«Никс» вечно позорятся, но не теряют сверхпопулярности. Во многом благодаря доминированию в массовой культуре

Отрицать тот очевидный факт, что «Нью-Йорк Никс» оказали значительное влияние на массовую культуру, значит пуститься в пляс по одной из двух скользких дорожек.

В первом случае человек рискует попросту выставить себя мало осведомленным в том, что касается мэйнстрима и его связи со спортом.

Во втором демонстративно хочет показать свою приверженность контркультуре, что в свою очередь подразумевает понимание культурологических контекстов и делает его высказывание оригинальным, но не объективным.

Обе ситуации патовые.

Логотип «Никс» отлично известен во всем мире благодаря многочисленным упоминаниям и отсылкам в фильмах, телесериалах, песнях, мемах. Сюда же можно добавить еще и многострадальную фанбазу с неизменно культовой ареной «Мэдисон Сквер Гарден», которая благодаря все той же поп-культуре перестала быть чем-то абстрактным для любителей НБА по всему миру. В сравнении с не менее значимыми в спортивном историко-антропологическом плане «Лейкерс» и «Селтикс», эта парочка едва ли может похвастать большим количеством культовых кино- и телегероев, имеющих вполне четкие баскетбольные предпочтения.

Телесериалы

«Сайнфелд» (1989-98)

Сериал, во многом предвосхитивший взлет жанра и передавший эстафету самому популярному во всем мире ситкому «Друзья».

«Сайнфелд», по словам создателей – «шоу ни о чем», действие которого происходит в многоквартирном доме на Манхеттене. По сути, это нарезка комедийных скетчей с участием актеров «Saturday Night Life» длительностью в 180 эпизодов, объединенных участием одних и тех же персонажей.

Частое упоминание «Никс» и постоянное мельтешение в кадре символики с изображением клуба – это не только способ подчеркнуть место действия сериала и преданность нью-йоркцев собственным корням, но и своего рода ода «последней золотой эпохе «Никс».

Шоу снимали в удачный период для команды, который включал в себя первый за долгие годы выход в финал в 1994-м. Один из главных героев сериала Джордж Констанца, как и многие болельщики «никербокеров» конца 80-х, питает противоречивые чувства к Патрику Юингу, то возвеличивая не самого грациозного центрового, то мечтательно философствуя о том, как бы команда выглядела без него. В общем, типичные фрейдистские терзания фанов «Никс», прозябающих под давлением славной истории и напрасных ожиданий.

«Друзья» (1994-2004)

Подробности здесь излишни, поскольку на эту тему уже было написано столько текстов и составлено так много гайдов, что следующим логически обоснованным форматом может стать разве что энциклопедия.

Регулярное появление на героях сериала атрибутики «Никс», поход на матч как главный и неоспоримый способ поставить собеседника в тупик и заставить того завидовать, готовность поменять на сезонный абонемент комфортабельные апартаменты, просмотр принципиальной игры с «Бостоном» как повод принять и понять психологию беременной болельщицы «Селтикс»…

Все это про «Друзей», для одного из которых – Джо Триббиани – существуют лишь два незыблемых правила: «Джо не делится едой» и «Никс» круче всех».

«Красавцы» (2004-2011)

Единственное шоу в списке, действие которого проходит не в Нью-Йорке и герой которого при этом может претендовать на звание самого преданного фаната «Никс».

«Красавцы» – сериал о жителях Лос-Анджелеса и закулисье актерской профессии с ее нестабильностью, постоянными прениями с агентами-тиранами, дурацкими ситуациями и огромным количеством камео реальных звезд кино.

Подающий надежды актер Винс Чейз пытается закрепиться в голливудской тусовке и среди половодья лицемерных и неприветливых персонажей может рассчитывать разве что на компанию своих друзей-обалдуев. Один из них Сэл Ассанте по прозвищу «Черепаха» фонтанирует различными бизнес-прожектами различной степени завиральности, зато постоянен в своей любви к «Никс», которая не ограничивается гардеробом маек с различными фамилиями «никербокеров».

В одном из эпизодов «Черепаха» пытается перевезти любимый нью-йоркский ресторан Don Pepe’s, долями в котором владеют звездные спортсмены, в Лос-Анджелес. Для смены локации необходимо увеличение инвестиций, поэтому деятельный паренек садится на телефон и начинает донимать всех пайщиков-концессионеров, включая форварда «Никс» Амаре Стаудемайра. Реакция вполне ожидаема.

