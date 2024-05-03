Леброн Джеймс – вновь на распутье. Выбирает клуб в последний раз в своей карьере

Куда везти свои таланты?

Наверное, не все заметили, но как только «Лейкерс» вылетели из плей-офф, примерно в этот же момент неофициально стартовало межсезонье. Вопрос «куда же Леброн» отныне будет незримо довлеть над каждым кадровым решением многих клубов НБА. Все это мы уже проходили, но менее актуальным вопрос от этого не становится.

Попробуем прикинуть, так ли уж много вариантов у Короля Джеймса, который потихоньку заканчивает свой боевой поход.

Будущее Джеймса зависит от его приоритетов. А они не однозначны

После окончания серии с «Денвером» Джеймс не стал отвечать на вопрос, был ли это его последний матч в майке «Лейкерс». Вместо этого он снабдил интервьюера интригующей улыбочкой, а позже опубликовал в соцсетях пост следующего содержания.

«Видел и слышал много сообщений о своем будущем. Уже говорил это вчера и повторю. Я еще сам ничего не знаю, думаю только о том, как проведу время с семьей и друзьями. Когда поговорю с ними, с моим советником, с моими представителями, тогда вы, ребята, все и узнаете. До тех пор – 🤫. С любовью, 👑.»

Какими бы банальными эти слова не казались, сейчас они наиболее уместны и откровенны. Опустим тот факт, что Джеймсу на правах старосты класса еще предстоит везти сборную на Олимпиаду, причем в не самый подходящий момент; об этом еще будет повод поговорить. До этого Леброну предстоит отдохнуть и понаблюдать за тем, кто и как станет чемпионом НБА. О том, что Западная конференция кратно сильнее Восточной, не пишут разве что в объявлениях у подъездов. И если «Денвер» не просто подтвердит чемпионский статус, а преодолеет всю дистанцию плей-офф без чрезмерного потоотделения – это не станет для Леброна немедленным сигналом к смене команды, но заставит серьезно задуматься над тем, чего он реально хочет.

Одно из американских медиа отреагировало на ранний вылет «Лейкерс» и «Санз» коллажем с изображением Джеймса, Дюрэнта, Карри в пурпурно-золотых майках и подписью «Кто сможет победить эту команду?». Первый же комментарий под постом: «Возраст, травмы, «Денвер», – скупо заключил сметливый читатель. Джеймс со всеми его рекордами и выдающейся игрой на 21-й год в лиге пришел к тому, что объединение с игроками его поколения уже не несет гарантий чемпионства . А клубы с молодыми звездами, только-только начавшие пожинать плоды многолетней перестройки, просто не рискнут впустить в раздевалку столь влиятельную фигуру.

Парадоксально, но Джеймс, до сих пор не показавший явных признаков потери спортивной формы, стал заложником возраста других. Фундаментальный вопрос – жертвовать всем, идти на любые уступки и сделки ради реального шанса побороться за чемпионство, или завершить карьеру красиво и символично? Нам с вами он в любом случае скажет, что никогда не любил участвовать в матчах просто так, что всегда играет исключительно ради побед. А нам его искренность и не нужна, поскольку многое будет понятно по его итоговому выбору этим летом.

«Лейкерс» ясно дали понять, что готовы предложить Джеймсу 3-летний контракт (третий год, скорее всего, опция игрока) на 163 миллиона, взять на драфте Бронни Джеймса, прогнать батогами главного тренера Дарвина Хэма и всеми правдами и неправдами выудить из «Клипперс» Тайрона Лю (у того остался всего год контракта. В общем, сделать все, чтобы Джеймс не распихивал свои таланты по дорожным баулам. Речь уже не о чемпионстве, а о престиже, многолетней культуре «Лейкерс», которая подразумевает элитарность и наличие в ростере звезд, даже если ради этого приходится идти на любые жертвы.

