Главное, чтоб без травм.

«Лейкерс» находятся всего лишь в одной победе от появления заголовков из серии «У лиги будет новый чемпион» и очередной стадии обсуждений того, закончилась династия «Уорриорс» или нет.

Но это не самое важное.

Куда весомее то, что «Лейкерс» побеждают не вопреки, а благодаря. И речь не столько о Леброне, сколько об Энтони Дэвисе, чей вклад в победы «озерников» настолько очевиден, что фраза все того же Джеймса о том, что Энтони является лучшим защищающимся в лиге, не кажется дежурной похвалой одноклубника.

Более того, Леброн справедливо не стал уточнять, о какой версии Дэвиса идет речь.

Дэвис не вошел ни в одну из защитных сборных этого сезона, но просто божит в плей-офф

Честно говоря, мне не кажется, что Дэвис переживает из-за отсутствия своей фамилии в списках лучших защищающихся, которые были объявлены совсем недавно. Разве что из-за бонусов, полагающихся за это.

Ведь награды по итогам сезона – это часто не про мастерство как таковое, а про стабильность, с которой у Энтони всегда были проблемы. Хотя и тут ему комплексовать не имеет смысла. В рамках регулярки он свои оборонительные способности подтверждал не раз. В резюме 30-летнего форварда два места в первой сборной лучших защищающихся (2018-й и 2020-й годы) и два места во второй (2015-й и 2017-й годы). Кроме того, он трижды становился лидером регулярного чемпионата по блок-шотам (в 2014-м, 2015-м и 2018-м).

Да и в этом сезоне, несмотря на все мытарства «Лейкерс» в первой его половине, Дэвис старательно нес свою вахту. По крайне мере, на это намекает статистическая модель сайта Fivethirtyeight – RAPTOR, согласно которой Дэвис стал вторым по защите в этом сезоне после Алекса Карузо.

Согласно этой статистике, рейтинг защиты Дэвиса равен «+5,2», тогда как показатели Карузо чуть выше (+6,1). При этом необходимо отметить, что Карузо уступает своему бывшему одноклубнику как по количеству среднего игрового времени (23,5 минуты против 34 у Дэвиса), так и по влиянию на оборону своей команды. Алекс – классный персональщик, но объем работы, проделываемый Дэвисом, в разы больше. Он стережет «краску», обороняется против пик-н-роллов, при необходимости переключается на персональную опеку более скоростных и маневренных игроков. Кроме того, в отличие от Карузо, Дэвис является значимым фактором и на другой стороне площадки. Его 25,9 очка – второй показатель результативности в «Лейкерс», тогда как Алекс со своими 5,6 очка замыкает десятку самых результативных игроков «Буллс».

Дэвис образца регулярки был хорош, но плей-офф показал нам его во всем величии. Особенно хорошо его оборонительные навыки смотрелись на фоне игры баскетболиста, как раз-таки получившего награду лучшего защищающегося игрока сезона. В шестиматчевой серии первого раунда против «Мемфиса» Дэвис не просто набирал в среднем 13,5 подбора, 4,3 блок-шота и 1,3 перехвата за игру, но и выставил Джарена Джексона-младшего школяром.

Большую часть серии против «Гризлис» Дэвис провел в качестве страхующего защитника, но когда ситуация вынуждала его оставаться один на один с Джексоном, тот становился недееспособен. Новоявленный «Мистер Замок» реализовал 9 из 30 с игры против Дэвиса. Джа Морэнт был немногим лучше – 10 из 27. Согласно статистике NBA.com, «Гризлис» в совокупности реализовали 38 бросков из 114 (33,3% точности), когда Дэвис находился на площадке . В свою очередь «Лейкерс» выдали 41 из 101 (40% точности), когда им противостоял Джексон. Если мы вспомним о результативности Дэвиса в этой серии (20,8 очка в среднем, у Леброна лишь на 2 очка больше), то справедливо говорить, что именно он определил исход этой серии.

Вполне очевидно, что в случае Дэвиса голосующие удивительно пристрастны: они даже умудрились не включить его в символические сборные лучших защитников по итогам сезона. Принадлежность к Лос-Анджелесу многократно увеличивает приписываемые ему недостатки так же, как чрезмерно увеличивает достоинства других игроков «Лейкерс».

