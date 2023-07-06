Одинаковая внешность – разные судьбы.

Минувший драфт обошелся без неожиданностей, но не без рекордов. Амен и Осар Томпсоны стали первыми братьями-близнецами, выбранными в первой пятерке. Амен Томпсон ушел под 4-м пиком в «Хьюстон», а через пару минут Осара под 5-м взяли «Пистонс».

Так высоко до них не уходила не одна пара родственников. Начало братского похода очень многообещающее, и все же расслабляться не стоит. Ведь до братьев Томпсонов было немало близнецов, чьи карьеры и судьбы подарили фанам НБА массу любопытных историй и фактов.

Дик и Том Ван Арсдейл

Зачинатели братских традиций в НБА Дик и Том Ван Арсдейл задали высокую планку для всех последующих поколений. Близнецы, игравшие вместе еще в составе команды университета Индианы, были последовательно задрафтованы в 1965-м во втором раунде под 10-м и 11-м пиками. Физическая, тягловая манера игры обоих, а так же рабочая этика привлекла сперва «Никс», а затем и «Пистонс».

Когда Дик и Том дебютировали, НБА включала всего 10 команд. Тем удивительнее было наблюдать, насколько синхронно братья-близнецы адаптировались в лиге. Оба выбрали для себя пятерку в качестве игрового номера, оба приняли участие в 79 матчах своих команд и синхронно попали в первую сборную лучших новичков. Подобное единодушие родственники проявили далеко не в последний раз. Дик и Том каждый по три раза попадали на Матчи звезд, причем дважды участвовали вместе, хоть и представляли разные команды: «Никс» делегировали Дика в сборную Запада, а «Цинциннати» засылали Тома в сборную Востока.

Пожалуй, самым явным различием в карьерах братьев можно назвать количество клубов, за которые они успели поиграть. Дик на протяжении трех сезонов выступал за «Никс» и планировал всю карьеру провести в Нью-Йорке.

«Никогда не хотел уезжать из Нью-Йорка. Я играл рядом с Уиллисом Ридом, Уолтом Беллами, Уолтом Фрэйзером. Просто находиться рядом с ними было почетно. Это были не люди, а энциклопедические тома. Каждый из них был готов поделиться опытом: неважно, шла речь об игре или о жизни. Но когда лига стала расширяться за счет появления команд в Милуоки и Финиксе, клуб принял решение не защищать меня. Я тогда и представить не мог, что выбравшие меня «Санс» станут главной командой в моей жизни. Там я впервые стал набирать более 20 очков, провел в этом городе и клубе 9 лет и увидел, как «Финикс» поднимает мой номер под своды домашней арены», – вспоминал свой карьерный путь старший Ван Арсдейл.

В своем спиче Дик не упомянул о паре важных моментов. О первом, видимо, из скромности. Дик четырежды заходил с «Финиксом» в плей-офф, а в сезоне-1975/1976 и вовсе дотянулся до финала. Ван Арсдейл был одним из главных усилений со скамейки для «Санс», державшихся в основном за счет снайперского таланта Пола Уэстфола. И будь на месте «Селтикс» кто-нибудь другой, возможно, этого бы хватило, но «кельты» под руководством Реда Ауэрбаха с Джоном Хавличеком, Джо Джо Уайтом, Дэйвом Коуэнсом и Чарли Скоттом в составе были слишком сбалансированной и разносторонней командой. 4-2 были обидным, но справедливым итогом для Дика и «Санс».

Ну и второй момент, который не отметил один из братьев. Уже в следующем сезоне-1976/1977 «Санс» пригрели у себя в составе Тома Ван Арсдейла. Он, в отличие от Дика, за свою карьеру сменил аж шесть команд, но ни с одной из них даже не нюхал плей-офф. Не получилось у него это и с «Финиксом». Команда завершила сезон с балансом 34-48, и братья решили поступить так же, как и 12 лет назад, когда оба пришли в лигу. В НБА они попали из команды, за которую играли плечом к плечу, точно так же они лигу и покинули. На красивой, пусть и немного минорной ноте.

