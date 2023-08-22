Все из-за цвета кожи.

Перед крупными международными соревнованиями традиционно принято выискивать интриги и поводы для сенсаций (сборная США проиграла почти такой же сборной США, только с Кейдом Каннигемом, – шок!). Подобные медиа-ритуалы привлекают внимание к событию, а заодно зарождают сомнения в предсказуемости результатов. А вот в чем нельзя усомниться, так это в радушии стран, принимающих этот турнир. И Япония тут – вне конкуренции.

«Самураи» попали в «группу смерти» с Германией, Финляндией и Австралией, так что на протяжении своего скоротечного пребывания на турнире будут стабильно поставлять очки для каждой из этих команд. Окончательно это стало ясно еще в конце июня, после того как главная звезда команды Руи Хатимура заявил, что пропустит домашний чемпионат мира.

Отсутствие Хатимуры всколыхнуло давнюю и воспаленную для игрока тему расизма.

У Хатимуры были причины для отказа, но его слова срезонировали на фоне другого заявления

Руи поступил максимально дальновидно и дипломатично – в отличие от того же Янниса Адетокумбо, который после артроскопии на колене, перенесенной 5 июля, ждал до 11 августа, чтобы уведомить тренерский штаб сборной об отказе. Хатимура о своих планах сообщил за целых два месяца до старта турнира.

«Я решил пропустить чемпионат мира. Приношу извинения за столь неутешительные новости болельщикам сборной, которые с нетерпением ждали этого турнира. Это было очень трудное решение, но после сезона и затяжного плей-офф, а также с учетом того, что этим летом я впервые в жизни буду свободным агентом, я принял такое решение в наилучших интересах моей дальнейшей карьеры в НБА.

В ближайшее время я сосредоточусь на тренировках и подготовке к следующему сезону. Хочу поблагодарить всех в Японской Федерации Баскетбола и главного тренера сборной Тома Ховассе за понимание. Я действительно ценю это. Я желаю команде только успеха и буду их самым большим болельщиком», – сказал Хатимура еще до того, как подписал новое трехлетнее соглашение с «Лейкерс» на 51 миллион долларов.

Новость, конечно же, была встречена без особых восторгов, но реакция имела отложенный эффект. И способствовало этому заявление еще одного представителя Японии в НБА – Юты Ватанабе. Мастер трехочковых, неплохо зарекомендовавший себя в прошлом сезоне в составе «Бруклина», этим летом тоже был свободным агентом, но пробыл в этом статусе недолго. «Финикс» оперативно выписал японцу двухлетний контракт на 5 миллионов, и тот моментально опубликовал в соцсетях вереницу иероглифов, снабдив их лаконичной подписью.

«Не надо пользоваться переводчиком Google. Здесь говорится о том, что я сыграю за сборную Японии летом», – сообщил Ватанабе.

И тут щепетильные японские болельщики напряглись. Они не без претензий отмечали, что оба игрока, по сути, находились в одинаковых условиях, но Ватанабе нашел в себе силы и желание приехать в сборную, а Хатимура – нет. И многие – кто в открытую, кто прозрачными намеками – пеняли на происхождение.

В случае Ватанабе непременно отмечалось, что Юта – выходец из баскетбольной, а главное, полноценной японской семьи. Мать Юты, Куми, выступала в высшей лиге Японии и за национальную сборную. Отец Хидеюки также играл в японском чемпионате, а еще и сестра Юки. В общем, примерные японские граждане, которым лучи восходящего солнца светят всегда и везде.

Что же до Хатимуры, то его баскетбольные достижения и факт, что на Олимпиаде-2020 в Токио он был знаменосцем сборной Японии на церемонии открытия, терялись среди специфических и зачастую малоприятных терминов.

Таких, например, как «Хафу» (Hafu) – общепринятое в Японии словосочетание, часто употребляемое в отношении представителей смешанных рас, особенно тех, кто является японцем наполовину. Собственно, это интерпретация английского слова «half» (наполовину).

«Хафу» по сути своей – политкорректное определение, которое носит позитивные коннотации – подчеркивает единство двух разных культур, олицетворяет взаимопонимание и дружелюбие. Но «хафу» не единственное обозначение человека, у которого лишь один из родителей – японец.

Приготовьтесь записывать, запоминать, но не использовать.

«Аиноко» (Ainoko) – японец, у которого один из родителей – «гаикокуджин» (gaikokujin – иностранец). Это слово считается дискриминационным, и в современной Японии его стараются не использовать. Но некоторых это не смущает, когда речь идет о Хатимуре, который японец лишь по материнской линии. Его маму зовут Макико, а отца – Закари Джабил, и он, как вы правильно догадались, не сан. Он уроженец Бенина.

«Конкетсуджи» (Konketsuji) – термин, дословно означающий человека смешанных кровей, в самом низменном понимании. Употребление этого слова – открытое оскорбление по расовому признаку. Хатимуре точно не нужна памятка, разъясняющая значение этого слова.

