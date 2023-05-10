10 комментариев

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Дальние передачи Кевина Лава – редкое искусство. Овладел им благодаря неумению бросать, тренировкам отца и равнению на знаменитого крестного

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Майами Майами
Кевин Лав Кевин Лав
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Бонус – список лучших ресиверов НБА.

Матчи «Никс» в «Мэдисон Сквер Гарден» то ли к счастью, то ли к несчастью – это всегда часть глобальной маркетинговой кампании, направленной на то, чтобы продолжать поддерживать реноме Нью-Йорка как наиболее влиятельного, экстравагантного и событийного города Америки. Все происходящее в «Гардене» неслучайно. По крайней мере, так это преподносят журналисты, для которых «Никс» – ввиду отсутствия у них на протяжении долгого времени спортивных результатов – превратились в отличный материал для мифотворчества.

Последним из таких примеров стало появление на домашних матчах серии между «Никс» и «Хит» новичка «Нью-Йорк Джетс» Аарона Роджерса, выдающегося квотербека современности и вместе с тем крайне противоречивой фигуры. Все свои 18 сезонов в НФЛ он провел в составе «Грин-Бэй Пэкерс», выиграл огромное количество индивидуальных наград и лишь раз взял Супербоул (в далеком 2011-м). Неделю назад «Джетс», руководствуясь лозунгом «все или ничего», заложили все драфт-пики и последнее исподнее ради появления в составе квотербека, которому в декабре исполнится 40. Присутствие Роджерса на первом матче преподносилось как очередной намек на возрождение спортивных клубов из Нью-Йорка. Как это часто бывает в случае с «Никс», их соперники истолковали намек по-своему.

«Майами» не только победили «никербокеров» в стартовом матче серии (108:101), но и не преминули поглумиться над чопорными нью-йоркцами. Кевин Лав при обмене любезностями по-доброму уведомил Роджерса, что на сегодняшний день именно он является самым эффективным квотербеком в Нью-Йорке. Шутку оценил не только игрок в американский футбол, но и пресса. Отнюдь не по причине своего великодушия, а потому, что никто не отважился оспаривать очевидное: передачи Кевина Лава через всю площадку – по-прежнему одно из самых грозных и эффективных орудий в НБА.

Передачи Лава – важная часть игры «Хит» и головная боль для «Никс»

«Никс» – молодая и, как говорят, талантливая команда, а Том Тибодо – тренер, главным критерием для которого всегда служила дисциплина. Быть молодым и дисциплинированным получается далеко не у всех, и именно на взаимоисключении двух этих качеств пытаются сыграть «Хит».

«Митч Робинсон и Джулиус Рэндл совершают достаточное количество подборов в атаке. К тому же у нас есть Джош Харт. Я тоже могу приносить пользу при игре на щитах, но сегодня у нас были проблемы с распределением обязанностей. У нас не получалось следить за передачами в отрыв. И нам предстоит поработать над этим. Мы должны решить эту проблему. Ты либо должен идти страховать отрыв, либо бороться за подбор: одно из двух», – заявил Ар Джей Баррет после поражения в первом матче.

«Цена ошибки в плей-офф в разы выше, чем в матче регулярного чемпионата. Это давит на игроков, в особенности на тех, кто не всегда способен совладать с дисциплиной. Все начинается с подбора, и не все из наших игроков понимают, что вся система розыгрыша меняется от того возьмем ли мы подбор или нет», – отчитывал своих подопечных в интервью Том Тибодо.

Одной из главных причин разногласий и сумбура в «Никс» на протяжении серии является не только склочный Джимми Батлер, универсальный Бэм Адебайо и трудолюбивый Макс Струс, но и 34-летний Кевин Лав, который с одинаковым спокойствием принимает статус «игрока, прошедшего пик своей карьеры», и «игрока, определяющего темп своей команды».

В двух победных матчах «Майами» Лав действовал незаметно, эффективно и своевременно. В первой игре Лав провел на паркете всего 16 минут, но набрал 9 очков, сделал 5 подборов и 4 передачи. Он помог открыть счет в третьей четверти, отдав 3 результативные передачи – все с дальнего расстояния – и набрав 3 очка. Все эти действия в совокупности помогли сформировать рывок 13:5 и сравнять счет.

В последнем матче Лав отметился 4 очками, 9 подборами и 4 передачами и при меньшем игровом времени (23,3 минуты) стал вторым самым эффективным игроком стартовой пятерки «Хит» после Гэйба Винсента (30,3).

