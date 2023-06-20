Точно не «Манибол».

Фильм, основанный на реальных событиях, это всегда игра – с действительностью, со зрителями и собственным чувством меры. Уж больно велик искус создателей принести в жертву художественному вымыслу и драматизму сухие факты и вроде бы незначительные детали. Air Бена Аффлека, посвященный подписанию контракта Майкла Джордана с Nike, в этом смысле не исключение. Косяков и неточностей там хватает, другое дело – насколько вопиющими они покажутся зрителю.

В конечном итоге, садясь за просмотр фильма с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком в главных ролях, лично я не рассчитываю – да и не хочу, честно говоря – видеть докудраму. Разные жанры, разные цели. Да и чего уж там скрывать, апелляция к правдоподобности фильма, как правило, служит очередным способом продемонстрировать свое разочарование, если кино вам не понравилось. Просто еще один довод в пользу того, почему фильм вышел так себе. Я редко встречал людей, которым бы понравился фильм, основанный на реальных событиях, но при этом после просмотра они яростно обрушивались на несоответствия художественного вымысла с аутентичностью жизненной прозы.

Мне Air не показался какой-то оголтелой спекуляцией на теме, и все же на отдельных моментах фильма стоит заострить внимание.

Сонни Ваккаро и Делорис Джордан ощутимо отличаются от реальных, но на то есть свои причины

Поскольку жизнь реального Ваккаро сама по себе очень кинематографична, то в данном случае особенно тяжело отделять реальность от вымысла. В Air Сонни, которого играет Мэтт Дэймон, является главным персонажем, поэтому авторы фильма изначально поставили себя в условия, при которых успешность сделки Джордана и Nike целиком и полностью заслуга Ваккаро. Ведь повествование крутится вокруг него, а не Джордана, лицо которого намеренно не показывают на протяжении всего фильма.

В Air Сонни представлен эдаким Леонардо да Винчи от мира бизнеса и баскетбола – единственным в своем роде визионером, выдающимся скаутом, гениальным маркетологом, неподражаемым дипломатом и много кем еще. В действительности это не так или не совсем так. Именно поэтому финальный монолог Сонни длительностью в 5 минут, где он выступает в качестве Нострадамуса и расписывает перед Майклом его великое и непростое будущее, звучит фальшиво.

На самом деле, каждый из присутствовавших на той встрече, включая Роба Штрассера, Фила Найта, Делорис Джордан и остальных, на определенной дистанции переговоров Майкла и компании сделал гораздо больше Сонни.

Например, сам Джордан неоднократно признавал, что, помимо его матери, на принятие окончательного решения больше всех повлиял Джордж Равелин, ассистент главного тренера сборной США, работавший с Майклом на Олимпиаде в 1984-м.

«Без него я бы не подписался с Nike», – отмечал Джордан на совместном обеде с Аффлеком перед запуском съемок.

Если что, Равелин, роль которого исполнил Марлон Уайанс, появляется в фильме, по сути, в одной сцене.

Сюда же автоматом попадает странный рассинхрон. Впервые Ваккаро встретился с Джорданом практически сразу же после Олимпиады, в фильме же он видит Майкла первый раз лицом к лицу как раз в сцене финальной презентации.

В сюжете есть вроде как значимый эпизод, в котором Сонни приезжает в дом Джорданов без всякого предупреждения с целью увидеть Майкла, но дорогу ему преграждает Делорис Джордан. Тогда он просит ее повлиять на сына и рассмотреть Nike в качестве одной из опций для спонсорства.

Сцена, несмотря на значимость для общего повествования, надо сказать прямо, целиком провальная. Мало того что Виола Дэвис чисто по-актерски сжирает Мэтта Дэймона, имея в разы меньше реплик, так еще и ничего подобного не было в реальности. Ваккаро никогда не ездил в дом Джорданов без ведома Nike и не вел с ней задушевных разговоров на заднем дворе. Ничего этого не было.

