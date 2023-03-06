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Саша Везенков уже забронировал себе MVP Евролиги, и для этого ему почти не нужен мяч

Александар Везенков
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Прошлый сезон греческого болгарина выдался настолько шикарным, что подобное продолжение банкета с трудом представляли себе даже в Болгарии. Там по итогам года Везенкова на всякий случай признали лучшим спортсменом страны – и это лишь второй раз в истории, когда награда досталась баскетболисту. Последний прецедент датируется аж 1958 годом. Тогда чествовали центровую софийской «Славии» Ваню Войнову, которая привела женскую сборную Болгарии к золотым медалям Евробаскета.

Везенков болгар на последнем Евробаскете ни к каким медалям не привел, но пошумел на славу. А главное – продолжил делать то же самое, уже в качестве игрока «Олимпиакоса».

Везенков является лучшим игроком Европы прямо сейчас, и для этого ему даже не нужен мяч

По словам Везенкова, до 15 лет большинство окружающих строго называло его полным именем – Александар. Лишь после того как болгарин с эллинистическим бэкграундом попал в первый профессиональный клуб – «Арис», и один из тренеров начал звать его Саша, только затем уменьшительно-ласкательное обращение стало общеупотребительным.

«Сейчас очень немногие продолжают называть меня Александаром. Моя мама и еще пара близких людей. А еще менеджер «Олимпиакоса», отвечающий за экипировку, называет меня Александрус, на греческий манер. Но в основном все зовут меня Сашей», – рассказывал главный претендент на титул MVP Евролиги в недавнем интервью.

В этом вроде бы пустяковом эпизоде биографии Везенкова легко усмотреть нехитрую метафору, указывающую на то, с какой детской беспечностью и азартом Саша разрывает Евролигу. В этом сезоне форвард «Олимпиакоса» пять раз признавался игроком тура, 61% генменеджеров клубов Евролиги назвали его MVP турнира по итогам первой половины сезона (17 туров), а неделю назад Везенков взял награду лучшему игроку февраля.

Средние показатели главной звезды «Олимпиакоса» составляют 18,5 очка (первый в лиге), 7,4 подбора (первый в лиге), 1,8 передачи, 1 перехват. Все это с лучшим показателем эффективности в турнире (Performance Index Rating  – 23,5). Вот вам простой пример: при том, что игра Везенкова во многом строится на трехочковых, он с трудом втискивает в топ-20 по количеству дальних попыток с игры. В среднем Везенков совершает 5,1 броска из-за дуги (19-е место в лиге), зато из них он реализует 2,2 (42,6% точности). А теперь сравните это с показателями лидера – Кинана Эванса из «Жальгириса», который из 7,5 попыток реализует 3 (39,7% точности).

В незамутненном никакими комплексами и ожиданиями превосходстве Везенков заходит настолько далеко, что его показатели принимают какие-то совсем причудливые формы. Например, портал basketnews.com подсчитал, что в первой половине розыгрыша Евролиги Везенков набрал 275 очков, используя дриблинг лишь 26 раз. Среди основных причин такого уникального стиля называют концентрацию на атаке из-за дуги, один из самых молниеносных релизов в европейском баскетболе и постоянное движение без мяча.

В ноябрьском матче против «Альбы» Везенков поймал такой кураж, что набрал 24 очка, не сделав ни одного удара в пол, а «Олимпиакос» одержал уверенную победу 86:76.

С той же непосредственностью, с которой Везенков наводит шороху в Евролиге, он отзывается как о своих партнерах по команде, так и о прямых конкурентах.

«Баскетбол – это игра маленьких, они большую часть времени контролируют мяч, определяют комбинации. Моя задача заключается в том, чтобы внимательно читать их действия и в нужный момент оказаться там, куда направит мяч плеймейкер. Если мне это удается, значит, мне не нужно использовать дриблинг, значит, я все сделал верно, и все что остается – совершить бросок или переправить мяч в корзину.

Я наблюдаю за другими игроками и тем, как они двигаются без мяча, стараюсь учиться у них, добавляю немного от себя и благодаря этому становлюсь лучше. В нашей команде без мяча великолепно играет Костас Папаниколау, Владимир Лучич из «Баварии» хорош в этом компоненте, Матеуш Понитка из «Панатинаикоса» классно читает игру. У них я многому научился», – прилежно сообщает Везенков.

