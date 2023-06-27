НБА, встречай «Кошачьего папочку»!

Уже многие справедливо отметили, что прошедший драфт выдался довольно вялым: не было крупных обменов, неожиданных решений и внезапных драм. В общем, он полностью соответствовал философии главного бенефициара вечера – «Сан-Антонио Сперс». Когда так случается, в память волей-неволей западает не столько сама церемония, сколько то, что происходило вокруг нее. В этом году центром внимания для многих стало вырвиглазное одеяние форварда Канзаса Грэйди Дика. Чудаковатый паренек предстал в ярко-рубиновом костюме Dolce & Gabbana, отсылающим к туфелькам главной героини сказки «Волшебник страны Оз» Дороти.

«Я родом из Канзаса, играл за Канзас. Дороти тоже родилась в Канзасе, а ее красные туфельки – просто блеск. Поэтому я решил уважить ее. Можно сказать, что я представлял на драфте нас обоих. Я вообще люблю дурачиться. Люди думают, что я сумасшедший, но идея была в том, что я смогу надеть подобный костюм, возможно, всего лишь раз в жизни. И я подумал: «Хм, почему бы мне это не сделать», – объясняет свой выбор Дик.

Не исключено, что именно причудливый ход мыслей Грэйди и его яркая индивидуальность отпугнули некоторые клубы. Лучшему дальнобойщику среди всех новичков прочили выбор в Топ-10, но в итоге Дика под 13-м пиком взял «Торонто». И пока еще не известно, выиграли «Рэпторс» больше в баскетбольном плане или в имиджевом. Ведь вместе с Диком они фактически задрафтовали 170000 фоловеров, подписанных на аккаунт новичка «Торонто» в TikTok.

Грэйди Дик – классный баскетболист, но еще более выдающийся типаж

Лучший снайпер на драфте. Обладатель рекорда «Канзас Джейхоукс» по количеству трехочковых среди первогодок (83): предыдущее достижение установил Джефф Боши в 1999-м (79).

Точность бросков с игры – 44%. Точность реализации трехочковых – 40% при впечатляющих 5,7 попытки. Средние показатели: 14,1 очка, 5,1 подбора, 1,7 передачи да 32,7 минуты в 36 матчах. Все в старте.

За 20 сезонов работы Билла Сэлфа в качестве главного тренера «Джейхоукс» только шесть новичков выходили в старте в каждой игре сезона, Дик последний из них.

В 2021-м году в составе сборной США U-18 выиграл золото чемпионата мира 3х3. В сезоне-2021/2022 получил награду «Gatorade National Player of the Year» как лучший баскетболист страны.

Пока в скучных моках сухим языком описывали достижения Грэйди, даже самые избирательные баскетбольные гики не могли сдержать улыбок, глядя на ужимки и прыжки Дика в TikTok.

Новичок «Торонто» может и не до конца готовый к НБА игрок (это мы увидим только в следующем сезоне), но абсолютно состоявшаяся медийная личность. Просто потому, что он абсолютно органично чувствует себя перед камерами, и даже любую бредовую историю умудряется преподнести как заготовку для стенд-ап шоу.

Взять хотя бы его прозвище «Кошачий папочка», которое Грэйди выбрал себе сам.

«Мы играли с принципиальными соперниками – «Миссури Тайгерс», и нас все время троллил их маскот – бенгальский тигр по имени Труман. Он очень старался вывести нас из себя, но в итоге только раззадорил. Мы выиграли 95:67, и я сказал ему, что он наш маскот, поскольку принес победу нам, а не своей команде.

После игры я полез в интернет глянуть, чем отличается обычный тигр от бенгальского, а там узнал, что есть такие серебристые бенгальские кошки – помесь леопарда и полосатой кошки. Они выглядели так круто, что я решил: «Черт, сначала победа, а теперь и это, прям предзнаменование какое-то. Я должен заполучить одну из этих кошек». До этого у меня не было домашних животных, но теперь я настоящий «Кошачий папочка». Моего малыша зовут Милки. Он – важная часть меня», – представил Дик своего питомца.

Настолько важная, что кошак стал чуть ли не главным героем промо-ролика игрока к драфту.

Иногда поведение Дика бывает настолько импульсивным и непредсказуемым, что тревожит даже его партнеров по команде.

«Этот чувак странненький. Он слишком часто дурачится. Да еще эта его кошка, которая постоянно бродила по общежитию. Зная, что он в раздевалке, никогда не угадаешь, что будет, если ты решишь открыть дверь. Иногда можно было застать его ползающим в раздевалке после тренировки или делающим сальто назад, или танцующим сумасшедший танец. Дичь, короче», – вспоминает разыгрывающий Канзаса Дахуан Харрис-младший.

Грэйди куролесит с самого детства, а его мать считает, что это помогает ему справляться с давлением

Чудаковатость Грэйди признает даже его мать – Кармен. Причем она может судить не только с точки зрения близкого человека, но и профессионала. Она играла на позиции центровой в команде Айова Стэйт, а затем выступала в чемпионате Японии.

«Мне кажется, для него это что-то вроде снятия стресса. Ему нравится дурачиться, но он умеет это контролировать. Грэйди знает, когда это нужно включать и выключать. Но в то же время в нем есть что-то шокирующее. Иногда я смотрю на него и думаю: «Милый, ты, правда, это вытворяешь?» – недоумевает любящая мать.

