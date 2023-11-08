«Новость о смерти Кобе выжгла изнутри». Flea не самый популярный, но самый искренний фан «Лейкерс»

Басист, певец и на дуде игрец.

Джек Николсон, без сомнения, остается самым известным и медийно значимым болельщиком «Лейкерс»: шлейф выдающихся ролей, разбитной образ жизни, рифмующийся с вечно солнечным Лос-Анджелесом, и неувядаемая харизма, эффект которой с годами только усиливался. Леонардо Ди Каприо мог бы составить конкуренцию, если бы не прятался за козырьками бейсболок, но он предпочитает давать волю чувствам и эмоциям во время регулярных празднеств на яхтах в компании моделей.

А вот кто не чурается использовать матчи «Лейкерс» в качестве витрины для демонстрации собственной любви к команде и вообще к жизни, так это басист «Red Hot Chili Peppers» Фли. В 61 год музыкант остается если и не самым знаменитым болельщиков «озерников», то абсолютно точно самым ярким.

Покупает сезонные абонементы с 1997 года, но болеть начал гораздо раньше

Неясно, кто из участников «RHCP» вокалист Энтони Кидис или басист Фли – больший фанат «Лейкерс», но то, что любовь к фиолетово-золотым – один из крепчайших страховочных тросов в непростых отношениях друзей, включающих в себя творческие разногласия, обиды, наркозависимость и примирение – это совершенно точно.

Любовь к музыке стала базисом, а преданность «Лейкерс» – надстройкой, если по Марксу.

С тех пор, как в 1972 году Фли 11-летним подростком переехал в Лос-Анджелес, музыкант австралийского происхождения редко пропускал игры, наблюдая за ними либо с трибун, либо по телевизору.

«В те времена не было никакого интернета, и когда мы гастролировали в турне где-нибудь в Европе, то я звонил девушке и просил ее положить телефон рядом с телевизором, чтобы я мог послушать голос Чика Херна (легендарный комментатор «Лейкерс»). А потом, когда мы возвращались, как минимум, четверть моего гонорара уходила на оплату междугородних звонков. Счета были просто непомерные», – вспоминал Фли.

На первом более-менее удобоваримом альбоме 1989 года «Mother’s Milk» (до этого были совершенно лютые панк-эксперименты) музыканты сразу же дали понять, что «Лейкерс» для них больше, чем просто один из символов Лос-Анджелеса.

В альбом вошли сразу два трека с говорящими названиями.

Ритмичный гип-гоп распев «Magic Johnson».

И инструментальное посвящение «Salute to Kareem» с преобладающей басовой линией.

Очередным подтверждением не просто болельщицких пристрастий, но и наличия собственной, ярко выраженной точки зрения относительно истории клуба, служит Топ-5 «Лейкерс» от Фли. Недавно в одном из выпусков ютуб-шоу, в котором знаменитостей тестируют на жаропрочность путем скармливаниям им обжигающе острых куриных крыльев, басист «RHCP» выкатил довольно оригинальную версию лучшей пятерки «Лейкерс» всех времен.В нее вошли: Мэджик Джонсон, Джерри Уэст, Кобе Брайант, Майкл Купер, Карим Абдул-Джаббар. Никаких вам Лебронов и даже Шаков. Это при том, что сам Фли признается: ходить регулярно на игры «Лейкерс» он начал с 1996-1997 годов, как раз когда в команду перешел О’Нил.

С тех пор музыкант является постоянным держателем сезонного абонемента и посещает практически все домашние матчи «Лейкерс», но и этим дело не ограничивается.

Призывал уволить Майка Д’Антони, молил Джима Басса покинуть свой пост и был не в восторге от прощального турне Кобе

Нельзя сказать, что в 2013 году в среде поклонников «Лейкерс» желание побыстрее сбагрить Майка Д’Антони с поста главного тренера было чем-то оригинальным, но Фли выражал всеобщее мнение довольно рьяно. Он бойкотировал игры, подзуживал болельщиков и руководство в ходе концертов «Red Hot Chili Peppers», строчил гневные посты в соцсетях и таки добился своего. Нет, Фли не стал причиной увольнения Д’Антони, но на демарш музыканта откликнулись не только болельщики, о нем стали писать в колонках Fox News, ESPN, намекая на то, что невнятная игра команды вызывает отторжение тех, кто одним своим присутствием на трибунах поднимает медийную ценность клуба и привлекает к нему внимание.

Фли не то чтобы стал кичиться собственной значимостью или взял подобный метод медиа-саботаж на вооружение, но и впоследствии не стеснялся говорить о «Лейкерс» в критических тонах.

В 2015-м, когда вице-президентом по баскетбольным операциям стал сын покойного Джерри Басса Джим Басс, а команда по большому счету дрейфовала в ожидании конца карьеры Кобе Брайанта, Фли разрядил в наследника целую обойму.

«Джим Басс должен уйти! Этот человек не в состоянии признавать ошибки, а если он не может этого сделать, то никогда не стать лучше. Джим, умоляю тебя, будь достойным памяти отца, освободи пост и освободи «Лейкерс», – написал музыкант в соцсетях.

