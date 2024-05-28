Аллен Айверсон считает, что Лука Дончич похож на него – потому что «играет, как черный». Что это значит?

Они же совсем разные? Или нет?

Многие баскетболисты НБА будут счастливы, если их будут сравнивать с легендарным Алленом Айверсоном. Кого же сам «Ответ» считает самым похожим на себя?

Внезапно: Луку Дончича. Именно это имя назвал Айверсон прошлой зимой в подкасте с Шакилом О’Нилом.

Высказывания великого защитника не отличаются глубокомысленностью, но зато всегда искренние. В оценках игроков НБА второе – гораздо важнее.

НБА – главная медиалига мира (да-да)

Попадание в одну из профессиональных североамериканских лиг в первую очередь подразумевает стремительное обретение финансового могущества и создание собственной медиа-платформы. И в это время НБА предстает в особенно выгодном свете. Не секрет, что большинство чернокожих подростков с детства занимаются несколькими видами спорта и впоследствии, избирая для себя наиболее приоритетный, делают все, чтобы реализовать себя в нем на профессиональном уровне. Схема известная, надежная, много раз апробированная. НБА находится на вершине списка у таких мультизадачных атлетов.

НХЛ не самая популярная лига для афроамериканцев (34 человека, 3%), так еще и самая конкурентная с сотнями европейцев, которые стекаются сюда с целью подзаработать и подержать реноме той или иной национальной хоккейной школы.

В МЛБ приходится бодаться с кубинцами, пуэрториканцами и японцами. В НФЛ относительно лучше, но тоже не без тонкостей. Несмотря на то, что сейчас в американском футболе «эра черных квотербеков», это не означает наступления «эры всеобщего благоденствия». По очень многим причинам.

Во-первых, не каждому дано стать квотербеком, а тем более квотербеком уровня НФЛ. А в иных случаях заработать куда сложнее. Взять, например, ранинбеков (те, кто с мячом в руках продирается через бурелом человеческих тел). В последние годы даже звездам на этой самой потребительской позиции не доплачивают. Во-вторых, ростеры команд НФЛ включают в себя 50 человек, на всех денег не напасешься. В-третьих, НФЛ – лига владельцев, многие из которых белые, потомственные консерваторы, воспринимающих как собственность не только свои команды, но и игроков.

Остается НБА, в достоинства которой можно записать не только привычное «лига игроков и больших денег».

НБА – самая смуглая из четырех основных спортивных лиг США (70,4% составляют афроамериканцы), а значит продвигает культурные ценности данного сообщества. Не в последнюю очередь благодаря тому, что НБА – наиболее медийная лига, о чем свидетельствует рекордное количество подписчиков в соцсетях (более 200 млн на всех платформах у лиги и еще полмиллиарда – у отдельных клубов). Это позволяет позиционировать лигу как «народную» и генерировать контент, в том числе и тот, с помощью которого можно манипулировать.

Крупный средний чек, протекция, медийность. Вопрос – что еще нужно для счастья?

Ответ – всячески поддерживать уже имеющуюся репутацию за счет демонстрации своего превосходства.

И вот с этим в последнее время есть некоторые сложности.

Айверсон хвалит Дончича. В нынешнем контексте это больше, чем просто комплимент

Хоть песок и не сыпется из самого Леброна, его песочные часы методично отсчитывают последние крупицы до того момента, как карьера выдающегося форварда подойдет к концу. То же самое можно сказать и о Карри. Два самых успешных игрока десятилетия совершенно очевидно выходят на финишную прямую. Но эстафету от них в Америке принять особо некому. Баскетбольные медиа и профильные сайты всеми возможными способами продвигают кандидатуру Эдвардса и вытаскивают из бабушкиных сундуков обветшалый нарратив 90-х о «Новом Джордане» потому что понимают – лицом этой лиги должен быть темнокожий.

Эдвардс хорош, неглуп, хотя бы потому что отнекивается от сравнений, которые в свое время применяли ко всем от Гранта Хилла и Винса Картера до Гарольда Майнера и Айзейи Райдера. Но и медийщиков понять тоже можно. Времени на то, чтобы выдумывать что-то новое практически нет, особенно когда европейские таланты колонизируют лигу так, что на вся многолетняя история НБА с ее нерушимыми рекордами начинает ходить ходуном.

Аудитория считывает наступление новой эпохи через достижения Янниса, Йокича, Дончича, Сабониса и Вембаньямы, а не местных идолов, но не менее важно и то, что средний уровень европейцев ощутимо вырос. Йович, Зубац, Богданович, братья Вагнеры, Маркканен недвусмысленно намекают на то, что качество вскоре перейдет и в количество. И словно в подтверждение их действий сборная США доводит себя до такого состояния, что звезды НБА готовы пуститься в очередной крестовый поход, во имя святости утверждения о нерушимом превосходстве американского баскетбола.

