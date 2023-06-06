Изучаем семейное древо лидера «Хит».

История становления Джимми Батлера обозревалась неоднократно. Тем не менее, сейчас, когда лидер «Хит» является одним из главных действующих лиц финальной серии НБА, в поисках кликабельности в который раз выкатывают слезную историю изгнания Батлера из родной семьи. Хотя сам Джимбо неоднократно подчеркивал, что не нуждается в чужой жалости и вообще не переживает о случившемся. «Без того, что случилось, я бы не стал тем, кто я есть сегодня», – чуть ли не на пальцах поясняет баскетболист, когда к нему в очередной раз лезут с семейными вопросами.

Сегодня Джимми – успешный атлет, преуспевающий бизнесмен, публичная фигура и счастливый отец. Есть ли вы этой идиллии место химерам из прошлого? Как выясняется, да.

Лонда Батлер

Женщина, в которой одни видят мегеру и ту самую кукушку, выбросившую свое чадо из гнезда, а другие – солидарные с Батлером – утверждают, что именно ее предательский поступок определил всю дальнейшую судьбу Джимми.

Лонда родом из городка Томбалл, штат Техас, общей численностью чуть больше 10000. Там же она окончила среднюю школу, после чего переехала в Хьюстон, где поступила в колледж Лоун Стар на специальность младшего сотрудника медицинской администрации. Где-то в это же время она познакомилась с Джеймсом Батлером, представительным и любящим выпить джентльменом.

Вскоре у пары родился сын, которого, согласно семейной традиции, назвали в честь отца: прародителя Джеймса звали аналогичным образом. Собственно, кроме имени, Джеймс ничего и не оставил, когда решил разойтись с Лондой. Джимми тогда был еще совсем ребенком и сейчас говорит, что у него нет никаких детских воспоминаний об отце.

Лонда работала медсестрой в различных больницах в надежде обосноваться там, где график поудобнее, но выходило так себе. Когда Джимми исполнилось 13, Лонда окончательно опустила руки от невозможности совмещать не самую высокооплачиваемую профессию и заботу о сыне, после чего со словами «Мне не нравится, как ты выглядишь. Ты уродливый. Тебе лучше уйти» спровадила сына за порог.

Сейчас Лонда говорит, что приняла такое решение, потому что ей не нравилось поведение Джимми, как и то, во что он превращал дом, когда она была занята на работе. Несмотря на столь радикальные меры, проблем Лонды изгнание сына не решило. Она попыталась стать диетологом, но базовой специализации на это не хватало, а дополнительные курсы стоили денег. В конце концов, Лонда стала частной сиделкой для пожилых людей и людей с ограниченной подвижностью.

На этом же поприще она трудится и сейчас, несмотря на то, что ее сын Джимми – миллионер и периодически снабжает мать деньгами. После подписания действующего контракта с «Майами» в желтой прессе даже мелькали сообщения о том, что общая сумма материально помощи, которую Батлер оказал матери за время выступлений в НБА, составляет 30 миллионов долларов. Правда, даже самые падкие на сенсации фанаты не стали развивать эту тему, поскольку никаких источников и доказательств предоставлено не было. Правдивым в ней было только одно: Батлер действительно поддерживает отношение с биологической матерью.

«Я не собираюсь оставаться тем самым ребенком до конца жизни. Это не то, чего я хочу. Я далеко продвинулся с тех пор и многое оставил позади. Не держу ни на кого зла. Я все еще общаюсь со своей семьей. Моей матерью. Моим отцом. Мы любим друг друга. И это никогда не изменится», – поведал Батлер в интервью ESPN.

Пока что Джимбо нельзя назвать чемпионом НБА, серия против «Наггетс» только началась. Зато можно сказать, что он выиграл по жизни. И речь не о миллионах и славе: человека, испытавшего подобное, при этом не превратившегося в сухаря, а оставшегося великодушным и здравомыслящим, кроме как победителем не назовешь.

