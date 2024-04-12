Вембаньяма станет лучшим новичком «в свой худший сезон». Но в НБА были примеры, как дебют игрока оставался его пиком

Точно ли будущие сезоны будут сильнее?

Виктор Вембаньяма изумляет публику так часто, что скоро уже не останется «охов», «ахов» и других междометий для восторга. А тут еще старшие подначивают. Вот что сказал соотечественник Виктора и ветеран НБА Николя Батюм после победы его «Сиксерс» над «Сперс» в двойном овертайме (133:126):

«Он особенный, говорю вам. Мне понравилась фраза Грегга Поповича о том, что это, возможно, худший сезон для него. И это самая пугающая часть. Представляете? То что мы сейчас видим, возможно, худший Вемби, которого мы увидим в следующие 15 лет в НБА» .

Фраза броская, но учитывая, что это один из худших сезонов в клубной истории «Сперс», несложно согласиться с тем, что сейчас мы видим не самую пиковую версию Вембаньямы. Да и насколько нужно быть наивным, чтобы возвеличивать игрока или ставить на нем крест по итогу всего одного сезона? Подобные спекуляции всегда были (и будут) главной проблемой конкретно награды Лучшему новичку НБА.

И они же затем частенько губили карьеру сверкнувших новичков.

Вемби, конечно, это не грозит. Еще с момента победы «Сперс» в лотерее было понятно, что превращение француза в суперзвезду – это magnum opus Поповича, тут главное – чтобы сам аксакал не подвел. «Сперс» умеют развивать игроков (все успехи команды напрямую связаны с теми, кого «Шпоры» взяли на драфте), но что касается переходов, то здесь Ламаркус Олдридж и Демар Дерозан расскажут, каково вскакивать на хайп-трейн «Сперс» на ходу. Но это уже другая тема, вернемся к нашим «единорогам».

Вемби вырастет в необычного игрока, но не будет делать по 7 блок-шотов, как сейчас. То, что мы наблюдаем на данный момент – тестдрайв, ребенок, резвящийся в кондитерской лавке. Дальше над ним будет довлеть необходимость давать результат, новые игроки, которые придут в команду, должны будут исполнять свои функции (не факт, что без ущерба для индивидуальной статистики Вемби), цели проекта «Сперс» изменятся на более конкретные, а клубы НБА найдут хотя бы какое-то подобие противоядия против инопланетянина. И если француз не адаптируется ко всему этому, «бастом» его не назовут, но, например, сравнения с так и не прерватившимся в доминатора Джоэлем Эмбиидом будут обеспечены.

В общем, при определенных обстоятельствах, этот сезон и впрямь может стать пиком Вемби – в том, что касается неземной статистики. И подобное мы видели уже не раз.

Майкл Картер-Уильямс

Шквальный дебют выбранного под 11-м пиком разыгрывающего был настолько неожиданным, что фактически не оставил вариантов при выборе лучшего новичка. Свою роль сыграло и то, что драфт-2013 на поверку оказался тем еще набором, но, с другой стороны, в первом же матче сезона против Леброна и его чемпионских «Хит» Картер-Уильямс почти оформил квадрупл-дабл (22 очка, 7 подборов, 12 передач, 9 перехватов), а его «Сиксерс» победили (114:110). Уже по окончании стартовых семи дней в НБА Картера-Уильямса облагодетельствовали первой наградой, признав его лучшим игроком недели. Такого с новичками не случалось аж со времен Шакила О’Нила в 1992-м.

На протяжении всего сезона разыгрывающий, которого до драфта критиковали за проблемы с бросковой техникой, стабильно лидировал в рейтингах наиболее результативных новичков. К финишу Майкл прикатил со средними показателями в 16,7 очка, 6,2 подбора, 6,3 передачи и попал в компанию Мэджика Джонсона и Оскара Робертсона – единственных новичков, кому до него удавалось демонстрировать подобную статистику.

