Вы наверняка видели реакцию Майкла Джордана на вопросы папарацци об отношениях его сына и бывшей супруги Скотти Пиппена.

«Его Воздушество» посмеивается, рассеянно покачивает головой, и во всем этом читается не только явное желание поскорее избавиться от назойливых охотников за сенсациями, но и житейский опыт того, насколько изнурительными и затратными могут быть публичные и не слишком публичные отношения.

Сама фамилия Джордана уже обязывает быть более осмотрительным при выборе второй половины, оценке слов и поступков.

Справедливости ради, надо сказать, что сам Майкл научился этому далеко не сразу, а за какие-то уроки ему пришлось доплачивать отдельно, как за дополнительные занятия с репетитором. Одним из самых памятных репетиторов в его жизни стала Карла Кнафель.

Чем знаменита Карла Кнафель и при чем тут Джордан?

Вы можете не знать Карлу Кнафель в лицо, более того, такая неосведомленность только сделает вам честь, но наверняка знакомы с типом подобных барышень. В 1991 году на школьной встрече выпускников участников попросили указать в опроснике свою профессию, и Карла не стала себя сдерживать, выписав в столбик перечень собственных талантов: дизайнер причесок, танцовщица, певица, модель, актриса. И не торопитесь скептически закатывать глаза. Не все из этого было неправдой. Например, чуть ранее в том же году, она сыграла небольшую роль в эротическом триллере «Остров Бикини», который один из критиков назвал «неподдельным произведением пещерного искусства».

И все же свой основной род деятельности Карла не указала. Может быть, потому, что не нашла нужного определения для череды мелких мошенничеств, шантажа, угроз и спекуляций. Она даже не была тем, кого называют «maneater», охотницами за состоятельными мужчинами, которые соблазняют падких на глубокое декольте простофиль. Кнафель чаще всего действовала по наитию, которое привело ее из многодетной семьи в Индиане (помимо Карлы у родителей было еще 7 детей) в околобогемное общество.

В 1981-м она выпустилась из школы Уауаси в Сиракьюз и незамедлительно отправилась в свободное плавание, при необходимости не брезгуя заплывать за буйки.

В 1983-м девушка не без скандала стала «Королевой Озер» в местном конкурсе красоты: поговаривали, что Карла демонстрировала отдельные грани своего таланта одному из организаторов.

Дальше переехала в Индианаполис, пробовала себя в музыке, работала в парикмахерской, бегала на прослушивания эпизодических ролей. Короче, пыталась подстрелить из рогатки того самого журавля в небе, которому многие предпочитают синицу в руках. Подстрелить не подстрелила, но задела точно. Этим журавлем как раз и стал Джордан.

Весной 1989 года Кнафель пела в группе, которая выступала в Индианаполисе. Туда же приехали на гостевую игру «Чикаго». К ней подошел арбитр НБА Эдди Раш и попросил у нее номер телефона от имени небезызвестного Майкла Джордана. Знакомиться лично она отказалась, но наладила с баскетболистом коммуникацию по телефону.

В декабре 1989 года, через три месяца после женитьбы Джордана на Хуаните Ваной, Кнафель приехала в Чикаго и провела с игроком встречу, завершившуюся незащищенным сексом. В ноябре 1990 года они повторили этот опыт уже в Финиксе. А в начале 1991 года Кнафель узнала, что беременна.

По версии Кнафель, Джордан «был встревожен»: он просил ее сделать аборт, но она категорически отказалась, сославшись на свою религиозность. Все это происходило весной 1991 года, когда «Буллс» двигались к первому чемпионству, а сам игрок становился главным лицом лиги, поэтому он всеми силами старался избежать обнародования скандала, который мог бы стоить ему его идеальной на тот момент репутации. На это девушка согласилась и даже не настаивала на тесте для установления отцовства. В июле 1991 года, когда ребенок родился, Джордан взял на себя все медицинские расходы и заплатил ей 250 тысяч долларов «за психологическую травму, вызванную их отношениями».

Кнафель быстро смекнула, что жить за чужой счет и договариваться в досудебном порядке куда более перспективный и менее хлопотный способ заработка, чем стрижка, пение, танцы и актерская игра вместе взятые.

