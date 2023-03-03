Субтильность Кевина Дюрэнта не то чтобы является определяющим фактором в его игре и карьере, но точно обращает на себя внимание. Особенно, когда речь заходит о сопоставлениях форварда с другими звездами НБА, а подобные рейтинги и сравнения, как мы знаем, всегда в чести у спортивных изданий разных форматов. Так, например, произошло перед началом сезона-2019/2020, когда НБА, желая показать открытость для представителей прессы, обязала клубы предоставлять достоверную информацию о росте и весе каждого игрока в ростере. Новость о том, что параметры Янниса (109 килограммов при росте в 2,10 метра) немногим превосходят данные Дюрэнта (108 килограммов при росте 2,08 метра) мгновенно стала поводом для шуток, касающихся подлинности информации, и в очередной раз породила волну разговоров о том, почему КейДи такой худой и не стоит ли ему подкачаться.

Чужой организм, конечно, потемки, но давайте все же попробуем разобраться, действительно, почему.

В дебютном сезоне Дюрэнт не мог выжать 83 килограмма, из-за чего многие называли его слишком «сырым» для НБА

Впервые на огрехи в антропометрии Дюрэнта обратили внимание перед драфтом-2007, когда выяснилось, что при росте в 2,08 метра игрок весит 97 килограммов, а предложение сделать упражнение «жим со штангой» вызывает у него резкое желание ретироваться.

Тогда-то доброхоты и стали указывать на то, что Кевин еще сыроват, его физику придется долго доводить до ума, и куда надежнее взять под первым номером Грега Одена (у которого к тому моменту было два штыря в тазобедренном суставе и правая нога на 8 миллиметров короче левой). Что в итоге из этого вышло, мы знаем, но призывы набрать мышечную массу с тех пор стали одной из постоянных повесток при обсуждении Дюрэнта.

Сперва пресса наградила его прозвищем «Тощий потрошитель», которое не слишком понравилось форварду, а затем выводила его из себя перманентными сопоставлениями с другими, абсолютно разноплановыми игроками. До того как стать королем медийного троллинга, Дюрэнт пытался угомонить советчиков традиционными методами.

«Хах, вы ничего не понимаете, у меня худощавое телосложение, и поэтому я никогда не буду таким рельефным и мускулистым, как Леброн Джеймс или Кармело Энтони» , – написал в соцсетях Дюрэнт в далеком 2010 году.

Достижение Дюрэнтом статуса суперзвезды заглушило разговоры о необходимости перестраивать тело под реалии НБА. Когда речь заходила о необходимости набора физической массы ради успешной конкуренции с более мощными игроками, пространные обсуждения, как правило, заканчивались нейтральным «зачем что-то чинить, если оно и так работает». Тем не менее, в межсезонье эта тема периодически всплывала, поэтому уже поднаторевший в провокациях и заведший себе десяток фэйковых аккаунтов Дюрант записал видео, на котором якобы тягает штангу весом в 135 килограммов. В коротком ролике Кей Ди вспоминал, как не мог выжать в своем первом сезоне 83 килограмма, и все пророчили ему участь баста, и тут же демонстрирует свой колоссальный прогресс. Даже мне человеку, не выжавшему в жизни ничего тяжелее лимона, очевидно, что это чистой воды хохма.

Собственно, этот ролик и задал тон дальнейшему отношению к худобе Дюрэнта. Упоминая о ней, многие вспоминали этот ролик, ухмылялись и сходились на том, что необходимость вовремя проявлять лидерские качества для Дюрэнта куда важнее, чем то, сколько раз он может поднять штангу.

Мускулатуру Кей Ди стали обсуждать гораздо реже и еще по одной причине. Он быстро обрел четкое амплуа, в котором зарекомендовал себя одним из лучших игроков в истории лиги. Его снайперский талант и навык попадать в цель с абсолютно любого расстояния и практически в любой ситуации не нуждались в физиологических правках. История знает изрядное количество снайперов, которым отсутствие мышечной массы не только не мешало, но и наоборот помогало.

«Дело вообще не в количестве веса. Необходимо понимать, какие мышцы наиболее эффективны для твоей манеры игры, и развивать именно их. Поскольку я часто бросал издали, то много работал над плечевым поясом. Именно там начинается стартовая фаза броска. Я тренировал резкость и выносливость, но это были серийные упражнения с мелкими или средними весами. В основном, гантели.

