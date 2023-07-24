Его обыграл 45-летний финансист.

Мифотворчество во имя Джордана часто обусловлено тем, что в его эпоху не было социальных сетей. К этому же тезису часто апеллируют ярые поклонники Леброна: будь медиа настолько же вездесущи в 90-е, то Джордан предстал бы более очеловеченным персонажем и, вполне возможно, не справился бы с этим давлением, а его карьера сложилась бы иначе. История, как известно, не терпит сослагательного наклонения, и нам остается только принимать на веру огромное количество историй, связанных с Джорданом и его обостренным чувством конкуренции и азарта.

Все мы слышали эти байки. Кристиан Лейтнер рассказывал, что у Джордана на тренировочных шортах были потайные кармашки для колоды карт. Мэджик жаловался на то, как Майкл в ночи пытал партнеров по «Дрим-Тим» многочасовыми покерными посиделками, а когда все разбредались по номерам, оставался раскладывать пасьянс. Корнербек НФЛ «Пэкман» Джонс божился, что был свидетелем чуть ли не медитативного противостояния Джордана и игры в кости – по словам футболиста, Майкл долго выигрывал, но потом оставил в казино 5 миллионов. Разыгрывающий «Буллс» Би Джей Армстронг расписывал, как Джордан подначивал одноклубников играть в «камень, ножницы, бумагу» с минимальной ставкой в 1000 долларов.

Что-то из этого наверняка правда, что-то – совершенно точно нет. Через все эти истории проходило утверждение, что Майкл никогда и никому не проигрывал в баскетбол один на один. Каждая, даже самая неформальная дуэль в его глазах превращалась в принципиальную. Учитывая маниакальную страсть Джордана к конкуренции, сам факт подобного не вызывал сомнений.

До 2003 года.

Джордан только завершил карьеру, но рефлексы и умения были по-прежнему при нем

Последний сезон в карьере Майкла можно было считать худшим сугубо в рамках стандартов самого Майкла. 40-летний атакующий защитник «Уизардс» отыграл все 82 матча сезона (67 в старте), проводил на паркете в среднем по 37 минут, за которые давал солидные 20 очков (при 44,5% реализации с игры), 6,1 подбора, 3,8 передачи. Могучий старец заехал на Матч звезд, где выглядел лучше многих молодых.

Трижды отгрузил по 40+ в регулярке (41 очко против «Индианы», 45 против «Шарлот» и 43 против «Нетс»: все эти команды вышли в плей-офф).

И по обыкновению пометил свою территорию в «Гардене».

«Никс» Джордан «начислял» в марте 2003-го, а спустя пару месяцев уже сам получал отчисления: по 15 000 долларов с носа за посещение тренировочного лагеря Michael Jordan Senior Flight School в Лас-Вегасе.

Ехали все, кто мог себе это позволить, и с совершенно разными задачами: фанаты – за автографами и совместными снимками, участники локальных турниров и бывшие игроки NCAA надеялись произвести впечатление на Майкла и, может быть, как-то проникнуть в НБА. Для обычных любителей баскетбола это была просто классная история – тренироваться рядом с Джорданом.

Для самого Майкла социальный статус и опыт игроков не имел значения. Любой, кто в конце тренировочной сессии осмеливался поднять руку, принимая вызов один на один, как правило, не успевал понять, что произошло. Поскольку желающих было много, то партия шла до 3 очков (каждое попадание с любой дистанции – 1 очко) и по системе, у нас именуемой «паровозом» (я попадаю, мяч остается у меня). В тот день Джордан обыграл 20 добровольцев, и Джона Роджерса должна была постичь та же участь.

Кого-кого?

Уроженец Чикаго Джон Роджерс – один из самых известных и успешных инвесторов, чье состояние на сегодняшний день оценивается журналом Forbes в 16 миллиардов. Старейший темнокожий владелец инвестиционного фонда (сейчас ему 65) основал свою компанию Ariel Investments в 1983-м, спустя всего три года после окончания Принстона. С тех пор он только укреплял репутацию хваткого дельца. Он входил в советы директоров таких компаний, как Nike, McDonald’s, New York Times, AON Corporation. Роджерс принимал активное участие в предвыборной кампании Барака Обамы и был главой инаугурационного комитета, когда тот выиграл выборы и стал 44-м президентом США.

