозглым вечером в Стоке.

Сказочный путь Хэмилтона в «Мерседесе» продолжается.

Фото: globallookpress.com/HOCH ZWEI/Pool/Andy Hone, s04/ZUMAPRESS.com, Hoch Zwei/ZUMAPRESS.com; Gettyimages.ru/Paul Gilham; REUTERS/Pool via REUTERS/Clive Mason, Bryn Lennon