Дончич хочет стать опасным трэштокером. Но пока только учится этому баскетбольному навыку
В серии с «Бостоном» пока не до разговоров.
Лука Дончич в финальной серии против «Бостона» пытается сделать все для победы «Далласа». Набирает очки, раздает передачи – и даже устраивает перепалку с владельцем «Селтикс». Когда в середине второй игры финала Вик Грусбек призвал судью наказать словенца техническим за споры, Лука увидел это, взял в руки мяч в следующей атаке, забросил его в корзину (одно из 12 его попаданий в сегодняшнем матче) и крикнул что-то нецензурное в сторону Грусбека.
После игры Дончич заявил, что не выцеливал босса «Бостона»: «Извините, не знаю, кто является владельцем «Селтикс». Такое хмурое настроение словенца понятно: трэшток Луке не помог, «Мэвз» уступили (98:105), даже несмотря на его трипл-дабл, и отстают в финале 0-2 перед играми в Далласе.
Лука с каждым годом все больше примеряет на себя функцию трэштокера, но пока не добился в этом высокого уровня мастерства.
Как определить истинного мастера трэштока? Задача по своей специфике сопоставима с выявлением «G.O.A.T.», величайшего игрока всех времен. Даже если и нащупать какие-то объективные критерии (количество технических фолов, скандальных прецедентов и слез обиженных – тут придется считать в литрах), все равно придется делать поправку на смену правил, судейство и, главное – время. Поэтому звание лучшего трэштокера (предлагаю официально ввести такую награду – есть идеи, в честь кого назвать?), как и любая награда, пусть и условная – субъективна.
Дончич обращает на себя внимание не только потому, что его «признают» парни с соответствующей репутацией, но и то, что он первый за долгое время иностранец, которого упоминают в таком контексте.
Лука – трэштокер? Есть основания?
Найдутся. Сначала просто зафиксируем, что он ни разу не Колумб в этом деле. Нужно обладать чем-то бóльшим, чем запредельный уровень мастерства, чтобы задирать Джордана на глазах всего мира.
Затем, сидя в декорациях программы «Спокойной ночи, малыши», спокойно рассказывать об этом. А после показывать, что произошедшее не было случайностью.
«Может прозвучать высокопарно, но я всегда расценивал себя как лучшего снайпера. Не нравится, не согласен? Превзойди меня. И был один парень, который сделал это. Он выводил меня из себя, забирался под самую кожу. Обычно у него это получалось, потому что я понятия не имел, о чем он вообще говорит. Речь о великом Дражене Петровиче. Ты не мог понять, что он говорит, он пах так, будто никогда не принимал душ. Дражен Петрович был моим проклятьем, и я терпеть его не мог, но я уважаю его до сих пор», – Реджи Миллер слов на ветер не бросает.
Был ли кто-то после Петровича? Из европейцев – нет. Но был один чистопородный космополит, учившийся баскетбольному общению как раз в Европе, и он был готов был облаять каждого на любом языке и наречии. Включая своих партнеров по команде. Тут Кобе на итальянском пихает словенцу Саше Вуячичу за то, что тот побаивается бросать открытые броски. Луису Сколе достается на родном для него испанском. А в этой ситуации Брайант по-доброму поддевает Луку на словенском, которому, видимо, научился у Вуячича:
Сам Лука на родном языке никого не поддевает – а зря, было бы колоритнее – и все же вербатим ему не чужд. Его достижения признает один из самых болтливых игроков НБА, выживший и в наркоманских районах Чикаго, и в питерском «Спартаке».
«Дрэймонд Грин, само собой. Кевин Дюрэнт, естественно. Лука Дончич – спокойный, чертовски спокойный. Я тоже где-то в этом списке. И Расселл Уэстбрук, – топ-5 баскетбольных ораторов по версии Патрика Беверли. Сформулировал талантливо: Дончич действительно не тот, кто будет терпеть, когда в его стороны летят фразы, будто кто-то проводит ритуал экзорцизма. Но отреагирует по-своему:
Но достаточно ли ответной реакции на сторонние провокации, чтобы считаться классным трэштокером?
