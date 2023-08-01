Дай пять!

Стеф Карри не на шутку переполошил общественность, оставив Леброна за пределами своей пятерки лучших игроков в истории.

Версия Карри не только вызвала «праведный гнев» со стороны «аналитиков» типа Ника Райта и прочей шоу-братии, но и спровоцировала остальных звезд на возвращение к старой забаве в виде выборов лучших из лучших.

Само собой, критериев здесь нет и быть не может. Более того, сами игроки частенько тасуют собственные варианты, перепридумывая составы и заменяя одних игроков на других. Так произошло и в случае того же Карри.

Стеф Карри

В декабре прошлого года Карри презентовал Sports Illustrated свое видение лучшей стартовой пятерки всех времен. В нее он скромно включил самого себя, Мэджика Джонсона, Майкла Джордана, Дирка Новицки и Шакила О’Нила. Правда, спустя пару месяцев Карри слегка попустился и взял самоотвод в пользу Кобе Брайанта. Причем тоже не сразу.

«Я бы выбрал Шакила О’Нила в качестве своего центрового, Тима Данкана как мощного форварда, Лэрри Берда как легкого форварда, Майкла Джордана в качестве атакующего защитника.

Поправка… Я не беру Лэрри... Я возьму Кобе в качестве легкого форварда, Джордана – атакующим защитником, Мэджик будет разыгрывающим. Меня в команде не будет», – заявил в интервью BuzzFeed Стеф.

Стеф, видимо, решил отработать за себя и за того парня. «Тем парнем» можно считать Клэя Томпсона, который не озвучивал пятерку на все времена, зато отметил пять лучших шутеров в истории НБА.

«Стеф, Реджи Миллер, Рэй Аллен... как же тяжело выбирать. Я. Да, я в этом списке. Еще я обязан назвать Кевина Дюрэнта и Лэрри Берда... Просто снайперы от Бога», – резюмировал Клэй.

А вот Дрэймонд Грин, в отличие от Томпсона, не стал ограничиваться рамками одного амплуа и пояснил за свой выбор.

Дрэймонд Грин

«Моя стартовая пятерка на все время – это Шак на позиции центрового и Стеф в роли разыгрывающего. Это железный выбор. Без колебаний. На позиции тяжелого форварда я вижу Леброна. И вот тут возникают сложности с эпохами, в которых выступали игроки. Потому что нужен контекст и понимание того, о какой эре баскетбола я говорю. Но если я просто собираюсь поговорить о баскетболе, и высказать свое мнение, то пятерка выглядит так: Стеф, Майкл, Кобе, Леброн, Шак», – надиктовал в своем подкасте Грин.

Кобе, особенно после его трагической гибели, придавшей его фигуре еще больше символизма и величия, частенько становится причиной долгих споров в подобных рассуждениях. А вот сам скромняга еще в 2009-м озвучил собственную версию.

Кобе Брайант

Кобе Брайант, как и Стеф, добровольно исключил себя из символической пятерки.

«Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Лэрри Берд, Билл Рассел и Уилт Чемберлен», – четко разобрал для ESPN Кобе.

Интересно, стал бы Брайант включать в обновленную и более позднюю версию Леброна? Потому что Джеймс Кобе включил. Только не в пятерку лучших игроков в истории, а в пятерку лучших игроков в истории «Лейкерс». Туда же, кроме Кобе, попали Мэджик, Джерри Уэст, Карим Абдул-Джаббар и…Леброн Джеймс. Да, вот так. Шака Леброн решил оставить за скобками, промямлив следующее.

«Шак такой доминирующий. Я люблю Карима, а Шак – такая доминанта… Нам нужен один большой, потому что я играю на четверке. Включил бы я Энтони Дэвиса? Только если вы уберете меня», – попробовал объяснить свою логику Леброн.

Конечно, Джеймсу было сложновато. Хотя бы потому, что он был лишен возможности запихнуть себя на позицию разыгрывающего. А именно там его частенько видят некоторые другие любители исторических ребусов.

Джеймс Харден

«Для меня все предельно ясно. Я ставлю Леброна в качестве разыгрывающего, Кобе на позицию атакующего защитника, Джордан будет играть легкого форварда, Тим Данкан мощного, и, наконец, я ставлю Шака пятым номером», – показал свой вариант Харден, который мгновенно удостоился одобрения Шака в соцсетях.

