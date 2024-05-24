Новичок «Далласа» Лайвли посвящает этот плей-офф НБА маме. Она умерла в апреле после 10 лет борьбы с раком

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«Даллас» во второй раз за три года играет в финале Запада. Что особенно приятно, на сей раз хвалят не только Луку Дончича. Заслуженных комплиментов удостаиваются как будто заматеревший Кайри Ирвинг и многофункциональный Пи Джей Вашингтон, работящий Дэниэл Гэффорд и первогодка Дерек Лайвли. Юный центровой уже в дебютном сезоне стал важнейшим реактивом командной химии и ключевым игроком передней линии. Но сколько бы подборов ни собирал Лайвли, фанатские форумы «Мэвз» превозносят новичка, в первую очередь, за его личностные качества.

«В мире, где пацаны не сыгравшие в НБА ни одного матча, уже на церемонии драфта козыряют гриллзами, выбрать такого скромного, рассудительного молодого человека – огромная удача. Дерек, спасибо за то, какой ты есть».

«Лайвли – просто роскошное приобретение клуба. Как он слушает ветеранов, насколько быстро адаптируется к лиге, как не пасует перед трудностями и преодолевает травмы… Браво! Дерек, спасибо тебе и твоей маме. Она гордится тобой»

Минорные ободрения, связанные с мамой Дерека – попытка поддержать игрока. Перед самым стартом плей-офф Кэти Драйсдейл скончалась от рака, еще больше сгустив краски в и без того не самой благополучной семейной биографии Лайвли. Когда Дереку было 7 лет, его отец, долгое время боровшийся с героиновой зависимостью, умер от передозировки. Кошмарная история могла бы негативно повлиять на Лайвли, если бы не мать, которая привила ему не только любовь к баскетболу.

Дерек весь в маму

Обычно отец (или тот, кто исполняет его полномочия) вдохновляет молодых парней на то, чтобы они полюбили Спорт и начали грезить НБА. Но проводником к мечтам Дерека Лайвли стала мама.

Кэти Драйсдейл (в девичестве – Кэти Филлипс) выступала за женскую баскетбольную команду университета Пенн Стэйт. С 1988-го по 1992-й центровая ростом 6 футов 4 дюйма набрала 1295 очков, сделала 717 подборов и 89 блок-шотов. Уже только по одним этим показателям можно справедливо заметить, что Дерек пошел в маму. Кэти была одной из главных причин, по которым издание Associated Press в 1991-м поставило Пенн Стейт на первое место в своем престижном рейтинге, на основе которого строится сетка плей-офф NCAA.

«Да, тогда мы проиграли в 1/8 турнира, но я считаю, что моя баскетбольная карьера все равно сложилась прилично, – вспоминала Драйсдейл. – Мы играли в дивизионе Atlantic 10, выиграли турнир конференции, когда я училась на втором курсе. На третьем курсе мы стали №1 в стране, когда обыграли команду Дон Стэйли, университет Вирджинии».

К баскетбольным успехам Кэти можно причислить не только выигранные матчи и добротную статистику. В 2011-м Драйсдейл вернулась в свою alma mater, чтобы возглавить маркетинговый отдел спортивных программ. А до этого 13 лет работала в структуре «Филадельфии Сиксерс», занимаясь организацией клубных активностей, презентацией матчей и продажей билетов. Родившийся в 2004-м Дерек был еще слишком мал, чтобы оценить преимущества работы своей мамы, которая на каждодневной основе общалась с игроками, состоятельными держателями абонементов и руководством «Сиксерс». Но это не мешало Кэти постоянно приводить его на матчи.

«Он был еще совсем кроха, но я хотела, чтобы он почувствовал эту атмосферу. Этот микс соревнования, праздника и эмоций. Неважно, сколько тебе лет, если ты чувствуешь это, значит, баскетбол уже завладел тобой. К тому же Дерек всегда был послушным и смышленым».

Способность здраво рассуждать и сохранять рассудительность у Дерека, как и рост, тоже от мамы.

