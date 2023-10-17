Перстни «Наггетс» называли самыми уродливыми. Мы нашли достойных конкурентов
Вы уже наверняка прочитали или хотя бы взглянули на ревью чемпионских перстней «Наггетс». Если нет, то оно того стоит.
Внутри масса интересных фото, деталей, рассказ о потайных рычажках, выдвижные мини-баннеры (да, я тоже в первый раз прочитал как мини-бар) и прочей слепящей глаза красоте. Но так было не всегда. До торжественной церемонии вручения колец болельщики, да и чего уж там, отдельные журналисты сходились на том, что у «Денвера» не все гладко в смысле самопрезентации.
Начну издалека.
Комплекты City-Edition всех команд лиги уже давно считаются своеобразным конкурсом вычурности и дурновкусия. Но в этом сезоне «Денвер» пробил дно, хотя пытался сделать прямо противоположное.
Команда нанесла на майки цифры 5280, что означает количество футов в одной миле и тем самым вроде как отсылает к прозвищу Денвера («Mile High City»), находящего на высоте. Догадаться – сложно. Судей, которые должны будут идентифицировать игроков по номерам – жалко.
И все же запасная форма «Наггетс» не вызвала бы такой резонанс, если бы не появившиеся ранее в сети снимки чемпионского перстня «Денвера», породившие целые полчища воинствующих эстетов. Сейчас затруднительно сказать наверняка, был то PR-ход или изображение представляет собой перстень, который любой болельщик может приобрести в сувенирной лавке на «Болл Арене» (со вчерашнего дня на некоторых ресурсах пишут именно так). Но поскольку на тот момент никто ничего не опровергал и не подтверждал, сложилось общее мнение, будто это и есть наградная цацка для игроков «Наггетс». И это общее мнение было отнюдь не позитивным.
Чемпионский перстень «Наггетс» критиковали за невзрачность и простоту. Логику понять можно
Так изначально выглядел чемпионский перстень «Наггетс» сезона-2022/2023.
А вот так победный атрибут «Сэвенти Сиксерс» в сезоне-1982/1983.
Несмотря на разницу во времени и эволюцию в процессе создания ювелирной продукции выточенный минимализм филадельфийцев создает впечатление умеренной элегантности, в то время как кольцо «Денвера» похоже на яркую игрушку, которую кассиры супермаркета упорно втюхивают при покупке товаров на сумму более 300 рублей. И это при том, что дизайн чемпионских колец, начиная с 1969-го по 1983-й был стандартным. То есть у команд не было опции заложить в один из важнейших атрибутов профессионального успеха свою идентичность.
Поэтому, например, возникали такие недоразумения как первый чемпионский перстень в истории НБА. За победу в чемпионате-1946/1947 «Филадельфия Уорриорз» получила кусочек смятой алюминиевой банки. По крайне мере, именно так он выглядит в сравнении с чемпионским перстнем бейсбольных «Нью-Йорк Янкис» того же сезона.
Как только появилась возможность индивидуализировать дизайн, чемпионы мгновенно стали пытаться уместить на крошечной площади аксессуара чуть ли не всю историю франшизы. И зачастую брали не только цыганской удалью, но и необычным дизайном. Яркий пример – чемпионская ювелирка «Милуоки Бакс» сезона-2020/2021 от той же конторы Jason of Beverly Hills, к которой впоследствии обратились «Наггетс».
Огромному количеству дорогих камней, использованных при изготовлении, сопутствует россыпь смыслов. Дизайн включает в себя 400 бриллиантов, 360 из которых – они находятся на верхней части кольца – символизируют количество побед с момента покупки команды. 16 камней с левой стороны в форме изумруда означают количество матчей, выигранных в победном плей-офф. 16 бриллиантов на другой стороне – число титулов в дивизионах. Разобрав аксессуар, можно найти не только логотипы «Милуоки» всех времен, но и QR-код, отсканировав который, можно увидеть хайлайты чемпионского сезона.
