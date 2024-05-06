«Нью-Йорк» против «Индианы» – исторически злое соперничество. В этом году оно может оживиться

Наследие Реджи Миллера.

Объяснять природу противостояния «Никс» и «Пэйсерс» бессмысленно. Это то же самое, что описывать путем химических формул процессы влюбленности, грусти, радости. Именно это делает взаимоотношения «Нью-Йорка» и «Индианы» такими четкими и одновременно эфемерными. Несмотря на огромное количество исторических фактов, противопоставляющих эти команды друг другу, затяжные перерывы в хронологии взаимной нетерпимости, смену действующих лиц, главными здесь всегда будут эмоции.

В повести Джозефа Конрада «Дуэль» двое офицеров французской армии выясняют отношения на протяжении более 15 лет. Меняются исторический фон, политические режимы, эти двое уже не помнят точно, что является первопричиной дуэли, но каждый раз сходятся в поединке. То же самое и с двумя этими клубами, которые попеременно и на протяжении солидных отрезков времени пребывали на периферии НБА, но так или иначе обнаруживали друг друга на самых важных этапах своей истории. И этот плей-офф не исключение.

«Никс» vs «Пэйсерс» – это не классовая борьба, это противостояние с себе подобным

У такого преклонного клуба как «Никс» – напомним, вместе с «Селтикс» они единственные, оставшиеся в НБА в том же городе с момента основания лиги в 1946-м – не может быть мало врагов.

В период с 1969-го по 1974-й «Нью-Йорк Никс» и «Балтимор Буллетс» стабильно пересекались в плей-офф, и некоторые из этих серий походили на борьбу двух бездомных псов за сочный кусок мяса. «Буллетс» уже сменили название, переехали в Вашингтон, но болельщики со стажем скажут вам, что «Никс» попросту обезглавили их самобытную команду, когда в 1971-м сманили ее суперзвезду Эрла Монро.

(как «Никс» вообще получили Монро? Он захотел разорвать контракт с «Буллетс» и перейти в АБА в… «Индиану». Прыжок в лигу-конкурента не случился, но возвращение в «Балтимор» уже стало невозможным, «Нью-Йорк» предложил обмен, «Буллетс» пришлось согласиться)

В первой половине 90-х «Никс» были одними из тех, кто активнее всех пытался укротить «Буллз». И в 1994-м, когда Джордан взял перерыв, сделали это в семи матчах – и стали теми, кто заменил «Чикаго» в финале НБА от Востока (но проиграли «Рокетс»).

В конце 90-х «Никс» и «Хит» изнуряли себя соперничеством, накал которого был сопоставим с температурой в доменной печи. С 1997-го по 2000-й команды каждый год устраивали бойню в плей-офф, а то, что Пэт Райли покинул «Никс» ради «Хит» , только усугубляло ситуацию.

Естественно, у клуба из Нью-Йорка обязаны быть традиционные спортивные соперничества – с бостонскими (78 лет в одном дивизионе с «Селтикс») и с лосанджелесскими (5 встреч в финальных сериях НБА против «Лейкерс»).

И все же «Индиана Пэйсерс» выделяются даже на этом фоне. Наверное, потому что они всегда выглядывали из-за спин «Никербокеров».

Как и множество принципиальных конфликтов, вражда началась непреднамеренно и даже невинно. Период начала 70-х был триумфальным не только для «Никс». Пока они играли в финалах НБА в 1970, 1972, 1973 и выиграли два из них, первый и последний, «Пэйсерс»… взяли три титула в эти года! Но то было в конкурирующей Американской Баскетбольной Ассоциации. АБА признавалась слабее НБА, но общих матчей за баскетбольную корону не было, и вопрос – кто сильнейшая команда эпохи, «Никс» из НБА или «Индиана» из АБА – остался открытым.

В 1976-м «Пэйсерс» присоединились к НБА, но без главной звезды уже не были конкурентоспособны. А эту звезду – форварда Джорджа Макгинниса – у них увел «Нью-Йорк» годом ранее. Правда, суд сразу признал контракт Макгинниса с «Никс» нелегальным, но в «Индиану» он не вернулся – подписал уже легальное соглашение с «Филадельфией» и остался в НБА.

На 9-й год в НБА «Индиана» выстрадала свое право на один из топовых пиков. Драфт-1985 – первый, проходивший по системе с применением лотереи, должен был положить начало периоду благоденствия в одном из самых баскетбольных штатов США (в Индиане мощнейшие традиции студенческого и школьного баскетбола). Но вы же прекрасно знаете, что было дальше.

Дэвид Стерн аккуратно цапнул сразу три конверта, а потом оставил в руках тот, в котором лежала карточка с логотипом «Никс»… и Патрик Юинг уехал в Нью-Йорк .

