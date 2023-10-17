Баскетболь
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Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов

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Вы уже наверняка прочитали или хотя бы взглянули на ревью чемпионских перстней «Наггетс». Если нет, то оно того стоит.

Внутри масса интересных фото, деталей, рассказ о потайных рычажках, выдвижные мини-баннеры (да, я тоже в первый раз прочитал как мини-бар) и прочей слепящей глаза красоте. Но так было не всегда. До торжественной церемонии вручения колец болельщики, да и чего уж там, отдельные журналисты сходились на том, что у «Денвера» не все гладко в смысле самопрезентации.

Начну издалека.

Комплекты City-Edition всех команд лиги уже давно считаются своеобразным конкурсом вычурности и дурновкусия. Но в этом сезоне «Денвер» пробил дно, хотя пытался сделать прямо противоположное.

Команда нанесла на майки цифры 5280, что означает количество футов в одной миле и тем самым вроде как отсылает к прозвищу Денвера («Mile High City»), находящего на высоте. Догадаться – сложно. Судей, которые должны будут идентифицировать игроков по номерам – жалко.

И все же запасная форма «Наггетс» не вызвала бы такой резонанс, если бы не появившиеся ранее в сети снимки чемпионского перстня «Денвера», породившие целые полчища воинствующих эстетов. Сейчас затруднительно сказать наверняка, был то PR-ход или изображение представляет собой перстень, который любой болельщик может приобрести в сувенирной лавке на «Болл Арене» (со вчерашнего дня на некоторых ресурсах пишут именно так). Но поскольку на тот момент никто ничего не опровергал и не подтверждал, сложилось общее мнение, будто это и есть наградная цацка для игроков «Наггетс». И это общее мнение было отнюдь не позитивным.

Чемпионский перстень «Наггетс» критиковали за невзрачность и простоту. Логику понять можно

Так изначально выглядел чемпионский перстень «Наггетс» сезона-2022/2023.

А вот так победный атрибут «Сэвенти Сиксерс» в сезоне-1982/1983.

Несмотря на разницу во времени и эволюцию в процессе создания ювелирной продукции выточенный минимализм филадельфийцев создает впечатление умеренной элегантности, в то время как кольцо «Денвера» похоже на яркую игрушку, которую кассиры супермаркета упорно втюхивают при покупке товаров на сумму более 300 рублей. И это при том, что дизайн чемпионских колец, начиная с 1969-го по 1983-й был стандартным. То есть у команд не было опции заложить в один из важнейших атрибутов профессионального успеха свою идентичность.

Поэтому, например, возникали такие недоразумения как первый чемпионский перстень в истории НБА. За победу в чемпионате-1946/1947 «Филадельфия Уорриорз» получила кусочек смятой алюминиевой банки. По крайне мере, именно так он выглядит в сравнении с чемпионским перстнем бейсбольных «Нью-Йорк Янкис» того же сезона.

Как только появилась возможность индивидуализировать дизайн, чемпионы мгновенно стали пытаться уместить на крошечной площади аксессуара чуть ли не всю историю франшизы. И зачастую брали не только цыганской удалью, но и необычным дизайном. Яркий пример – чемпионская ювелирка «Милуоки Бакс» сезона-2020/2021 от той же конторы Jason of Beverly Hills, к которой впоследствии обратились «Наггетс».

Огромному количеству дорогих камней, использованных при изготовлении, сопутствует россыпь смыслов. Дизайн включает в себя 400 бриллиантов, 360 из которых – они находятся на верхней части кольца – символизируют количество побед с момента покупки команды. 16 камней с левой стороны в форме изумруда означают количество матчей, выигранных в победном плей-офф. 16 бриллиантов на другой стороне – число титулов в дивизионах. Разобрав аксессуар, можно найти не только логотипы «Милуоки» всех времен, но и QR-код, отсканировав который, можно увидеть хайлайты чемпионского сезона.

На фоне подобного богатства, складывалось впечатление что «Наггетс» с их воровской печаткой, решили не усердствовать в плане аналогий и отсылок, или, как минимум, не потрудились объяснить их значимость общественности. В связи с чем соцсети заполонили следующие комментарии.