При всех своих выдающихся качествах бизнесмена и дипломата Джон был большим любителем баскетбола. И посредственным баскетболистом. С ростом 198 см он играл на позиции разыгрывающего и много забивал за школьную команду. К нему даже присматривались университеты из третьего дивизиона NCAA, но высокая успеваемость и хорошие оценки стали причиной того, что Джон обратил свое внимание на более привилегированные вузы. Тем не менее, обязательным пунктом при посещении каждого университета была встреча с главным тренером баскетбольной команды.

«В университете Пенн Стэйт это был будущий тренер «Дрим-Тим» и член Зала славы Чак Дейли. Я провел с ним час, и можно было сразу сказать, что я его не впечатлил», – смеется Роджерс.

Зато самого Роджерса впечатлил Принстон и общение с Биллом Брэдли, который играл в Европе и НБА с одинаково наивысшим результатом. В 1966-м он выигрывал Евролигу с миланской «Олимпией», а затем на протяжении десяти лет играл в «Никс», где и дважды становился чемпионом НБА.

«Люди в Принстоне были очень добры ко мне. Мне понравилась тамошняя атмосфера. Это действительно особенное место с великой баскетбольной историей», – называет одну из причин своего выбора Роджерса.

В отличие от теплого радушия людей в Принстоне, правда жизни была холодна и беспощадна. Роджерс стал одним из девяти новичков, попавших в команду Принстона в 1976-м, и вскоре он понял, что из команды первокурсников в основную попадут лишь четверо, а он явно не числился среди фаворитов. За Принстон он отыграл лишь 23 матча, набирая по 3,2 очка за игру. Проблема была даже не в результативности – у Джона начисто отсутствовало видение площадки.

«В игре пять на пять этот парень слеп как крот. Я баскетбольный тренер, а не офтальмолог или волшебник. Я не могу научить его видеть. Поэтому он не продолжит играть здесь», – выдал краткую характеристику Роджерсу тренер команды, позднее – член Зала славы баскетбола Пит Кэрилл.

Несмотря на столь резкую оценку, Кэррил видел и достоинства Джона.

«Он говорил, что я был хорош в игре один на один за счет проходов и умения атаковать с обеих рук», – убеждает Роджерс.

Роджерс даже после основания своей бизнес-империи нашел способ сохранить свою любовь к баскетболу. Вместе с другими бывшими игроками Принстона он сформировал команду, которая выступала в любительских лигах Чикаго. Команда Роджерса обыгрывала соперников, за которых выступали такие небезызвестные игроки, как Джувэн Ховард и Майкл Финли. Позже команда Роджерса стала участвовать и в турнирах 3Х3, и в таком формате они выиграли несколько региональных и национальных титулов.

Может быть, волшебником и офтальмологом Пит Кэррил и не был, но глаз у него был наметан.

«О, нет!»

На момент, когда Джон Роджерс поднял руку, ему было 45. Для него это был уже третий тренировочный лагерь Джордана – и не первая дуэль с Майклом. Джон был одним из многих, на ком Майкл разминался перед возвращением в 2001-м. Главным критерием подобных марафонских спаррингов было не качество соперников, а их количество, призванное повысить выносливость Джордана.

«Я провел там около шести игр, но в конце концов меня попросили на выход, как только в лагерь начали подтягиваться молодые ребята из колледжей, у которых только закончился игровой сезон. Во время тех матчей мы разменивались, и я несколько раз оставался один на один против Майкла. Я помню, однажды он собирался совершить бросок, и у меня появилось мимолетное ощущение, что я в состоянии его заблокировать. Я прочувствовал этот момент», – Роджерс о своем первом опыте игры против «Его Воздушества».

Джордан начал с того, что передал мяч слегка лысеющему очкарику вместе с уведомлением.

«Не злись, я просто слишком хорош для тебя», – добродушно подначил Майкл.

«Неужели вы думаете, что я устроил этот лагерь только для того, чтобы вы могли меня обыграть?», – Джордан продолжил упражняться в трэштоке.

Последняя пара слов стала саундтреком для резкого прохода Роджерса справа. 1:0.

«Как только я увидел, что мяч провалился в кольцо, меня охватило приятное чувство. Я не хотел ставить себя в неловкое положение, мазать издали или запускать эйрболы. Я подумал, что было бы здорово попасть еще разок, но уже тогда я был в полном восторге», – признается Роджерс.

