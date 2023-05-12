10 комментариев

Главная любовь самого известного спортивного глора.

Добрые понукания Снуп Догга в фанатской неразборчивости даже сами авторы подобных укоров не воспринимают всерьез. Рэпер настолько преисполнился вселенской любовью к спорту, что поочередное дефиле в майках футбольного «Милана» и «Интера» с разницей в пару дней для него не является чем-то из ряда вон.

Музыкант обожает спорт как явление, как культуру, способ самовыражения и метод активизма. Он владеет юношеской футбольной лигой Snoop Youth Football League и пытается развивать спорт в неблагополучных слоях общества. А сейчас грозится выйти на новый, куда более масштабный уровень и стать миноритарным владельцем клуба НХЛ «Оттава Сенаторс» во имя того, чтобы продвигать хоккей среди афроамериканцев, попутно искореняя стереотип о том, что он интересен только белому населению.

Если спросить Снупа о том, как он относится к недокрутам на тройном лутце у японской фигуристки Маи Михары, он и на это найдет, что ответить. Пусть и без особой конкретики, зато искренне и увлеченно. За это ветерана ценят и любят.

Когда же дело касается баскетбола, здесь все иначе, у музыканта имеется какое-никакое спортивное прошлое, любимая команда, солидный болельщицкий стаж и мнение, которое востребовано на самых разных уровнях.

Снуп играл в баскетбол, ему предлагали спортивную стипендию (но это не точно), а он выбрал музыку

Музыкальная карьера Снуп Догга обширна, переменчива и разнообразна, но помнить его, скорее всего, будут по Джи-фанку и раннему этапу его творчества, тесно переплетенного с гангста-рэпом и одиозным лейблом Death Row. Хотя бы потому, что именно тогда музыкант записал свой альбом-иконостас «Doggystyle».

Отчасти это досадно, ведь Кэлвин Кордозар Бродус-младший с младых ногтей всячески избегал образа агрессивного гангстера, одной рукой фасующего целебные порошки, а другой щупающего стриптизершу за попу. Кэлвин любил потусить, расслабиться с самокруткой, поболтать, но различный радикальный движ всегда вызывал в нем тревогу.

По этой же причине его отношение к Тупаку весьма неоднозначно.

«За неделю до его смерти мы были лучшими друзьями. Через два дня после его смерти он предстал передо мной совсем в другом свете. Узнал много такого, что заставило меня подумать: «Пес, ты искал такого конца. Ты делал все, чтобы эта история закончилась именно так». Я ненавидел его песню «Hit Em Up», в которой он поливает Бигги помоями и говорит, что таких гангстеров, как на Death Row, нет нигде, дескать, только там водятся реальные бандюги. Я тогда подумал: «Боже, да гангстеры есть везде. И они везде одинаковые. К чему пестовать эту дутую исключительность». Мне нравилась музыка Бигги, музыка Пака, мы были музыкантами, нам было по кайфу проводить время вместе. Мы были друзьями, пока в дела не начали вмешиваться лейблы и деньги. Мне до сих пор очень больно и обидно, что все так случилось. Не понимаю, зачем нужно было накалять и без того опасную обстановку», – признавался в интервью журналу Source Снуп.

Снуп не только не был гангстером, он был довольно прозорливым человеком. У меня он всегда ассоциируется с Миком Джаггером. Пока Rolling Stones отрывались до скоропостижной и ранней смерти своего бэк-вокалиста Брайана Джонса, Мик не спешил бросаться в рок-н-рольный омут с головой, а тихо и успешно учился на финансиста в лондонской экономической школе и только после подался в рок-идолы.

Для Снупа альтернативой финансовому образованию было увлечение баскетболом.

Он начал играть еще в средней школе John Marshal Middle School, как сам говорит, для того, чтобы избегать неприятностей.

«В гетто к ребятам, которые занимаются спортом, особое отношение. Даже самые лютые беспредельщики понимают, что парни пытаются вырваться за пределы трущоб, а спорт – один из немногих способов сделать это. В средней школе баскетбол был для меня очень важен. Мы играли с парнями, хорошо проводили время, плюс это была страховка от парней постарше, которые могли втянуть нас в неприятности», – признавался Снуп.

В старших классах все поменялось. Перейдя в Polytechnic High School, Кэлвин увлекся музыкой, и баскетбол отошел на второй план. Он играл за школьную команду в выходные дни, но пропускал тренировки, а мыслей всерьез использовать спорт как путевку в жизнь у него не было.

В сети то тут, то там мелькают коротенькие справки со ссылками на ESPN, что несколько колледжей предлагали Снупу стипендию, но тот отвечал на все предложения отказом, предпочитая сосредоточиться на музыке. Какие колледжи, в каком году? Об этом ESPN тактично умалчивает, так что чересчур серьезно к этим авансам относиться не стоит.

Зато обстоятельность, с которой Снуп относится к баскетболу, позволяет свидетельствовать, что с годами его любовь к игре не иссякла.