В каком-то смысле справедливо говорить, что лига напоролось на то, за что боролась – глобализация НБА дает свои первые плоды, и теперь признает это преисполненными горечи устами своих ветеранов.

«Дорогие баскетболисты, родившиеся в США. Делайте свою работу усерднее и проявляйте дисциплину, иначе рабочие места для вас в НБА исчезнут», – вполне прозрачно высказался Джален Роуз.

И если кем-то слова Роуза остались незамеченными, то более резонансными стали откровения Айверсона, символизирующего собой черную баскетбольную культуру. Легендарный разыгрывающий пришел на подкаст к Шаку, где не без колебаний произнес вслух крамольную для многих мысль.

Шак: «Кто из современных игроков напоминает тебе самого себя?»

Айверсон: «Все говорят Джа [Морэнт], но вот что я вам скажу… что не так с Лукой? Я даже не беру в расчет его 73 очка против «Атланты». Я имею ввиду стиль его игры, который походит на микс чего-то со стритболом. И я не хочу, чтобы все интерпретировали мои слова неправильно…».

Шак: «Он чертовски медленный».

Айверсон: «Да, он играет в своем собственном темпе, но я имел в виду не это. Я дам тебе произнести это вслух. Если это скажу я, то меня точно убьют».

Соведущий: «Нет. Скажи ты. Он играет как белый?».

Айверсон: «Нет. Он играет как черный».

Шак: «Дай я тебя поправлю. У него есть свэг. Этот стиль, ритм».

Айверсон: «Именно. Я имею ввиду, он настолько крут, когда на площадке. Все эти элитные сложные элементы, только в замедленном ритме. То как он обращается с мячом, буквально выжимает из него все соки. Лука – это нечто».

Такие слова, произнесенные не просто выдающимся игроком, но еще и культурной иконой – это серьезно. Тем более, что в своих симпатиях к Дончичу Айверсон признается не в первый раз.

«Если бы у меня была возможность выбрать партнера по задней линии из нынешних игроков, я бы взял Луку. Он крупный разыгрывающий, я бы мог играть атакующего защитника. Он мог бы защищаться против двойки, я против первого номера. Думаю, это была бы смертельная комбинация», – Айверсон постоянен в своих предпочтениях.

Словенец, выращенный в Испании, не испытавший никаких проблем с адаптацией в США – великолепный пример глобализации НБА. Он с удовольствием подкармливает публику своими патентованными трикшотами, гримасничает после попаданий, задирает судей, зарубается в Overwatch 2. Получается, серия «Далласа» против «Миннесоты» обретает еще один дополнительный смысл. Ведь Эдвардс с его обаянием, озорным трэштоком и, черт с ней, джордановской стилистикой игры – чуть ли не главный шанс НБА вернуть себе привычное «лицо».

Так почему же Айверсон сравнил себя именно с Дончичем, ведь у них нет ничего общего?

Чужая душа потемки, тем более, такая мятежная, как у Аллена Айверсона. Трактовать его слова довольно затруднительно. Самым очевидным является сходство… в различиях. Не только друг с другом, но и со стереотипами лиги, которые оба демонстративно игнорируют.

Скорость

Если взять за отправную точку слова Шака о скорости Дончича, то прямо тут же можно наткнуться на «взаимоисключающее сходство». Пиковый Айверсон – это скорость и резкость. Когда бывшего владельца «Сиксерс» Пэта Кроче попросили коротко охарактеризовать игру Айверсона, тот сказал буквально следующее: «Возьмите лучшие движения Джордана, и представьте, что смотрите их на быстрой перемотке». Айверсон не сбавил в скоростных данных, даже когда миновал прайм и принял роль второй атакующей опции в «Денвере». Просто оцените спринт 32-летнего защитника.

Дончич – полная противоположность Айверсону в умении укладывать стрелку спидометра, но абсолютно схож с ним в умении влиять на игру за счет скорости. С той лишь разницей, что у словенца эта скорость низкая. Он движется вразвалочку, рвет ритм движения, сажает защитников себе на спину и часто инициирует фолы. Его намеренно тягучие проходы заставляют соперников не только сдваиваться, но и гадать, что последует дальше – очередной цирковой лэй-ап или прострельная передача на дугу. В такой ситуации проще сфолить.

Большинство в НБА играет по принципу «кто выше, быстрее, сильнее, того и тапки», для них все упирается в абсолют атлетизма. Лука карает подобную узколобость вариативностью, обилием МХАТотвских пауз, каждая из которых может закончиться «выстрелом из ружья» Дончича. В его случае скорость действительно убивает, даже если это скорость черепахи из басни.

Габариты

Айверсон знал, о чем говорил, когда упоминал о габаритах в вербовке Дончича в бэккорт своей мечты. До попадания в НБА защитник университета Джорджтаун считался номинальным разыгрывающим. На это указывали его габариты, почти 5 передач в среднем за игру (не выдающийся, но лучший командный показатель в обоих сезонах за Джорджтаун), и стандартная для преддрафтовых интервью болтовня о готовности делать своих партнеров лучше. Но против природы не попрешь: взрывная скорость, крутой нрав, аномальная результативность, стремление подражать Джордану быстро убедили всех в нежелании Айверсона быть плеймейкером.