На фоне подобного богатства, складывалось впечатление что «Наггетс» с их воровской печаткой, решили не усердствовать в плане аналогий и отсылок, или, как минимум, не потрудились объяснить их значимость общественности. В связи с чем соцсети заполонили следующие комментарии.
«Выглядит как дешевка».
«Похоже на кольца, которые раздали всем выпускникам моей школы».
«Видел такое за 200 долларов в ломбарде рядом со своим домом».
«Какое-то дефолтное кольцо из NBA 2K».
«Надо было использовать в дизайне изображение лошади. Йокичу бы понравилось, да и хуже в любом случае не было бы».
«Не может быть, чтобы они сделали дизайн настолько плохим. Должно быть, самое уродливое чемпионское кольцо за последние несколько лет».
Последняя реплика заставляет задуматься: «А так ли все плачевно?» В конце концов, в истории НБА достаточно примеров, когда чемпионские кольца выглядели менее эффектно, чем путь команд к их завоеванию.
Худшие чемпионские перстни НБА
«Чикаго», сезон-1991/1992
Простой, если не сказать простодушный, дизайн отчасти является вынужденной мерой. Чикагцы, взявшие годом ранее свой первый титул в истории (сезон-1990/1991), поместили на него изображение головы быка, поэтому во второй раз решили не повторяться и ограничились лаконичной надписью «Буллс». Хотя можно было бы выйти из ситуации более интересным способом. Например, обыграть то, что команда завоевала два титула подряд.
«Сан-Антонио», сезон-1998/1999
Скомканный из-за локаута сезон, в принципе, получился несуразным. Стареющий Карл Мэлоун в качестве MVP, выскочившие в финал как чирей на известном месте «Никс» и всеобщее желание побыстрее завершить чемпионат. Неудивительно, что и чемпионский перстень в честь первого титула в истории «Сперс» получился каким-то траурным. Понятно, что цветовая палитра клуба к этому располагает, но делать основание перстня практически полностью черным было все же перебором.
Кстати, в будущем «шпоры» это учли и на следующих перстнях вместо темного фона очень тонко отделяли светлый логотип клуба от светлого фона за счет аккуратной темной окантовки. Кольцо образца-2006/2007 с тонким кантом, вставками из оникса и вовсе выглядит изыскано и легковесно. К вопросу о чемпионском опыте, который отражается не только в количестве побед.
«Майами», сезон-2005/2006
Очень странное решение. Если у «Сперс» не было выбора в силу цветов клуба, то почему «Хит» решили инкрустировать свой первый чемпионский перстень в черно-белых цветах, мне непонятно. Все-таки это 2006 год, когда ювелирная индустрия далеко шагнула вперед даже по сравнению с началом нулевых. Это касается как выбора камней (использование рубинов, как минимум, выглядело бы уместно), так и способов их обработки. Да и поместить в центр композиции сугубо кубок Лэрри О’Брайена без всяческой привязки к клубу тоже довольно спорно. А ведь это вполне возможно. Взять хотя бы лаконичный, но яркий перстень «Кливленда» сезона-2015/2016
«Голден Стэйт», сезон-2014/2015
Сам по себе перстень очень неплох и был бы еще лучше, если бы его дизайн банально не повторял дизайн игровой формы команды. Стремление идентифицировать каждого получателя перстня с помощью игрового номера – похвально, но все-таки титул это нечто выдающееся, требующее индивидуального и оригинального подхода к оформлению чемпионского перстня. Ну, и если уж совсем придираться, то здесь «воинам золотого штата» явно не хватило чуть больше фирменного синего. Вроде бы законченный, сформированный дизайн оставляет ощущение вторичности и незамысловатости.
«Лейкерс», сезон-1999/2000
Когда дело касается PR-кампаний, раскрутки и внешних эффектов, то с «озерников» традиционно спрос особый. Поэтому первый чемпионский перстень в честь три-пита «Лейкерс», сделанного в XXI-м веке, должен был выглядеть как-то более интересно.
