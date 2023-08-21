Новичок ЦСКА анализирует уникальный опыт.

• кухня и зоопарк Австралии;

• особенности местного чемпионата;

• выбор армейского клуба и пункт о возможной аренде.

Адаптация к Австралии

– Последние сезоны в твоей карьере получились богатыми на события: отъезд в Австралию, возвращение в «Автодор», теперь переход в ЦСКА. Сейчас, наверное, правильный момент, чтобы задать вопрос: Никита Михайловский, который уезжал в чемпионат Австралии, и Никита Михайловский, вернувшийся оттуда – это один и тот же игрок?

– Нет. Когда я уезжал в Австралию, я был моложе. Австралия меня сильно поменяла. Там я находился в прекрасной системе, где в первую очередь были победы, где каждый стоял за команду. Все это отразилось на мне. У нас был очень дружный коллектив, мы встречались не только на площадке, но и за ее пределами. Это было большим отличием от того, что было в России.

– Произошли ли какие-то изменения в ментальном плане?

– Может быть. Немного заматерел. Перестал обращать внимание на факторы вне баскетбола, комментарии, гневные реплики. Если раньше я читал и это как-то могло отразиться на моей психике, то сейчас я к этому наоборот отношусь очень спокойно. Иногда даже смеюсь над этим.

– Насколько я понимаю, в Австралию ты ехал конкретно в «Тасманию». Других вариантов у тебя в Австралии не было. Так?

– Нет, было еще две команды, но я их не помню. Мне сказали, что нужно ехать именно в «Тасманию», и я тут же полез смотреть, где это находится на карте.

– А не смутило, что проект был довольно молодой. Ведь ты приехал чуть ли не в первый сезон его существования?

– Нет, я приехал на второй сезон. До меня команда уже выступала в чемпионате. Как раз до меня в ней играли Ламело Болл, Ар Джей Хэмптон, два самых популярных школьника, приехавших туда из штатов. Им это помогло, после этого они высоко ушли на драфте. Я играл в команде не так много, но думаю, что за период своего пребывания там я получил больше, чем если бы остался в России и провел год в Саратове.

– Сразу было понятно, что за короткий промежуток времени тебе предстоит проделать большой объем работы. Можешь назвать какие-то бытовые или культурные нюансы, которые помогли или наоборот усложнили адаптацию?

– Наверное, все же язык. Австралийский язык хоть и считается английским, но имеет с ним не так много общего. Когда меня встретили в аэропорту после прилета и я начал с ними разговаривать, то очень многого не понимал, постоянно переспрашивал. Это не то, что просто окончания меняются, нет. Абсолютно другой лексикон, совсем другое значение некоторых слов. Это было самым сложным моментом.

– Чем вообще запомнился Хобарт? Достопримечательности, кухня, развлечения, зоопарки с коалами?

– Что касается кухни, то тут тоже было непросто. Когда я приехал в Австралию, то сидел две недели на карантине и питался австралийской едой. Скажу честно, она мне вообще не зашла. Для меня очень важно, чтобы в моем дневном рационе был суп. У них ничего подобного нет. У них в основном курица карри и прочая острая еда, которая не слишком полезна, да и мне не по душе.

И уже после того как я вышел из карантина и начал тренироваться с командой, у нас в столовой был своеобразный выбор. Приходишь после тренировки в столовую, а там макароны с орехами. Вообще не знаю, как они это едят. Так что я старался питаться только дома.

А сам город интересный. Мы были в зоопарке, и я первый раз увидел кенгуру, коалу, гигантского хомяка, который раз в тридцать больше чем наши хомяки. Вомбат, кажется, называется. Хобарт правда красивый, пару раз я там даже русских встречал. В целом мне Австралия понравилась.

– Видел в соцсетях, как ты там играл в гольф. Увлекаешься или первый решил попробовать?