Хорас и Харви Грант

Появления следующей пары близнецов в НБА пришлось ждать как судебного вердикта – «от 22 до 23 лет». Причина в том, что Хорас и Харви Грант до сегодняшнего дня остаются единственными братьями-близнецами, выбранными на двух разных драфтах. «Буллс» взяли Хораса под 10-м пиком в 1987-м, а год спустя «Буллетс» выбрали Харви под 12-м пиком.

Как оказалось, этот нюанс предопределил карьеры обоих братьев в НБА. У Хораса она прошла под девизом «кто первый встал, того и тапки». Грант-старший оказался не просто успешнее брата, выиграв четыре чемпионских титула и даже съездив на Матч звезд в 1994-м, но и стал поистине культовым персонажем для НБА 90-х. Сложно представить лигу без благообразного и обстоятельного очкарика, которым Хорас оставался даже после того, как врачи сделали ему операцию и избавили от близорукости.

«Да, я мог спокойно играть без очков, но мне хотелось показать всем ребятишкам, которые носят очки, что это круто. Очкарики могут играть и побеждать в такой конкурентной лиге, как НБА. К тому же очки стали частью моего имиджа. Мне нравилось играть в очках, зрителям нравилось, когда я играл в очках, всем нравились мои очки», – вспоминал об одном из главных атрибутов Лиги 90-х Хорас.

Но отнюдь не очки были главным достоинством Хораса, а его адаптивность. Когда от него требовалось быть исполнительным оруженосцем, он не протестовал и качественно делал свою работу. Как только нужно было прибавить, он мгновенно газовал и практически всегда был готов предоставить больше. После того как Джордан уехал околачивать мячи бейсбольной битой, Хорас с 15 очками и 10 подборами в среднем за игру тут же стал второй атакующей опцией после Скотти Пиппена. Да, выиграть титул в 1994-м не вышло, но именно тогда Хорас и побывал на Матче звезд.

Готовность вносить вклад в рамках требуемого – не больше и не меньше – сделала его важной частью «Орландо» с молодыми Шаком и Пенни, принесла ему четвертый титул в составе «Лейкерс» и могла принести пятый, если бы в 2004-м «Пистонс» не оказались такими злыми и настойчивыми. Хорас был настоящим пионером, «готовым всегда и везде»: из 13 походов в плей-офф в 9 из них он давал двузначную результативность, а в составе «Орландо» и вовсе стабильно оформлял дабл-дабл.

На фоне старшего Харви всегда оставался копией брата на минималках. Семь из одиннадцати лет в НБА он с перерывами провел в «Вашингтоне», команде-недоразумении, где обращать на себя внимание можно было только с помощью рукоприкладства.

Каждый раз, когда судьба подбрасывала ему шансы, он оказывался на месте, либо слишком поздно, либо слишком рано. Он заскочил в «Портленд» в сезоне-1993/1994, с Клайдом Дрекслером, Терри Портером, Клиффом Робинсоном и Родом Стриклендом, когда они все еще считались силой, но два года спустя после того, как «Блейзерс» играли в финале против «Буллс».

Свой последний сезон – 1998/1999 – Харви провел в «Филадельфии» с уже задиристым, но пока еще недостаточно крутым Алленом Айверсона. Спустя два года после ухода Харви на пенсию те же «Сиксерс» вышли в финал, где уступили «Лейкерс», за которых со скамейки выходил Хорас.

Мы могли увидеть противостояние братьев в финале, но у Харви не хватило терпения. И все же он нашел способ самореализоваться. Один из трех сыновей Харви, выбравших баскетбол своей профессией, все-таки пробился в НБА и прямо сейчас наводит шума. Три дня назад Джерами Грант подписал с «Портлендом» – клубом, за который выступал его отец – 5-летний контракт на 160 миллионов.

Джейсон и Джэррон Коллинз

Появление в лиге Джейсона и Джэррона Коллинзов в НБА при очень большом желании можно рассматривать как наступление новой эры со всеми присущими ей новомодными веяниями.

Увы, к баскетболу эти метаморфозы имеют сугубо опосредованное отношение. Все начиналось достаточно традиционно, если не делать упор на то, что драфт-2001 считался первым в новом веке. Поскольку никакого компьютерного обрушения и глобального катаклизма не случилось, «Нью-Джерси Нетс» решили хотя бы частично это восполнить и под 18-м пиком взяли на драфте Джейсона Коллинза. Его брату Джэррону пришлось ждать второго раунда и оглашения 52-го пика, прежде чем центрового спасли от небытия «джазмены» из Юты.