Дончич относится к трэштоку как к забаве, а не как к оружию. Возможно, напрасно
Берд, Джордан, Пэйтон, Гарнетт, Баркли, Брайант, Грин не просто отбрехивались, эти уважаемые люди задавали тон беседе. Причем иногда так усердно, что разговор продолжался и за пределами площадки. Гэри Пэйтон как-то пришел выяснять отношения к автобусу «Мемфис Гриззлис», потому что посчитал, что Хьюби Браун выбрал чересчур фривольную тональность при обращении к нему. Тонкая душевная организация Пэйтона не выдержала, когда Браун бросил в его сторону «Чего ты сказал?» в ответ на одну из фраз Гэри. Конфликт удалось потушить, когда оказалось, что самый возрастной тренер лиги, испытывавший проблемы со слухом, реально не расслышал слов Пэйтона.
Лука так действовать не станет, он скорее обратится к своим адвокатам, чтобы они действовали от его имени и защищали его от посягательств.
«Я думаю, что это всегда будет актуально… в НБА игроки всегда разговаривают. Особенно в плей-офф. Это делает игру более увлекательной. Ребята просто показывают свой соревновательный настрой, я тоже очень люблю соревноваться. Вот и все», – Лука о разговорчиках на паркете.
Словенец – больше мастер пантомимы. Это касается как его нарочитой жестикуляции, призывающей рефери присудить сопернику фол, так и его мемной мимики.
Что же это за трэштокер такой, который позволяет пацану в майке «Бостона» сфотографироваться с собой, а после оставить без комментариев его «благодарность», когда слышит издевательское «Селтикс» в четырех [играх]»?
Впрочем, все мы помним победную треху против Гобера и его к месту упомянутое «You motherfucker! You can’t fucking guard me».
Хорошо. Послушали. Теперь посчитаем. Во-первых, Дончич не терпит лично Гобера – как и почти вся лига. Во-вторых, столь пламенные высказывания опять не инициатива Дончича, а реакция на толчки и зацепы Гобера в той же игре. В-третьих – в чем он не прав? Гобер действительно не может (а главное, не должен) защищаться против Дончича. Ни на каком уровне.
В-четвертых. На пресс-конференции после матча Дончич стеснительно зашаркал ножкой и сказал, что не сквернословил в адрес Гобера, а просто «говорил на словенском».
Другой пример – Джей Джей Редик спросил Луку о том, как ему удается находить баланс между детской радостью игры в баскетбол и «психопатическим настроем». «Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Я просто играю в баскетбол. Я не ищу тех, кому надо что-то сказать или тех, кто говорит мне. Если они так поступают, я отвечают», – не совсем слова главного трештокера лиги.
Для Луки постоянно ищут какие-то сравнения по игре: Берд, Мэджик и так далее. Большинство из них правомерны, Дончич – талант. Но ставить его в один ряд даже с нынешними трэштокерами вроде Дрэймонда Грина (не говоря уже о легендах) попросту рано. Об этом вам скажут, прежде всего, те, кто должен был стать мишенью для оскорблений Луки.
«Это вообще разговор ни о чем. Мы видали и слыхали похуже. Ребята, я тренировал Гэри Пэйтона и Кевина Гарнетта, так что могу вас заверить – сегодня не было никакого чириканья. Мне все понравилось. Я подумал, что его слова нас воодушевили. Так и должно быть с конкурентными парнями, а Дончич как раз из таких. Мне нравится, как он играет, как он держится, и мне нравится, как реагировали на его слова наши ребята. Они не испугались », – бывший тренер «Пистонс» Дуэйн Кейси о попытках Дончича вывести соперника из себя.
Что касается игр разума, Луке пока еще есть куда расти. Может быть, серия с «Бостоном» его как раз этому и научит.
Фото: Gettyimages.ru/Joshua Gateley