Но, если вы думаете, что это было вызвано его присутствием в списке, то ошибаетесь.

Кевин Дюрэнт

Дюрэнт – известный сменщик масок, чье количество аккаунтов в соцсетях едва ли уступает количеству его версий лучших пятерок в истории.

Изначально его формула успеха выглядела так: Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Кобе Брайант, Тим Данкан, Шакил О’Нил.

«Мне не нравится включать в пятерки парней, которые все еще играют, потому что им еще многое нужно доказать. Мистер Леброн Джеймс войдет в топ-5 игроков, только когда закончит» – заверил интервьюера Дюрэнт… и, конечно же, не сдержал своего слова.

Не дождавшись пенсионных проводов Джеймса, форвард «Финикса» назвал новую версию стартовой пятерки всех времен. В нее он включил себя, Леброна, Майкла Джордана, Кобе Брайанта и Хакима Оладжувона. Было бы интересно посмотреть на этот состав даже не столько с точки зрения навыков игроков, сколько с точки зрения их эго. За вычетом Хакима, остальные игроки не просто великолепные баскетболисты, но и отъявленные эгоцентристы (что и сделало их великими).

А вот Шак не стал задаваться вопросами психологии. «Отличная команда», – написал «Дизель» у себя в соцсетях.

К слову, вот кому стоит отдать должное за постоянство, так это Шаку, который неизменно включает во все символические сборные и списки любимого игрока – Джулиуса Ирвинга.

Шакил О’Нил

В отличие от Леброна и Дюрэнта, О’Нил никогда не требовал звание «одного из лучших в истории» и сам всегда это подчеркивал.

«Я всегда хотел быть самым доминирующим. Это было моей целью. Я хотел подавлять соперников, заставлять их бояться. В истории были куда более мастеровитые, разнообразные и выдающиеся центровые, чем я. Мог бы я стать одним из них? Безусловно, но для этого мне нужно было больше работать на тренировках и меньше веселиться. Я мог стать одним из них, если бы это было моей целью. Но я хотел быть самым доминирующим. И я был им», – четко расставлияет приоритеты Шак.

По этой причине он никогда не претендовал на место в пятерках, а свою версию видел так:

«Я не буду пускаться в рассуждения о позициях, а просто назову лучших игроков, которых видел, а также с которыми или против которых мне посчастливилось играть. Джулиус Ирвинг, Майкл Джордан, Кобе Брайант, Леброн Джеймс и Карим Абдул-Джаббар. Мой список», – так выглядит вариация Шакила.

Можно подумать, что наличие в пятерке Джордана – нечто вроде пункта конвенции. Но нет.

Энтони Эдвардс

Игрока «Миннесоты» относительно недавно стали называть звездой, но «Энт» видел себя таким гораздо раньше и в больших масштабах. Его список – это манифест молодого поколения, которому дела нет до ваших Мэджиков, Бердов и Джорданов.

Этим так и интересна интерпретация защитника «Тимбервулвз», который составил для медиа-ресурса House of Highlights следующую пятерку: Аллен Айверсон, Энтони Эдвардс, Леброн Джеймс, Кевин Дюрэнт, Шакил О’Нил.

Живите с этим, как хотите.

Аллен Айверсон

Айверсон не стал выбирать игроков, с которыми он не сталкивался на паркете. Это добавляет списку разыгрывающего легитимности. Он знал о чем говорил, когда включал в свой список Стефа Карри, Кобе Брайанта, Майкла Джордана, Леброна Джеймса и Шакила О’Нила. Конечно, можно придраться к наличию Карри: все-таки последний сезон Айверсона пришелся на дебют Стефа в лиге, и едва ли Айверсон (или кто-либо) видел в нем лучшего снайпера в истории НБА. Но даты сходятся, а значит, теорема Аллена верна.

Рэй Аллен

Еще один Аллен, но только Рэй, пусть и был выбран на одном драфте с Айверсоном, видит задачу иначе. Обладатель самого красивого броска в истории игры не стал сбрасывать со счетов мастеров старой школы, зато легко отцепил своего бывшего одноклубника, которому самым непосредственным образом помог взобраться на пьедестал.

«Мой список очевиден. По крайне мере, для меня. Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Лэрри Берд, Шак и Хаким Оладжувон. Шестой игрок? Меня никогда не спрашивали о шестом игроке. Речь ведь о пятерке. Но если бы такая опция была, я бы сказал, Леброн», – нехотя признался в интервью Аллен.