Джеймс Батлер

От известного художника Бэнкси Джеймса Батлера отличает только то, что мы знаем его имя. В остальном он такой же человек-загадка. Джимбо не любит распространяться о подробностях жизни и характере своего биологического отца. Разве что иной раз обронит что-то в одном из многочисленных интервью. Так, например, в ходе одной из рекламных кампаний спиртных напитков, которые рекламировал Батлер, он проговорился о том, что его батя уважает темный ром и вообще не дурак выпить.

Этот факт очень интересно взаимодействует с другим. Известно, что большую часть жизни Джеймс Батлер работал дальнобойщиком. В частности, именно умение крутить баранку на длинные дистанции помогло ему скоропостижно исчезнуть из жизни Лонды и собственного сына. Как только Джимми стал зарабатывать столько, что годичной зарплаты стало хватать на покупку парка личных тягачей, папа в его жизнь благополучно вернулся. Причем более чем успешно. Последний раз, когда из Батлера удалось вытянуть что-либо внятное о его папаше, он сказал буквально следующее.

«Буду любить своего отца до самой смерти. Никто не лишен недостатков, все мы причиняем друг другу боль, намеренно или ненамеренно. Мне потребовалось определенное время, чтобы простить маму и папу, но, в конце концов, я это сделал», – коротко сформулировал Джимбо.

Сейчас Джеймс живет в Магнолии, штат Техас, со своей второй женой Джойс Батлер, которая владеет парикмахерской. Время от времени Джемс и Джойс посещают матчи Джимми, а тот в свою очередь приезжает на семейные ужины.

Мишель Ламберт

Номинально приемная мать, а практически самая что ни на есть родная. После того как Батлера вытолкали на улицу, он кочевал по домам приятелей, не оставаясь чаще чем на пару-тройку ночей.

Когда не было и такой возможности, Джимми натурально кантовался на улице, хотя сам предпочитает говорить об этом в нейтральном ключе.

«В этом нет ничего плохого или хорошего. Это ситуация, в которой ты оказываешься, вот и все. А дальше ты уже выбираешь для себя: готов ли ты бороться и приложить все усилия, чтобы подобного не повторилось, или опускаешь руки и плывешь по течению. Люди часто выбирают первый вариант, это же очевидно. Но это не так просто, когда ты в отчаянии и вокруг тебя нет никого, кто готов тебе помочь. Я счастливчик, мне повезло, что такие люди нашлись», – вспоминает суровые дни Джимбо.

Когда речь заходит о «нашедшихся людях», то в случае Батлера это не образные фигуры, а вполне конкретные люди – его приятель Лесли Ламберт, с которым он познакомился, когда учился в старших классах школы, и его семья.

«Дом полная чаша» – это про них. В семействе Мишель и Майкла Ламбертов росли семь детей: четверо своих и трех приемных. По этой причине существует колоссальная путаница по поводу того, есть ли у Джимми Батлера братья и сестры. Источники в сети порой доходят до того, что лихо вплетают в родословную Джимбо имя баскетболиста «Оклахомы» Джареда Батлера. Так что, если вдруг обнаружите, что Джеррард Батлер, он же царь Леонид, является родственником защитника «Майами», не удивляйтесь.

Джимми пополнил семейство далеко не сразу. Как и до этого, разговору с будущими родственниками предшествовали ночевки, многочасовые сеансы игр в приставку, помощь по дому и тому подобные вещи. Первым об усыновлении заговорил Лесли, но отец семейства Майкл не проникся его предложением. Мишель сперва тоже не могла понять, как вписать в семейный бюджет еще одного человека и где найти для него дополнительные квадратные метры. Поэтому она поставила ему жесткие условия.

«Я ему сказала, что он должен стать примером для тех, кто младше. Никакой бестолковщины, отличная успеваемость, своевременное выполнение уроков, успехи в баскетбольной команде, помощь по дому, уборка, закупка продуктов. Честно говоря, когда я все это перечисляла, то не верила, что все это реально исполнить. Но Джимми справился, он всегда готов был помочь, подсказать и сделать, кто бы чего ни попросил. Он ни разу не сказал «Нет» и ни разу не пожаловался. Горжусь, что могу называть его своим сыном», – говорила Мишель.