Карьеры обоих сложились крайне блекло, если не считать двух выходов «Нетс» в финал, в 2002-м и 2003-м. Ни в том, ни в другом случае Джейсон Коллинз не выступил в качестве ключевого фактора. В серии против «Лейкерс» Кидд и компания не одержали ни одной победы, а против «Сперс», несмотря на статус игрока стартовой пятерки, лучшим результатом Джейсона стали 7 очков и 5 подборов в пятой игре.

Длительное обитание в одном клубе – Джейсон суммарно провел 8 лет в «Нетс», Джэррон сходу отыграл столько же за «Джаз» да постоянная миграции за их пределами – вот, пожалуй, единственное сходство братьев в период их игровой карьеры. В остальном разница кардинальная.

В 2013-м Джейсон появился на обложке журнала Sports Illustrated, в интервью для которого открыто высказался о своей гомосексуальности. Это стало первым случаем, когда действующий профессиональный спортсмен одной из четырех ведущих спортивных лиг США (НФЛ, НБА, НХЛ, МЛБ) рассказал о том, что он гей. Там же в интервью Коллинз поведал, что выбрал номер 98 в память об убийстве Мэтью Шеппарда: в 1998-м 21-летнего подростка запытали до смерти из-за его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Интервью Коллинза вызвало серьезный резонанс. Кобе Брайант и Дэвид Стерн публично поддержали поступок игрока, а продажи маек Коллинза с номером 98 и его автографом резко взлетели в цене. Все средства от их продажи игрок позже направил в фонды геев, лесбиянок и представителей ЛГБТ сообщества, пострадавших от насилия.

Брат, конечно же, тоже не остался в стороне.

«Я понятия не имел, что он так долго скрывал то, кем он является, кем он себя ощущает. Когда я узнал, то был удивлен. С другой стороны, все дело в принятии себя и любви. Это мой брат, и я буду поддержать его всегда и во всем», – поддержал брата Джэррон.

Тогда же, в 2013-м, в Чикаго был основан Зал славы геев и лесбиянок, куда Джейсон был включен одним из первых. Выдающаяся чешская теннисистка Мартина Навратилова назвала поступок Коллинза и его последствия «ключевым моментом в истории ЛГБТ сообщества».

Джэррон Коллинз пошел более традиционным путем.

В его резюме баскетболиста, так же как и у брата, нет никаких индивидуальных или командных достижений на уровне НБА. Зато на полке в шкафу поблескивают три чемпионских перстня в качестве ассистента тренера «Голден Стэйт».

Брук и Робин Лопес

История Брука и Робина Лопесов – это история самого умилительного братского соперничества в НБА. Причем таковой она остается во многом благодаря Робину – игроку, чья карьера и достижения существенно скромнее, чем у брата.

На драфте-2008 Брука под 10-м пиком взяли «Нетс», которые практически сразу же сделали его игроком основы (в 75 матчах из 82 он появлялся с первых минут). Робин, выбранный «Финиксом» под довольно высоким 15-м пиком, наоборот, обосновался на скамейке запасных и в дебютном сезоне провел только 7 матчей в старте.

После попадания в первую сборную лучших новичков прогресс Брука шел только по нарастающей. В 2013-м он был вызван на Матч звезд, в 2021-м стал чемпионом вместе с «Милуоки», а по итогам прошлого сезона был включен в первую сборную лучших защищающихся игроков.

Робин тоже не сидел на месте. Он кочевал из одной команды в другую, попутно становясь автором неимоверного количества мемов.

Робин с его прической «Сайдшоу Боба» дрался с маскотами.

Троллил брата в прямом эфире.

Поражал нездоровым фанатизмом в отношении «Звездных войн» и вообще использовал все свое обаяние, чтобы иронично и грамотно отыгрывать постоянные сравнения с Бруком.

Пиком его комедийных навыков стал сезон-2019/2020, в котором он воссоединился с Бруком в «Бакс.