Можно долго рассуждать о непростом характере Рэй-Рэя, но в случае разговоров о Леброне у него всегда будет припасен один аргумент, который ему даже не обязательно озвучивать. Его помнят все.

Трейси Макгрейди

Еще один из звездных представителей рубежа веков не знал Леброна так хорошо, как Рэй Аллен, возможно, поэтому тот и прошел тест на профпригодность в стартовом составе.

«Мэджик Джонсон, Майкл Джордан, Леброн Джеймс, Хаким Оладжувон, Шакил О’Нил. Я взял двух центровых, потому что выбор мощного форварда настоящая мука. Есть, по крайней мере, несколько игроков этого амплуа, которых вы можете внести в этот список: Тим Данкан, Чарльз Баркли, Карл Мэлоун.

Для меня величайшим мощным форвардом, которого люди часто ставят в центр, является Хаким Оладжувон. Его работа ног безупречна. Такому нельзя научить. Я не знаю, почему люди тратят по 50 000 долларов на персональные тренировки с ним. Вы не сможете этому обучиться. Либо это есть, либо – нет. Лучше отдайте свои деньги мне», – номер карты, куда скидывать деньги, Ти-Мак в интервью не указал.

Ну и раз уж речь зашла о героях 90-х, то не лишним будет поинтересоваться их мнением.

Чарльз Баркли

Вот у кого нет абсолютно никакой системы, зато в наличии – почтение к первопроходцам игры и великим старцам, так это у Чарльза Баркли. Никакого Леброна. Кобе, прости. Мэджик на позиции разыгрывающего? Не слышал. Зато в составе аж три центровых. Выбор Чака обилен и внушителен, как и его физическая форма: Оскар Робертсон, Майкл Джордан, Билл Расселл, Карим Абдул-Джаббар и Уилт Чемберлен.

Баркли никогда не являлся ролевой моделью, зато был и остается оригиналом в любых своих проявлениях.

Карл Мэлоун

Интересно посмотреть на того человека, который отловил где-то в лесах Карла Мэлоуна и выудил из него ответ на вопрос об этих пятерках и логике их составления. «Почтальон», несмотря на свою обособленность, не только выдал свой вариант, но и аутентично пояснил его.

«Я выбираю Джона Стоктона, Оскара Робертона, Скотти Пиппена, Леброна Джеймса и Уилта Чемберлена. Я не видел, чтобы кто-то пасовал лучше и стабильнее Джона. Оскар был удивительно разносторонним игроком. Пиппена я выбираю, потому что он лидировал во всех статистических показателях «Буллс», когда Майкл Джордан бросил команду. Леброн и Уилт – каждый из них лучший игрок своей эры», – расписал свой выбор Мэлоун.

А вот кто явно не согласен с «Почтальоном», так это…

Реджи Миллер

Лидер самого грозного соперника «Буллс» по словам самого Джордана, Реджи Миллер, не только не включил Леброна в пятерку, но даже не доверил титул «лучшего шестого».

«Мой выбор очень эклектичен, но он мой. Разыгрывающий – Мэджик Джонсон, атакующий защитник – Майкл Джордан, легкий форвард Лэрри Берд. Под кольцом дуэт «больших» Карим Абдул-Джаббар и Хаким Оладжувон. И если бы у меня была возможность составить топ-10, то я поставил бы Кобе выше Леброна. Может, это от того, что я, как и Кобе, провел всю карьеру в одной команде. Не знаю. Но по моему мнению, Леброн просто не может взять и перескочить через Кобе», – логично закруглил Миллер.

Гэри Пэйтон

Самый разговорчивый трэштокер в НБА на удивление редко озвучивает свои сборные всех времен. Но когда его ставят перед вопросом, Пэйтон не изменяет себе и не включает Джордана в список. Будь то тройка или пятерка.

«Все говорят об этих пятерках, но мне хватит и трех фамилий. Лучшие игроки в истории – Мэджик, Билл Расселл и Уилт Чемберлен. Если вам мало величия, то я готов назвать имена Джулиуса Ирвинга и Карима Абдул-Джаббара. Эти люди стояли у истоков. Для меня их вклад исчисляется не только количеством титулов», – отсекает все последующие поколения Гэри.

Ну а когда Майкла игнорируют, он всегда готов напомнить о себе сам.