Кэти скрывала от Дерека причину смерти отца

«Моя мама крутая. Она – мой любимый супергерой. Умная, дисциплинированная, сильная. Все, что я знаю об игре, от нее. А вот общительный характер, скорее, от отца. Он был балагуром, постоянно шутил и смеялся. Он забирал меня из школы, водил за мороженым, а на Хэллоуин мы вместе клянчили конфеты. Мне было 7 лет, когда его не стало, но я помню эти моменты, как вчера», – вспоминает Лайвли.

Лайвли-старший был не из тех, кто махнул на себя рукой. Он боролся с пороком, несколько раз проходил курсы реабилитации, но неизменно срывался, пока зависимость не забрала его.

Сперва Кэти сказала сыну, что его отец умер от кардиомегалии (паралогическое увеличение размеров и массы сердца), но по мере взросления Дерек стал все чаще задавать вопросы, и она рассказала ему правду.

«Его отцу пришлось нелегко, и нам тоже, но его имя никогда не было табу в нашем доме. Я не избегала разговоров о нем, мы вспоминали о нем, делились мыслями. Я всегда говорила Дереку: «Дорогой, все, что ты хочешь знать, я тебе расскажу». Я не говорила ему об истинной причине смерти, пока не почувствовала, что он уже достаточно взрослый. Мне нужно было убедиться, что он правильно воспримет и причину смерти отца, и причину, по которой я так долго не говорила о ней. Поэтому когда он задал мне прямой вопрос, я ответила: «У твоего отца действительно было увеличенное сердце, но умер он от передозировки героина». Так он обо всем и узнал. Потом он начал задавать больше вопросов, а я сидела и отвечала. Я была абсолютно откровенна. Он имел полное право знать, что это был за человек, ведь это был его отец».

Лайвли говорил, что он и мама скучали по Дереку-старшему каждый день. На левой руке игрока в области локтя вытатуированы имя, дата рождения и дата смерти отца.

«Так я знаю, что всегда ношу его имя с собой. Уверен, если бы он был здесь, он бы очень гордился мной. Все, что я делаю, ради того, чтобы вызвать улыбку у моей семьи», – говорит Дерек.

У Кэти обнаружили рак, когда Дереку было 10. Баскетбол стал одним из методов лечения

В 2013-м Кэти все чаще стал беспокоить странный кожный зуд и непрекращающийся кашель. Коллеги посоветовали ей пройти обследование у врача, по итогам которого у нее обнаружили лимфому Ходжкина.

«Первое, что я сделала после того как приехала домой – посадила Дерека напротив себя и сказала: «Дорогой, у меня рак». Сама же я была в бешенстве. Было достаточно того, что Дерека на тот момент воспитывала мать-одиночка. Я не хотела, чтобы он пополнил еще и статистику сирот. Неприемлемый вариант, поэтому я боролась изо всех сил. Я делала все, что от меня требовалось».

Кэти прошла несколько курсов химиотерапии и облучения, провела месяц в больнице ради пересадки собственных стволовых клеток – процесс оказался безуспешным. Курс восстановительных процедур тоже не дал положительной динамики. Временным решением стал препарат, который используется для лечения при запущенной стадии рака легких. Но чтобы выявить необходимую дозировку и сочетание препаратов, потребовалось бесчисленное количество обследований.

«Я часто находилась в больнице. Прошла все стадии химиотерапии, облучение, пила лекарства, названия которых не могла выговорить. Я сказала себе: «Сделаю это». Я хотела быть рядом с Дереком в самые важные моменты его жизни, поддерживать его, направлять. Он был моей причиной. Он был моим «почему». Почему я должна это пережить, почему у меня просто нет других альтернатив, и так далее», – слова действительно сильного человека.

У Кэти были хорошие дни, были дни похуже и были периоды, когда просто не было сил встать с постели. Все это время Дерек был рядом.

«Уже когда я попал в лигу, некоторые говорили мне: «Чувак, ты прорвался в НБА, не стесняйся, покажи себя, ты заслужил». Это немного странно. Я привык заботиться об окружающих меня людях, а не о себе, – откровенничает Лайвли. – Мне было важно знать, что мама ни в чем не нуждается. Я бегал за лекарствами, в магазин за едой. Все, что было нужно, даже если это не имело значения. Даже в случаях, когда понимал, что мои действия не помогут ей почувствовать себя лучше. Я делала все возможное, чтобы мама была со мной».