Вот вам любопытный факт: в рамках этого регулярного чемпионата Дэвис провел 1904 минуты (что было недостаточно, по мнению голосующих, и изобличало в нем травматика), а вот новый обладатель приза «Лучший защитник» Джарен Джексон – 1787 (что показалось всем вполне приемлемым).

А вот их статистика по сезону:

• блоки: у Джексона – 3 в среднем, у Дэвиса – 2

• перехваты: у Дэвиса – 1,1, у Джексона – 1

• создание помех пасующему: у Дэвиса 2,1, у Джексона – 2

• сопротивление броскам: у Джексона – 10,9, у Дэвиса – 10,6

• подборы в защите: у Дэвиса – 9,1, у Джексона – 5

• фолы: у Дэвиса – 2,6, у Джексона – 3,6

• защитный рейтинг: «Лейкерс» лучше на 5,5 очка на 100 владений с Дэвисом в защите, «Гризлис» – на 5 очков на 100 владений с Джексоном в защите

Помимо RAPTOR, Дэвиса высоко котируют и другие продвинутые метрики: D-LEBRON сайта B-ball Index ставит его на 9-е место, nba.com – отправляет его на 10-е место по влиянию на защиту, по EPM сайта Dunks&Threes Дэвис – 11-й.

При этом Дэвис не получил ни одного голоса в голосовании за «Лучшего защитника». И это невозможно объяснить даже тем, что «Лейкерс» финишировали седьмыми. Почему-то Карузо, Бэму Адебайо, О Джи Ануноби и Джимми Батлеру место их команды никак не помешало.

Возможно, Дэвис и не наиграл на лучшего защитника по итогам регулярки. Но как он мог не войти в Топ-10 с практически идентичными цифрами, что и у нового «Мистера Замка»?

Серия с «Голден Стэйт» показала главные плюсы и минусы Дэвиса, но он держится

Почему Дэвис до сих пор не выиграл DPOY?

Персональные обожатели Дэвиса и «Лейкерс» часто задают этот вопрос, после чего осекаются, поскольку сами знают ответ. И если нестабильность, над которой шуткует каждый и всякий на протяжении серии с «Уорриорс» вызывает самые разные чувства, то любое падение или гримаса боли на лице Энтони заставляет болельщиков команды в едином порыве схватиться за сердце. В этом сезоне Дэвис провел 56 матчей, в прошлом – 40, в сезоне 2020/2021 – 36. При должном настрое и хорошем самочувствии Энтони доминирует, но на дистанции он не выглядит столь грозно. Возможно, поэтому в плей-офф, когда количество матчей меньше, ставки выше, а оборонительная игра целиком и полностью заточена на Дэвиса, у него получается демонстрировать свои качества лучше всего.

Можно как угодно относиться к Чарльзу Баркли и его аналитическим дарованиям, но его оценка действий Дэвиса и его роли для «Лейкерс» в серии против «Уорриорс» вполне логична.

«Если Энтони Дэвис сыграет хорошо, «Лейкерс» победят. Но следующий матч наверняка снова окажется для него неудачным. Ему не хватает стабильности. Когда игрок талантлив, но нестабилен, так и происходит», – высказался Чак перед 4-м матчем… и ошибся.

Форвард отметился 23 очками, 15 подборами, 2 передачами и 3 перехватами, а, главное, был безупречен под своим кольцом.

Дарвин Хэм великолепно использует Дэвиса в качестве последней линии обороны. Залогом успеха «Лейкерс» в этой серии служит игра защитников, которые делают все, чтобы выгонять снайперов «Уорриорс» с трехочковой в проходы. Они создают иллюзию открытого пространства либо наоборот запускают их в коридоры, ведущие под кольцо, где Карри, Томпсон, Пул и прочие упираются в Дэвиса. Тот в свою очередь не просто ждет своих жертв, а встречает их на ногах, что осложняет задачу бросающему, а заодно дает самому Дэвису лучшее понимание, когда соперник перейдет к фазе броска. Благодаря преимуществу в росте Энтони выпрыгивает не сразу, а дожидается, когда соперник первым поднимется в воздух, чтобы затем наверняка оформить блок-шот. Схема кажется простой, но так оно и есть.