Майкл Джордан

Впервые историческими предпочтениями Майкла в 1992 году поинтересовалось издание Playboy. Джордан долго юлил, был уверен всего в нескольких позициях и наконец просто вывалил целый ворох фамилий.

«Я и Мэджик, Берд, Уорти, Макхейл или Мэлоун, Дэвид Робинсон или Абдул-Джаббар», – кое-как сформулировал Майкл.

Куда интереснее смотрится на контрасте его же версия, только 20 лет спустя. В рамках рекламной кампании игры NBA 2K13 Джордан привел более сбалансированный и логичный перечень. Майкл назвал себя, Мэджика Джонсона, Скотти Пиппена, Джеймса Уорти и Хакима Оладжувона.

Этот список интересен хотя бы потому, что за годы карьеры Майкл очевидно переоценил (в лучшую сторону) вклад тех, с кем играл в одной команде (Уорти – Северная Каролина, Пиппен – «Буллс» и Дрим-Тим, Мэджик – Дрим-Тим), а так же выбрал, очевидно, лучшего «большого» из числа соперников.

Мэджик Джонсон

Мэджик был мастером финтов и обманных движений. Так же артистично он меняет свои версии лучших пятерок на все времена. Его первоначальная версия включала в себя Айзею Томаса, Майкла Джордана, Лэрри Берда, Тима Данкана и Карима Абдул-Джаббара.

Правда, продержалась она не слишком долго. На одном из выступлений Мэджик представил новую модификацию.

«Легко. Я бы взял к себе в команду Майкла Джордана, Лэрри Берда. Вероятно, доктора Джея. Затем я выберу Карима и Билла Расселла. И все кончено. Дальше просто отдайте нам чемпионство», – радостно подитожил Мэджик, правда, не упомянув, кого же он оставит в запасе (ведь вопрос задавался с расчетом, что сам Мэджик – в составе).

И вот тут за Айзею слегка обидно.

Айзея Томас

«Я считаю, что я был вторым лучшим разыгрывающим 80-х, в то время как Мэджик Джонсон, на мой взгляд, был лучшим разыгрывающим из когда-либо игравших. Но, если вы хотите пятерку – мою пятерку... Она выглядит так: Мэджик, Джордан, Берд, Доктор Джей, Карим Абдул-Джаббар под кольцом», – отдал Мэджику должное Томас.

Оскар Робертсон

Еще один из постоянных обитателей вневременных рейтингов лишь слегка заступил на территорию «новой школы», но все же отдал должное преемникам.

«Я непременно возьму Майкла Джордана и Элджина Бэйлора. Выберу еще этого парня из «Голден Стэйт». Как бишь его? Стеф Карри – да. Последние двое будут – Джерри Уэст и Уилт Чемберлен.

Это первые, кто приходят в голову. В истории огромное количество великих игроков. Есть еще Билл Расселл, Шак. Леброн – просто потрясающий баскетболист. Я бы хотел сыграть с ним в одной команде. Никто бы нас не остановил», – озвучил свои мечты Оскар.

Уилт Чемберлен и Билл Расселл

Дуэль, определившая историю развития баскетбола и обессмертившая имена обоих. Теперь, когда не стало Расселла, это кажется еще более очевидным. В 1997-м эпохальный дуэт пришел на шоу к легендарному телеведущему Ахмаду Рашаду, который в череде многих вопросов задал и тот самый.

Великие центровые не смогли ограничиться пятерками.

Уилт: «Давайте глянем. Лэрри Берд, и я обязан взять Джерри Уэста, Оскара Робертсона, Элджина Бэйлора и, вероятно, Майкла Джордана или Мэджика Джонсона. Шесть игроков, ты должен дать мне выбрать шестерых. Нет, дай мне еще седьмую попытку. Я хочу добавить Чарльза Баркли. Сэр Чарльз – мой любимый игрок».

Билл: «Мэджик Джонсон и Майкл Джордан, Лэрри Берд, Элджин Бэйлор, Оскар Робертсон и, вероятно, любой из пары Хаким Оладжувон или Боб Петтит».

Судя по тому, что не включенный ни в одну из «семерок», уступивший места Баркли и Петтиту легендарный Карим Абдул-Джаббар до сих пор живет и здравствует, он не видел того эфира и сохранил свою нервную систему в порядке. Пусть так и остается.

Фото: East News/AP Photo/Mark J. Terrill; Gettyimages.ru/Jason Miller, Brian Bahr