Не исключено, что подобную гиперактивность спровоцировало еще и то, что Грэйди – младший из четырех братьев, с которыми у него не всегда были ровные отношения. Броди, Барт и Дик так же унаследовали тягу к спорту и во всех совместных играх частенько задирали самого маленького.

«Мы доставили ему немало слез и хлопот. Иногда он держался, иногда – нет, но чаще всего вытворял что-нибудь неожиданное. Однажды Грэйди заявил, что ему не нравится его имя, и попросил называть его Тони. Мы удивились, но стали называть его Тони. Через пару недель у него случилась истерика, он кричал: «Я ненавижу это имя. Никогда не называйте меня так. Меня зовут не так», – вспоминает старший брат Броди.

Не исключено, что так и продолжалось бы, если бы не жизненная драма, сплотившая семейство. В октябре 2011 года у Кармен был диагностирован колоректальный рак третьей стадии. Отец практически все время проводил с супругой, в то время как Броди замещал его в семейной иерархии. Барт устроился на вторую работу, чтобы оплачивать курсы химиотерапии и операции. Грэйди тогда учился во втором классе, но тоже помогал чем мог:

«Это был не я и парни. Это были мы. Они все делали вместе со мной. Работа по дому, готовка, покупка лекарств. Отец был просто разбит. Мы понимали, что не нужно его тревожить», – рассказывает о переломном моменте в жизни семьи Броди.

Чуть больше чем через год Кармен победила рак, а время, проведенное вместе в период ее болезни, сблизило братьев. Броди стал для маленького Грэйди ориентиром, и он постоянно ошивался рядом с ним, когда тот играл в баскетбол с друзьями по университетской команде. Время от времени парни пускали младшего на площадку, с этих игрищ и началось увлечение Грэйди баскетболом. Само собой, старшие не сюсюкались с парнем, и как оказалось, это пошло только на пользу.

На школьном уровне Грэйди довольно быстро стал звездой, но когда пришло время принимать решение о поступлении в колледж, ни у кого не было сомнений, что он выберет Канзас. Большая часть его родственников отучилась там, у самого Грэйди вымпелы «Джейхоукс» висели на стене с самого детства. И только Броди посоветовал брату хорошенько подумать, прежде чем отправляться в «Канзас».

«Я сразу дал ему понять, что это не какой-то слезливый разговор между братьями. Я сказал ему прямо: «В школе ты был звездой, но все это позади. Дальше совсем другой уровень. На тебя будут возлагать большие ожидания, ты будешь испытывать сильное давление. Только прикинь, как изобретательно будут обыгрывать твою фамилию болельщики, если ты не покажешь ту игру, на которую все рассчитывают.

Просто подумай. Ты можешь поехать в Бэйлор или Алабаму и быть вроде как просто парнем со стороны, а не первокурсником Диком из Канзаса. Ты уверен, что хочешь такого давления?». Звучит, может, не очень, но я был с ним честен», – вспоминает собственные напутствия Броди.

Ответ Грэйди был четким.

«Если я собираюсь развиваться и выходить на следующий уровень, то мне необходимо это давление. Мне это даже нравится», – заключил будущий игрок «Канзаса».

В Канзасе Грэйди стал не только звездой команды, но и соцсетей. В НБА он не намерен себе изменять

Дик подтвердил свои слова на деле. Игра в составе «Джейхоукс» вывела на следующий уровень не только его баскетбольные навыки, но и популярность, которую он активно подкармливал своими выходками. Не без его поощрения одним из самых популярных комментариев со стороны болельщиков стала скабрезная фраза «Dick shoots from the long range». А поскольку Грэйди часто бросал издали, то болельщики частенько реагировали подобным образом.

Биллу Сэлфу пришлось обратиться к игроку, чтобы он урезонил болельщиков, а команда не напарывались на штрафы. Он, конечно, попросил, но подобные выходки, связанные с забавным именем и поступками Дика, едва ли сократились. Большинство из историй, связанных с поведением Грэйди, его партнеры по команде просто стесняются рассказывать или говорят, что это все равно вырежут. Нетрудно поверить, учитывая то, как выглядят соцсети Грэйди, который редко ограничивается фотографиями своего завтрака.

После одного из выездных матчей Канзаса команда остановилась на заправке, а Грэйди в это время поправил прическу, надел очки и предстал в образе маньяка-каннибала Джеффри Дамера.

Для фото журнала Sunrise Дик позировал лежа на полу как школьница, положив голову на руки и задрав ноги в воздух. С тех пор этот образ – один из его любимых. Эту же позу Грэйди принимал на всеамериканском матче звезд All-McDonald’s и после победы Канзаса в конференции BIG-12.

В прошлом году на одном из матчей он повернулся к камере и изобразил улыбку Гринча.

Помимо пантомимы в арсенале Грэйди есть еще способности к имитации голоса.

Мама видит во всем этом какую-то искру артистического дарования, но не спешит поощрять сына.

«Наверное, он мог бы стать актером, если бы не играл в баскетбол. Хотя эти его танцы. Они, правда, дурацкие. Не понимаю, как можно вот так кривляться перед всем миром», – сокрушается Кармен.

Количество подписчиков Грэйди показывает, что все это имеет коммерческий потенциал и медийную ценность. Только не стоит забывать, что они напрямую завязаны на спортивных достижениях и этикете лиги. И новичку следует об этом помнить.

Фото: Gettyimages.ru/Arturo Holmes, Sarah Stier, Ed Zurga; instagram.com/gradey