А еще стала чуть менее радикальной.

Скандальный процесс, главной фигуранткой которого стала американская баскетболистка Бриттни Грайнер, зудел на протяжении всего прошлого года. Мы успели узнать, что масла для вейпов могут содержать в себе каннабиноиды, что у них общего и различного с наркотиками и насколько все это, в сущности, не важно, если речь идет о показательной порке.

Чем это все закончилось, мы тоже в курсе. После признания Грайнер виновной в контрабанде наркотиков и 10 месяцев заключения, в декабре прошлого года баскетболистку трейданули на мрачного усача Виктора Бута, которого Википедия снабжает такой родной и свободной для интерпретации трактовкой, как «российский предприниматель». Предпринимал Бут по большей части в сфере оптовых поставок оружия, за что и удостоился прозвища «Торговец смертью» и криповатого голливудского байопика с Николасом Кейджем и Джаредом Лето.

И вроде бы тюремная сага завершилась, если не счастливо, то обнадеживающе для обеих сторон, но послевкусие все же осталось.

Как известно, 56-летний Виктор Бут на состоявших только что выборах стал депутатом заксобрания Ульяновской области, где, вне всякого сомнения, изо всех сил будет сражаться за благополучие своих избирателей.

Мы же давайте сосредоточимся на баскетболистке Бриттни Грайнер и на том, как она распорядилась своим шансом на новую жизнь сознательной, законопослушной гражданки.

8 декабря 2022 года: Бритни Грайнер освобождена и вернулась домой

Торжество, как это принято говорить, многополярного мира: сделка по обмену американской баскетболистки на родившегося в Таджикской СССР оружейного барона, а теперь депутата заксобрания Ульяновской области от ЛДПР состоялась в Объединенных Арабских Эмиратах с согласия глав США и России.

«Несколько минут назад я разговаривал с Бриттни Грайнер. Сейчас она в безопасности. Она находится в самолете на пути домой», – отчеканил у себя в соцсетях Джо Байден.

16 декабря 2022 года: Появляются первые официальные заявления Грайнер после освобождения

Раскармливать прессу комментариями сперва принялись, естественно, не вживую, а через соцсети.

«Так хорошо быть дома! Последние 10 месяцев были битвой на каждом шагу. Мне пришлось обратиться глубоко внутрь себя, чтобы сохранить собственную веру, и именно любовь стольких из вас помогла мне не сдаться. От всего сердца благодарю всех за вашу помощь.

Президент Байден, вы вернули меня домой, и я знаю, что вы полны решимости вернуть Пола Уилана и всех американцев домой. Буду использовать свою платформу, чтобы сделать все, что в моих силах, чтобы помочь вам. Призываю всех, кто сыграл свою роль в моем возвращении домой, продолжать свои усилия по возвращению всех американцев. Каждая семья заслуживает того, чтобы быть цельной», – запостила свое обращение к американскому народу Грайнер.

К сообщению Грайнер присовокупила фото, на котором она выходит из самолета в Техасе в обнимку со своей супругой Шерелл. Не обошлось и без более информативных посланий.

«Также хочу прояснить одну вещь: я намерена играть в баскетбол за команду женской НБА «Финикс Меркьюри» уже в ближайшем сезоне, и при этом я с нетерпением жду возможности лично сказать «спасибо» тем из вас, кто выступал за меня, писал и публиковал посты», – отметила Бриттни.

23 февраля 2023 года: Грайнер подписала новый контракт с «Финикс Меркьюри»

Слова не разошлись с делом. Пусть часть из этих слов и была порядочно приправлена пафосом.

«Это великий день для всех нас – объявить, что Бриттни Грайнер официально подписала контракт с «Меркьюри» на 2023 год. Мы скучали по Би Джи каждый день, пока ее не было, и, хотя баскетбол не был нашей главной заботой, нам очень не хватало ее присутствия на паркете, в нашей раздевалке, в нашей организации и в нашем городе.

Продолжим использовать ресурсы нашей организации, чтобы поддерживать ее на площадке и за ее пределами. Мы очень рады, что она может вернуться в баскетбол, который она так сильно любит. Это особенное подписание, и сегодня особенный день для всех нас», – пышно высказался в своем официальном заявлении генеральный менеджер клуба Джим Питман.

Позже новостная служба ESPN сообщила, что особенный, великий день и годичный контракт как его кульминация оценивается в 165 тысяч и 100 долларов.

А вот женская НБА заявила, что рассмотрит вопрос о предоставлении Грайнер специальных условий, таких как чартерные рейсы, срочная медицинская и психологическая помощь, а также отпуск по первому ее запросу.

26 февраля 2023 года: Грайнер появляется на церемонии вручения премий NAACP Image Awards

Первую действительно пышную публичную вылазку Грайнер совершила в рамках 54-й церемонии вручения наград Национальной ассоциации содействия цветному населению. Грайнер вместе с супругой Шерелл были встречены бурными овациями, которые продолжались дольше, чем ее речь.

