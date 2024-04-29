Братья Портера из «Денвера» подставили его перед плей-офф: одного выгнали из НБА, второй попал в тюрьму

Майкл не отвлекается и топит «Лейкерс».

Обыденность, с которой «Наггетс» зачищают «Лейкерс» в серии (3-1, пятый матч – сегодня в Денвере), вызывает самые разные настроения. Многое зависит от командных предпочтений, но и без них тут есть чему подивиться. Например, эмоциональному аскетизму Майкла Портера – он крайне сосредоточен, эффективен и, несмотря ни на что, остается одной из активнейших атакующих опций «Денвера»: 22 очка в среднем в этой серии (даже больше, чем у Джамала Мюррэя ), 9,5 подбора, 44% с трехочковой.

Но сосредоточиться на баскетболе Майклу было не так-то просто, поскольку фамилия Портер в последний месяц снискала себе дурную славу – благодаря несуразному и попросту губительному поведению его братьев.

У Портера огромная баскетбольная семья

Баскетбол – главная инвестиция семейства Портер в жизнь. Оба родителя Майкла играли на студенческом уровне. Мать Лиза с 1983-го по 1987-й выступала за команду университета Айовы, достижения там у нее не как у Кейтлин Кларк, но все равно отличные. Лиза получила звание Новичка года в конференции BIG10 и помогла «Хокайз» завоевать первый титул чемпионов конференции и путевку в турнир NCAA.

Майкл Портер-старший с 1986-го по 1989-й играл за небольшой университет Нового Орлеана, значимых успехов не снискал, зато утвердился в желании стать тренером. Он работал ассистентом главного тренера в довольно престижном университете Вашингтона, прежде чем занять свою нынешнюю должность директора по развитию игроков в университете Миссури.

Сестры Портера-младшего – Сиерра и Бри, как и Майкл, выступали за Миссури. Сиерра отыграла полные четыре года, в 2016-м удостоилась звания одной из лучших первогодок конференции SEC, а в 2019-м с показателями 10,1 очка и 6,6 подбора наиграла на титул лучшей запасной. Для Бри все сложилось скоротечнее и грустнее. Она провела в команде всего пару сезонов и, после того как получила пятую (!) травму голеностопа, решила завязать с баскетболом. А вот для младшей Джейды Портер все только начинается – сейчас она учится на в школе и считается одной из самых перспективных баскетболисток США.

Наконец, у Майкла есть двое братьев. Их тоже можно было бы назвать профессиональными баскетболистами, если бы не их тотальное легкомыслие и безалаберность. Джонтэй Портер после долгих скитаний по клубам G-лиги, наконец, нашел пристанище в «Торонто» и провел свой лучший сезон в НБА (26 матчей, 5 – в старте, 13,8 минуты, 4,4 очка, 3,2 подбора, 2,3 передачи).

И погорел на ставках.

В ходе расследования лиги выяснилось, что с января по март 2024-го во время выступлений за фарм-клуб «Рэпторс» Портер через посредников сделал ставок на общую сумму около 55 тысяч. Ни одна из них не была сделана в матчах, где играл сам Джонтэй. И, остановись он на этом, наказание было бы менее суровым. Но НБА также выявила факт раскрытия конфиденциальной информации: Джонтэй сообщил третьему лицу о состоянии своего здоровья перед матчем «Торонто» против «Сакраменто». После этого знакомый игрока поставил 80 тысяч на то, что Портер не доберется до нужных показателей статистики именно в этом матче. Выигрыш составил 1,1 миллиона. И вот это было уже чересчур. Фактически Портер поставил против своей команды в игре, в которой принимал участие.

«Нет ничего важнее, чем защита честности соревнований НБА, поэтому нарушение Джонтэем Портером правил, касающихся ставок, будет караться самым суровым наказанием», – пристыдил игрока Сильвер и выписал ему пожизненное отстранение от НБА.

Пожизненный бан за ставки в НБА! Центровой «Торонто» ставил сам и сливал информацию

Майкл пытался вступиться за брата, но кроме дежурных слов поддержки ничего не мог противопоставить доказанному проступку.

«Я лишь знаю, что Джонтэй по-настоящему любит баскетбол. Он был счастлив играть за «Рэпторс». Я знаю его всю жизнь. Знаю, что он за человек, и я сильно сомневаюсь, что он занялся бы чем-то, что поставит его карьеру под угрозу», – искренние, но малоубедительные слова.

Джонтэй посягнул на святое, так что далее Джонтэя могут ждать Китай или Европа, а о своем пребывании НБА он сможет вспоминать исключительно посредством просмотра совместного фото с братом.