Списывать спад Картера-Уильямса только на травму плеча перед сезоном-2015/16 не вполне корректно. Игрок неплохо выглядел и в период после реабилитации. Свою роль сыграло, в том числе, и неверие «Сиксерс» – они обменяли недавнюю сенсацию в «Милуоки», где Картер-Уильямс последний раз в карьере демонстрировал двузначную результативность.

Игра разыгрывающего стала сбоить, а как только Майкл начал подкреплять ее частыми визитами к врачу, он тут же стал балластом. За 9 лет в НБА он провел лишь 2 сезона, в которых сыграл более 60 матчей – первый и второй. Даже перезапуск карьеры со сменой позиции в «Орландо», где он отбегал последние 4 сезона, не назовешь ренессансом. Это закономерное окончание гонки, начавшейся с фальстарта.

Сидни Уикс

В общем, награда Лучшему новичку – не показатель развития. Ни этот трофей, ни даже достижение уровня многократного участника Матча звезд не страхует игроков от регресса. Причем регресса поступательного и неумолимого. Это поучительная история о Сидни Уиксе.

Мощный форвард, выбранный «Портлендом» под 2-м номером на драфте-1971, сдетонировал так интенсивно, что искры посыпались из глаз у большинства руководителей клубов НБА. А в «Кливленде» так вообще посыпали голову пеплом из-за того, что согласились на 500 тысяч от «Блэйзерс» с условием, что они берут под 1-м номером Остина Карра, а не Уикса.

Уикс завершил дебютный сезон со статистикой 24,5 очка, 11,5 подбора, 4,3 передачи. На пути к получению награды Лучшему новичку он мимоходом заскочил на Матч звезд и даже урвал один голос в определении MVP регулярки. В последующие три сезона Уикс озарял своим присутствием всезвездные матчи – но все это при вроде бы незначительном, но безостановочном падении буквально всех показателей в каждом сезоне.

Статистика Уикса таяла на протяжении всей десятилетней карьеры подобно пломбиру в стаканчике, пока от него не осталась одна вафля. Уникальное «достижение»: 10 лет в НБА – и падение результативности в каждом сезоне. И ведь у Уикса не было проблем со здоровьем или игровым временем. Если отбросить его последний неполный сезон в лиге за «Клипперс», то Уикс ни разу не проводил меньше 72 матчей за сезон, и только дважды в карьере играл в среднем менее 30 минут за игру.

Карьеру можно называть состоявшейся, мужчина даже узнал, что такое плей-офф (целых 9 матчей) в составе «Селтикс». Но то, как она развивалась, идет вразрез с общепринятыми представлениями. Награда лучшему новичку в глазах большинства – это чаще путь снизу вверх, а не наоборот. Иногда голосующие привыкли надеяться на лучшее.

А иногда они удивляются негаданному. Еще один пример из той эпохи: новичок «Буллетс» Уэс Ансельд буквально накрыл собой НБА в 68/69: 13,8 очка, 18,2 подбора, 2,6 передачи, поездка на Матч звезд, безоговорочная награда Лучшему новичку и звание MVP в первый же сезон в лиге. Ансельд в итоге проведет в «Буллетс» все 13 лет карьеры и заслуженно войдет в Зал славы баскетбола. Но в какой-то степени и для него дебютный сезон стал пиковым: за остальную карьеру он больше ни разу не претендовал на звание лучшего игрока НБА и взял еще лишь одну индивидуальную награду – MVP финала-1978.

И все же его не принято ставить в один ряд с Уиксом или другими героями этого текста.

Тайрик Эванс

Тайрик Эванс – типичный пример игрока настроения. 4-й пик «Сакраменто» удачно воспользовался тем, что оказался в мусорной команде, благодаря чему взял приз лучшему новичку в борьбе с такими конкурентами, как Стеф Карри и Брендон Дженнингс. Залогом краткосрочного успеха и последующего затяжного фиаско стала готовность Тайрика делать только то, что он умел. 25% реализации дальних бросков? Не беда, буду совершать набеги в проходах и брать атлетизмом.