Прилежность – это одна из важнейших черт игровой формы, в которой нынче пребывает игрок. Ведь шквальный успех Везенкова не назовешь чем-то сенсационным. Он шел к нему довольно давно и не самым прямым путем.

Талант Саши был очевиден с самого начала, и форвард мог раскрыться раньше, если бы не «Барселона»

Если о многих игроках принято говорить, что они из спортивной семьи, то Везенков конкретно из баскетбольной. Его мать Янка и отец Сашо оба работали в софийском клубе «Академик» на должностях главного тренера и директора по спортивным операциям. Сашо в бытность игроком капитанил в составе национальной сборной Болгарии по баскетболу, за его плечами три Евробаскета (1985, 1989, 1991). Старшая сестра Везенкова Микаэла выступает в баскетбольной лиге Кипра и является капитаном женской национальной сборной этой страны, где семья Везенковых обосновалась давным-давно. У Александара, родившегося в Никосии, аж три паспорта – болгарский, кипрский и греческий, и на определенном этапе греческая федерация вела на него серьезную охоту, но он решил продолжить дело отца и предпочел Болгарию.

Правильность выбора подтвердил даже не последний чемпионат Европы: Везенков со средней результативностью в 26,8 очка стал третьим снайпером турнира после Янниса и Лаури Маркканена, хотя Болгария сыграла всего 5 матчей. Болгарин становился самым результативным игроком на всех трех чемпионатах Европы, в которых принимал участие: в U-16 в 2011-м, в U-18 в 2013-м, в U-20 в 2014-м.

При такой стабильности попадание в клуб с именем было делом времени и количества дензнаков. Из трех основных претендентов в лице «Валенсии», «Панатинаикоса» и «Барселоны» самыми расторопными оказались каталонцы, заключившие с игроком контракт на 4 года стоимостью 2 миллиона евро и с легкостью заплатившие «Арису» отступные в размере 315 тысяч евро.

За три сезона Везенков взял с «Барселоной» лишь Суперкубок Испании и сейчас не стесняется говорить о том, что это было смутное время в его карьере.

«Это был период испытаний и проблем. Иногда тренеры не понимали, как использовать меня наиболее эффективным способом, а порой я не проявлял себя должным образом. Было очень много ошибок и взаимного непонимания, как сделать так, чтобы все мы были довольны друг другом. Тем не менее, период в «Барсе» стал для меня полезным. Я понял, что иногда мечта выглядит гораздо привлекательнее со стороны. Ты смотришь и думаешь: «Вот это да! Выступать за такой клуб как «Барселона» в Евролиге, бороться за чемпионство в Испании – что может быть лучше? А в итоге все оказывается совсем иначе», – описывал неприглядную сторону своей бывшей мечты Везенков.

Теперь Саша гораздо более рационально относится к другой мечте, как принято считать, единой для всех баскетболистов – выступлению в НБА. На драфте-2017 его под 57-м пиком задрафтовали «Нетс», но блеклые матчи в составе «Барсы» и отступные в размере миллиона евро послужили причиной того, что права на Везенкова стали стандартной добивкой в череде обменов, до тех пор, пока они не осели в реестре «Сакраменто Кингс».

Сам же игрок тем временем перешел в «Олимпиакос», где смог проявить себя в полной мере.

«Кингс» внимательно мониторят Везенкова, но тот как будто не стремится в НБА

Оценить поступательность прогресса Везенкова в «Олимпиакосе» после перехода в 2018-м помешал разве что коронавирус.

С другой стороны, по этой же причине эффект от игры Саши в последние пару сезонов ощущается еще забористее. В 2022-м Везенков выиграл в Греции все, что там было: чемпионство, Кубок, звания MVP Матча всех звезд, чемпионата, финальной серии, занял первое место в списке снайперов, стал самым популярным игроком, наиболее прогрессирующим игроком, членом первой символической сборной чемпионата Греции. Не выдали разве что постоянную прописку на Олимп.

В Евролиге получилось тоже неплохо, но без позолоченного лоска. Везенков вошел в первую символическую сборную турнира, стал лучшим подбирающим регулярки, но попавший в «Финал четырех» «Олимпиакос» остановился в двух шагах от требла. Команда Барцокаса в первом же матче уступила действующему и будущему чемпиону – «Эфесу». Тот матч Везенков откровенно провалил: за 34 минуты форвард набрал 5 очков (1 из 2 со средней и 1 из 8 из-за дуги), 8 подборов, 3 передачи. Так что вымарывание допущенных ошибок стало для болгарина одним из главных стимулов выступления на Евро.