Одной из вещей, которые помогли Кэти почувствовать лучше, а Дереку – найти свой путь в жизни, стал баскетбол.

Именно Кэти научила своего сына основам игры «старой школы» – пахота на обоих концах площадки вместо заботы о цифрах в графе «набранные очки». Она лично гоняла его на тренировках в шестом и седьмом классах.

«С тех пор, как я играла – баскетбол сильно изменился. И это естественно, это прекрасно. Но я делала все, чтобы он взял все лучшее от стиля, который более многогранен, чем просто желание почаще запихивать мяч в кольцо. В какой-то момент он был немного разочарован, потому что у него не получалось набирать столько очков, сколько ему хотелось. И тогда я говорила: «Слушай, ты блокируешь броски, делаешь подборы. Ты защищаешься, ты заставляешь игроков менять траектории бросков, выбирать позиции, из которых они не привыкли атаковать. Ты делаешь больше, чем ты думаешь, и статистика тут не при чем. Ты влияешь на игру.

«Она всегда подбадривает меня, и в то же время она мой главный и самый строгий критик. Она первая, кто говорит мне, что я мог бы сделать лучше, где ошибся и за счет чего могу исправить свою оплошность. Ее голос всегда у меня голове», – оценивал поддержку мамы Лайвли.

Поступление Дерека в университет продлило жизнь Кэти

Кэти, конечно же, была бы рада, если бы сын играл за Пенн Стэйт, но предоставила ему самому сделать выбор. Центровой рассматривал варианты с Кентукки, Мичиганом, но, в конце концов, решил остановиться на Дьюке – там он мог уже мог зарабатывать на спонсорской программе NIL. На первые деньги от рекламных контрактов Дерек купил дом маме и установил надгробие на могиле отца. В июле 2022-го врачи сообщили о том, что Кэти вошла в стадию ремиссии, и она стала посещать матчи.

«Это был прорыв для нас обоих. Из-за пандемии врачи опасались, что у меня ослабнет иммунитет. Поэтому я не выходила из дома и пропустила Nike Hoop Summit, Jordan Brand Classic, McDonald’s All-American – все важные матчи, в которых Дерек играл, когда учился в школе. Ремиссия и возможность видеть его игру на таком высоком уровне вдохнули в меня жизнь», – признается Кэти.

Атакующая статистика Лайвли в составе «Блю Девилз» не впечатляла – 5,2 очка. Но Дерек и не ставил перед собой таких задач, в его пользу говорили 2,4 блок-шота за игру. В него упирались все, кто проскальзывал под кольцо Дьюка. По итогам сезона Лайвли был включен в сборные лучших новичков и лучших защищающихся игроков конференции. Выставить кандидатуру на драфт НБА было единственным решением. Когда Лайвли был выбран под 12-м пиком, рядом с ним была и Кэти. Тогда она еще чувствовала себя достаточно неплохо. Но весной этого года болезнь вернулась и уже не отпустил.

Кэти Драйсдэйл скончалась 12 апреля, прямо накануне плей-офф.

Дерек был подавлен, но принял тяжелейшую потерю с достоинством. Этот плей-офф для него не просто тест на профпригодность на элитном уровне, а возможность доказать маме, что та воспитала его правильно. Ее незримое присутствие ощущается в игре Дерека на протяжении всего плей-офф. Будь то решающие штрафные в 3-м матче с «Оклахомой».

«Мне помогла мама. Она наблюдает за мной. И я знаю, что она сказала мне забросить эти чертовы штрафные, поэтому я должен был подойти и реализовать их», – признавался Дерек после матча.

Или игра в финале Западной конференции.

«Люблю тебя, мама. Скучаю по тебе, мама. Просто расслабься и наблюдай».

Мы еще погадаем о том, как сложится противостояние «Миннесоты» и «Далласа». Но в чем нельзя сомневаться, так это в том, что самый особенный и ценный персональный болельщик в этой серии будет у Дерека Лайвли.

Фото: East News /AP Photo/Nate Billings; instagram.com/derecklively ; Gettyimages.ru /Grant Halverson