Когда Дэвис на паркете, то в этой серии «Уорриорс» реализуют лишь 39% своих бросков с расстояния 1,8 метра от кольца, без него «Лейкерс» проигрывают «-10,3». Казалось бы, что может быть важнее, но нет, помимо неточных бросков есть еще фактор времени. Маленькие защитники «Уорриорс», осознавая наличие под кольцом Дэвиса, не рискуют бросать и часто предпочитают переадресовать это право партнеру по команде. Те рассуждают аналогичным образом, что приводит к увеличению времени, затрачиваемому на атаку. В серии с «Кингс» подопечные Керра в среднем использовали на атаку 15,4 секунд из 24, в серии с «Лейкерс» показатель возрос до 19,7. И большую часть этого времени «Уорриорс» пытаются избежать блок-шота Дэвиса и создать более-менее удобную позицию для броска. Получается получше, чем у «Гризлис», Дэвис пока отписал «лишь» 11 блок-шотов – лучший показатель в обеих командах (у «Уорриорс» лидирует Грин с пятью).

Блок-шоты – далеко не единственный способ демонстрации своего превосходства. В первом матче серии Дэвис набрал 30 очков, 20 подборов, 5 передач и 4 блок-шота. Последним представителем «Лейкерс», набиравшим 30 + 20 в плей-офф, ожидаемо был Шакил, но он не единственный легендарный игрок, до которого дотянулся Энтони. Кроме Дэвиса, в истории НБА был лишь один баскетболист, оформлявший в плей-офф 30+ очков, 20+ подборов, 5+ передач и 3+ блок-шота. Это Тим Данкан, который по ходу плей-офф-2003 исполнил подобный трюк дважды. Сперва в серии с «Далласом» (34 очка, 24 подбора, 6 передач, 6 блок-шотов), а после в финальной серии против «Нью-Джерси» (32 очка, 20 подборов, 6 передач, 7 блок-шотов).

Сравнивать этих двух, может, и рано, но дорогу осилит идущий.

«Лейкерс» – с запасом лучшая защитная команда этого плей-офф: их показатель оборонительной эффективности (106,6 очка на 100 владений) невозможно даже сравнивать с самой качественной защитой регулярки (у «Кливленда – 109,9 очка). Они единственные в постсезонке, кто может сковать атаку соперника, навязав ей свою волю, напугав, вынудив беспомощно передавать мяч друг другу.

И в основе такого баскетбола – Дэвис, чья уникальность достаточно очевидна. « Он один из тех немногих парней, который могут защищаться горизонтально и вертикально , – объяснял Дарвин Хэм. – Имею в виду, что он может встать в стойку и защищаться на ногах, не пуская атакующего игрока мимо, заставить его совершать сложный бросок. И может встретить кого угодно под кольцом, помешать броску, накрыть. И делая все это, одновременно вытащить подбор на своем щите».

Именно благодаря этому Дэвис одинаково успешно подходит для обороны и против «Мемфиса» с тяжелыми Джареном Джексоном и Ксавьером Тиллманом, и против «Голден Стэйт» с их легконогими «большими» и акцентом на периметр. Он разбил первых в силовой борьбе под щитом, и подошел максимально близко к тому, чтобы уничтожить династию «Уорриорс», преследуя их по всей площадке. В этой серии уже понятно, что спастись от Дэвиса невозможно, шанс «Голден Стэйт» лишь в том, чтобы вытащить его подальше от кольца, заставить бегать за Стефом Карри, превратить его в автономную единицу, а не в короля «краски», который контролирует все вокруг.

На данном этапе опасения вызывает лишь пресловутая нестабильность Дэвиса. Если Энтони набирает меньше 15 очков и 10 подборов, как это было во втором матче с «Мемфисом» и второй игре с «Уорриорс», то команда автоматически проигрывает.

Ну, и не стоит забывать о здоровье. На форварда «озерников» выпадает огромная работа, поэтому «Лейкерс» стоит позаботиться о том, чтобы не затягивать серию с «Уорриорс», чтобы снизить нагрузку и дать ему время на восстановление. Тогда (в особенности, если придется играть против «Финикса») у «Лейкерс» появятся реальные шансы на выход в финал и повторение успеха трехлетней давности, который уже точно нельзя будет маркировать какой-нибудь звездочкой.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw, Ronald Martinez, Harry How