Этого хватило, чтобы в первом сезоне выбивать 20+5+5 в среднем, что покорялось только следующим новичкам: Леброн, Джордан, Оскар Робертсон и позднее – Дончич . А дальше случился сюжет, развитию которого Эванс потакал своей недальновидностью и ленью. Все показатели падали все 4 года в «Кингз», и «Короли» решили не продлевать Тайрика на «взрослый» контракт.

Ссылка в «Новый Орлеан» его тоже ничему не научила. Досаднее всего, что Эванс имел все задатки ключевого игрока, даже когда сам в это не особо в это верил. Стоило ему чуть напрячься, и его фамилия тут же начинала мелькать в списках наиболее прогрессирующих игроков, но этого хватало ненадолго. Под конец карьеры Эванса вообще выгнали из НБА за употребление наркотиков. В итоге некогда лучший новичок НБА после трехлетнего бана не пригодился даже клубам G-лиги.

О Джей Мэйо

О Джей Мэйо стал медийной звездой еще до НБА и даже до NCAA (куда и не собирался поступать, но в НБА изменили правила драфта, и пришлось) – на его матчах били рекорды посещаемости школьного баскетбола, он был на обложках баскетбольных журналов и даже хамил Джордану, будучи школьником.

PR-акция, сопоставимая с масштабами ковровой бомбардировки, продолжилась и в университете Южной Калифорнии и выжгла все признаки здравого смысла. Мэйо взяли третьим после Деррика Роуза и Майкла Бизли, перед Расселом Уэстбруком и Кевином Лавом. Еще не сыгравшего ни матча во взрослом баскетболе Мэйо привлекли к спаррингам с олимпийской сборной, а «Гриззлис» мгновенно забронировали за ним место в старте. Мэйо не получил награду Новичка года, но стал единственным, кто обозначил борьбу за это звание с Дерриком Роузом. Но запомнился не этим.

В первые сезоны в «Мемфисе» он опаздывал на предматчевые разминки, попадался на употреблении стероидов, дрался с Тони Алленом из-за игры в карты и в целом вел себя не по масти, которую ему определили до драфта. Даже после того, как в 2016-м Мэйо получил дисквалификацию за употребление препаратов и прошел курс реабилитации, он продолжал пребывать в выдуманной им реальности с большими гонорарами, единорогами и «летающими леопардами» из Ляонина (за которых он даже успел отыграть сезон).

В обновленной версии основательного материала Василия Троилова про драфт-2008 Мэйо когда-нибудь будет бороться с «Австралийским Шаком» Натаном Джаваи за номинацию «УНИКС драфта». Но даже победный бросок в лиге ВТБ в матче с тремя овертаймами уже не мог реанимировать так ярко стартовавшую карьеру О Джея.

Эмека Окафор

В начале карьеры центровой на короткий период успел побыть некоторым подобием «дорогуши НБА». В лигу он пришел в качестве лучшего игрока только что победивших в чемпионате NCAA «Коннектикут Хаскиз», а то, что его под 2-м номером взяли только что образованные «Бобкэтс», одновременно вызывало сожаление и понимание. Отчасти поэтому Окафора авансом включили в сборную США, которая затем эпично села в лужу на афинской Олимпиаде. Все с одинаковой аккуратностью отмечали плюсы (мощь, зрелость, покладистость в защите) и минусы (отсутствие вариативности, архаичное понимание баскетбола), непременно добавляя, что не стоит ждать от него феерии в команде-Франкенштейне, собранной из баскетболистов, оказавшиеся ненужными другим клубам.

Заявка Окафора на лучшего новичка не поражала воображение (15,1 очка, 10,9 подбора, 1,7 блок-шота), но НБА как могла раскручивала только что появившийся клуб, а с ним – и новичка. И конкуренты за награду не выскакивали из шорт, чтобы лишить ее Окафора. Те же 15,1 очка набирал и бывший партнер Эмеки по «Коннектикуту» Бен Гордон, причем со скамейки (82 матча и всего 3 – в старте). Когда дело дошло до раздачи премий, то лига со спокойной душой отписала Гордону «Лучшего шестого», а Окафора признала Новичком года. Все на непродолжительное время оказались счастливы. Гордон – чуть дольше.