«Мне очень приятно быть здесь, особенно с моей прекрасной, удивительной женой и со всеми вами, собравшимися здесь сегодня. Хочу поблагодарить всех и каждого. Давайте продолжим бороться за возвращение домой каждого американца, томящегося в неволе за границей», – призвала к сознательности сограждан Грайнер.

Хотя бы лаконично.

11 апреля 2023 года: Грайнер работает над мемуарами, посвященными ее пребыванию в России

Через своего публициста Альфреда Кнопфа Бриттни сообщила, что наконец-то готова поделиться «непостижимым опытом» своего заключения в России в мемуарах, выход которых запланирован на весну 2024 года.

«Основная причина, по которой я вернулась в Россию в рамках своей профессиональной деятельности, заключалась в том, что я хотела, чтобы моя жена, семья и партнеры по команде гордились мной. После невероятно трудных 10 месяцев содержания под стражей я благодарна за то, что меня спасли и я дома. Читатели услышат мою историю и поймут, почему я так сильно признательна людям за их поддержку», – заявила Грайнер, в надежде, что ее книга обратит внимание на судьбу других заключенных.

Чтобы распалить интерес публики, Кнопф добавил, что – цитата – «в книге будет описано суровое и сюрреалистичное пребывание в иностранной тюрьме и ужасающие аспекты повседневной жизни в женской исправительной колонии. В центре повествования будет рассказ о личных потрясениях, которые Грайнер пережила во время почти десятимесячного испытания, и о стойкости, которая помогла ей пережить день своего возвращения в Соединенные Штаты»

Готовьте ваши денежки.

27 апреля 2023 года: Грайнер божится, что больше не будут выступать заграницей… с небольшой поправкой

С приближением старта чемпионата WNBA Грайнер все чаще стали задавать вопросы непосредственно о баскетболе, среди самых очевидных из которых – намеревается ли она вновь играть в зарубежных чемпионатах.

«Что касается лично меня, то могу сказать, что никогда больше не поеду играть за границу, если только не буду представлять свою страну на Олимпийских играх», – пояснила баскетболистка.

При этом Грайнер не преминула отметить, что единственная причина, по которой она и другие выступают в странах по всему миру, заключается в разнице оплаты труда в европейских клубах и WNBA.

«Жаль, что нам приходится покидать наши семьи в межсезонье, в момент, когда мы должны отдыхать вместе с ними. Ты скучаешь по всему, находясь в отъезде, это тяжко. Но в то же время, как бы мне ни хотелось, я не могу оплатить счет за электричество своей любовью к игре. Стремление обеспечить себя и своих близких – одна из главных причин, по которой люди все еще едут за границу. Именно поэтому я была там. Надеюсь, это изменится», – проговорила очевидные вещи Грайнер.

19 мая 2023 года: Приняла участие в первом матче сезона против «Спаркс»

18 очков, 6 подборов и 4 блок-шота Грайнер не уберегли «Финикс» от поражения 71:94 в первом матче сезона против «Лос-Анджелес Спаркс».

Правда, о центровой говорили не только в связи с ее игрой. После убийства Джорджа Флойда в 2020-м Бриттни призвала женскую НБА не исполнять больше гимн и начала приклонять колено в знак протеста против жестокости полиции и политики социальной несправедливости со стороны государства. Однако перед матчем со «Спаркс» во время исполнения гимна она стояла как и все другие.

«Вы знаете, все это время я буквально находилась в клетке. У меня не было возможности выражать себя, так же как не было и многих других возможностей. Так что сегодня, получив шанс услышать мой национальный гимн и увидеть мой флаг, я определенно должна была встать. Но я все также уважаю тех, кто выбирает путь протеста. Это их право на 100 процентов... Это наше право, как любого американца в этой великой стране», – высказалась о своем радикализме Грайнер.

На вопрос о том – изменило ли заключение ее отношение к жизни – Бриттни ответила уже не столь витиевато.

«Сейчас я ценю все немного больше. Все те маленькие, незначительные моменты, когда я раньше говорила: «О, я так устала, я не хочу идти сегодня на тренировку». Сейчас я ценю каждый миг, ведь завтрашний день не гарантирован. Ты не знаешь, как он будет выглядеть. И еще я почему-то чувствую себя намного старше», – призналась 32-летняя Грайнер.

10 июня 2023 года: В аэропорту Далласа на Грайнер напал провокатор

На протяжении всего года Грайнер была окружена особым вниманием, ее популярность вышла далеко за пределы женской НБА и создала для самой лиги проблемы, к которой та была не готова.

У свалившейся на центровую славы были позитивные следствия: Грайнер по-особенному встречали на трибунах каждого города, в котором играли «Меркьюри».

Но были и негативные: например, в начале лета в аэропорту Далласа Грайнер и ее подруг по команде поджидал некий Алекс Стейн, работающий в консервативном издании Blaze Media в должности тролля. Буквально – тролля: 36-летний шизик прославился тем, что регулярно осыпает оскорблениями известных политиков (из обеих партий), срывает политические мероприятия и провоцирует скандалы там, где только может придумать. Великовозрастный идиот, характеризующий себя как «популиста» и одновременно «человека ультраправых взглядов», выпустил видео, на котором орал всякую чушь, адресованную баскетболистке.