– Это был первый раз в жизни, когда я играл в гольф. Парни дали мне клюшку, сказали, как надо ударить, а сами сели сзади. Я ударил, не попал по мячу, а они бросились врассыпную. Подумали, что клюшка отлетит прямо в них. Честно говоря, планирую продолжить заниматься гольфом здесь, в Москве. В Крылатском как раз есть поля.

Проблемы в клубе

– Чемпионат Австралии позиционируется как эдакий стилистический симулятор НБА. Насыщенное расписание, упор на скоростной баскетбол, физику. Тренер «Тасмании» Скотт Рот работал ассистентом в пяти клубах НБА. Можешь описать ключевые отличия в тренировочном процессе «Тасмании» и, скажем, «Автодора», за который ты так долго выступал?

– Чемпионат очень динамичный. Ты мог сыграть игру, следующий день у тебя выходной, а потом играешь с той же командой, но уже на выезде. В Европе такого не встретишь.

Что касается тренировочного процесса, то здесь у нас всегда было по две тренировки, а в Австралии одна, но она начиналась в 7:15 и заканчивалась в 12:30. То есть одна длинная тренировка, каждый день тренажерка, но зато потом у тебя целый день свободен.

– Кого видел своими основными конкурентами за место в составе «Тасмании»?

– На самом деле, все были похожей со мной комплекции. К тому же мы по большей части играли в смоллболл, без четкого разграничения по позициям. Поэтому можно сказать, что каждый конкурировал с каждым.

– Твои представители, в частности, агент Артурс Калнитис упоминал, что почти сразу после переезда в Австралию ты столкнулся с травмами и недомоганием. Сейчас можешь рассказать поподробнее – что это были за повреждения, насколько сложные?

– Ничего серьезного. Старые травмы. Слегка воспалился голеностоп, начал побаливать. И в нагрузку я еще заболел. Поначалу не мог понять, в чем дело, сейчас, думаю, что из-за климата. Достаточно было выпить немного даже не холодной, а обычной прохладной воды, и у меня тут же прихватывало горло. В России у меня никогда такого не было.

– Можно сказать, что затянувшаяся акклиматизация и травмы стали одними из факторов того, что за все время твоего пребывания в Австралии ты сыграл только в двух матчах?

– Нет. Это просто факты, но они не оказали никакого серьезного влияния. Другое дело – адаптация именно к австралийскому баскетболу. Он очень быстрый и намного жестче. Тебя могут акцентировано ударить по рукам, а судья попросту проигнорирует это. Плюс, команда была очень хорошая, конкурентная. Я следил за ее результатами уже после того, как уехал. Они заняли второе место. По ходу чемпионата у тренера попросту не было возможности экспериментировать с составом и наигрывать баскетболистов. Меня в том числе. Я старался заслужить игровое время, выкладывался на тренировках, но в конечном итоге вышло так, как вышло.

– Пытался поговорить с тренером, чтобы он предоставил тебе шанс в отдельно взятой игре?

– Да, было, но мне просто говорили, что я должен работать на тренировках, слушать его установки. Я старался, иногда получалось лучше, иногда хуже. Опять же, в силу моего английского.

– То есть языковой барьер присутствовал даже на тренировках и в отношениях с тренером?

– Да. Но тренер особо ни с кем персонально и не разговаривал. Он обращался ко всей команде.

– В плане жесткости чемпионата. С чем можешь сравнить?

– Я бы сказал, как в плей-офф НБА, когда каждый матч на счету и никто никого не щадит. Даже еще жестче.

Мысли о будущем

– В марте 2022-го ты и клуб договорись о взаимном расторжении контракта, и ты вернулся в «Автодор». Было много язвительных комментариев насчет твоего австралийского опыта, саркастичных выпадов относительно твоего таланта и возраста. Скажи, как ты относишься к этому ярлыку «один из главных талантов следующего поколения»?