Пока Бен комфортно развивался в команде с Тайсоном Чендлером и Луолом Денгом, Окафор оказался наедине с Адамом Моррисоном, Джейком Воскулом и собственным телом. Не самому высокому центровому (2,08) было необходимо набирать мышечную массу, чтобы оставаться конкурентным в борьбе под щитами, но как только он начинал это делать, его колени начинали издавать жалобный хруст. Потолок Окафора оказался еще ниже, и в итоге он оказался заперт в амплуа защитного пахаря, не способного определять игру своей команды.

Окафор пытался взять свое за счет характера и профессионального отношения к делу; в 2007-2010 он на протяжении трех сезонов проводил все 82 матча, только раз начав игру со скамейки. Но затем – ощутимый спад, итогом которого стала травма шеи, выбившая центрового из баскетбола на четыре сезона. Увы, для игры на высочайшем уровне должно сложиться слишком много факторов, и рабочая этика – лишь один из них.

Чак Персон

Получение награды Лучшему новичку и последующий спад – это не обязательно проклятье или стигма. Это просто голая оценка сырого по меркам НБА игрока, она не задает траекторию развития его дальнейшей карьере. Можно попасть в идеальную команду, к классным тренерам и подходящим партнерам, получить эту злосчастную награду, а затем просто найти себя в более конкретной и скромной роли.

Чака Персона выбирали под 4-м пиком на странном драфте-1986, где все остальные лотерейные пики были словно прокляты, зато во втором раунде можно было отыскать Марка Прайса, Денниса Родмана и Джеффа Хорнасека. И это мы еще не рассматриваем Арвидаса Сабониса и Дражена Петровича, мимо которых многие проходили, потому что не были уверены в том, что европейских суперзвезд удастся привезти в НБА. Куда надежнее было взять лучшего снайпера в истории университета Оберн.

Чак Коннорс Персон не просто умел бросать, он был рожден это делать, в противном случае его не называли бы в честь актера (и экс-баскетболиста НБА!) Чака Коннорса, известного по роли в вестерне «Стрелок». Новичок был готовым продуктом, но лимитированным, даже несмотря на обманчиво разнообразную статистику в дебютном сезоне: 18,8 очка, 8,3 подбора (лучший показатель в карьере), 3,6 передачи. В первом сезоне он с большим отрывом от Рона Харпера взял награду Лучшему новичку.

Но мог ли Персон предложить выбравшей его «Индиане» нечто большее? Если рассматривать лучшую в карьере результативность в 21,6 очка в сезоне-1988/89 – да. Только сама «Индиана» была худшей командой дивизиона в том году, а ведь в дебютном сезоне Персон даже в плей-офф выводил клуб. В целом он остался тем же надежным снайпером, которого «Пэйсерс» забирали на драфте. Шага назад он не сделал, а отсутствие прогресса в его игре вполне устроило команду. Персон провел в Индианаполисе 6 сезонов из своей 13-летней карьеры, затем принялся на правах ветерана-наставника разьезжать по клубам типа «Миннесоты», «Шарлотт» и «Сиэтла». Будь он чуть удачливее, карьера вполне могла сложиться так же как, например, у Майка Миллера.

Того «Орландо» взял под 5-м номером на абсолютно мертвом драфте-2000, ему даже не пришлось бороться за звание лучшего новичка, взял трофей с 12 очками и 4 подборами за игру. Но Миллер, в отличие от Персона, потом попал в нужную команду – «Мемфис», куда он перешел из «Мэджик» и где он стал Лучшим запасным НБА. Там его заметили, Майк залетел в «Хит», взял два чемпионских титула. Персон и Миллер – два игрока со схожими данными, но убедительный первый сезон с наградой Лучшему новичку по сути никак не повлиял на их абсолютно разные карьерные траектории.

Поэтому не стоит ранжировать сезоны Вембаньямы в НБА от лучшего к худшему, когда он еще не доиграл до конца даже первый.

Фото: Gettyimages.ru /Tim DeFrisco, Grant Halverson, Ezra Shaw, Tyler Kaufman