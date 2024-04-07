Джейлен – самое баскетбольное имя. С ним не могут тягаться ни Майкл, ни Джордан

Завоевало НБА.

В этом сезоне в НБА было: два Кобе, один Шакил, один Леброн, естественно. По три Николы и Луки, один Яннис. По два Кейонте и Джавонте. Один Ибу.

Угадаете тройку самых популярных имен НБА? Майкл? Нет, Майкл в НБА только один – Портер (еще два Майка). Джон? В НБА осталось два Джона, без подсказки не вспомните. Крис? Даже со всеми вариантами написания – только четвертое место, 7 человек.

Третье место занимает Айзейя – 8 человек. Имя больше библейское, чем спортивное, хотя и культовое в НБА. Второе – Джордан, 9 штук. Уже более баскетбольное.

Но больше всего в лиге людей по имени «Джейлен».

Если руководствоваться присказкой «как корабль назовешь, так он и поплывет», то в ростерах команд НБА можно увидеть целую флотилию Джейленов. 13 штук: Брансон, Грин, Уильямс, Саггс, Смит, Дюрен, Макдэниелс, Джонсон, Уилсон, Пикетт, Худ-Шифино, Кратчер, Слоусон. И это только те, чье имя имеет наиболее «классическое» написание «Jalen».

А есть ведь еще Джейлен Браун и Джейлен Науэлл, чье имя на бумаге выглядит иначе (Jaylen). И еще два таких Джейлена с лишней Y (Кларк и Мартин) – в заявках команд, но еще не выходили на паркет.

А еще есть ДжейлИны! Уильямс и Гэллоуэй. Считается, что Jaylin – мужской вариант женского имени Jaelyn, сокращение от «Жаклин», поэтому мы решили даже не учитывать Джейлинов в статистике Джейленов, которые захватывают НБА в последние 10 лет:

Подобная «Джейленизация» не случайна. Джейлены, конечно, не Пофисталы (Победитель Фашизма – Иосиф Сталин) и не Коммунэры (Коммунистическая Эра), и тем не менее интересно узнать – как и при каких обстоятельствах появилось самое баскетбольное имя?

Считается, что Джейлен – чисто афроамериканское имя. Но это не совсем так

Противоречия начинают разрывать имя Джейлен уже на стадии гендерной принадлежности. В Штатах, где это имя вроде бы и зародилось, его определяют гендерно-нейтральным – в равной степени подходящим для представителей мужского и женского пола. В то же время древнегреческое имя Гален, однокоренной прародитель Джейлена, обычно дают только мальчикам. Имя Гален не распространено в Америке, хотя история помнит сенатора Галена Картера в XIX веке. И все же больше оно ассоциируется с древнеримским хирургом и философом греческого происхождения Клавдием Галеном.

И это тот случай, когда имя предопределило судьбу, поскольку Гален происходит от прилагательного «γαληνός», означающего «спокойный», «хладнокровный», «приносящий покой». Тут как раз есть некоторая перекличка с именем Джейлен, поскольку в словарях американских имен часто отмечается, что появление в семье ребенка с именем Джейлен приносит мир и гармонию в жизнь родителей.

Правда, Джейлен Роуз бы точно поспорил. Причем со всем и сразу.

Один из самых склочных баскетболистов своего времени сначала опроверг бы версию происхождения имени, а затем разметал в клочья всю эту розовую вату про гармонию и семью.

«Надо отдать должное моей почившей маме Джинн Кассандре Роуз. Я родом из неполной семьи, где была только мать-одиночка и четверо детей. Я был младшим. Мой биологический отец никогда не фигурировал в нашей жизни. В роддом ее отвозил наш дядя Ленард. Думая над тем, как меня назвать, она решила скомбинировать имя моего биологического отца, которого звали Джеймс (JAmes), и имя дяди Ленарда (LENard). Она изобрела это имя. Она его автор и создатель», – поведал Роуз в подкасте «35 Different Jalens», посвященному происхождению его имени.

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Можно было бы принять эту историю за попытку придать себе значимости, но вот ведь в чем дело – кропотливое исследование ESPN выявило, что до Роуза в истории человечества был только один человек по имени Джейлен. Им оказался неизвестный мужчина из Флориды, чьи родители, как и Джинн Роуз, тоже скрестили два имени. Мать Роуза просто не могла его знать, когда давала сыну это имя в 1973-м.

Популярность «Потрясающей пятерки» сделала имя Роуза самым баскетбольным

Нахалы из университета Мичигана не просто наводили шухер по всей студенческой ассоциации NCAA, а делали это, что называется, на стиле: мешковатые шорты, черные носки, черные кроссовки, бритые головы, протестные цитаты из песен Public Enemy и, конечно же, суровая аура Детройта.

Харизматичный лидер легендарной пятерки «Fab Five» был обладателем уникального имени, и особо впечатлительные болельщики немедленно бросились называть новорожденных чад если и не конкретно в честь Джейлена Роуза, то в честь грядущих изменений и новых времен, которые символизировали и столь упрямо декларировали «Мичиган Вулверинз».

