Тренер Александр Жулин сообщил, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов готовы выступить на чемпионате мира в Милане вместо Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева.

«Никаких последствий травмы Никита уже не испытывает, нога не болит, ребята тренируются с полной нагрузкой и вполне способны заменить в сборной команде Боброву и Соловьева.

Мне как тренеру кажется целесообразным показать на чемпионате мира свою вторую пару.

Синицина и Кацалапов – как раз те спортсмены, с которыми в следующем четырехлетии можно решать задачи самой высокой сложности», – рассказал Жулин.

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