Ошибки ошибками, но когда ты в среднем набираешь по 26,8 очка, 12,2 подбора, 2,2 передачи, не задумываясь, играет против тебя Грузия, Черногория, Бельгия или Турция с Испанией, то активный интерес со стороны клубов НБА – особенно при наличии у них прав на тебя – вполне закономерен. Поэтому фамилия Везенкова начала мелькать в американских СМИ еще осенью. Когда же Саша продолжил фестивалить в нынешнем розыгрыше Евролиги, то дело дошло до предметных вопросов к лидерам нынешних «Кингс».

«Да, я видел его игру на Евробаскете, и продолжаю наблюдать сейчас. Отличный игрок, очень талантливый. Блестяще показывает себя в матчах «Олимпиакоса». Они сейчас на ходу. Не знаю, что он думает на этот счет, но мы были бы рады иметь такого парня. Чем больше снайперов, тем лучше для нас», – нахваливал болгарина перед Матчем всех звезд Домантас Сабонис.

«Смотрел нарезки с ним, и вот что забавно. Я много раз говорил это нашему форварду Кигану Мюррэю: «Слушай, если мы хотим, на определенной стадии, выиграть чемпионство, то либо ты станешь одним из наших ключевых игроков, либо мы найдем другого парня на крыло атаки». Уверен, что в конечном итоге, в сегодняшней лиге, где очень многое решает качество вингов, это и есть одна из главных составляющих успеха. У кого лучше винги, у того больше шансов на победу. Так что иметь такого парня, как этот, который так играет в Евролиге, было бы безумно круто. И просто посмотрите на его эффективность. Очевидно, что мы были бы очень рады появлению такого игрока, который бы сделал ростер нашей команды еще глубже», – нахваливал Везенков все на том же Матче звезд Де’Аарон Фокс.

И что важно, все эти сусальные комментарии были даны уже после сообщения о том, что Везенков продлил контракт с «Олимпиакосом» до 2025 года (1,5 миллиона евро за сезон 2023/2024 и 2 миллиона за сезон 2024/2025).

Сам игрок не считает, что подобный шаг отдаляет его от НБА, но о возможном отъезде за океан высказывается довольно обтекаемо.

«Скажу честно, до подписания нового контракта и после подписания, я нахожусь в той же позиции: я игрок «Олимпиакоса». Мне нравится взаимопонимание в команде, то, как она играет, но когда наступает межсезонье, случиться может все что угодно. Я не закрываю для себя ни одну из опций. После подписания контракта «Кингс» со мной не связывались, но все мы профессионалы и знаем, что такие вопросы обсуждаются летом. Я не хочу ничего загадывать, сейчас я сосредоточен на достижении краткосрочных целей. А там посмотрим», – высказал свое мнение по НБА Везенков.

Есть ощущение, что это не просто поза или дань политкорректности. В августе Везенкову исполнится 28, и если «Олимпиакос» выиграет Евролигу (сейчас команда идет на первом месте, имея игру в запасе), то будет велик соблазн сказать: «Пробуй, уезжай на пике». С одной стороны, «Сакраменто» ему подходит идеально: в защите там никто не играет, зато команда бежит и палит с обеих рук – как и Кевин Хертер, Везенков в такой системе может стать самым эффективным снайпером лиги. С другой, нам памятен случай недавнего отъезда в НБА Факундо Кампаццо и его проблемы с выкупом контракта сначала у «Реала», а потом уходом из «Денвера» и «Далласа».

В конце концов, сейчас XXI век и НБА уже лишилась ореола чего-то таинственного, недостижимого и манящего. Отчасти из-за глобализации баскетбола, отчасти из-за того, что интернет и соцсети позволяют сформировать свое представление о заокеанской лиге и о том, насколько там комфортно играть. Сейчас у Саши Везенкова есть тренер, который в него верит, партнеры, делающие его самым эффективным игроком Европы, клуб, готовый инвестировать в него свое будущее. Немногие смогут предложить такие же королевские условия, даже если в названии одной из таких команд имеется слово «Кингс».

Фото: globallookpress.com/Stefanos Kyriazis, Ivan Terron

1 комментарий

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Владислав Севастьянов
Ниже видео для знающих английский с мнением, почему игроки типа Саши преуспевают именно в Европе, а не в НБА.
https://www.youtube.com/watch?v=AedREQqitXQ
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