Я должен был найти баланс между механически совершаемыми движениями и ощущением мягкости броска. Я бы просто не смог этого сделать, если бы использовал штангу. Еще одной особенностью моих тренировок были плаванье и спринты. Очень много спринтов», – вспоминал Реджи Миллер свои тренировки в интервью сайту trainright.com

Другой игрок, схожий по комплекции с Миллером и Дюрэнтом, практически повторяет слова снайпера «Индианы».

«Чувак, все знают мою игру. Это не спринт, это марафон. Баскетбол – не физическая игра, это не американский футбол. Я тебя просто перебегаю. Иной раз мне нужно пройти через три заслона, чтобы получить мяч и атаковать. Еще в школе тренер пытался уморить меня кроссами, но ничего не получалось. Я выпивал полтора литра воды, съедал виноград или ананас, а потом угорал над ним, когда он в очередной раз пучил глаза на секундомер. Когда все выдыхались, я спрашивал: «Может, еще пару сетов?».

На тренировках каждый мой бросок включает в себя предварительное забегание, челночный бег, что-нибудь связанное с движением. Тренажерка – тоже часть программы, но определенно не главная составляющая. Я бы просто не смог передвигаться по паркету с большим количеством мышечной массы. Это не моя игра, не мой стиль», – пояснял один из ключевых игроков чемпионского «Детройта» Рип Хэмилтон.

Дюрэнт – гораздо более разносторонний игрок, нежели Миллер и Хэмилтон, и все же главным его достоинством является сочетание роста, размаха рук и мобильности. Против КейДи нереально защищаться, когда он находится в режиме постоянного маневрирования и способен совершить бросок практически с любого расстояния. Набор мышечной массы мог бы существенно ослабить, по сути, главное преимущество Дюрэнта. Сам игрок это прекрасно осознает и поэтому не только старается минимизировать силовые упражнения при подготовке к сезону, но и выстраивает весь рацион и комплекс тренировок, исходя из особенностей худощавого телосложения.

Кей Ди практически не ест мяса, зато фанатеет от морепродуктов

На тридцать пятом году жизни Дюрэнт уже точно знает, что для него работает, а что – нет, поэтому к всяческого рода экспериментам (они есть, но о них позже) игрок подходит с максимальной обстоятельностью. И если по части предсезонной подготовки он еще готов идти на изменения, то что касается его гастрономических пристрастий, то здесь все более традиционно.

Дюрэнт обожает морепродукты и ест их, по крайней мере, шесть раз в неделю. В рационе игрока косяками водятся лососевые, морские окуни, гребешки и креветки. В этом смысле новому одноклубнику Дюрэнта по «Финиксу» Девину Букеру повезло. Одно время Букер чуть было не стал маскотом сети ресторанов «Raising Canes», в огромном количестве поглощая тамошних жареных цыплят. Решение отказаться от любимого лакомства далось непросто, но пару лет назад Букер, стиснув зубы, нанял персонального шеф-повара, который так же, как и в случае с Дюрэнтом, выстраивает рацион игрока вокруг морепродуктов.

Теперь игроки смогут устраивать кулинарные битвы, правда, шансов на то, что победит представитель Букера, чуть меньше. Личный шеф-повар Дюрэнта – Райан Лопес, считается гуру в своей области и сопровождает игрока везде, начиная еще со времен «Тандер».

«Для того чтобы выступать на уровне, который я считаю необходимым, мне нужна энергия, и Райан дает мне ее», – признает заслуги своего шефа и друга Дюрэнт.

Лопес не просто профессиональный шеф-повар. Помимо Дюрэнта он периодически работает с американскими футболистами и боксерами, разрабатывая для них персональные планы питания на основе многочисленных медицинских данных. Для КейДи Лопес готовит сбалансированные блюда, состоящие из нежирного белка, минимально обработанных углеводов и большого количества свежих фруктов и овощей. В отличие от Криса Пола и Кайри Ирвинга, которые являются веганами, Дюрэнт позволяет себе мясо, но стэйк на его тарелке оказывается максимум раз в неделю. И уж тем более он не закатывает тако-вторники и не ест французские тосты на завтрак, как это делает Леброн.

Не потому, что не может, и не потому, что Леброн более фриволен в своих кулинарных предпочтениях (человек, тратящий по 1,5 миллиона на собственное тело, едва ли станет гробить его за такие деньги). Все это к вопросу о том, что каждый организм индивидуален, как и настройки, способствующие его наилучшему функционированию. Те же тосты сгорят в желудке Джеймса без следа, еще до стартового вбрасывания, поскольку мышечная масса Леброна требует огромного количества калорий. Организму Дюрэнта это просто не нужно. У «Тощего потрошителя» иные предпочтения.