Перед новой встречей с Джорданом Кнафель поднаторела в самых разных судебных исках

После рождения дочери Ариэль барышня вложила деньги, полученные от Джордана, в бизнес, то есть в себя.

В 1993-м она решилась на операцию по увеличению груди и удалению родимых пятен на шее. Тогда же, чтобы не терять время вхолостую, Карла стала обкатывать привычную для себя схему. Она вчинила иск врачу Пио Валенсуэле за то, что тот трогал ее грудь и при общении использовал выражения, которые «вызывали у нее дискомфорт». Сперва наивный латиноамериканский эскулап сопротивлялся и надеялся на понимание.

«Она регулярно посещала меня для осмотра и профилактики. Когда я вижу пациентку, то первым делом интересуюсь, как поживает ее грудь. Это была плановая встреча, я проводил осмотр в присутствии медсестры, и она может подтвердить, что я вел себя в соответствии с профессиональными врачебными правилами и этическими нормами. Все прошло без происшествий. Я шокирован тем, как она поступила», – недоумевал Валенсуэла.

Если поначалу врач еще рвался в бой и готов был отстаивать свою честь в суде, то после разговора с руководством больницы и адвокатом выплатил Кнафель 10000 долларов, чтобы урегулировать иск.

Ящик Пандоры был открыт.

Практически сразу же по окончании дела Валенсуэлы Кнафель подала иск против ночного клуба Century в высший суд Лос-Анджелеса. Карла заявила, что работники заведения накачали ее наркотиками, после чего она потеряла сознание в туалете. Когда она очнулась, охранники, используя ненормативную лексику и грубую силу, выволокли ее из заведения. Но и это оказалось не все.

По словам Кнафель, на нее ополчилась пара подошедших парковщиков, один из которых пощупал ее грудь. Ее особенно возмутило то обстоятельство, что он делал это одной рукой, в то время как второй рукой шерудил у себя в области паха. По версии «потерпевшей», они уронили ее, а когда попытались поднять, то травмировали ее голосовые связки, которыми она вообще-то зарабатывает себе на жизнь, как-никак, она же, кроме прочего, еще и певица. Клуб не стал ввязываться в судебные тяжбы, а предпочел договориться.

Кстати, насчет вокальной деятельности Кнафель тоже не все так просто. В начале нулевых она сотрудничала с музыкальным лейблом, одним из совладельцев которого являлся центровой «Портленда» Дэйл Дэвис.

Как говорила Кнафель, он платил ей по 5000 долларов в месяц за работу в студии. Работала Карла, судя по всему, исправно и усердно, поскольку второй из трех ее детей – паренек по имени Трайс – был рожден как раз от Дэвиса.

Третьего ребенка – сына Тайвена – Кнафель родила от бывшего игрока НФЛ Рэя Джексона. Так что каждый ребенок Карлы, можно сказать, от спортсмена. Естественно, больше всего многих занимал вопрос – что насчет дочери Ариэль? Она тоже не стала исключением, правда, с некоторыми поправками на звездный статус отца.

Когда Карла пришла за миллионами Джордана, ее сразили одним из самых очевидных доводов

Честно говоря, это было недальновидно даже для такого выдающего мастера причесывать, как Карла Кнафель. Явиться спустя десять лет без каких-либо юридических или формальных договоренностей, потребовать с Майкла Джордана 5 миллионов долларов и надеяться на то, что он пойдет на попятную после того, как она предложит пройти тест на отцовство. Как любят говорить некоторые категории граждан, проживающих в США: «Only in America».

Осенью 2002 года она вновь появилась в жизни баскетболиста. Правда, не учла, что обстоятельства сильно изменились: во-первых, в начале того года стартовал бракоразводный процесс Джордана, что дало ему большую свободу говорить о грехах молодости, во-вторых, его баскетбольный миф уже сложился, карьера состоялась, он принес сотни миллионов самым разным корпорациям и уже ничем не рисковал.

Более того, тут-то выяснилось, что Джордан не такой лопух, каким его считала Кнафель все это время. Он еще в августе 1991 года, через месяц после рождения ребенка, попросил провести несколько тестов, которые подтвердили, что он не является отцом. Просто на тот момент он посчитал 250 тысяч достаточно умеренной ценой за то, чтобы сохранить всю эту неприятную историю в тайне.

