Финч из «Миннесоты» учился тренировать в Англии и Бельгии. Его клубы играли в то, до чего НБА дошла только 10 лет спустя

Просто хотел посмотреть мир.

На всей дистанции плей-офф «Тимбервулвз» выглядят настолько увлеченными, азартными и погруженными в процесс самосовершенствования, что временами ловишь себя на мысли о том, что команда не испытает вселенского разочарования, даже если не станет чемпионом в этом году. Мы не увидим разочарованных игроков, сверлящих взглядом пустоту, не прочтем все эти статьи, в которых авторы будут хлопать створками «чемпионских окон», не услышим обещаний вернуться. «Миннесота» сделала главное – показала, что с ними необходимо считаться, что это не «команда на перспективу». «Тимбервулвз» готовы не просто покусывать, а разрывать на куски лучших уже здесь и сейчас.

«Миннесота» движется поступательно, с каждым годом добавляя или убирая те или иные элементы, от чего только становится лучше. В предыдущие два года северяне вылетали после первого раунда, сейчас дошли до финала конференции, эффектно высадив действующих чемпионов.

Главная причина, по которой за «Тимбервулвз» относительно спокойно даже при неудачном течении серии против «Далласа» – это одна из немногих в НБА действительно «тренерских» команд. С момента вступления в должность Крис Финч сумел наладить с игроками двустороннюю связь, в которой нет места помехам вроде недомолвок, жалоб и уколов в медиа. Эту черту, как и многие другие, Финч перевез с собой в НБА из-за океана.

Финч сделал себе имя в чемпионате Британии. Помогло принципиальное противостояние с еще одним будущим топ-тренером НБА

Глядя на то, как играют «Тимбервулвз» и как развивалась карьера их главного тренера, на ум сразу приходят такие эпитеты: «степенность», «поступательность», «методичность». Все так, но эти черты своего тренерского стиля Финч выработал со временем. А поначалу он, как и многие, принимал важнейшие решения стихийно.

После окончания колледжа Франклина и Маршалла, где он отыграл четыре полных года, Крис совершенно закономерно никем не был выбран на драфте НБА.

«Я помыкался какое-то время банковским служащим, работал в компании, которая вела переговоры о размещении товаров определенных брендов на полках магазинов. Все это было ужасно скучно, а главное – уже на этапе трудоустройства я понимал, что мое пребывание на этих должностях будет скоротечным. Чем-то постоянным и интересным для меня на тот момент была работа в качестве баскетбольного тренера в одной из местных школ. Там я понимал, что от меня может быть толк, у детей появлялся интерес к баскетболу, некоторые начинали играть лучше. Поэтому я потихоньку начал искать опции в этом направлении», – Финч о корнях своей карьеры.

После месяцев поисков и прикидок все свелось к двум вариантам: играть за команду второго дивизиона Британской баскетбольной лиги «Шеффилд Форджерс» (после выхода в высшую лигу команду переименовали в «Шаркс») или работать ассистентом тренера в университете Южной Флориды. Последнее выглядело более перспективно и логично, если речь идет о тренерстве, но Финч решил махнуть за океан.

«Дело не в том, что у меня были иллюзии о карьере баскетболиста или жгучее желание продолжать играть. Вовсе нет. Честно говоря, я просто хотел посмотреть мир и вообще закладывался на то, что поездка в Англию не продлится дольше года. Как только я туда приехал, я тут же начал обдумывать альтернативные варианты», – признается Финч.

С этого момента Финч пришел к мысли, что у него всегда должен быть запасной план. Параллельно с выступлениями за «Шаркс», которые вместо года растянулись на четыре, он изучал юриспруденцию, пока не пришел к мысли, что и это не то, чем хочется заниматься. Тренерская работа оставалась приоритетом, поэтому он и согласился возглавить «Шаркс» после окончания карьеры игрока, но чемпионат Англии не был пределом его мечтаний.