На завтрак КейДи ест безглютеновую овсянку, омлет из трех яиц со шпинатом и помидорами, сосиски из индейки и непременно свежие фрукты.

Обед – обязательная вариация на тему морепродуктов. Лосось, как минимум, пару раз в неделю. Для разнообразия морской окунь, глазированный в соусе мисо, или гребешки. В качестве гарнира салат из свежих овощей.

В качестве перекуса и одновременно замены всяческим хрустяшкам Дюрэнт предпочитает гуакамоле с чипсами из киноа, морковью или свежими фруктами. Помимо этого, Лопес готовит для Кей Ди «энергетические шарики» из смеси злаков овса, арахисового масла, сушеных ягод, семян льна или чиа.

На ужин часто подаются блюда из курицы, индейки, дополненные диким рисом, макаронами с нутом или кускусом.

Может быть, кому-то подобное меню покажется не слишком сытным, но Дюрэнт так питается много лет. И не в пример тому же Хардену, ни у кого не было нареканий относительно его физической формы. Разве что у тех людей, у которых желание увидеть рельефного, поигрывающего мускулами Дюрэнта, превратилось в своего рода наваждение.

Не удивляйтесь, перед этим сезоном Дюрэнт подкачался, но только там, где надо

В прошлом январе, когда Дюрэнт растянул связки левого колена, парочка колоритных говорунов из шоу «All The Smoke» Мэтт Барнс и Стивен Джексон не придумали ничего оригинальнее, чем утюжить игрока за его физическую форму.

«Если есть возможность, почему бы не сделать ноги крепче?! Даже с учетом того, насколько Кей Ди крут, он мог бы сделать свои ноги, тело чуть сильнее. Представь, каким игроком он мог бы стать. Знаю, это не в характере Кей Ди, не в его ДНК, но силовые упражнения и упражнения со штангой предотвращают большинство травм. Поэтому Леброн не сталкивался с серьезными травмами. Он завсегдатай качалки», – отрапортовал Стивен Джексон.

Едва ли призыв Джексона возымел какое-либо действие, в лучшем случае стал пищей для размышлений. А подумать было о чем. После того как Кей Ди пропустил сезон-2019/2020 из-за разрыва ахилла, набор мышечной массы стал для игрока еще более щепетильным вопросом. Как тело приспособится к новому весу? Не потеряет ли игрок в маневренности? Множество других поводов поразмыслить в связи со сменой акцентов при подготовке к сезону. А последующие два сезона, в которых Дюрэнт суммарно отыграл 90 матчей, заставили игрока и его окружение проработать вопрос еще более детально. По этой причине подготовка к этому сезону была выстроена чуть иначе.

На то, что Дюрэнт стал выглядеть атлетичнее, обратили внимание еще в августе. Именно тогда появились фото Кевина из Сен-Тропе. Нет, он не заказывал тортики с шутихами, а проходил персональный тренировочный лагерь, в ходе которого как раз обрастал мышцами. Позже, на медиа-дне «Нетс», посвященному презентации команды перед сезоном, у Дюрэнта хотели выпытать подробности подготовки, но тот раскрыл лишь общие детали.

«Главная задача состояла в подготовке конкретных групп мышц. Большая часть работы была проделана над прессом и ногами. Именно эти зоны были в приоритете. Разработкой комплекса занималась группа моих тренеров. Работа с медицинскими шарами, выпады с гантелями, кардиотренировки. Нет, даже не спрашивайте, никаких тяжелых весов», – коротко описал новую методу Дюрэнт.

То есть, по сути, КейДи все-таки решил провести небольшой ремонт того, что вроде бы и так работает. Просто сделал это выборочно и там, где надо, а не стал заниматься капитальной трансформацией организма. Поэтому сейчас, видя его уже в составе «Санс», невооруженным взглядом сложно заметить изменения. Тем не менее, они есть. Повлекут ли они за собой изменения в игре самого Дюрэнта – еще один сюжет нового витка карьеры Дюрэнта и причина наблюдать за матчами «Финикса».

Фото: East News/AP Photo/Jack Plunkett; Gettyimages.ru/Doug Pensinger, Allsport, Jonathan Daniel, Jacob Kupferman, Dustin Satloff; instagram.com/easymoneysniper