«Выглядит как дешевка».

«Похоже на кольца, которые раздали всем выпускникам моей школы».

«Видел такое за 200 долларов в ломбарде рядом со своим домом».

«Какое-то дефолтное кольцо из NBA 2K».

«Надо было использовать в дизайне изображение лошади. Йокичу бы понравилось, да и хуже в любом случае не было бы».

«Не может быть, чтобы они сделали дизайн настолько плохим. Должно быть, самое уродливое чемпионское кольцо за последние несколько лет».

Последняя реплика заставляет задуматься: «А так ли все плачевно?» В конце концов, в истории НБА достаточно примеров, когда чемпионские кольца выглядели менее эффектно, чем путь команд к их завоеванию.

Худшие чемпионские перстни НБА

«Чикаго», сезон-1991/1992

Простой, если не сказать простодушный, дизайн отчасти является вынужденной мерой. Чикагцы, взявшие годом ранее свой первый титул в истории (сезон-1990/1991), поместили на него изображение головы быка, поэтому во второй раз решили не повторяться и ограничились лаконичной надписью «Буллс». Хотя можно было бы выйти из ситуации более интересным способом. Например, обыграть то, что команда завоевала два титула подряд.

«Сан-Антонио», сезон-1998/1999

Скомканный из-за локаута сезон, в принципе, получился несуразным. Стареющий Карл Мэлоун в качестве MVP, выскочившие в финал как чирей на известном месте «Никс» и всеобщее желание побыстрее завершить чемпионат. Неудивительно, что и чемпионский перстень в честь первого титула в истории «Сперс» получился каким-то траурным. Понятно, что цветовая палитра клуба к этому располагает, но делать основание перстня практически полностью черным было все же перебором.

Кстати, в будущем «шпоры» это учли и на следующих перстнях вместо темного фона очень тонко отделяли светлый логотип клуба от светлого фона за счет аккуратной темной окантовки. Кольцо образца-2006/2007 с тонким кантом, вставками из оникса и вовсе выглядит изыскано и легковесно. К вопросу о чемпионском опыте, который отражается не только в количестве побед.

«Майами», сезон-2005/2006

Очень странное решение. Если у «Сперс» не было выбора в силу цветов клуба, то почему «Хит» решили инкрустировать свой первый чемпионский перстень в черно-белых цветах, мне непонятно. Все-таки это 2006 год, когда ювелирная индустрия далеко шагнула вперед даже по сравнению с началом нулевых. Это касается как выбора камней (использование рубинов, как минимум, выглядело бы уместно), так и способов их обработки. Да и поместить в центр композиции сугубо кубок Лэрри О’Брайена без всяческой привязки к клубу тоже довольно спорно. А ведь это вполне возможно. Взять хотя бы лаконичный, но яркий перстень «Кливленда» сезона-2015/2016

«Голден Стэйт», сезон-2014/2015

Сам по себе перстень очень неплох и был бы еще лучше, если бы его дизайн банально не повторял дизайн игровой формы команды. Стремление идентифицировать каждого получателя перстня с помощью игрового номера – похвально, но все-таки титул это нечто выдающееся, требующее индивидуального и оригинального подхода к оформлению чемпионского перстня. Ну, и если уж совсем придираться, то здесь «воинам золотого штата» явно не хватило чуть больше фирменного синего. Вроде бы законченный, сформированный дизайн оставляет ощущение вторичности и незамысловатости.

«Лейкерс», сезон-1999/2000

Когда дело касается PR-кампаний, раскрутки и внешних эффектов, то с «озерников» традиционно спрос особый. Поэтому первый чемпионский перстень в честь три-пита «Лейкерс», сделанного в XXI-м веке, должен был выглядеть как-то более интересно.

Идея с формой перстня, символизирующего чашу стадиона, не нова (так делали «Буллс» в 90-е), а название команды в центре выглядит чересчур банальным решением, чтобы действительно высоко оценить эту работу. Может быть, дело в количестве, поскольку каждый последующий перстень «Лейкерс» был оригинальнее и красочнее.