«Король Квинса» (1998-2007)

Местами забавный сериал о нью-йоркской семейке со шведским душком. Традиционные проблемы среднестатистической ячейки общества разбавляет папаша жены, живущий с парой под одной крышей. Может быть, здесь как-то и обошлось бы без расшаркиваний перед спортом, да только исполнитель главной роли – комик Кевин Джеймс – столь беззаветно предан нью-йоркским командам, что назвал реальную дочь в честь «Ши Стэдиум», бывшего домашнего стадиона бейсбольных «Метс». Так что создатели шоу просто не могли не вписать эту черту в портрет центрального героя сериала Дага Хеффернана.

Проникнуться уважением к обычному служащему почтовой службы стоит хотя бы потому, что он в отличие от персонажей «Сайнфелда» и «Друзей» переживает с командой не лучшие годы. Степень падения «Никс» уморительно обыграна в одном из эпизодов, в котором тесть Дага покупает билеты не у кого-нибудь, а у бывшей звезды «Никс» Лэтрелла Спрюэлла. Ну и куда же без баскетбольного мерча и экзистенциальных рассуждений о том, «что может быть важнее, чем просмотр матча «Никс».

Документальные фильмы

Категория документальных фильмов – тоже отнюдь не заповедная территория для поклонников и исследователей истории «Никс». Причем снимают документалки о клубе и его истории довольно часто, что в свою очередь следует воспринимать не только как обособленный предмет заинтересованности режиссера, но и следствие массового запроса со стороны зрителя и богатой истории франшизы.

«Победное время»: Реджи Миллер против «Никс» (2010)

Самый хладнокровный и душераздирающий – потому особенно правдивый – фильм для поклонников «Никс». Картина в мельчайших подробностях рассказывает о поражении нью-йоркцев в полуфинале Восточной конференции в 1995-м, главной причиной которого стал лидер «Индианы» Реджи Миллер.

Режиссер одинаково великодушно предоставил трибуну для высказывания как представителям «Пэйсерс», так и «Никс», благодаря чему зритель волен сам решать, кто в этой истории злодей, а кто герой. Высокомерие и жесткость «Никс» по отношению к команде из провинции превращают конечный результат не то в личную трагедию, не то в высшую кару, настигшую обитателей города, который является «пупом мироздания».

Честная картина не лебезит перед масштабом популярности «Никс», чем, вероятно, оказывает команде наибольшую услугу.

«Когда «Гарден» был Эдемом» (2014)

Обязательно к просмотру всем любителям времен более мокрой воды и зеленой травы. Тех самых периодов, когда суровые мужчины могли, не только хромая выйти на площадку и затянуть седьмой матч серии, но и посмолить сигаретку-другую в большом перерыве.

История сугубо своего времени, которое невозможно вернуть и нереально повторить или сымитировать. Не только отпечаток самой успешной эпохи «Никс», включающей в себя два чемпионских титула, а галерея портретов сильных людей, для которых победа в чемпионате была не просто спортивным достижением, а доказательством правильности выбранного ими жизненного пути.

«Берни и Эрни» (2013)

Документальный фильм из цикла ESPN «30 for 30», рассказывает судьбу культового игрока «Никс» Бернарда Кинга через призму его дружбы с Эрни Грюнфельдом.

Повествование фокусируется на том, насколько разными получились судьбы двух приятелей из колледжа. У Кинга сложилась тяжелая, но, в целом, славная карьера игрока, после чего он как-то пропал с радаров, а вот Грюнфельд наоборот сумел проявить свои лучшие качества в качестве комментатора и генменеджера клубов НБА.

Не претендующее на изобилие смыслов кино, крепко собранное и не требующее от зрителя чрезмерной подкованности в вопросах баскетбола.

«Что случилось с Майклом Рэем?» (2000)

Получасовой очерк об одном из талантливейших игроков времен «кокаиновой ломки» НБА. Майкла «Шугара» Рэя Ричардсона во времена игры за «Никс» называли новым Уолтом Фрейзером, Мэджик Джонсон сравнивал его игру с собственной, ему прочили выдающиеся достижения и вереницу новых рекордов. По итогам единственным рекордом Ричардсона стала пожизненная дисквалификация из НБА за употребление сильнодействующих порошковых препаратов.

Помимо интервью величайших игроков прошлого, в фильме немало реплик и самого главного героя. Именно они порой и вводят в недоумение: в кадре мы видим спокойного, непритязательного человека, чья внешность и манера говорить полностью противоречат образу дикого и безудержного игрока и кутилы, который однажды инсценировал собственное похищение ради того, чтобы затем потратить полученный выкуп на различные препараты.