Конечно же, «Индиана» в 1985-м могла разыграть свою карту лучше. На доске еще оставались фамилии Карла Мэлоуна, Криса Маллина, Джо Думарса, Детлефа Шремпфа, а «Инди» остановили выбор на Уэймане Тисдэйле. Но дело было не в этом. Болельщики «Пэйсерс» верили, что их обокрали, что лига пошла на жульничество в угоду более раскрученной, именитой и выгодной команде. Словно «Индиану» определили в категорию клубов второго сорта. Естественно, подобное отношение не забывается, оседает на уровне эмоций, которые потом берут верх в плей-офф.

«Пэйсерс» ведут, но с минимальным преимуществом, что само по себе – дополнительный мотиватор для обеих команд. Мы вправе рассчитывать на пополнение коллекции канонических эпизодов затянувшейся серии.

1993. Пантомима имени Реджи

«Никс» заходили в серию в соответствии с представлениями «Пэйсерс» о них. «Нью-Йорк» выглядел эдаким сборищем нуворишей, которые стремительно разбогатели благодаря протекции лиги, но при этом сохранили дерзкие уличные замашки. Команда одержала 60 побед в регулярке и заняла первое место на Востоке. «Пэйсерс» попали в плей-офф с восьмого места, но явно не собирались комплексовать.

Итог серии во многом определил «Гарден». «Никс» с преимуществом домашней площадки не без труда взяли первые два матча и соорудили существенный задел 2-0 в серии до трех побед. Но главной ареной действия стал скромный «Маркет Сквер». Именно там, в преддверии третьего матча, Реджи Миллер подошел пожать руку Джону Старксу, но защитник «Никс» надменно проигнорировал его.

«С того момента я поставил перед собой цель – сделать все, чтобы опозорить этого парня», – заявил Миллер. Каждое свое попадание Реджи сопровождал такими же меткими и колкими комментариями. В третьей четверти Миллер и Старкс пересеклись в центре площадки, и потерявший хладнокровие Старкс не удержался.

Его агрессивный кивок в лицо Миллера не был акцентированным, но Реджи настолько театрально «продал» этот контакт, что ему можно было вручать Оскар. Позолоченной статуэтки под рукой не оказалось, поэтому в качестве поощрения судьи удалили Старкса. Как итог – 36 очков Миллера и единственная в серии победа «Пэйсерс» (116:93). Уже в следующем матче «Никс» оформили выход в следующую стадию, но «Пэйсерс» удалось главное – они дали понять, что отныне в каждом плей-офф «парням с Бродвея» рано или поздно придется иметь дело с неудобными ребятами из провинции, для которых не существует авторитетов.

1994. «А кто такой Спайк Ли?»

Прошел всего год, но «Пэйсерс» изменились до неузнаваемости. И дело не в появлении на посту главного тренера Лэрри Брауна, а в ростере – жесткого форварда Деррика Макки, Байрона Скотта с чемпионским опытом и мускулистого новичка Антонио Дэвиса. Вся «Индиана» как команда, как организация приосанилась, в действиях появилась рабочая нахрапистость и фанатичная целеустремленность. Вышедшие в постсезонку с 5-го места в конференции, «иноходцы» всухую вынесли «Орландо» с Шаком и Пенни, затем – в шести матчах «Атланту», в финале конференции столкнулись с собственным отражением – такими же твердолобыми, упертыми, просто чуть более статусными парнями.

Обе команды не стали разочаровывать собственных болельщиков и взяли по два матча на своих площадках. При счете 2-2 серия вернулась в Нью-Йорк к бурной радости местных болельщиков и «Никс», которые в четвертой четверти повели со счетом 70:58. Громче всех торжествовал из первого ряда трибун Спайк Ли, который при помощи непередаваемой игры слов и жестов неосмотрительно сигналил о своей радости Реджи Миллеру.

По мере того как Спайк нагнетал, кольцо соперника в глазах Реджи становилось все шире и шире. Чуть позже шире стали и глаза известного режиссера, так как снайпер «Индианы» попадал все и отовсюду. Заключительную четверть «Пэйсерс» выиграли с унизительным счетом 36:16, 25 очков набрал Миллер (всего настрелял в матче 39). Выразительнее его игры была только его пантомима.

Миллер дал понять, что и реплики свои знает на зубок. В послематчевом интервью корреспонденту NBC Ахмаду Рашаду Миллер с улыбкой поинтересовался: «А кто такой Спайк Ли, о котором меня все спрашивают? Шучу. Понимаю, он их самый большой фанат, нельзя винить его за это, но иногда он слишком много говорит, и это заводит соперника».

На пути к эффектному возвращению в серию «Пэйсерс» не справились с эмоциями, уже в следующем матче уступили у себя дома, а решающий седьмой матч на своей площадке «Никс» просто не имели права проиграть. Парни Пэта Райли взяли серию 4-3. Но кого не спросите – каждый скажет, что главным воспоминанием серии стал Реджи Миллер, имитирующий асфиксию «Нью-Йорка».