Критиковал Фли и Кобе Брайанта, но делал это так искренне и трогательно, что никто не удивился, когда стало известно, что именно басист «RHCP» исполнит гимн США перед последним матчем легенды.

«Он вырос у меня на глазах, я помню момент, когда впервые пожал ему руку. Тогда я только и знал о нем, что это молодой парень из Филадельфии, которого мы умыкнули у «Шарлотт». То, что было дальше… Просто счастлив быть современником такого великого человека. Он подарил мне такое количество самых разных эмоций.

И все же, главное, что меня всегда вдохновляло в Кобе – абсолютно аномальные усердие, дисциплина и самоотверженность, необходимые для развития такого рода мастерства. Могу назвать себя довольно старательным человеком, ведь без этого качества невозможно достичь определенного уровня, будь то спорт, музыка, актерская игра. Но Кобе – это абсолютно другой уровень, он в лиге имени самого себя, если речь идет о преданности делу всей жизни.

Он словно говорит: «Будь проклят весь мир, я посвящаю себя тому, чтобы отдать все, что могу в данный момент». Каждый вечер, когда ты идешь выполнять свою работу, ты готов проливать кровавый пот, делать все возможное, даже если это вредит тебе, не заботясь о том, что о тебе подумают. Это просто потрясающе.

Поэтому этот его прощальный тур – действительно трогательная вещь. За этим было приятно наблюдать, несмотря на то, что вся эта история с проводами не лучшим образом сказалась на развитии команды и становлении молодых игроков. Думаю, что даже Кобе, будь он на месте молодых, это бы не одобрил. Ведь он всегда хотел, чтобы все внимание было сосредоточено на результате, на победе», – высказал свое мнение Фли после прощального матча Брайанта.

Сравнений в восторженных речах Фли тоже хватало.

« Смотрю на Брайанта как на кого-то вроде Чарли Паркера, Джона Колтрейна, Джимми Пейджа или Джимми Хендрикса , понимаете? Он смог измениться, эволюционировать, стать настоящим маэстро своего искусства. Было здорово видеть, как он растет, ведь когда он присоединился к «Лейкерс», ему было всего 17 лет. Для меня Кобе не просто великий баскетболист, смотрю на него как на великого художника, артиста, человека, способного влиять на меня эмоционально и духовно. Так что я действительно уважаю Кобе Брайанта. Благодарен за него Богу», – признался в интервью Rolling Stone басист.

Вместе с остальными переживал гибель Брайанта, подумывал о покупке акций «Лейкерс», в предпенсионном возрасте участвовал в шоу любимой команды

Гибель Брайанта оказалась настолько внезапной и сокрушительной, что даже сейчас сложно до конца поверить в случившееся. Чего уж говорить о 2020-м, когда людям фактически приходилось заставлять себя осознать то, что никто не хотел осознавать. Фли был одним из многих, на кого трагедия оказала чуть ли не физическое воздействие.

«Меня как будто выжгли напалмом изнутри. Я не мог понять – как? Только что мы видели, как он заканчивает карьеру и продолжает делать все эти поразительнее вещи. Как он становится писателем и рассказчиком – выпускает детские книги. Как тренирует женскую баскетбольную команду. Я был опустошен гибелью и его самого и его прекрасной маленькой девочки », – еле сдерживая слезы, признавался Фли в интервью ESPN.

Бессменный басист «RHCP» был с «Лейкерс» и в горе, и в радости, а также никогда не упускал возможность подарить позитив и хорошее настроение болельщикам «озерников». Так было в 2021-м, когда миллиардер и основатель AEG Филип Аншутц решил продать свою долю акций в «Лейкерс». На тот момент стоимость фиолетово-золотых составляла 5,14 миллиарда долларов, что делало его третьим среди клубов НБА.

Прознав об этом, Фли шутливо поинтересовался в сети – что почем? Болельщики мгновенно среагировали на активность музыканта и принялись агитировать за его кандидатуру в качестве миноритарного владельца. Среди большого количества сопереживающих объявился Финнеас Берд О’Коннор, актер, музыкант, баснописец и брат Билли Айлиш.

«Болею за тебя!» – напутствовал О’Коннор Фли.

Тот выступил в стиле старой школы.

«Очень ценю твою поддержку. Но не мог бы ты просто выделить мне пару миллиардов долларов?» – с намеком на конкретику отреагировал Фли.

Подобный комментарий более чем соотносится с характером самого музыканта, который всегда был готов подтвердить привязанность к «Лейкерс» не только словом, но и делом.

Принять участие в конкурсах во время большого перерыва? Готово.

Сбацать партию на трубе перед матчем финальной серии против «Сперс»? Не вопрос.

Поучаствовать в лектории вместе с Энтони Кидисом и Джинни Басс? Задавайте вопросы!

Озвучить промо-ролик для любимого клуба? Сейчас, только промочу горло.

Когда среди твоих преданных фанатов такой сгусток энергии, можно быть уверенным в том, что он осветит собой даже самые темные периоды жизни клуба.

Фото: Gettyimages.ru/Kevork Djansezian, Ronald Martinez, Jeff Gross; eastnews.ru/Marcio Jose Sanchez