Аудитория из 150 человек начала радостно улюлюкать. Джордан лишь улыбался. Для него это была одна из стандартных процедур – дать сопернику забить максимум один мяч. Дальше следовало мгновенное уничтожение. Но Роджерс нарушил традицию. Он не стал ничего выдумывать, а вновь совершил проход под кольцо, только уже в левую сторону.

При счете 2:0, имея шанс выиграть матч всухую, он не стал изменять себе. Роджерс снова сделал ставку на проход, но слегка перекрутил мяч. Толпа ахнула.

«Мне понравилось, Джон. О, ты в «адидасах». Вау, я только сейчас заметил», – Джордан вновь принялся морально поддушивать соперника.

Майкл попал дважды. С точностью попадания могла соперничать только элегантность броска. Джон был бессилен. И вот тут, если начистоту, Джордан проиграл сам себе. Вот прямо в этом моменте. При счете 2:2.

Он сделал несколько одинаковых финтов, сопровождая их фразами «Ага, я тебя поймал… и снова поймал». Затем выпустил мяч в сторону кольца, но тот ударился в переднюю дужку.

«Знаешь, я дам тебе еще одну попытку», – отступил Джордан, прежде чем Роджерс промахнулся из-за дуги.

Любезность Майкла стала сюрпризом. Как и его последующий промах. Джон внезапно получил второй шанс сделать то, что казалось нереальным.

«В какую сторону тебя пустить, ну?», – ненавязчиво поинтересовался Майкл.

«Вправо», – ответил Джон.

«Никогда не покупайся на подобное! Никогда, – назидательно произнес Джордан под смех толпы. – Вот видишь», – буркнул Майкл, когда Джон ринулся в проход слева.

Спустя мгновение у Джордана вырвалась фраза, утонувшая в реве толпы.

«Я до сих пор помню, как наблюдал за мячом, когда тот взлетел вверх, а я падал за пределы поля. Тогда же я и услышал, как он говорит: «О, нет», – покадрово вспоминает тот момент Джон.

Майкла принялись троллить прямо там же, а через несколько лет он перестал проводить такие тренировочные лагеря

Джордан по-приятельски обнял Джона, но всем было понятно, что только что произошло. На беду Майкла среди зрителей затесался актер Дэймон Уэйанс, которого все отлично знают по роли Джимми Дикса из «Последнего Бойскаута».

«Ну и каково это? Когда тебя унижают в твоем же тренировочном лагере? Снимите изображение Майкла, которое там висит, и повесьте туда фотку Роджерса», – егозил Уэйанс под гогот публики.

Спустя год он пригласил Майкла принять участие в эпизоде собственного ТВ-шоу «Моя жена и дети», где фактически экранизировал дуэль с Роджерсом. С одним небольшим изменением.

Пока Уэйанс развлекал народ, Роджерс столкнулся с более насущной проблемой: сохранением записанного на видео матча.

«Я сразу же попросил отдать мне запись, и это заняло целую вечность. Представители лагеря прислали мне ее через два месяца. Я сразу же сделал несколько DVD-копий и разослал всем друзьям. Это может показаться сумасшествием, но произошедшее очень важно для меня. Это же сам Майкл Джордан!

Я часто езжу в бизнес-туры и выступаю с большим количеством речей. Человек, который представляет меня, неизменно упоминает об игре как о чем-то вроде строчки из моего резюме. Понятно, что если бы я сыграл с ним еще 100 раз, он бы обыграл меня эти 100 раз. Но то был незабываемый момент, которым я всегда буду дорожить. Я никогда этого не забуду. Физически не смогу, ведь я смотрел эту запись миллион раз», – конспектирует свой триумф Джон Роджерс.

Сам Джордан всячески избегает вопросов о том коротком эпизоде. В лучшем случае – отшучивается.

В искренность подобной самоиронии от Джордана верится с трудом. Она звучит из уст человека, посвятившего жизнь фанатичной конкуренции со всеми и во всем. Более яркая реакция на событие – в другом: уже несколько лет спустя, в 2007-м, Майкл Джордан перестал организовывать открытые тренировочные лагеря.

Фото: Gettyimages.ru/Jed Jacobsohn, Timothy Hiatt, Ezra Shaw