Дончич хочет стать опасным трэштокером. Но пока только учится этому баскетбольному навыку

В серии с «Бостоном» пока не до разговоров.

Лука Дончич в финальной серии против «Бостона» пытается сделать все для победы «Далласа». Набирает очки, раздает передачи – и даже устраивает перепалку с владельцем «Селтикс». Когда в середине второй игры финала Вик Грусбек призвал судью наказать словенца техническим за споры, Лука увидел это, взял в руки мяч в следующей атаке, забросил его в корзину (одно из 12 его попаданий в сегодняшнем матче) и крикнул что-то нецензурное в сторону Грусбека.

После игры Дончич заявил, что не выцеливал босса «Бостона»: «Извините, не знаю, кто является владельцем «Селтикс». Такое хмурое настроение словенца понятно: трэшток Луке не помог, «Мэвз» уступили (98:105), даже несмотря на его трипл-дабл, и отстают в финале 0-2 перед играми в Далласе.

Лука с каждым годом все больше примеряет на себя функцию трэштокера, но пока не добился в этом высокого уровня мастерства.

Как определить истинного мастера трэштока? Задача по своей специфике сопоставима с выявлением «G.O.A.T.», величайшего игрока всех времен. Даже если и нащупать какие-то объективные критерии (количество технических фолов, скандальных прецедентов и слез обиженных – тут придется считать в литрах), все равно придется делать поправку на смену правил, судейство и, главное – время. Поэтому звание лучшего трэштокера (предлагаю официально ввести такую награду – есть идеи, в честь кого назвать?), как и любая награда, пусть и условная – субъективна.

Дончич обращает на себя внимание не только потому, что его «признают» парни с соответствующей репутацией, но и то, что он первый за долгое время иностранец, которого упоминают в таком контексте.

Лука – трэштокер? Есть основания?

Найдутся. Сначала просто зафиксируем, что он ни разу не Колумб в этом деле. Нужно обладать чем-то бóльшим, чем запредельный уровень мастерства, чтобы задирать Джордана на глазах всего мира.

Затем, сидя в декорациях программы «Спокойной ночи, малыши», спокойно рассказывать об этом. А после показывать , что произошедшее не было случайностью.

«Может прозвучать высокопарно, но я всегда расценивал себя как лучшего снайпера. Не нравится, не согласен? Превзойди меня. И был один парень, который сделал это. Он выводил меня из себя, забирался под самую кожу. Обычно у него это получалось, потому что я понятия не имел, о чем он вообще говорит. Речь о великом Дражене Петровиче. Ты не мог понять, что он говорит, он пах так, будто никогда не принимал душ. Дражен Петрович был моим проклятьем, и я терпеть его не мог, но я уважаю его до сих пор», – Реджи Миллер слов на ветер не бросает.

Был ли кто-то после Петровича? Из европейцев – нет. Но был один чистопородный космополит, учившийся баскетбольному общению как раз в Европе, и он был готов был облаять каждого на любом языке и наречии. Включая своих партнеров по команде. Тут Кобе на итальянском пихает словенцу Саше Вуячичу за то, что тот побаивается бросать открытые броски. Луису Сколе достается на родном для него испанском. А в этой ситуации Брайант по-доброму поддевает Луку на словенском, которому, видимо, научился у Вуячича:

Сам Лука на родном языке никого не поддевает – а зря, было бы колоритнее – и все же вербатим ему не чужд. Его достижения признает один из самых болтливых игроков НБА, выживший и в наркоманских районах Чикаго, и в питерском «Спартаке».

«Дрэймонд Грин, само собой. Кевин Дюрэнт, естественно. Лука Дончич – спокойный, чертовски спокойный. Я тоже где-то в этом списке. И Расселл Уэстбрук, – топ-5 баскетбольных ораторов по версии Патрика Беверли. Сформулировал талантливо: Дончич действительно не тот, кто будет терпеть, когда в его стороны летят фразы, будто кто-то проводит ритуал экзорцизма. Но отреагирует по-своему:

Но достаточно ли ответной реакции на сторонние провокации, чтобы считаться классным трэштокером?