«Это те мелочи, которые мне необходимо делать, чтобы менять правила игры. Если у меня получается находить парней на противоположном конце площадке передачей из трехсекундной, то это гораздо больше, чем просто 2 очка. Если нам удается организовывать такие отрывы на постоянной основе, то легко набранные очки – лишь бонус. Главное – мы лишаем их возможности забирать подборы в нападении, а «Никс» очень хороши в этом компоненте. Если нам удается контролировать этот аспект их игры, то речь уже идет о позиционном баскетболе, а это то, что нам нужно. Это значит, что уже мы диктуем темп игры, это то, к чему мы стремимся», – сказал в интервью The Athletic Лав.

Самонаводящийся передачи – патентованный навык Лава. Он приобрел его благодаря отцу и крестному, одному из лучших пасующих центровых в истории

Глядя на траекторию развития карьеры Лава, легко пуститься в лестные рассуждения о том, как некогда 5-кратный участник Матчей всех звезд, стабильно набиравший 20 очков + 10 подборов, перестроился и стал более ограниченным, но не менее эффективным игроком. Благо заготовка из того же «Майами» в виде Рэя Аллена органично вписывается в эту теорию.

Но Лав всегда был таким.

Каждый раз, когда Кевин берет подбор в защите, он автоматически поворачивается лицом к противоположной стороне площадки и начинает искать взглядом игрока своей команды наиболее близкого к чужой корзине. Его руки держат мяч у груди, они одновременно готовы прижать его к себе, если соперник попробует его вырвать, или отдать передачу со скоростью выстрела из катапульты.

Эти передачи можно было бы назвать авторскими, но они являются таковыми лишь отчасти. Второе имя Кевина – Уэсли – дань памяти и уважения крестному отцу Кевина – легенде «Балтимор Буллетс» Уэсу Ансельду, с которым его отец Стэн Лав играл в одной команде на протяжении двух сезонов.

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«Я никогда не видел такого распасовщика, как Кевин Лав, за исключением того времени, когда был ребенком и наблюдал за игрой Уэса Ансельда», – проводил вполне четкие аналогии в интервью для New York Times тогдашний тренер «Кэвальерс» Дэвид Блатт.

По словам самого игрока, он научился отдавать скорострельные передачи еще до того, как он смог попасть мячом в кольцо. Бросковые упражнения были своеобразной наградой, которой Стэн удостаивал своего сына, после того как тот минимум 5 раз попадал в мишени, прикрепленные к дальней стене зала. Сначала – сильные, быстрые передачи от груди, только потом – броски. Заключительным этапом тренировки были упражнения, направленные на укрепление рук и запястий.

 «У Кевина до сих пор сильные, крепкие руки. Он делал отжимания на кончиках пальцев с отцом, еще когда был совсем ребенком. Это влияет не только на физиологию, но и на мышечную память», – говорил тренера Лава Роб Маккланаган.

«Делаю это на уровне ощущений. Не разбиваю свои действия на этапы: подбор, периферическое зрение, взгляд на площадку, передача. Это своего рода эффект домино. Прежде всего, думаю о том, как взять подбор. Все, что происходит дальше – делается автоматически», – описывал процесс форвард «Майами».

Уэс Ансельд был далеко не единственным, кто повлиял на манеру игры Лава. Изрядная часть детства Кевина прошла в Портленде. Отец показывал сыну записи матчей Билла Уолтона и Арвидаса Сабониса, игравших за «Блейзерс».

«Это был очень естественный процесс обучения. Отец показывал нам с братом записи великих. Все, что делал и Уолтон, Сабонис, Ансельд, казалось так просто, что мы тут же бежали в зал, уверенные в том, что нам под силу это повторить.

Мне тогда было лет 5, а брату и его сверстникам – 8, может, чуть больше. У меня попросту не хватало сил забивать мяч, бросая его как все, поэтому я бросал мяч от груди. Когда я повзрослел, то научился стандартной механике броска, а заодно пришло понимание, что точный бросок от груди может стать отличной базой для сильной передачи. Помню, в какой-то момент подумал: «Хм, я действительно могу находить парней передачами на большом расстоянии». А потом это просто стало моим обычным навыком», – вспоминал в интервью The Oregonian Лав.

Лав уверен, что дело не в качестве паса, а в том, кто принимает мяч, у него даже есть свой рейтинг принимающих

Когда Уэса Ансельда спрашивали, что он думает о своем влиянии на игру Лава, тот был столь же скромен, сколь и краток.