1995. Ведьмина смерть

Кульминация становления «Пэйсерс» как команды, которую Джордан называл наибольшей угрозой для династии «Буллз» 90-х. А такая команда по определению должна выигрывать концовки, итог которых, казалось бы, уже предрешен. И Миллер в первом же матче показал это.

18,7 секунды до конца, счет 105:99 в пользу «Никс», Реджи сперва вонзил треху, а затем при вводе Энтони Мэйсоном мяча в игру подкараулил поскользнувшегося Грега Энтони и повторил трехочковый трюк. «Никс» запаниковали и немедленно расписались в своей беспомощности; форвард «Индианы» Сэм Митчелл умышленно сфолил на Джоне Старксе, но тот промазал оба (!) штрафных.

Подбор остался за «Никс», но и Юинг оказался неточен, а дальше мяч достался тому, кого «Никс» меньше всего предпочли бы видеть на линии штрафных. Реджи дал мастер-класс для Старкса, а «Инди» победили 107:105.

«Честно говоря, я думал, что у нас не было шансов, – не стал юлить после матча Лэрри Браун. – Просто я не собирался говорить об этом вслух! Пока все не закончится, ты должен продолжать пытаться. Я и представить себе не мог, что все так обернется».

Главный автор успеха был более эмоционален: «Все просто. Мэйсон чокернул, он отпасовал мяч на меня, я забил треху... И Джон Старкс чокернул, и мы одержали важную победу. Теперь мы чувствуем, что можем разгромить эту команду. Это для тебя, Индиана!», – ликовал Реджи.

Разгромить не вышло. После четырех матчей «Пэйсерс» вели в серии 3-1 только для того, чтобы заставить все аптеки Индианаполиса распродать запасы успокоительных на годы вперед и дотянуть серию до седьмого матча в «Гардене». Миллер и Юинг оба набрали по 29 очков, но финальное владение за 5 секунд до конца было у «Нью-Йорка». «Никс» соорудили замысловатую комбинацию с выводом Юнга под проход в надежде как минимум на фолы. В итоге игроки «Пэйсерс» как-то виновато расступились перед центровым, а тот, потеряв баланс, не смог занести мяч в кольцо. Проклятие спало, о чем немедленно сообщил штатный комментатор «Пэйсерс» Марк Бойл. Его слова «Дин-дон, ведьма сдохла» – отсылка к торжественной песне из классической экранизации сказки «Волшебник Страны Оз».

1998. Готовы занять место «Буллз»?

После такой серии командам потребовалось два сезона на передышку. Но перерыв нисколько не обесценил принципиальность соперников.

«Пэйсерс» с новым главным тренером Лэрри Бердом выиграли первые два матча дома, после чего «Никс» взяли третью игру у себя. Но чары «Мэдисон Сквер Гардена» уже были развеяны в 1995-м. За 5 секунд до конца четвертого матча Миллер перевел игру в овертайм, где «Индиана» уже дожала соперника (118:107).

Это уже не были отдельные геройства или лучезарные подмигивания удачи. Миллер отметился 38 очками, Рик Смитс добавил 23, Марк Джексон набрал 16 плюс 15 передач. «Пэйсерс» без шума и пыли закрыли серию в 5-й игре на домашней площадке, а Джексон (22 очка,14 подборов, 13 передач) сделал первый в истории «Индианы» трипл-дабл в плей-офф НБА.

В финале Востока «Индиана» не смогла пройти «Буллз», но это было обнадеживающее поражение. «Чикаго» понадобились все семь матчей, чтобы выползти в финал НБА, а во всей лиге только и разговоров было, что о будущем сезоне, в котором уже не было места Майклу. Восток обретал баланс, и «Пэйсерс», знали это лучше всех.

1999. Сад, в котором цветут чудеса

1999-й должен был стать годом «Индианы». Укороченная регулярка в сезон локаута позволила сэкономить силы. На Востоке сразу три команды финишировали с одинаковым балансом (33-17) – «Майами», «Орландо», «Индиана». «Пэйсерс» оказались третьими только по дополнительным показателям, но едва ли это девальвировало их реальный статус фаворита. У команды Лэрри Берда было лучшее нападение в лиге (108,7 очка на 100 владений0), что она показала на первых же стадиях плей-офф – всухую вынесла «Милуоки» и «Филадельфию». Соперник за выход в долгожданный финал НБА – конечно, «Нью-Йорк». «Никс» проползли в плей-офф только с восьмой строчки в конференции.