«Линсэнити» (2013)

Фильм, который сняли столь же стремительно, сколь непродолжительным оказался триумфальный взлет Джереми Лина. Любопытная, скорее, отдельными мелочами (например, тем, что Лин одно время всерьез намеревался стать профессиональным пианистом), чем в целом картина показывает типичную историю «Золушки», каретой для которой послужили «Никс» сезона-2011/2012.

В фильме нет ничего об отъезде в другие чемпионаты, попытке возвращения в НБА, взятии окольными путями чемпионского перстня (в 2019-м Лин числился в «Торонто») и повторном вояже в менее престижные лиги. Поэтому ценности этой документалке может добавить лишь просмотр с фиксацией на том, как быстро зажигаются и гаснут звезды в наше время.

Художественные фильмы

Говоря о «Никс» в культуре, было бы странно обойти стороной Владимира Ильича Ленина, упрямо утверждавшего, что кино является важнейшим из всех видов искусств.

«Эдди» (1996)

Фильм, в котором даже обладательнице Оскара и Грэмми Вупи Голдберг, несмотря на заглавную роль, по факту отведаны функции второстепенные. Потому что главным действующим лицом – или, точнее сказать, группой лиц – являются «Никс», вокруг которых и крутится все действо.

Голдберг играет вдову и оголтелую фанатку «Нью-Йорка», которой выпадает возможность возглавить клуб. Такой шанс ей дарят нечистоплотные владельцы, разглядевшие во всей этой истории классный способ попиариться. Но после того как их ожидания начинают разниться с реальными последствиями, у всех персонажей начинают возникать проблемы разной степени тяжести.

Состав «Нью-Йорка» в фильме вымышленный, тем не менее, роли игроков исполняют реальные баскетболисты: Джон Салли, Рик Фокс, Грегг Остертаг, Марк Джексон, Малик Сили и целая плеяда игроков НБА в амплуа меньшего калибра.

Отличный фильм, чтобы напомнить: 90-е иногда были не только лихими, но и беззаботными.

«Как потерять парня за 10 дней» (2003)

В начале нулевых Мэттью Макконахи еще не возил запрещенные медикаментозные средства из Мексики и не рассуждал о том, что время – это плоский круг, зато вовсю использовал свой образ техасского мачо и забавно пререкался с героинями подростковых комедий. Забавнее всего – с Кейт Хадсон в фильме «Как потерять парня за 10 дней».

Фильм представляет собой противостояние парочки, в которой каждый из персонажей провоцирует другого на скорейший разрыв отношений. Хадсон в своих изуверствах заходит настолько далеко, что начинает гонять собственного парня за колой в момент, когда решается судьба матча плей-офф между «Никс» и «Кингс». Учитывая то, каким был состав «Сакраменто» в начале нулевых, и кино-победу «Никс», то среди жанровых особенностей этого фильма, помимо «комедии» и «мелодрамы», можно смело отмечать «фантастику».

«Метод Хитча» (2005)

Кевин Джеймс из того самого ситкома «Король Квинса» перекочевал в полнометражный фильм, но не сменил амплуа и пристрастия. Он все так же обаятельно неуклюж и фанатично предан «Никс». Вследствие чего и выбирает матч любимой команды для свидания с девушкой своей мечты. Именно там, оказавшись в комфортной для себя атмосфере, зажатый офисный неумеха пленяет то ли голландскую, то ли бельгийскую графиню своей нью-йоркской непосредственностью.

«Черепашки ниндзя: Из тени» (2016)

Не самое мимолетное взаимодействие кинематографа и «Никс». В фильме есть сразу несколько сцен с упоминанием «никербокеров». В одной из них оказавшийся волею судеб самым популярным человеком Нью-Йорка Верн Фенвик пытается задружиться с Кармело Энтони. Получается даже хуже, чем у руководства «Атланты».

Второй эпизод самым непосредственным образом связан с «Никс» и их обиталищем.

Если подобная кооперация на экране показалась вам не слишком убедительной, тогда стоит добавить, что команда в полном составе побывала на нью-йоркской премьере фильма, а Кармело помог в продвижении капсульной коллекции Turtle Power для сети универмагов Macy’s.

И даже стал героем комикса.

Упомянуть все появления «Никс» на телеэкране, конечно же, нереально. Хотя бы потому, что «Никс» – это по большому счету единственная альтернатива «Лейкерс», если в сценарии подразумевается присутствие на баскетбольном матче.

В оригинальном «Космическом джеме» главное баскетбольное ограбление века происходило именно на матче «Никс».