Айверсон всегда был прост и честен. Если не мог найти свою машину на стоянке аэропорта – ехал в автосалон покупать новую. Если видел, что команда отстает в счете – брал мяч и начинал терзать кольцо соперников, коленные суставы защитников и нервы болельщиков «Сиксерс». И делал это, несмотря на противоречие здравого смысла, травматичность стиля игры и стереотипы о собственной принадлежности к позиции первого номера. Тренер Лэрри Браун ругался с Айверсоном, выкручивал различные схемы, но в итоге сдался. В качестве разыгрывающего выходили ориентированный на защиту Эрик Сноу и подменявший его Аарон Макки. Айверсону же было плевать, какого роста нужно быть, чтобы считаться классическим атакующим защитником, он видел себя только в качестве человека, набирающего очки.

Дончич-разыгрывающий – практически та же история, только с отягчающими обстоятельствами в виде упразднения четкого разграничения по позициям. Когда лига представляет собой пейзаж Адама Сильвера «Единороги на выпасе», сложно сохранять серьезное лицо, понукая двухметрового словенца за игру на позиции разыгрывающего. Лука еще в «Реале» в среднем отдавал на уровне Факу Кампаццо и Серхио Юля (более 4 передач за игру). Вдобавок история высокого, универсального разыгрывающего – самая красивая и магическая в летописи НБА, и «Лука Мэджик» живописно ее интерпретирует, вызывая желание позабыть о всяческих условностях и заходиться от радости.

Культура

Так может быть, Аллен говорил вовсе не о спортивной составляющей сходства?

Помнится еще у Аврелия Августина наряду с трактатом «О благодати» была заметочка «О культурном влиянии Айверсона на НБА» – настолько эта древняя и вечная тема. Мы, кстати, тоже слегка приобщились .

Метаморфозы, происходившие в начале века в НБА при непосредственном участии Айверсона, с ходом времени только добавляют в значимости и обилии новых смыслов. Аллен своей игрой, манерами, стилем предвосхитил наступление эры «лиги игроков». Если бы не его пикировки с властным и авторитетным комиссионером, не факт, что звезды сейчас получали такие дикие контракты, увольняли тренеров, формировали состав клуба и ставили ультиматумы при обменах.

Лука делает то же самое, словенец вот-вот подпишет самый большой контракт в истории НБА (около 350 миллионов на 5 лет). Только его влияние глобальнее, в соответствии с реалиями НБА. Он показывает, какой оглушительный выхлоп способна давать совокупность таланта, европейского баскетбольного образования и фривольная манера игры в НБА.

«Европейский баскетбол более командный, более тактический. Там меньше размер площадки, судят иначе, другие правила, меньше времени. В НБА играют лучшие баскетболисты, которых практически невозможно опекать. В этом плане НБА сложнее. Но набрать 30 очков здесь легче, чем в Евролиге. Забивать в НБА проще – 100%», – пояснения Дончича будущему главному тренеру «Лейкерс».

Дончич завозит в НБА европейские ценности (кому югославские флопы оптом?), где смешивает их с традиционными чертами черного баскетбола. И речь не только об игре, но и поведении, манерах, шутках, том самом «свэге», о котором разглагольствовали Шак и Айверсон.

Это нравится далеко не всем, и здесь мы опять натыкаемся на параллели с Айверсоном, чья уличная ментальность «чужака» претила многим, в том числе и игрокам. После Джордана, приезжавшего на матчи в костюме-тройке, лицом лиги стал охламон, дефилирующий в расшнурованных ботинках и джинсах, которые можно использовать в качестве палатки.

Дончич и Айверсон – разные по стилю, но вызывают одинаковую реакцию зрителя. Их либо любят, либо ненавидят. Разыгрывающего «Сиксерс» обвиняли в популяризации бандитской эстетики, Дончича дразнят «Пончичем», упрекают в слабохарактерности и симуляциях. Оба в чем-то гении и своего рода изгои.

Вряд ли Айверсон обо всем этом задумывался, когда сопоставлял себя с Дончичем. Скорее, руководствовался куда более прозаичными мотивами. Словенец сейчас – лучший плеймейкер лиги из тех, кто не играет на позиции центра в «Денвер Наггетс». Айверсону задали вопрос, и он, дабы не обидеть себя любимого, назвал фамилию того, кто сильнее всего влияет на результат своей команды.

И в каком-то смысле Айверсон не покривил душой. Ведь он тоже полностью определял результаты «Сиксерс» 25 лет назад. Только в другом стиле.

Фото: Gettyimages.ru /David Berding, Stephen Maturen, Sam Hodde, Mindy Small