На этот раз Джордан признал наличие связи с Кнафель в прошлом и факт выплаты 250000 долларов, но подал ответный иск на основании того, что Карла: а) нарушила договоренности сохранить их отношения в тайне, б) занимается вымогательством тех самых 5 миллионов, о которых речи не было, в) заведомо ввела его в заблуждение еще десять лет назад, так как настаивала на том, что именно он является отцом ребенка.

«Мой клиент завершал карьеру в 1993-м году и в 1998-м. Дважды! Даже если переквалифицироваться на секунду в писателя-фантаста и допустить, что между вами существовали какие-то договоренности, то почему вы не заявили свои претензии на означенные 5 миллионов ранее. У вас дважды была подобная возможность.

Ответ за вами, но я могу предположить.

Все дело в том, что никаких договоренностей не было, так же как и не было намерений взыскиваться эту сумму с моего клиента. Вы получили 250000 и устранились. Я не понимаю, на основании чего мисс Кнафель вообще решила обратиться в суд. Этого иска никогда не должно было быть», – жалил адвокат Джордана Фредерик Сперлинг.

Ключевой момент прояснился довольно быстро – когда ДНК Джордана сопоставили с ДНК Ариэль Кнафель. Несмотря на полностью закрытую процедуру и оглашение только лишь факта, что Майкл Джордана не является отцом девочки, инсайдеры довольно быстро выяснили, что биологический отец девочки некто Си Л Пенигар, бейсболист низших лиг, и с Джорданом его роднит разве только то, что он так же, как и Майкл, выступал за «Бирмингем Бэронс».

После этого вся теория Кнафель рухнула, а судья Стюарт Э. Палмер постановил, что любое предполагаемое соглашение между Джорданом и Карлой Кнафель будет недействительным, исходя из того, что у ребенка другой отец.

Несмотря на очевидность ситуации, процесс длился почти четыре года (с 2002-го по 2006-й). Стороны забрасывали друг друга встречными исками. Адвокаты Джордана настаивали на том, что их клиента сначала обманули, а потом еще и вымогали у него 5 миллионов. Представители Кнафель утверждали, что их клиентка не такая и сама не подозревала о том, что у ребенка может быть другой отец (она просто забыла, что примерно в те же дни ноября 1990 года у нее был контакт с другим мужчиной).

В итоге Джордан отбился, но сам факт вымогательства так и не был доказан.

Несмотря на отсутствие 5 миллионов на банковском счету и приличные траты на адвокатов, едва ли можно сказать, что Карла Кнафель проиграла. Пусть и непродолжительный период времени, но она была востребована у таблоидов, на дневных так-шоу и в целом устроила свою жизнь. Рэй Джексон не просто стал отцом ее третьего ребенка, а как порядочный гражданин припал на колено, сделал предложение и женился на барышне, которая дурила спортивную братию на протяжении 90-х. Только что на драфте-2023 «Голден Стэйт» выбрал биологического сына Дэйла Дэвиса и Кнафель (и приемного сына Рэя Джексона) под 57-м номером – со следующего сезона мощный форвард Трэйс Джексон-Дэвис будет выступать за «Уорриорс».

Джордану тоже не удалось избежать последствий, случай с Кнафель стал последней каплей, переполнявшей чашу терпения Хуаниты, которая и до того прекрасно знала, что Майкл далеко не ангел. В ходе процесса Кнафель утверждала, что игрок воспринимает супругу как прислугу и женился на ней исключительно по совету своего агента в рамках «делового соглашения» – для создания образа семейного человека. Пара развелась в 2006-м, и Джордану пришлось расстаться с чуть большей суммой, чем 5 миллионов. При разделе имущества Хуанита Ваной получила 168 миллионов, и на тот момент это стало самой крупной суммой, фигурирующей в бракоразводном процессе знаменитостей.

Пострадала и в целом его репутация: особенно примечательным всем показался интересный факт, что Джордан знакомился с девушками при помощи арбитров лиги. Тогдашний вице-президент НБА по баскетбольным операциям Стю Джексон признал, что именно так все и было, но сказал, что не видит в этом проблемы.

Фото: Gettyimages.ru/Streeter Lecka, Tannen Maury; loveohlust.com; sport24.pluska.sk