Героини сериала «Секс в большом городе» между спа-процедурами и погоней за очередной парой туфель от Manolo Blahnik не гнушаются заглядывать на матчи домашней команды.

Честный коп в исполнении Джеки Чана даже готов запятнать свою кристально чистую репутацию. И все ради чего? Правильно!

«Никс» настолько популярны, что на небе только и разговоров, что о них.

Ну и, конечно же, ни для кого ни секрет – какое отношение имеет происхождение имени Иисуса Шатлсуорта к именитому разыгрывающему «Никс» Эрлу Монро.

Музыка

Визуальная составляющая – далеко не единственный способ продемонстрировать свою любовь «Никс». Тем паче, что Нью-Йорк является родиной самого востребованного на сегодня музыкального жанра.

Но начнем мы не совсем с рэпа, а с истории происхождения знаменитого гимна «Go NY, Go NY», приуроченного к выходу команды в плей-офф-1994.

Сейчас это звучит как сюр, но песню написал нынешний миноритарный владелец «Хоукс» Джесси Итцлер. Когда ему было 22 года, уроженец Лонг-Айленда только и грезил что рэп-карьерой и «Никс».

Это уже после профессиональной переориентации Итцлер основал компанию по лизингу частных самолетов Marquis Jet Partners, женился на основательнице бренда корректирующего белья Spanx Саре Блейкли и стал наблюдать за ростом количества нулей на своем банковском счету.

А в 1993-м он работал над радиоспектаклем для рекламы бренда одежды, основанного Деб Чекеттс, женой бывшего генменеджера «Никс» Дэйва Чекеттса. Итцлер, орудовавший под псевдонимом Джесси Джеймс, обратился с кроткой просьбой написать песню для команды и на свое счастье получил утвердительный ответ.

Успех «Go NY, Go NY» был настолько оглушительным, что Итцлеру предложили стать штатным автором NBA Jock Jams, для которых он написал порядка 50 песен, включая знаменитую «I love this game», ставшую основой для легендарной серии рекламных роликов. Несмотря на успех, Итцлер решил реализовать себя в большом бизнесе и не пожалел.

Тем не менее, своими прошлыми заслугами он хвастается ничуть не меньше, чем счетами в банках.

«Нет ничего лучше, чем пойти в «Гарден» и услышать свою песню, звучащую на всю арену, когда 20000 человек машут полотенцами». В такие моменты я ощущаю себя чуть ближе к Jay-Z, настолько, насколько это вообще возможно», – говорил Итцлер в интервью CNN.

Поскольку исторически родиной рэп-музыки принято считать Нью-Йорк, то неудивительно, что отсылки к «Никс», истории клуба и игрокам упоминаются в неисчислимых количествах. Большинство из них настолько затейливы и витиеваты, что требуют отдельного разбора, но три упоминания важны одним лишь своим фактом существования.

Jay-Z (feat. Alicia Keys) «Empire State Of Mind»

Негласный гимн Нью-Йорка от миллионера, музыканта, бизнесмена, филантропа, который рано или поздно точно станет мэром этого города.

The Sugarhill Gang «Rapper’s Delight»

Трек, который считается первой официальной рэп-композицией, определившей каноны жанра. Учитывая это, можно вполне обоснованно утверждать, что «Никс» имплементированы в рэп фактически с самого его рождения.

The Notorious B.I.G. «Got A Story To Tell»

Трек мастодонта жанра – адаптация реальной истории, когда рэппер закамуфлировал интрижку с девушкой игрока «Никс» под ограбление, благодаря чему избежал расправы от двухметрового здоровяка, нагрянувшего в самый пикантный момент. Одно время было много сомнений и спекуляций по поводу правдивости этой теории, но после того как многие игроки «Никс» подтвердили произошедшее, а Джон Старкс даже назвал имя Энтони Мэйсона, сомнения отпали.

«Никс» – обязательный адресат для приветов и подмигиваний со стороны таких исполнителей, как Beastie Boys, Busta Rhymes, LOX, A Tribe Called Quest, LL Cool J, Public Enemy, Redman, Wu-Tang Clan, Salt-N-Pepa, Kurtis Blow и кучи других, не только нью-йоркских исполнителей.

Не стоит, конечно, забывать и про другой источник влияния «Никс» на культуру, можно сказать, на более глубоком – историческом и социальном уровне. Речь о «Мэдисон Сквер Гарден». Но воздействие этого места силы настолько велико, что говорить о нем стоит отдельно и более подробно.

Фото: AFP/JAKUB PORZYCKI