«Ребята, вы хотите, чтобы я сидел здесь перед вами и со словами «молодец» похлопывал сам себя по спине? Я так не умею. К тому же здесь нет никакого влияния. Этот молодой человек проделал всю работу сам», – деликатно отшутился Ансельд.

Лав вместе с умением распасовывать перенял от Ансельда еще и хорошие манеры.

«Моя передача – лишь отправная точка. Нужно помнить, что почти все парни в НБА на ранних стадиях занимались еще и футболом, поэтому поймать мяч с расстояния в пару десятков метров для них не составляет труда. Здесь важнее не пас и даже не прием, а понимание партнерами возможностей друг друга. Игра в пас – это высочайшее проявление командного вида спорта. Здесь нет речи об индивидуальных навыках», – считает Лав.

Тем не менее, когда Кевина перед вторым матчем с «Никс» попросили составить список лучших принимающих, он не отказал.

«Мне бы не хотелось расставлять всех по местам, просто имя Леброна первым приходит на ум. Я имею в виду, что он мог бы быть элитным ресивером в НФЛ. Это тот самый уровень.

Я недостаточно долго играл с Джимми Батлером, но включу его в рейтинг хотя бы потому, что он всегда в игре. Он первым тебе маякнет, что пора отдать ему пас. И он готов принять его на любом расстоянии. Он выловит мяч, даже если затем улетит на трибуны.

Следующим будет Дэрран Коллисон. Мы вместе играли за UCLA, и у нас было множество заготовок с длинными передачами. Самых разных. У нас был очень вариативный дуэт.

Рассел Уэстбрук – я играл с ним за UCLA и сборную США. Это самый атлетичный парень на своей позиции, думаю, за всю историю баскетбола.

И назову имя, которое мне очень нравится, это Кори Брюэр. В «Миннесоте» было много старательных парней, но Кори… Он выглядел таким худощавым, и это всегда сбивало с толку тех, кто в нем сомневался. Очень упорный парень, никогда не жалел себя и повторял, что только так можно закрепиться на уровне НБА».

Приятно и в случае с Лавом закономерно, что в список попали не только звездные игроки. Как минимум, это подтверждает слова самого Кевина о том, что любой игрок может сделать его пас красивым и результативным. Просто нужно быть готовым и думать о команде, а не о том, как ты смотришься в хайлайтах.

Фото: East News/KEVORK DJANSEZIAN / Getty Images via AFP, AP Photo/Michael Laughlin, AP Photo/FIle; Gettyimages.ru/Elsa, Jason Miller, Stephen Dunn, Lisa Blumenfeld, Tim Nwachukwu, Hannah Foslien, Ronald Martinez

10 комментариев

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Asanov
действительно качественный и умный игрок. надеюсь,что попробует себя в качестве тренера
+8
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терминатор киборгов
ему всего 34? а кажется что уже лет 20 играет...
+7
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DeX
такой пельмешек Лав в УКЛЕ был
+7
0
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МЗ
Майами, конечно, умеет находить такие самородки за бесплатно и интегрировать их в рабочую систему. Вот реально, кто бы не вышел Фила или Бостон, им будет капец как сложно в каждом из матчей против Хит.
+5
0
+5
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Александр Спирин
Закидухи у Лава реально необычные и эффективные. Такими на среднюю максимум пасуют. Очень сильные руки и техничное исполнение. Есть чему поучиться. Обычно от плеча или крюком зашвыривают. Это дольше, опасней, плюс замах.
+3
0
+3
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Gord Lane
Не понял, с чего это Джетс заложили все пики в обмен Роджерса ?

Напоминаю условия сделки.

«Пэкерс» получили:
📦 1-й раунд драфта–2023 (13-й общий)
📦 2-й раунд драфта–2023 (42-й общий)
📦 6-й раунд драфта–2023 (207-й общий)
📦 условное право выбора во 2-м раунде драфта–2024, которое превратится в 1-й раунд, если Роджерс отыграет 65% розыгрышей в ближайшем сезоне

«Джетс» получили:
✈ Аарона Роджерса
✈ 1-й раунд драфта–2023 (15-й общий)
✈ 5-й раунд драфта–2023 (170-й общий)
+2
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+2
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Денис Кёнигсберг
Спасибо Кавс за расторжение контракта с Лавом. А разница между Кавс без Лава и Хит с Лавом видна на фоне Никс
+1
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Теннисный абсолют
Сколько же гадостей на него лили леброносексуалы в свое время..
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Сергей Орлов
Это вы передач Фохтманна не видели)
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