Через несколько месяцев усыновление Джимми было оформлено официально. На выпускном вечере в колледже именно Мишель сопровождала Джимми, сама она говорит, что чуть было не испортила торжественный момент своими эмоциями.

«Я плакала, не переставая. Я была горда и счастлива. Все сомневались в нем, но он показал, на что способен. Джимми всегда говорит о том, что мы сделали для него. Не уверена, что он понимает, как много он сделал для нас. Он изменил нашу жизнь. Мы стали лучше благодаря тому, что он стал частью нашей семьи», – признавала Мишель.

Конечно же, эти чувства взаимны.

«Я непомерно благодарен ей за то, что она помогла мне стать тем, кто я есть. Я люблю ее. Можно подумать, что это она меня родила. Я разговариваю с ней каждое утро. Она очень любящая. Это моя семья. Это Мишель Ламберт. Она моя мама», – констатировал очевидное Батлер.

Кейтлин Новак

Чтобы найти эту девушку, Джимми пришлось потратить немало времени.

В 2015-м Батлер встречался с ладной полинезийкой Чармейн Пиула, работавшей в крупной маркетинговой компании. Пара нашла общий язык на почве активных увлечений спортом – бегом и теннисом. Помимо интересов, общими были и приоритеты, что, собственно, и послужило причиной расставания: Чармейн, как и Джимми, хотела достичь успеха в профессии и была не готова жертвовать карьерными возможностями ради романтического увлечения.

Затем был роман с актрисой Шей Митчелл, известной по роли Эмили Филдс в сериале «Милые обманщицы». В 2016-м их часто видели в Лос-Анджелесе, куда Джимми был вынужден постоянно летать из Чикаго. Такой расклад не радовал ни Джимми, ни руководство «Буллс». Поэтому когда папарацци застукали Филдс с репортером Мэттом Бабелем, то Джимми вздохнул спокойно: у него появился обоснованный способ разорвать отношения.

После этого Батлера приписывали интрижки с певичками Селеной Гомес, Игги Азалией и Майли Сайрус, но все это было ярко, стремительно и малосодержательно.

Невнятные метания Батлера продолжались до тех пор, пока он не встретил Кейтлин Новак, модель с польскими корнями родом из Небраски. Упоминания такого богонеугодного дела, как инфлюэнсер, казалось бы, отталкивает самим фактом его упоминания. Но штука в том, что девушка получила диплом социолога в Университете Небраска-Линкольн и к моменту встречи с Батлером (по слухам, в конце 2018-го) уже вовсю занималась обустройством своей компании, занимающейся PR-технологиями и организацией крупных бизнес-мероприятий. Иными словами умела гораздо больше, чем фотографировать свой пупок с четырех ракурсов.

Отношения начались неспешно, парочка редко наведывалась друг к другу в соцсети и не давала особых поводов для обсуждения. Поэтому рождение в октябре 2019-го дочки вызвало немалый ажиотаж. Таблоиды недоумевали, дескать, как это мы проморгали. Малышку – по совету соседа Стефа? – назвали Райли. Несмотря на рождение дочери, Джимми и Кейтлин не сыграли свадьбу, а продолжают проверять свои отношения. Оно, в общем-то, и понятно: Батлеру – 33, Кейтлин – 32, оба – взрослые, уравновешенные люди, у которых есть понимание того, что развод не самый полезный опыт для ребенка.

Хотя о расставании говорит рано, пара очень щепетильно воспитывает дочку, а Батлер не скрывает досады, касающейся обременительности славы.

«Когда я был один, даже не задумывался об этом. Но теперь меня бесит, что я не могу сводить дочку в зоопарк без того, чтобы кто-нибудь не захотел сделать фото или поговорить со мной о баскетболе. Иногда я смотрю в ее глаза и говорю: «Девочка, наслаждайся этими моментами спокойствия. Цени каждый момент». Сейчас я для нее просто папа, другого она пока просто не осознает. Мне очень хочется, чтобы так продолжалось подольше», – делился пожеланиями Батлер.

Хочется верить, что к тому моменту как Райли узнает, что ее папа «не просто папа», у Джимми в профессиональном резюме появится один очень желанный кубок. Он это заслужил.

Фото: instagram.com