Идея с формой перстня, символизирующего чашу стадиона, не нова (так делали «Буллс» в 90-е), а название команды в центре выглядит чересчур банальным решением, чтобы действительно высоко оценить эту работу. Может быть, дело в количестве, поскольку каждый последующий перстень «Лейкерс» был оригинальнее и красочнее.
Чего только стоит кольцо 2002 года, в котором третье чемпионство подряд перекликается с числом граней треугольника и «треугольного нападения» «Лейкерс». На фоне таких находок кольцо сезона-1999/2000 выглядит голым шаблоном для чего-то большего.
«Детройт», сезон-1989/1990
Если при оформлении чемпионского перстня «Пистонс» не было замысла поиграться в ретро-символику, то это просто добротная, но малоизобретательная поделка. Чтобы понять это, достаточно посмотреть на дизайн первого чемпионского перстня «Детройта» (сезон-1988/1989). Он выглядит в разы современнее: кубок Лэрри О’Брайена аккуратно вписан поверх логотипа «Пистонс», тугой шрифт, опоясывающий верхнюю часть кольца, гладкие и плавные линии, придающие аксессуару более модерновый вид.
Год спустя «Пистонс» представили обычное кольцо с рубином и с вписанным в него ромбиком и надписью «back to back» на боковой части кольца. Получилось непритязательно, экономно и по-рабочекрестьянски. С одной стороны, полностью в соответствии с философией «Пистонс». С другой, чемпионы могут позволить себе не скромничать, ведь чемпионский век недолог.
«Майами», сезон-2012/2013
Тот случай, когда чрезмерность подминает под себя очевидные смыслы, заставляя изображение выглядеть вычурно.
Пресловутая черно-белая гамма (почему?!) соседствует с огромным количеством деталей, каждая из которых по отдельности ясна и достойно реализована, но вместе представляют собой странную мозаику.
Два кубка в честь двух побед подряд – проверенное и очевидное решение. Только в данном случае, они как-то аляповато заезжают на рамки, обрамляющие основание перстня, и сразу же нарушают целостность композиции.
Надпись «HEAT» поверх кубков образует еще один слой и добавляет объема и без того массивному перстню. Получается изделие со скупой цветовой гаммой, большим количеством напластований и без какой-либо упорядочений геометрии. Такое себе граффити в миниатюре.
Сейчас, когда ситуация с чемпионскими перстнями «Наггетс» благополучно разрешилась, болельщики уже не сокрушаются, а восторгаются модными находками от Jason of Beverly Hills. Теперь будем ждать развязки только что начавшегося сезона в надежде получить ответы на огромное количество будоражащих нас ответов, среди которых нарисовался еще один – дают ли в Jason of Beverly Hills скидки для тех, кто побеждает два года подряд.
Фото: hoopshype.com; twitter.com/NBA; instagram.com/warriors; instagram.com/lakers; instagram.com/spurs; instagram.com/chicagobulls; instagram.com/bucks; instagram.com/celtics; instagram.com/raptors; instagram.com/cavs; instagram.com/houstonrockets
"Чтобы понять это, достаточно посмотреть на дизайн первого чемпионского перстня «Детройта» (сезон-1988/1989)".
Всё-таки сопровождались ссылкой на картинку, гораздо удобнее сравнивать перстни не отходя от кассы, как мне кажется. А так, сам по себе текст хороший, свой плюс оставил.
Особенно всегда умиляли шрифты вроде тех, которые рисуют двоечники на последних страницах тетрадей)
Сколько бриллиантов не лепи, а кривые буквы покажут истинную ценность поделки.
Так да не так. Высота Денвера над уровнем моря ровно 1 миля. Отсюда и прозвище. И здесь 5280 это отсылка к высоте в футах, а не к миле как таковой.
Мне так черный перстень Сперс кажется ничего. Еще и на вкус и цвет, как говорится...
В НХЛ кстати после Суперсерии перестали эту надпись чеканить.