Дончич относится к трэштоку как к забаве, а не как к оружию. Возможно, напрасно

Берд, Джордан, Пэйтон, Гарнетт, Баркли, Брайант, Грин не просто отбрехивались, эти уважаемые люди задавали тон беседе. Причем иногда так усердно, что разговор продолжался и за пределами площадки. Гэри Пэйтон как-то пришел выяснять отношения к автобусу «Мемфис Гриззлис», потому что посчитал, что Хьюби Браун выбрал чересчур фривольную тональность при обращении к нему. Тонкая душевная организация Пэйтона не выдержала, когда Браун бросил в его сторону «Чего ты сказал?» в ответ на одну из фраз Гэри. Конфликт удалось потушить, когда оказалось, что самый возрастной тренер лиги , испытывавший проблемы со слухом, реально не расслышал слов Пэйтона.

Лука так действовать не станет, он скорее обратится к своим адвокатам, чтобы они действовали от его имени и защищали его от посягательств.

«Я думаю, что это всегда будет актуально… в НБА игроки всегда разговаривают. Особенно в плей-офф. Это делает игру более увлекательной. Ребята просто показывают свой соревновательный настрой, я тоже очень люблю соревноваться. Вот и все», – Лука о разговорчиках на паркете.

Словенец – больше мастер пантомимы. Это касается как его нарочитой жестикуляции, призывающей рефери присудить сопернику фол, так и его мемной мимики.

Что же это за трэштокер такой, который позволяет пацану в майке «Бостона» сфотографироваться с собой, а после оставить без комментариев его «благодарность», когда слышит издевательское «Селтикс» в четырех [играх]»?

Впрочем, все мы помним победную треху против Гобера и его к месту упомянутое «You motherfucker! You can’t fucking guard me».

Хорошо. Послушали. Теперь посчитаем. Во-первых, Дончич не терпит лично Гобера – как и почти вся лига. Во-вторых, столь пламенные высказывания опять не инициатива Дончича, а реакция на толчки и зацепы Гобера в той же игре. В-третьих – в чем он не прав? Гобер действительно не может (а главное, не должен) защищаться против Дончича. Ни на каком уровне.

В-четвертых. На пресс-конференции после матча Дончич стеснительно зашаркал ножкой и сказал, что не сквернословил в адрес Гобера, а просто «говорил на словенском».

Другой пример – Джей Джей Редик спросил Луку о том, как ему удается находить баланс между детской радостью игры в баскетбол и «психопатическим настроем». «Я не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Я просто играю в баскетбол. Я не ищу тех, кому надо что-то сказать или тех, кто говорит мне. Если они так поступают, я отвечают», – не совсем слова главного трештокера лиги.

Для Луки постоянно ищут какие-то сравнения по игре: Берд, Мэджик и так далее. Большинство из них правомерны, Дончич – талант. Но ставить его в один ряд даже с нынешними трэштокерами вроде Дрэймонда Грина (не говоря уже о легендах) попросту рано. Об этом вам скажут, прежде всего, те, кто должен был стать мишенью для оскорблений Луки.

«Это вообще разговор ни о чем. Мы видали и слыхали похуже. Ребята, я тренировал Гэри Пэйтона и Кевина Гарнетта, так что могу вас заверить – сегодня не было никакого чириканья. Мне все понравилось. Я подумал, что его слова нас воодушевили. Так и должно быть с конкурентными парнями, а Дончич как раз из таких. Мне нравится, как он играет, как он держится, и мне нравится, как реагировали на его слова наши ребята. Они не испугались », – бывший тренер «Пистонс» Дуэйн Кейси о попытках Дончича вывести соперника из себя.

Что касается игр разума, Луке пока еще есть куда расти. Может быть, серия с «Бостоном» его как раз этому и научит.

Фото: Gettyimages.ru /Joshua Gateley