Если профессиональная карьера Джонтэя продолжится, но уже в других условиях, то у младшего из братьев, 22-летнего Кобана, ее уже не будет. И его достижения навсегда останутся в рамках единственного сезона в команде университета Денвера.

Ближайшие 6 лет он проведет в тюрьме.

В январе прошлого года Кобан Портер стал виновником аварии, в которой погибла женщина, а находившийся рядом с ней пассажир получил серьезные повреждения. Уровень алкоголя в крови Кобана был на отметке 0,19 промилле – более чем в два раза выше допустимой нормы (0,08 промилле). Первым, кто узнал о случившемся, стал Майкл.

«Мне позвонили из полиции, около семи часов утра. Офицер сказал: «Кобан попал в аварию со смертельным исходом». Он не уточнил, был ли Кобан тем, кто погиб, или же это был кто-то другой. Я понимаю боль вашей семьи. Когда полицейский не сказал, кто конкретно погиб в той аварии, я ощутил это. Знаю, что, если бы я был на вашем месте и все было наоборот, меня бы тоже переполняли эмоции», – слова игрока «Наггетс», произнесенные им в ходе судебных разбирательств.

Процесс длился практически год, недавно суд все же вынес вердикт – 6 лет за убийство человека, плюс 2 года за причинение вреда здоровью еще одному (приговоры будут действовать одновременно, максимальный срок заключения Кобана – 6 лет).

«Все, что я действительно могу сказать, это то, что я сожалею. Знаю, что я никогда не смогу исправить эту ошибку… Никогда не думал, что буду здесь. Я считал себя неуязвимым. Это был не первый раз, когда я решил сесть за руль в нетрезвом виде…», – каялся Кобан по ходу судебного процесса.

Единственным толковым и адекватным из троицы братьев оказался Майкл. И, глядя на «Денвер», складывается впечатление, что это закономерность. У главной звезды команды тоже есть парочка интересных братьев.

Братья Йокичи бузят, троллят, нарываются, но знают границы дозволенного

По крайней мере, Йокичи стараются эти границы не пересекать. Получается не всегда, но с учетом их бурного прошлого, можно все же отметить определенный прогресс. Например, в 2019-м старший братец Страхиня Йокич был арестован за то, что силой удерживал в номере отеля девушку и даже ненароком поддушивал ее. В итоге бузотер признался, что мобильник барышни интересовал его куда больше, чем она сама. Его то он и пытался забрать, а вот насилие на девушкой не входило в его планы. Слова Страхини приняли на веру, расценили их как сотрудничество со следствием и вчинили лишь испытательный срок.

Средний из трех братьев Йокичей, Неманя, в отличие от Страхини не состоял и не привлекался, зато пробовал себя в ММА: провел три поединка в промоушене Sparta и все три выиграл нокаутом. Так что, в случае чего, найдет пару увесистых аргументов, если Страхиня попросит у него телефон, чтобы позвонить другу.

Два колоритных серба, испещренных татуировками, – основная фан-группа Николы. И теперь, если влипают в какие-то истории, то исключительно на почве рьяной поддержки. Братья одергивают болельщиков, которые перебарщивают с оскорблениями в адрес Джокера, по старой балканской привычке советуют рефери почаще бывать у офтальмолога и, конечно же, бранятся с игроками НБА.

«Ты первым сыграл грязно. Если хочешь обсудить случившееся и готов сделать шаг вперед, можешь не сомневаться: мы ждем тебя», – так братья вызывали на «пофехтовать» Маркиффа Морисса во время его конфликта с Николой.

И если уж они не чураются задирать Джека Николсона по ходу матчей с «Лейкерс», то снабдить рядового фана профилактической зуботычиной для них в порядке вещей.

НБА уже ведет расследование этого инцидента на недавнем матче плей-офф и нашла пострадавшего, так что ждем продолжения истории. Конфликтные ситуации на трибунах не чужды европейскому баскетболу, а вот в НБА к этому относятся строже.

Не хочется – да и не нужно – проводить никаких параллелей с историями братьев Портер. Однако при всей брутальности Страхиня и Неманя создают впечатление людей, которые знают свое место. Они понимают, благодаря кому сидят в первых рядах на празднике жизни, и стараются не напоминать о себе без повода. А когда не получается, всегда могут сказать, что всего лишь оказывали «братскую помощь». Главное, чтобы без жертв.

Фото: Gettyimages.ru /Matthew Stockman, Sam Wasson, AAron Ontiveroz, C. Morgan Engel; eastnews.ru /Christopher Katsarov