Вспомните последний контракт Кобе (48,5 миллиона на 2 года – в переводе на нынешние деньги в НБА это больше 100 млн), который нейтрализовал практически все возможности для маневров на трансферном рынке в середине 2010-х. Говорите, не помните? А я тоже. Знаете почему? Потому что в случае с «Лейкерс» статус всегда дороже денег. И не потому что они такие недальновидные, а потому что именно для них это работает. В Лос-Анджелесе умеют считать деньги, поэтому расшвыривают их помногу – но аккуратно, в того, в кого надо.

Дав контракт Брайанту, клуб перестал претендовать на что-либо, зато полностью отбил эти деньги на прощальном турне Кобе, а заодно закопал память о неудачных выступлениях и стыдных фамилиях в ростере под толстым слоем праздничных конфетти.

С Леброном «Лейкерс» хотят провернуть то же самое. Хочет ли Леброн?

В действительности у Джеймса не так много опций. Но он любит и умеет удивлять

Продление с «Лейкерс» – не капитуляция и не принятие сытой старости. По крайней мере, в глазах Леброна. В смысле спортивных достижений для него это будет ставка «на все фишки» в игре, где и проиграть не зазорно. «Денвер» вне зависимости от результата этого чемпионата вернется мотивированным: выиграет – захочет три-пит, проиграет – будет одержим желанием вернуться на вершину.

Молодые-борзые заматереют и станут еще лучше: в первую очередь, касается «Тимбервулвз», «Тандер», «Мэверикс», частично относится к «Мемфису», «Хьюстону» и «Сан-Антонио» (их эпоха, скорее всего, настанет уже после Леброна). «Клипперс» необходимо компенсировать затраты на постройку новой арены и завлекать зрителей, для чего нужно что-то кроме красного от восторга владельца Стива Балмера. Следующий сезон для «парусников» важен, чтобы показать, что с предыдущей историей неудач их больше ничего не связывает.

Еще и «Новый Орлеан» называют одним из самых активных игроков на трансферном рынке. Есть «Санз» с владельцем-максималистом, выздоравливающие «Кингз», которые почти пробились в этот плей-офф через плей-ин, брыкающиеся «Голден Стэйт», на худой конец. Даже с качественным усилением «Лейкерс» не стоит рассчитывать на красную дорожку в финал, которая сейчас расстилается в Восточной конференции перед «Бостоном».

Соглашаясь остаться в «Лейкерс», Леброн, как минимум, прилюдно продекларирует «мы принимаем этот бой». Само собой, за кулисами он предварительно предупредит, чтобы ему поскорее организовали Клэя Томпсона и Трэя Янга. Но все это уже будет иметь опосредованное значение. Главным будет Леброн, его приготовления к собственному «Последнему танцу», игре с сыном, очередной порции рекордов и Матчу звезд, который в 2026-м пройдет аккурат в Лос-Анджелесе. Нам покажут масштабное реалити-шоу длительностью в два сезона, ни в одном из которых победа не будет главной целью. В пользу Лос-Анджелеса говорит не только желание «Лейкерс» потакать всем желаниям Джеймса, но и банальная хозяйственная устроенность. Еще один переход Леброна – это смена статуса игрока, вокруг которого строят команду, на тюнингованного рингчейсера, каким в итоге стал, например, Пол Пирс или Шак. Решение остаться в «Лейкерс» выглядит наиболее выгодным, логически обоснованным с точки зрения символизма, масштаба, имиджа.

Но не единственно возможным.

Если же Джеймсу и впрямь все равно, что о нем подумают, а обоняние подсказывает, что чемпионские титулы не пахнут, надо переезжать на Восток. На пресс-конференции после вылета из плей-офф Леброн красиво рассказывал о том, что его дочь играет в волейбол, младший сын занимается баскетболом, но как-то не упомянул о том, что старший сын Бронни предметно рассматривал вариант с переходом в команду университета Дюкейн, в Питтсбурге, штат Пенсильвания. Не так далеко от знакомого Кливленда или даже Нью-Йорка. С Филадельфией – так вообще один штат. И «Сиксерс» (как и «Уорриорз») рассматривали возможность обмена Джеймса еще в минувшем феврале, но тогда вера Джеймса в «Лейкерс» была непоколебима. Сейчас что-то может измениться.