Снуп поучаствовал практически в каждой баскетбольной активности, в которой только возможно. Он обожает «Лейкерс», и те отвечают ему взаимностью

Будучи не просто звездой, а одним из патриархов самого востребованного в XXI веке жанра, Снуп в своих треках, конечно же, признавался в любви к баскетболу, в целом, и к «Лейкерс», в частности.

Бесчестное количество саундтреков к различным баскетбольным симуляторам едва ли поддается счету, да и куда почетнее запись четко адресованных тематических песен.

Снуп выпускал песни о «Лейкерс» соло.

В коллаборации с битмейкерами LA Leakers.

Когда трагически ушел из жизни Кобе, на престижной церемонии ESPY именно Снупу доверили делать официальный трибьют. Получилось сдержанно, поэтично, до мурашек.

Снупа и игроков «Лейкерс» всегда связывали более чем просто уважительные отношения спортсмена и преданного болельщика. Когда Брайант завершал карьеру, музыкант персонально презентовал баскетболисту Chevy Impala кастомной сборки с персонифицированной аэрографией.

Шакилом О’Нилом Снупи открыто восхищается по сей день. Причем отнюдь не в качестве игрока.

«Прямо сейчас я пытаюсь угнаться за Шакилом О’Нилом. У Шака чертова прорва рекламных роликов и различных бизнес-проектов, а это ведь мой друг. Когда я говорю, что пытаюсь угнаться за ним, в моих словах нет ни капли зависти. У меня есть веские причины так говорить. Он реально вдохновляет меня. Восхищаюсь тем, как он завершил свою баскетбольную карьеру и сразу же занялся собственным бизнесом. Сейчас, глядя на него, ты даже забываешь, каким выдающимся баскетболистом он был, а в первую очередь воспринимаешь его как преуспевающего бизнесмена. Хочу равняться на него, хочу успешно воплотить свой опыт и знания не только в музыкальной студии, но и в других областях. И пример Шака меня подталкивает к этому», – разоткровенничался для Sportskeeda Снуп.

Ответные любезности тоже не заставляют себя ждать. Когда Леброн только перешел в «Лейкерс», Снуп стал одним из двадцати трех обладателей эксклюзивного комплекта с майкой под номером «23». На радостях музыкант тут же проверил, способна ли обнова оказывать волшебный эффект на того, кто ее надевает.

Как оказалось, для того чтобы проделывать подобные упражнения, надевать майку Леброна необязательно.

По крайней мере, 51-летний Снуп справляется и в задрипанном сером худи.

И это только эпизоды. Снуп неоднократно принимал участие в матчах знаменитостей, проходящего в рамках Матчей всех звезд, в благотворительных играх под эгидой Adidas и других турнирах.

В случае с НБА подарочками и словами дело так же не ограничивается. Увидев, как Снуп уморительно комментирует игру «Лейкерс» в соцсетях, его подтянули на матч его любимцев в качестве комментатора. Вышло атмосферно.

Сфера интересов Снупа не ограничивается любовью к «Лейкерс»

Так же, как круг уважаемых им игроков не замыкается на одних лишь представителях «фиолетово-золотых».

Когда Снупу задали вопрос: кого из нынешних игроков он считает, наиболее близким к Кобе, тот, немного поразмыслив, выдал не самую очевидную кандидатуру.

Позже музыкант скооперировался со Стефом Карри, чтобы отреставрировать расположенный в парке имени Мартина Лютера Кинга спортивный зал, который они после передали во владение муниципальных властей Лонг-Бич. Теперь там проводятся всевозможные соревнования, благотворительные встречи и собрания.

«Это место, где я забросил свой первый лэй-ап, начал играть в футбол, стал учиться общаться со сверстниками, налаживать отношения с представителями нашей общины. Основы рэпа, жизни – все это начиналось здесь в парке имени Мартина Лютера Кинга. Вернуться сюда и видеть, что дети занимаются совсем другими вещами, стараются быть лучше, чем мы были тогда, это действительно волшебно. Ради таких моментов стоит жить», – отметил Снуп.

Но любовь, как известно, зла. И любовь к баскетболу не исключение.

В прошлом году старый друг и камрад по былым гэнгста-подвигам Айс Кьб подбил Снупа залезть деньгами в лигу BIG3. Причем как? Снуп купил доли сразу в двух командах лиги, одна из которых называется «Bivouac». По сообщениям complex.com, сумма инвестиций составила от 650000 до миллиона долларов. Самое пагубное в этой ситуации, что вся операция проводилась посредством покупки NFT, на которых в начале этого года известные спортсмены теряли миллионы. Что там с инвестициями Снупа, пока не ясно, может, ближе к началу сезона BIG3 появится какая-нибудь обнадеживающая информация. А то может статься, что рэпер вхолостую пульнул почти миллион ради любви к баскетболу.

Хотя, когда речь идет о такой сильной и беззаветной любви, вопрос денег, наверное, не уместен.

Фото: East News/AP Photo/Mark J. Terrill; Gettyimages.ru/Jed Jacobsohn, Eliot J. Schechter