Команда попала в финал NCAA в 1992-м, и в том же году 612 новорожденных мальчиков и 30 девочек назвали Джейленами, после чего популярность имени устремилась в космос. Для справки, в 1991 году имя Джейлен вообще не входило в число 1000 самых популярных имен для мальчиков в США, а в 1992-м оно дебютировало в этом рейтинге по версии Федеральной социальной службы SSA (Social Security Administration) на солидном 378-м месте. И с годами имя Роуза завоевывало все более престижные позиции в этом рейтинге имен.

1997 год: № 277 1998 год: № 204 1999 год: № 172 2000 год: № 106 2001 год: № 127 2002 год: № 145 2003 год: № 155 2004 год: № 190

Как видите, пик пришелся на 2000-й. В том году «Пэйсерс» вышли в финал, а Джейлен Роуз стал лучшим бомбардиром «Индианы» (18,2 очка – на одну сотую опередил Реджи Миллера) и получил приз Самому прогрессирующему игроку НБА. И имя Джейлен получили 3513 мальчиков и 167 девочек.

Изобретательные представители черного сообщества Америки не ограничились канонической версией имени. Многие из них уподобились герою комедийного скетча про учителя из неблагополучного района, который попал в школу для белых и принялся переиначивать «Жаклин» в «Джейкуалин», а «Дениз» в «ДиНайс».

Как грибы после дождя начали появляться различные вариации написания, которых насчитывается, как минимум, 28: Jaelan, Jaelin, Jaelon, Jailene, Jailin, Jaillen, Jaillin, Jailon, Jailyn, Jalan, Jalana, Jalena, Jalene, Jalin, Jalina, Jalon, Jalona, Jalyn, Jalynn, Jayelan, Jayelen, Jaylan, Jayleen, Jaylen, Jaylin, Jaylon, Jaylonn, Jaylyn.

Почти на уровне Джакмериусов и прочих Джавариусов Джаваровичей.

Имя стало безумно популярным среди спортсменов и, в частности, баскетболистов. В первом дивизионе NCAA уже в сезоне-2016/2017 играло 65 всевозможных Джейленов, а ведь пиковый 2000-й год к тому моменту еще не выпустился из старшей школы. Среди этих 65 – один из самых популярных, Брансон. Его можно смело называть самым эффективным из всех Джейленов НБА.

И тут уже, как говорится, соединяйте точки пунктирными линиями.

Отец Джейлена Брансона Рик играл в команде университета Темпл в то же время, когда Роуз играл за Мичиган, а затем, выступая в НБА, лично пересекался с Роузом в сезоне-2002/03, когда оба страдали в «Чикаго».

Джейлен Брансон родился еще в 1996-м, незадолго до того, как Роуз попал в «Пэйсерс». Вишенкой на торте всей этой истории служит то, что один из своих преддрафтовых просмотров Брансон проводил – где? Конечно же, в «Пэйсерс».

Роуз не стесняется говорить, что эта и подобные истории льстят ему.

«Мне очень повезло, что на протяжении всей карьеры у меня была возможность напрямую общаться с фанатами. Речь и о NCAA, и НБА. Не скрою, я очень польщен, когда мне говорят, что я, моя игра или мой жизненный путь как-то повлияли на выбор имени для их ребенка. Вот что я знаю наверняка. Выбор имени для ребенка – отнюдь не спонтанный процесс. У родителей есть девять месяцев, чтобы подумать об этом. И нужно действительно испытывать симпатию к человеку, если вы хотите взять его имя и назвать так же ваше дитя. Когда я начал осознавать популярность этого имени, я начал более ответственно относиться к тому, как себя веду и что говорю. Поскольку я должен быть образцом для подражания. Для меня это имя и все, что с ним связано, олицетворяет наследие мамы», – ответственно заявляет Роуз.

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Объяснить неимоверное количество Джейленов на душу населения в современной НБА, в целом, несложно. Популярность имени и его вариаций среди баскетболистов в NCAA достигла пика в сезоне-2021/2022. 102 человека – почти 2% игроков первого дивизиона NCAA откликались на это имя. Из них 63 – Jalen, 15 – Jaylen, 7 – Jaylin, 5 – Jaylon, 3 – Jalin, остальные вариации по 1-2 раза.

В НБА сейчас этот показатель даже выше, почти каждый 30-й игрок в заявках клубов – Джейлен или Джейлин.

(по данным официального портала NCAA.com, в пятерку наиболее популярных имен студенческого баскетбола также вошли имена Майкл, Джордан, Трэй и Айзейя, но все сильно отстают от Джейленов)

Уже не важно, действительно ли мама Роуза «изобрела» это имя. Важно, что Джейлен Роуз популяризировал имя, сделал известным, практичным и ярким. И сделал это благодаря игре в баскетбол.

Фото: Gettyimages.ru /Kevin C. Cox, Dustin Satloff, Patrick Smith, Duane Burleson, Tom Hauck/Allsport