«Я постоянно искал работу в Америке. Был момент, когда я вел предметные переговоры с руководством средней школы Рединг. Хорошая баскетбольная программа, за них играли Донниэл Маршалл и Лонни Уокер, которые потом прорвались в НБА. Я был одержим идеей заполучить эту работу, хотя зарплата была сильно ниже той суммы, которую мне платили в «Шаркс». Тем не менее, я все равно согласился на эти предварительные условия. Но они выбрали другого кандидата. Тогда я сказал себе: «Что я делаю? Продаю душу ради возможности, которая того не стоит». Тогда-то я и решил, что надо сосредоточиться на том, что у меня есть. И это почти сразу дало результат», – вспоминает свои метания Финч.

Изначально многое в его первом большом опыте делалось по наитию. Ему казалось, что он чересчур эмоционален, а в работе нет системности. Но это был как раз тот случай, когда со стороны было виднее.

«У него была очень интересная организация игры. Защита была разбита на несколько блоков, где каждый делал свою работу. Эти части обороны были взаимосвязаны и взаимозаменяемы. Это была очень гибкая конструкция, в которой все строилось на сменах и минимизации сдваиваний. Атака была полностью выстроена вокруг американского защитника Террелла Майерса, который одновременно выполнял функции плеймейкера и главного снайпера. Его отличный дальний бросок был основой тактики Финча», – отмечает генменеджер «Шаркс» Юри Матисен.

Подобный подход впоследствии сыграет важную роль в карьерном росте Финча, но сам он на тот момент об этом не задумывался.

«Причина, по которой мы так играли – это все, что мы могли себе позволить. – признается Финч. – В то время я и понятия не имел ни о трехочковом баскетболе, ни об игроке-системе, ни о математической статистике, определяющей наиболее эффективные действия баскетболистов. У меня вообще всегда было плохо с математикой. Мы просто делали то, что имело смысл».

Вскоре выяснилось, что действия «Шаркс» под руководством Финча не только имеют смысл, но и приносят результат. В первый сезон «Шеффилд» выиграл Кубок лиги, а уже в следующем начал напролом двигаться к чемпионству. У команды практически не было конкурентов, за исключением «Манчестер Джайентс», которых направлял скромный мужчина по имени Ник Нерс.

«Прозвучит громко, но в конце 90-х для нас это было аналогом того, чем в 80-е для НБА были «Лейкерс» и «Селтикс». Финч и Нерс были молодыми тренерами с интересными идеями, которые делали ставку не только на легионеров, но и на местных игроков. Благодаря им в Англии популярность баскетбола начала расти. Матчи между «Шаркс» и «Джайентс» показывали по Sky Sports, а трибуны были забиты под завязку», – вспоминает корреспондент BBC Sports Джозеф О’Хара.

Это не преувеличение, о чем говорит хотя бы то, в какой манере «Шаркс» завоевали первый чемпионский титул. В последнем матче сезона команда играла против «Джайентс» при 12 тысячах болельщиков. На протяжении всего матча соперники шли вровень, пока за 4 секунды до конца матча при счете 85:85 Террелл Майерс не изобразил свою вариацию «The Shot».

Финч получил звание лучшего тренера сезона, а в следующем году завоевал второе чемпионство подряд. Неплохой результат для затянувшейся командировки в страну «плохой еды, еще более плохой походы и Мэри Поппинс».

В Европе Финч стал одним из предвестников революции, которая добралась до НБА 10 лет спустя

Успехи Финча в Англии не смог поколебать даже провал в чемпионате Германии – тренера из «Гиссен Форти Сиксерс» после стыдных 4-13 на старте сезона. Реабилитироваться удалось довольно быстро. Сначала Финч привел бельгийский «Бри» к первому в клубной истории чемпионству, а затем довел более привилегированную «Дексию» до финала Еврочелленджа. Победы создавали Финчу необходимую репутацию, но куда важнее было то, как он к ним приходил.

У человека, который в начале своей карьеры руководствовался только чутьем, проступил индивидуальной тренерский почерк: умение работать с ограниченными ресурсами, способность в короткие сроки ставить команде оборонительную игру, темповый, но не бесшабашный баскетбол с акцентом на дальние броски. Финча раньше отфутболивали команды средних школ, а теперь стали приглашать на стажировки клубы НБА. Приглашать не только с целью поделиться опытом, но и присмотреться, что это за экзотический фрукт из европейского баскетбола.