– Конечно, я все это читал. Это приятно слышать, но ты должен это оправдывать. Раньше я действительно воспринимал это более близко, дескать, «ого, круто», а сейчас я стал относиться к этому проще.

– Матчи, проведенные в составе «Автодора» уже после возвращения из Австралии. Ты воспринимал их в качестве своеобразной репутационной реабилитации или не чувствовал в этом необходимости?

– Да, это определенно был вызов. Да он и сейчас присутствует. Тогда как раз уехали все американцы, остались только русские ребята. Был хороший, сплоченный состав. Я больше играл с мячом, из-за чего очень хорошо чувствовал сильные стороны каждого из партнеров по команде. Я выступал в качестве криэйтора для них. Мне хотелось доказать, что то, что произошло в Австралии, было случайностью.

– Летом ты сменил агента. Расскажи, чья это была инициатива и насколько тяжело было расставаться с человеком, с которым ты работал на протяжении длительного периода времени?

– Все так. Игорь Рубин представлял меня достаточно долго. Параллельно мы сотрудничали с моим нынешним агентом Артурсом Калнитисом. На самом деле, это тяжело, Игорь помогал мне не только в баскетбольном плане, но и в житейском. Я всегда мог к нему обратиться, и он всегда старался мне помочь. Тяжело расставаться с людьми, которые многое для тебя делают. Мы просто созвонились, я сказал ему о своих намерениях, поблагодарил, и мы разошлись.

– Была какая-то конкретная причина? Может быть, взаимная усталость, или тебе уделяли недостаточно времени.

– Да не, я же не женщина, чтобы мне время уделять. Нет, наверное, просто хотел сменить обстановку. Почувствовать себя посвежее.

– Известно, что ты вел переговоры с несколькими клубами Лиги ВТБ. Чем привлекло предложение ЦСКА. Москва, бренд красно-синих, Эмил Райкович, с которым ты уже работал в «Автодоре»?

– Я не работал с Райковичем в «Автодоре». Мы с ним разминулись буквально на пару дней.

– Значит, я плохо сделал домашнюю работу. Вариант с Райковичем можно отметать. Что же тогда тебя привлекло в варианте с ЦСКА?

– Я следил за игроками ЦСКА, еще когда только начинал заниматься баскетболом. И каждый матч против ЦСКА был для меня принципиальным, всегда хотел их обыгрывать. Ни разу этого не получилось, но были моменты, когда мы были очень близки.

Город… Даже не рассматривал как фактор. Совершенно. Москва – не то, чем меня можно удивить. Наоборот, я люблю где потише, где поспокойнее.

– Про Моню с Хряпой уже шутили-упоминали? По проторенной дорожке из «Автодора» в ЦСКА.

– Нет. Вроде пока не было.

– Ставишь для себя какие-то конкретные цели на сезон?

– У меня же в контракте есть опция, согласно которой я могу покинуть команду по итогам предсезонной подготовки. Поэтому моя главная цель на сегодня – закрепиться в составе ЦСКА. Все зависит от меня, все начинается с защиты, я должен доказать свою состоятельность тренеру и быть полезным на площадке. Не важно, сколько я забью, главное – чтобы у команды был положительный результат.

– Вот этот пресловутый пункт о возможной аренде не напрягает?

– Стараюсь об этом просто не думать.

– Если уж зашла речь о целях и задачах, нельзя не привести цитату Зорана Лукича: «Не вижу Михайловскому места в этой сборной. Но мне можно доказать, что я был не прав». Возвращение в сборную в списке твоих приоритетов?

– Его слова меня более чем мотивируют. Уважаю Зорана как человека и как тренера. Это была моя ошибка – то, что он меня вызвал, а я не поехал. Повлияли определенные факторы, но да… я хочу играть за сборную. Хочу быть в этом составе. Все, как он сказал. Ему можно доказать, и я буду стараться это делать.

Фото: instagram.com/cskabasket; instagram.com/jackjumpers