В детстве родители прятали Руи от коренных японцев. Хатимура и его брат до сих пор становятся мишенями расизма

О том, что в Японии люди ревностно относятся к происхождению, Руи узнал еще в детстве.

«Когда я был маленький, я не понимал, почему родители старались не выпускать меня из дома. Если мы куда-то и ходили, то вместе. Но затем стало ясно, почему они так поступали. На фоне других жителей Тоямы я выглядел другим. Было тяжело, у меня уже тогда хватало негативного опыта. Мой родной город совсем небольшой, находится в сельской местности, мы были единственной чернокожей семьей в городе. Поэтому на меня смотрели иначе даже в тех случаях, когда не хотели оскорбить.

Но я стал заниматься спортом, начал играть в баскетбол, и у меня это действительно здорово получалось. Я был хорош во всем: бейсбол, баскетбол, карате, футбол, легкая атлетика. Только после успехов в спорте люди начали уважать меня. Только тогда я осознал, насколько я уникален. Только тогда начал ценить свое происхождение. Я стал гордиться тем, что я наполовину чернокожий и наполовину японец», – вспоминает детство Хатимура.

Руи – далеко не единственный Хатимура, которому баскетбол помог найти себя в жизни, но не избавил от упреков и оскорблений в соцсетях. Его младший брат Арен, который уже играл в юниорской сборной Японии, а в этом мае впервые попал на тренировочный сбор главной команды, обращал внимание на то, насколько сильна дискриминация среди японцев.

«Многие говорят, что расизма в Японии не существует, но кто тогда все эти люди, которые оставляют огромное количество расистских комментариев? Важно не обнародовать эти записи, а в очередной раз привлечь внимание общественности к проблеме расовой дискриминации. Она есть, она существует», – написал в своих соцсетях Арен.

«Я получаю подобные сообщения каждый день. Я настолько привык к этому, что у меня онемело сердце», – немедленно поддержал своего родственника Руи.

Есть и другие примеры.

Баскетболистку «Фуджитсу Ред Вэйв» Монику Окойе японско-нигерийского происхождения, нельзя упрекнуть в том, что она плохо представляет страну рождения. В составе женской сборной Японии девушка выиграла серебро олимпийского турнира в 2021-м, а позже победила на Кубке Азии. Тем не менее, тема происхождения не миновала и ее. Почти сразу после окончания Олимпиады она опубликовал в соцсетях скриншоты сообщений с фразами типа «Сдохни», «Вали в свою Африку», «Медали от таких как ты – позор нашей страны». Окойе вместо бури эмоций дала свою оценку авторам посланий.

«Человек, которое пишет такое, просто жалок. Всем нужно знать, что мы получаем подобные сообщения ежедневно. Я публикую эти сообщения не ради себя, а ради будущих поколений, ради детей, появившихся на свет в результате межэтнических браков, которые, возможно, чувствуют себя ущемленными».

За попытки сыграть на теме расизма в Японии доставалось даже Nike

Если в Греции, согласно тезке Чехову, есть все, то в Японии, судя по всему, есть отдельный термин для представителя каждой расы, решившего посягнуть на чистоту японских рядов. Проблему «корейского вторжения» здесь выделяют особо, и каждый ребенок японско-корейского происхождения чуть ли не в роддоме вместе с именем получает определение «Дзайнити» (Zainichi). Слово вошло в обиход еще со времен Второй Мировой войны, когда многие корейцы переехали в Японию, где их стали называть «прибившимися».

Оспорить подобное отношение рискнули маркетологи Nike, которые наивно посчитали, что формула «спорт объединяет всех» работает в любых случаях. Компания сняла ролик, где в центре внимания несколько японских детей, каждый из которых – из интернациональной семьи. Есть там и «дзайнити» с «хафу». Сняли качественно, вдохновенно, не без Наоми Осаки, естественно. Но результат оказался полностью противоположным.

Японцы обрушились с критикой на компанию и стали угрожать бойкотом продукции. Дело дошло до публичных извинений и лонгридов на всех языках, смысл которых сводился к лаконичному «вы все не так поняли». Оказывается, борьба с расизмом – не для имиджа, а просветительской работой нельзя заниматься в качестве хобби. Руи Хатимура прекрасно понимает это. Он выходил на протестные акции Black Lives Matter после убийства Джорджа Флойда, но когда в одном из интервью его попросили развить эту тему, Руи обошелся без радикальных лозунгов и предложений.

«Трудно рассуждать об этом. Будучи чернокожим японцем, едва ли я имею полное представление о том, о чем вы меня спрашиваете. Я чувствую, что это проблема, укоренившаяся в американской истории, которую я не знаю настолько хорошо», – тактично съехал с темы баскетболист.

Возможно, после громкого отказа выступать за сборную на домашнем ЧМ, Хатимуре придется уже подробнее отвечать на вопросы о расовых проблемах в его родной стране.

Фото: Yohei Osada/AFLO SPORT, YUTAKA, Naoki Morita/AFLO SPORT/Global Look Press