Как и не было просьбы Делорис включить в контракт с Nike пункт о получении процента с продаж от каждой пары кроссовок.

Мать Джордана была расчетливой женщиной, но отнюдь не делягой, скорее, Nike умело манипулировали ею, чтобы она помогла склонить Майкла к подписанию соглашения. Но, имея в актерском ростере Виолу Дэвис, авторам сложно было удержаться от того, чтобы не делегировать ей дополнительные полномочия и тем самым придать веса и значимости персонажу. Особенно с учетом условия Джордана. Когда Аффлек перед стартом проекта приезжал в поместье к Майклу за благословением, «Его Воздушество» сказал, что даст добро только в случае, если его мать сыграет Виола Дэвис. Так что здесь реальностью пренебрегли для того, чтобы сделать персонажей более выпуклыми. Это касается как Ваккаро, так и матери Джордана.

Самый странный персонаж в фильме – агент Майкла Джордана Дэвид Фэлк

Важнее кассового потенциала, имен актеров, креативности оператора и резюме режиссера может быть только одно – антагонист. Если в фильме классный злодей, то считайте, полдела сделано. Любая крупная бизнес-сделка подразумевает, что каждая из сторон лоббирует собственные интересы, а значит, каждый по-своему является антагонистом. В этой ситуации нужно действовать очень тонко, а когда речь идет о реальных персонажах, то вдвойне деликатно.

Увы и ах, в Air Аффлек с этим не справился. Одиозная репутация беспринципного бизнесмена и врага номер один Дэвида Стерна сыграла с режиссером злую шутку, и Аффлек назначил главным плохишом агента Джордана Дэвида Фэлка.

Но дело даже не в этом, а в том, какими методами Бен выписывает Фэлка. В фильме набриолиненный Крис Мессина делает все возможное, чтобы воспрепятствовать Джордану подписать контракт с «не такой уж крупной да и вообще сомнительной» компанией Nike, что само по себе кардинально отличается от реалий.

Фэлк наоборот видел в Nike платформу, на которой он сможет реализовать собственные замыслы. В центре их находились не столько спортивные успехи, сколько имидж, бренд, миф, олицетворением которых и являлся Джордан.

Кстати, в фильме довольно часто и назойливо мусолят мысль о первом спортсмене, который будет получать комиссионные с продаж продукции. Но это тоже неправда. Джордан был первым баскетболистом, но не первым спортсменом. До него подобные прецеденты неоднократно случались в теннисе. Собственно, именно на основе теннисистов, чьи интересы Фэлк так же представлял, агент разрабатывал маркетинговую стратегию раскрутки Джордана.

Если уж на то пошло, то это именно Фэлк созванивался с родителями Майкла с просьбой сообщить Майклу, что ему необходимо прилететь на встречу с Nike в Орегон. Уже позже Джордан нехотя согласился при условии, что родители полетят с ним. Ваккаро конкретно к этой части переговоров был непричастен.

Также в фильме замысловато представлен процесс изобретения названия «Air Jordan». Показано, как Фэлк и креативный директор Nike Питер Мур, человек, собственноручно ответственный за создание Air Jordan, параллельно выкруживают над идеей с использованием фамилии Майкла и словом Air. Хотел ли Аффлек таким образом подсветить конкуренцию с обеих сторон или что-то еще – решайте сами. Правда в том, что фраза родилась в процессе совместного обсуждения Фэлка и Мура на общей встрече с директором по маркетингу Nike Робом Штрассером. Согласно видению Аффлека, Фэлк и Штрассер даже не были знакомы.

Air видится цельным продуктом, но воспринимать его всерьез мешает мискаст и чрезмерный акцент на личности Ваккаро

Как уже было сказано, нестыковки с реальными событиями в таких проектах – дело вполне плановое. Их легко можно простить или не заметить, если… правильно, если мы понимаем, во имя чего авторы изменили реальное положение дел.

