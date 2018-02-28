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    Блог Девушка дня

    Виктория Синицина

    Теги танцы на льду животные и спорт Виктория Синицина Никита Кацалапов девушки и спорт ЧМ по фигурному катанию 2018 сборная России

    Тренер Александр Жулин сообщил, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов готовы выступить на чемпионате мира в Милане вместо Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева.

    «Никаких последствий травмы Никита уже не испытывает, нога не болит, ребята тренируются с полной нагрузкой и вполне способны заменить в сборной команде Боброву и Соловьева.

    Мне как тренеру кажется целесообразным показать на чемпионате мира свою вторую пару.

    Синицина и Кацалапов – как раз те спортсмены, с которыми в следующем четырехлетии можно решать задачи самой высокой сложности», – рассказал Жулин.

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    Делитесь теплом и заботой со всеми! Я верю, что это возвращается...

    vk

    Автор
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