Игроки женской НБА по ходу регулярного сезона летают коммерческими рейсами, но после этого случая лига дала добро на то, чтобы Грайнер перемещалась на чартерах.

16 июля 2023 года: Приняла участие в Матче звезд женской НБА

Матч звезд, проходивший в этом году в Лас-Вегасе, стал восьмым для Грайнер. Она заняла место в стартовой пятерке сборной Брианны Стюарт, которая победила сборную Айи Уилсон со счетом 143:127. Грайнер отметилась 18 очками, 13 подборами, 2 передачами и 2 блок-шотами. Бриттни вполне могла бы претендовать и на титул MVP, если бы не рекордное для всех Матчей звезд 31 очко, набранное Джуэлл Лойд.

«Удивлена ли я, что она надирает всем задницы на площадке? Вообще нет, – говорила Бекки Хэммон. – Для нее это как езда на велосипеде».

Но свою порцию внимания Грайнер получила и без MVP. На протяжении всего уикенда звучали восторги восхищения, которые Бриттни пресекала разговорами о том, что необходимо возвращать домой американцев, сидящих по тюрьмам всего мира. До цитат из УК дело не дошло, так что, в целом, все остались довольны.

Естественно, после Матча всех звезд по сетям разошлось видео с танцем Грайнер за спиной комиссионера женской НБА.

Критиков Грайнер оно особенно взбесило, но для самой лиги получилось символичным: все в женской НБА вспоминали прошлогодний тревожный всезвездный уикенд, который проходил на фоне суда, и признавали, что в этом году все по-другому, потому что один из важнейших игроков вернулся домой.

30 июля 2023 года: Грайнер пропустила два матча из-за психологических проблем

Бриттни взяла отгул на два выездных матча против «Индианы» и «Чикаго», несмотря на то, что команда шла в затяжном пике и к тому моменту уже сменила тренера – место Ванессы Нейгаард заняла Никки Блю. Как и было обещано ранее, клуб с пониманием отнесся к просьбе Бриттни

«Меркьюри» полностью поддерживают Бриттни, и мы продолжим совместную работу над графиком ее возвращения», – говорилось в официальном заявлении клуба.

Вполне объяснимое решение, ведь «Финикс» к тому моменту могло спасти только чудо.

Интересно, что при этом одноклубницы отмечали, как возвращение Грайнер позитивно повлияло на атмосферу в клубе.

«Она вела себя так, словно никуда не пропадала, – говорила защитника Шей Педди. – Это было очень странно, и поначалу я не знала, как на это реагировать. Как будто она была с нами все это время, она казалась еще веселее, чем обычно, всегда сохраняла позитив, хотя я знала, что она переживает не самые простые моменты. Но такая вот она. Она никогда не хотела, чтобы ее кто-то жалел, поэтому она всегда улыбалась».

10 сентября: Вместе с «Финиксом» закончила сезон на последнем месте и впервые за 10 лет не попала в плей-офф

«Надеюсь выступать здесь и на будущий год. Финикс – мой дом. Мы с женой только что купили здесь жилье. Вот и все. Неприятно находиться на последней строчке турнирной таблицы, но это лучше, чем то, где я была год назад», – прокомментировала баскетболистка второй наихудший результат в истории франшизы.

Самым провальным для «Меркьюри» так и остался сезон 2012-го – тогда команда одержала 7 побед при 27 поражениях. Но то было время до увеличения количества матчей. Так что прошедший чемпионат можно без натяжек считать худшим в новейшей истории: баланс 9-31, безуспешная смена тренера (Никки Блю одержала 7 побед в 28 матчах, всего на 5 больше, чем ее предшественница Ванесса Нейгаард). Клуб впервые за 10 лет не попал в плей-офф: клуб пытался продлить карьеру своей вечной легенды – 41-летней Дайаны Таурази, но оказался в тупике – из-за частых травм ветеранок (в том числе Грайнер, у которой были проблемы с бедром), отсутствия активов и продолжительного конфликта руководства со Скайлар Диггинс-Смит.

И, тем не менее, даже такой трескучий провал не помешал Грайнер обзавестись индивидуальной наградой по итогам сезона.

13 сентября 2023: Удостоилась награды за «Возвращение года»

Даже не знаю, стоит ли искать какой-то смысл в том, что награду за «Возвращение года» Грайнер получила не единолично. Есть вероятность наткнуться на странные и мало желаемые аналогии.

Дело в том, что награду Бриттни разделила с Нафизой Коллиер из «Миннесоты Линкс», которая пропустила прошлый сезон из-за рождения первенца. Тоже первый опыт, но, в отличие от Грайнер, куда более положительный.

Теперь центровую ждет заслуженный отдых.

«Я отправляюсь на охоту с отцом, – объявила Грайнер. – Постараюсь добыть оленя или кабана. Я простая деревенская девчонка. Люблю охоту, люблю и другие подобные штуки: рыбалку, кататься по бездорожью на джипе или на горном велосипеде. Вот чем я буду заниматься».

Фото: Gettyimages.ru/Christian Petersen, Ronald Martinez, Amy Sussman; РИА Новости