Чего только стоит кольцо 2002 года, в котором третье чемпионство подряд перекликается с числом граней треугольника и «треугольного нападения» «Лейкерс». На фоне таких находок кольцо сезона-1999/2000 выглядит голым шаблоном для чего-то большего.

«Детройт», сезон-1989/1990

Если при оформлении чемпионского перстня «Пистонс» не было замысла поиграться в ретро-символику, то это просто добротная, но малоизобретательная поделка. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на дизайн первого чемпионского перстня «Детройта» (сезон-1988/1989). Он выглядит в разы современнее: кубок Лэрри О’Брайена аккуратно вписан поверх логотипа «Пистонс», тугой шрифт, опоясывающий верхнюю часть кольца, гладкие и плавные линии, придающие аксессуару более модерновый вид.

Год спустя «Пистонс» представили обычное кольцо с рубином и с вписанным в него ромбиком и надписью «back to back» на боковой части кольца. Получилось непритязательно, экономно и по-рабочекрестьянски. С одной стороны, полностью в соответствии с философией «Пистонс». С другой, чемпионы могут позволить себе не скромничать, ведь чемпионский век недолог.

«Майами», сезон-2012/2013

Тот случай, когда чрезмерность подминает под себя очевидные смыслы, заставляя изображение выглядеть вычурно.

Пресловутая черно-белая гамма (почему?!) соседствует с огромным количеством деталей, каждая из которых по отдельности ясна и достойно реализована, но вместе представляют собой странную мозаику.

Два кубка в честь двух побед подряд – проверенное и очевидное решение. Только в данном случае, они как-то аляповато заезжают на рамки, обрамляющие основание перстня, и сразу же нарушают целостность композиции.

Надпись «HEAT» поверх кубков образует еще один слой и добавляет объема и без того массивному перстню. Получается изделие со скупой цветовой гаммой, большим количеством напластований и без какой-либо упорядочений геометрии. Такое себе граффити в миниатюре.

Сейчас, когда ситуация с чемпионскими перстнями «Наггетс» благополучно разрешилась, болельщики уже не сокрушаются, а восторгаются модными находками от Jason of Beverly Hills. Теперь будем ждать развязки только что начавшегося сезона в надежде получить ответы на огромное количество будоражащих нас ответов, среди которых нарисовался еще один – дают ли в Jason of Beverly Hills скидки для тех, кто побеждает два года подряд.

Фото: hoopshype.com; twitter.com/NBA; instagram.com/warriors; instagram.com/lakers; instagram.com/spurs; instagram.com/chicagobulls; instagram.com/bucks; instagram.com/celtics; instagram.com/raptors; instagram.com/cavs; instagram.com/houstonrockets

27 комментариев

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Pissy
Они же все цыганские, ВСЕ!
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ledenec
Ответ badaboom
Основная проблема всех этих перстней в том, что ювелиры занимаются еще и дизайном, в котором абсолютно ничего не соображают. Особенно всегда умиляли шрифты вроде тех, которые рисуют двоечники на последних страницах тетрадей) Сколько бриллиантов не лепи, а кривые буквы покажут истинную ценность поделки.
Курсы дизайнеров окончили и теперь к шрифтам домогаетесь?
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M i G G i M
Хотел бы вставить свои пять копеек, мне кажется текст был бы нагляднее, если бы такие надписи:
"Чтобы понять это, достаточно посмотреть на дизайн первого чемпионского перстня «Детройта» (сезон-1988/1989)".
Всё-таки сопровождались ссылкой на картинку, гораздо удобнее сравнивать перстни не отходя от кассы, как мне кажется. А так, сам по себе текст хороший, свой плюс оставил.
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Артем Казанцев
Вкусовщина..как говорится, красота в глазах смотрящего
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badaboom
Основная проблема всех этих перстней в том, что ювелиры занимаются еще и дизайном, в котором абсолютно ничего не соображают.