«Список Шиндлера» Спилберга на протяжении 197 минут хронометража безнадежно тонет в исторических несоответствиях и фактических ошибках. Но мне плевать, потому что Лиам Нисон великолепно передает метаморфозы человека, прожигающего свою жизнь в кабаках и одновременно спасающего тысячи жизней заключенных концлагерей, и потому что упыря Амона Гета хочется задушить, как только он входит в кадр, даже несмотря на то, что у него лицо Райфа Файнса.

Air в этом смысле оправдывает свое название и воспринимается как легкое, замысловатое облачко.

Видеть Мэтта Дэймона в роли Ваккаро странно, но интересно. В первую очередь потому, что большую часть фильма ты перебираешь в голове имена актеров, которые бы чисто визуально подошли на эту роль лучше. Тот же Марк Руффало залетел бы как влитой.

Одутловатый Крис Такер получил роль Говарда Уайта, судя по всему, лишь потому, что давно дружит с самим Уайтом, занимающим ныне пост вице-президента Air Jordan. Возможно такая «избирательность» была продиктована еще и тем, что его персонаж появился в сценарии в самый последний момент.

Отдельно стоит отметить Джулиуса Теннона, сыгравшего эпизодическую роль отца Майкла Джеймса Джордана. Джулиус заехал в фильм сугубо по вписке благодаря супруге, которую зовут Виола Дэвис. Видимо актриса решила не растрачивать талант на изображение супружеских отношений, поэтому рекрутировала собственного мужа.

Аффлек в роли Фила Найта с химической завивкой хорош, но по большому счету это единственное попадание из всего каста.

Фильм старательно лавирует между реальностью и художественной выдумкой, но реализовать себя по полной не может ни в одном из этих качеств.

С одной стороны, заинтересовать одними лишь куцыми фактами и именем Джордана не получается, с другой, за 112 минут хрона с одной Виолой Дэвис много драмы и интриги тоже не нагонишь. Тем более, она второстепенный персонаж.

А жаль, поскольку чего сделать точно не вышло, так это слепить фильм вокруг Сонни Ваккаро. Прежде всего, потому что как правильно говорил Фил Найт: «У успеха множество отцов, а неудача всегда сирота».

Еще создатель Nike говорил другое.

«Многие стремятся поставить себе в заслугу подписание контракта с Майклом Джорданом, и один из тех, кто делает это наиболее явно – Сонни Ваккаро. Сонни помогал, но он не был MVP в том процессе. Роб Штрассер подготовил великолепную маркетинговую кампанию. Питер Мур изобрел модель, которая изменила индустрию спорта и моды. Их вклад был в разы важнее и существеннее», – объяснял Найт в интервью ESPN.

Найт, в общем-то, сам далеко не святой. В своей речи при включении в Зал славы баскетбола он и словом не обмолвился ни о Ваккаро, ни о Робе Штрассере, ни о Питере Муре (все после ухода из Nike работали на Adidas), но его отношение к Сонни полностью разделяет настоящий главный герой фильма.

«Сонни любит приписывать себе заслуги и получать признание, но ключевую роль в этом деле сыграл не он. Джордж Равелин, с которым мы сдружились на Олимпиаде, постоянно говорил: «Ты должен подписаться с Nike, обрати внимание на Nike». Из всех руководителей компании я чаще всего общался с Робом Штрассером, а не с Ваккаро. Сонни не оказывал на меня серьезного влияния в процессе переговоров с Nike. Зато я абсолютно влюбился в Роба, когда он провел первую презентацию и подробно расписал концепцию Air Jordan. Помимо Сонни, было много людей», – ясно выразил свое видение Джордан.

Можно ли при таких исходных было делать главным героем Ваккаро? Да, конечно. И хотя бы за это Аффлеку стоит поаплодировать. Смелая попытка. Только есть основания полагать, что это единственные аплодисменты, которые он получит. На оскаровские овации рассчитывать не приходится.

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Фото: Warner Bros.