Эмбииду 30, его организму – 39, жалобы на своих болельщиков и частичный паралич лица свидетельствуют о том, что эмоционально центровой не готов к ежегодным вылетам из плей-офф. Джоэлу необходимо какое-то вещественное доказательство от клуба, свидетельствующее о готовности претендовать на победы, в противном случае он просто запросит обмен. Джеймс – лучший вариант из возможных.

Для самого Леброна в «Филадельфии» есть качественный базовый минимум: элитный большой, Тайриз Макси как идеальный кандидат на роль третьей звезды, тренер с чемпионским опытом. Кошмары имени Тобайаса Харриса и ему подобных подходят к концу. По сути, Леброн попадет в команду, которую сам будет собирать с нуля вокруг нового «Трио». В «Лейкерс» так особо не разгуляешься, просто нет свободных средств под потолком зарплат.

Вариант с «Филой» – вполне рабочий. Как по мне, более рабочий, чем в «Нью-Йорке», который с Брансоном обрел утерянную некогда идентичность и теперь больше заинтересован в том, чтобы развивать ее, а не гнаться за суперзвездами предпенсионного возраста.

Предметно рассматривать вариант с «Майами» не получается из-за очевидных противоречий.

Пэт Райли педантично следит за тем, чтобы работники организации не «выносили сор из избы», но многое говорит о том, что в последний раз «Хит» и Леброн расстались не лучшим образом. С другой стороны, недавняя травма Джимми Батлера показала, что команде нужно что-то срочно менять, и речь не о рекрутинге очередного непонятного персонажа из G-лиги. Джеймс может предоставить необходимую «starpower», но готов ли Райли поступиться ради этого своими принципами?

Наконец, вечная история каждого выдающегося игрока, заканчивающего свою карьеру – «Возвращение Будулая» или «Бог любит троицу». Не столь утопичный и не такой декоративный вариант, как может показаться. Джеймс уже выполнил свое обещание привезти титул в родной город. Превзойти чемпионство «Кливленда»-2016 с его драмой, уровнем оппозиции и всей драматургией, окружавшей финал, невозможно. Любая осечка с «Кавальерз» будет восприниматься иначе, чем с теми же «Лейкерс».

При этом у клуба есть Эван Мобли, о потенциале которого незаслуженно мало говорят, Донован Митчелл, способный стать основной атакующей опцией, когда Джеймс решит сосредоточиться на созидательных действиях. В наличии – мобильный разыгрывающий Дариус Гарланд и мастеровитый рим-протектор Джарретт Аллен. Все на контрактах, все без чрезмерной фанаберии, готовые работать без оглядки на персональную статистику.

Именно в такой атмосфере и может зародиться команда, которой не мешают чемпионские амбиции и давление. При особом желании можно накопать подспудные смыслы вроде «я отказался от благ и денег Лос-Анджелеса ради родного Кливленда». Пресса с аппетитом накинется на эту историю, сам Джеймс избежит сравнений с прощальным туром Кобе, которого в глазах болельщиков «Лейкерс» никто не переплюнет. Именно в «Кливленде» у Джеймса будет шанс побузить в плей-офф и закончить свою историю так, как ни до него, ни после никто не делал, даже при отсутствии еще одного чемпионства.

Впрочем, Леброн будет руководствоваться принципами, смыслами и соображениями, о которых, вероятно, и сам до конца не подозревает. Именно поэтому он не смог ответить на вопрос после 5-го матча, и поэтому при выборе следующего этапа своей карьеры он способен удивить не только нас, но и себя.

Фото: Gettyimages /Meg Oliphant / Freier Fotograf, Tim Nwachukwu / Staff, Harry How / Staff, Jason Miller / Freier Fotograf, Justin Ford / Freier Fotograf, Christian Petersen / Staff