Особенно всегда умиляли шрифты вроде тех, которые рисуют двоечники на последних страницах тетрадей)
Сколько бриллиантов не лепи, а кривые буквы покажут истинную ценность поделки.
+10
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Скарлетт Йоханссон
Команда нанесла на майки цифры 5280, что означает количество футов в одной миле и тем самым вроде как отсылает к прозвищу Денвера («Mile High City»), находящего на высоте. Догадаться – сложно.

Так да не так. Высота Денвера над уровнем моря ровно 1 миля. Отсюда и прозвище. И здесь 5280 это отсылка к высоте в футах, а не к миле как таковой.
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Кавабунга Шреддоголовый
Какое-то время была мода на то, чтобы перстень можно было "открыть" и внутри была бы миниатюра стадиона. Вегас развил идею Тампы и Рэмс и добавил еще точки, с которых они накидали Флориде авоську в последнем матче. Сейчас Денвер, видимо, задал новые стандарты с выдвижным баннером
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evgen98
Сейчас выдам банальщину - важен не сам перстень, а сам факт наличия.

Мне так черный перстень Сперс кажется ничего. Еще и на вкус и цвет, как говорится...
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Onion
Ответ Pissy
Они же все цыганские, ВСЕ!
Так баскетбол - игра черных...
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ПП ПП
Я не совсем понял - вчерашняя статья и фото перстня Денвера. Это про то?
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Romka_Kromka
Ответ badaboom
Основная проблема всех этих перстней в том, что ювелиры занимаются еще и дизайном, в котором абсолютно ничего не соображают. Особенно всегда умиляли шрифты вроде тех, которые рисуют двоечники на последних страницах тетрадей) Сколько бриллиантов не лепи, а кривые буквы покажут истинную ценность поделки.
Ювелиры-то как раз знают и дизайн, и симметрию, и гармонию, и всё подряд. Потом приходит владелец клуба с шаблоном/эскизом, который набросал на последней странице тетради и со словами "вот так хочу" суёт им в рот 7,5 млн долларов и бедолагам приходится изобретать велосипед из отходов от огранок крупных камней для нормальных украшений. Основная проблема исполнителя/наёмника - в заказчике.
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Romka_Kromka
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Какое-то время была мода на то, чтобы перстень можно было "открыть" и внутри была бы миниатюра стадиона. Вегас развил идею Тампы и Рэмс и добавил еще точки, с которых они накидали Флориде авоську в последнем матче. Сейчас Денвер, видимо, задал новые стандарты с выдвижным баннером
Ждём такой выдвижной баннер, который позволит носить перстень сразу на четырёх пальцах. И ломать лица в ночных клубах...
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Скарлетт Йоханссон
Конечно, можно обсуждать дизайн перстня или олимпийских медалей, но, кажется, их ценность не в этом:)
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чакСЕВЕРНАЯкореа
На всех болтах написано - Чемпион Мира. Все,что надо знать о мании величия. Давно,давно,так называли чемпионат Италии по футболу)))
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el madridista
Отдали бы разработку перстня Xzibit’у, он бы быстро пару плазменных панелей в него вставил, чтобы MTV смотреть
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SCHENN
А есть список самых крутых?
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Сергей Вольфрам
Овладей таким "колечком" для начала)
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Кирилл Дронов
Мне перстень Денвера напомнил циферблат командирских часов напомнил не тех что в союзе выпускали,а дешовую китайскую подделку из 90-х.Как то так
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scorp19
Это же всё вкусовщина. Мне вот половину перстней из якобы неудачных вполне нравятся.
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dimonivanov
Так странно видеть эту надпись World Champions. Вроде Германия выиграла ЧМ, разве нет?

В НХЛ кстати после Суперсерии перестали эту надпись чеканить.
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Локоть Артеста
Нормальный перстень. Надо чтобы "дорого-богато"?
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Слончик
Хороший текст. Безвкусные цацки.
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Александр Спирин
На фотках не чемпионские перстни Денвера.
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Winfated
Ответ Romka_Kromka
Ждём такой выдвижной баннер, который позволит носить перстень сразу на четырёх пальцах. И ломать лица в ночных клубах...
Чтоб отпечаток эмблемы клуба еще оставался шрамом!))
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