К тому же ньюйоркцы уже после второй игры остались без Юинга – 36-летний центровой повредил ахилл и выбыл до конца плей-офф. Только оказалось, что эта потеря сплотила команду. Ключевой стала третья игра, в которой Лэрри Джонсону на последних секундах удалось экранизировать наихудший сценарий для «Индианы»: при счете 91:88 в пользу «Пэйсерс» он не просто реализовал трехочковый, но еще и с фолом. Короткий эпизод подарил массу исторических мизансцен.

Юинга, триумфально вздымающего руки к небу.

Криса Чайлдса, который после трехочкового попадания старательно сдерживает себя от тримфального празднования и призывает к тому же Джонсона.

Негодующего Реджи.

Разочарованного Берда.

И, конечно же, беснующуюся нью-йоркскую публику, лучшую реакцию «Гардена»:

В четвертой игре «Индиана» сравняла счет на 2-2, но «Никс» уже было не остановить. Тот матч стал для «Пэйсерс» отсрочкой. «Никс» закрыли серию в шести, причем заключительную победу одержали на выезде, где Аллан Хьюстон набрал 32 очка. «Никс» вышли в финал, где стараниями все того же Хьюстона (34 очка в третьем матче) взяли одну игру. Об остальном позаботился Тим Данкан.

«Индиане» пришлось отложить мечту о первом (и пока единственном) финале НБА. Но всего на год.

2000. Прощальный подарок от Реджи «Гардену»

Иногда история не любит долго ждать повторения. Финал восточной конференции-2000 отличался от прошлогоднего лишь штрихами. «Индиана», хоть и сменила «Маркет Сквер» на новый «Консеко Филдхаус», все так же взяла две домашние игры. «Никс» сделали то же самое в третьем и четвертом матчах в «Гардене». «Пэйсерс» вновь были негостеприимны в пятом матче, и, казалось, «Никс» ответят им аналогичным образом в шестом.

Но Реджи Миллера переполняли сентиментальные чувства. В своей, как оказалось, последней игре плей-офф на паркете «любимого» МСГ будущий член Зала славы набрал 34 очка (10 из 19 с игры, 5 из 7 трехочковых, и 9 из 9 штрафных).

В финале-2000 «Индиана» сыграла немногим лучше, чем «Никс» год назад. «Пэйсерс» очень старались, но две победы в серии против «Лейкерс» «Шакобе» были пределом. «Индиана» уже была слишком пожилой и уставшей для полноценной борьбы за титул. А позади «Никс» уходили в перестройку. Эпоха классического противостояния «Никс» и «Пэйсерс» завершилась, начиналось новое столетие.

2013. Новые времена, новые нравы

Последняя на сегодняшний день встреча клубов в плей-офф не дотягивает до уровня легендарного противостояния. И все же в ней имелся свой знаковый момент.

В том сезоне у «Никс» и «Пэйсерс» были второй и третий посевы, и клубы встретились в полуфинале Востока. «Индиана» – молодая команда с Полом Джорджем, Лэнсом Стивенсоном и Роем Хиббертом, «Никс» не теряют надежд сочинить суперклуб вокруг Кармело Энтони.

Команды, в отличие от предшественников, обменивались поражениями на своих площадках, «Индиана» довольно скоро повела в серии 3-1, затем Кармело отыграл один матч, но только ради того, чтобы съездить на шестой матч в Индиану и там пасть смертью храбрых. Энтони в своих лучших традициях сделал все, чтобы подарить болельщикам надежду, а затем собственноручно похоронить ее.

Мело набрал 39 очков, но при счете 92:90 в пользу «Никс» Энтони решил приободрить команду каким-нибудь эффектным действием. И сделал это. Только приободрившейся командой оказалась «Индиана».

После того как Хибберт основательно заземлил Мело, «Индиана» совершила рывок 16:7 к закрытию серии. «Индиана» сыграла слажено в том мачте, как и во всей серии: Лэнс Стивенсон (25 очков, 10 подборов), Пол Джордж (23 очка), Рой Хибберт (21 очко, 12 подборов и 5 блок-шотов), а также Дэвид Уэст и Джордж Хилл были самой сбалансированной пятеркой в НБА.

Это была хорошая, тренерская команда Фрэнка Вогеля, которая не смогла продолжить дело Реджи Миллера, но хотя бы приобщилась к историческому соперничеству с «Никс». Всего на сезон, потому что «Никс» развалились уже в следующем году и вообще не выходили в плей-офф до назначения Тибодо.

Хотелось бы, чтобы дуэль Брансона с Халибертоном получилась более содержательной, чем серия-2013, а главное – продолжительной в масштабах будущих сезонов. Вывеска «Никс» – «Пэйсерс» должна чаще светиться в плей-офф НБА.

Фото: East News /AP Photo/Ron Frehm, AP Photo/JDA, AP Photo/Bill Kostroun; Gettyimages.ru /Joe Robbins; commons.wikimedia.org