После наполненной шутками-прибаутками краткосрочной командировки Робин вновь пустился в странствия по лиге. Но, как оказалось, ненадолго. В следующем сезоне нас ждет вторая часть братского реалити в «Милуоки». Запасайтесь попкорном.

Маркус и Маркифф Моррис

Одни из главных действующих задир в НБА Маркифф и Маркус Моррисы были выбраны паровозом, друг за дружкой, на драфте-2011 под 13-м и 14-м номером «Финиксом» и «Хьюстоном».

Но неуемное желание обоих выступать в одной команде было настолько сильным, что уже на второй сезон в лиге Маркуса обменяли в «Санс». Для «Финикса» это была не самая выдающаяся сделка в плане баскетбольного выхлопа, зато великолепная с точки зрения символизма. Впервые со времен Дика и Тома Ван Арсдейла два брата-близнеца обосновались в составе одной команды. Или правильнее сказать, одной и той же: Аризона стала настоящим прибежищем для баскетбольных близнецов.

Ради поддержания традиции Моррисы даже пошли на финансовые жертвы. В 2014-м, подписывая продление на четыре года, братья суммарно получили 52 миллиона. По сообщению ESPN, эта цифра могла быть на 20 миллионов больше, если бы каждый из них вышел на рынок свободных агентов в поисках более выгодных предложений. Но зачем, когда можно творить исторические дела: в ноябре 2014-го, в матче против «Бостона», «Санс» выпустили одновременно на паркет братьев Моррисов, а также словенскую связку – Горана и Зорана Драгичей. Это стало первым случаем в истории, когда на паркете в составе одной команды играли две пары братьев. Правда, братья Моррис действовали сообща не только на площадке, но и за ее пределами.

В 2015-м их обвинили в нападении на человека. Некий Эрик Худ посетовал на то, что братья и еще три человека избили его во время любительского баскетбольного турнира. Дело оперативно рассмотрели, братьев оправдали, но негативный осадок инцидент все же оставил. Летом Маркуса вместе с Реджи Буллоком обменяли в «Детройт». Маркифф продержался немногим дольше. В феврале 2016-го «Санс» сослали его в «Вашингтон». Братья с завидной периодичностью играли друг против друга, но снова сконцентрировали на себе внимание, когда оказались по разные стороны лос-анджелесских баррикад.

В сезоне-2020/2021 Маркифф на годик прописался в составе «Лейкерс», а Маркус до недавнего времени играл в «Клипперс». Несмотря на принципиальность противостояния между командами, братья жили в одном доме и даже на матчи ездили вместе. Наибольший профит из такого соседства извлек Маркифф, который вместе с «Лейкерс» стал чемпионом, после чего в который раз пошел по рукам. А вот Маркус осел в «Клипперс» аж на четыре сезона – самый продолжительный период в его карьере. Сейчас обоим по 33 года, так что время на то чтобы завоевать титул, объединиться уже в другой команде или сообразить какую-нибудь коллективную пакость еще есть.

С этими парнями точно не соскучишься.

Калеб и Коди Мартин

Самая свежая пара близнецов, еще не успевшая обрасти достаточным количеством интригующих совместных историй.

Пока по большей части восхищает Калеб, который не стал рефлексировать после того, как его не выбрали на драфте-2019, а через пот, труд и посредничество рэпера J Cole продрался в «Майами» и стал одним из открытий минувшего плей-офф.

Параллельно с этим чуть менее интересно наблюдать за его братом Коди, взятым «Шарлот» под 36-м номером. Причем «Хорнетс» пробовали в деле обоих братьев, с Калебом подписывали краткосрочные соглашения, но в итоге решили не продлевать парня.

В общем, «Хорнетс» выступили в своем репертуаре. Но в данном случае у руководства «шершней» хотя бы есть отмазка. Всегда можно сказать: «Да чего-то заплутали в этих Мартинах. Не того отчислили».

Фото: Gettyimages.ru/Sarah Stier / Staff, Doug Pensinger / Staff, Jonathan Daniel / Staff, Christian Petersen / Staff, Ronald Martinez / Staff; East News/AP Photo/Richard Drew, AP Photo/Bill Kostroun