Ловчее всех от слов к делу перешел Сэм Хинки, ассистент генерального менеджера «Хьюстона». Он подкараулил Финча, когда тот приехал на курсы повышения квалификации, проводимые «Даллас Мэверикс». Придавив гастролера в темном углу, Хинки поведал Финчу о том, что тот вот уже почти десять лет занимается тем, что только планируют внедрять в НБА. Речь шла о баскетболе, густо замешанном на аналитике и математических теориях, чудовищном количестве трехочковых и новой, революционной вехе в атаке. Испытания своих философем Хинки и группа одержимых энтузиастов проводили на игроках фарм-клуба «Рокетс» «Рио-Гранде Вайперс». Его-то и было предложено возглавить Финчу.

«Я попал в абсолютно творческую атмосферу. Мне казалось, что мы занимаемся не тренировочным процессом, а изобретением вечного двигателя. Я еще никогда не видел, чтобы люди были настолько увлечены своей работой. Я получил массу ответов на вопросы, которыми задавился на протяжении многих лет, понял, как правильно внедрять статистические данные в подготовительный процесс. Они показали мне данные на мои предыдущие команды. Материалы, к которым у меня за границей даже не было доступа. А у них он был. Я получил научное обоснование того, почему те или иные мои методы работали. Внезапно оказалось, что я занимался тем же что и они, только не подозревал об этом», – поведал Финч.

Зондер-команда, собравшаяся в середине 00-х в «Рокетс», действительно походила на одно из подразделений хайтек-компании: кроме Хинки это Дэрил Мори (нынешний генменеджер «Сиксерс»), Артурас Карнишовас (генменеджер «Буллз»), Монти Макнейр («Кингз»), Сачин Гупта («Тимбервулвз»), Герссон Росас (вице-президент «Никс»). Вся эта бригада работала рад тем, что позднее было воплощено в «Рокетс» времен Джеймса Хардена. И Финч поучаствовал в этом: главный тренером «Вайперс» обкатал все наработки в G-лиге – команда стала чемпионом, а Финч лучшим тренером – а затем Финч уже трудился в штабе «Рокетс» ассистентом. Попутно Крис успел поработать со сборной Великобритании на лондонской Олимпиаде-2012, благодаря чему только укрепил свое реноме в международном тренерском сообществе.

Глобально эксперимент «Хьюстона» не принес титулов, но позиции Финча в НБА это никак не поколебало. В течение десяти лет он успел поработать ассистентом в «Рокетс», «Наггетс», «Пеликанс» и «Рэпторс», где помогал своему бывшему конкуренту по чемпионату Англии Нику Нерсу. В каждую команду Финч привносил что-то свое и набирался опыта, сформировал солиднейший тренерский багаж, который и демонстрирует прямо сейчас. При Финч никогда не забывает о том, что стало базисом для его нынешнего успеха.

«Весь мой прогресс в области статистической революции, если хотите, связан с командами, которые я тренировал за границей. Я тренировал так не потому, что разбирался в математике или был каким-то провидцем. Я лишь исходил из того, каких игроков мог себе позволить. Мы играли в скоростном темпе, маленькими пятерками и часто бросали трехочковые, потому что наш состав идеально подходил для этого. В этом Европе нет равных. Она быстро учит приспосабливаться. Это касается не только работы, но и поведения, культуры общения.

В Европе я научился одному из своих любимых выражений. Я часто говорю игрокам: «Ты уже крут, у тебя есть все, что надо. Представь, что ты одет в костюм от Armani, все что я хочу – сшить его специально под тебя. Ты сам стал таким игроком, каким являешься. Я не пытаюсь заставить тебя играть по-другому, не пытаюсь изменить твою игру. Мне лишь нужно сделать пару штришков, чтобы она выглядела еще более элегантно», – с благодарностью вспоминает Финч.

В «Миннесоте» у Финча получается кроить новую историю команды, которую еще недавно считали недоразумением, затерянным в снегах. Возможно, не в этом, но в следующем году мы точно поймем, к какой коллекции принадлежит его нынешнее творение – осень-зима или все-таки весна-лето.

Фото: Gettyimages.ru /Paul Gilham, Christian Petersen