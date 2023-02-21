Штрафные с закрытыми глазами – любимая фишка Джордана. Он прибегал к ним постоянно, а теперь звезды боятся даже пробовать такое

История тонкого троллинга.

Если бы в НБА существовал Зал славы троллинга, Майкл Джордан был бы его президентом.

Лэрри Берд так же, как и Майк, шпынял партнеров по команде, но действовал по большей части сдержанно и отстраненно. Гэри Пэйтон упражнялся в обсценной риторике на каждом встречном-поперечном и приучил всех к своей непрекращающейся болтовне настолько, что некоторые – например, Джон Стоктон – не обращали на нее никакого внимания. Реджи Миллер жалил своими высказываниями так же точно, как и бросал издали, только трэшток снайпера «Индианы» не так запомнился, как его броски.

В отличие от них, Джордан был безжалостен, изощрен, злопамятен и беспринципен в своем желании задеть соперника или партнера по команде (когда соперника не оказывалось рядом).

Он отписывал зуботычину Стиву Керру посреди тренировки, сломал карьеру одноклубнику Родни Маккрэю, дразнил Магси Богза карликом.

От Майкла доставалось даже Биллу Клинтону. Во время турнира по гольфу, когда бывший президент подошел на ударную позицию, из-за спины раздался голос.

«Эй, Билл, где ты научился так держать клюшку? У своих девочек-секретарш?» – едко поинтересовался Джордан.

Клинтон натянуто улыбнулся и промазал мимо цели.

На фоне подобных комментариев знаменитые «слепые штрафные» Джордана – один из самых невинных способов продемонстрировать собственное превосходство.

Для него это была рядовая выходка, но в наши дни звездные игроки избегают проделывать нечто подобное, даже если речь идет о разминке на Матче звезд, а не игра, где на кону стоит результат.

«Слепые штрафные» Джордана часто ассоциируют с Дикембе Мутомбо. В действительности великий конголезец был не первой мишенью

И, конечно, не последней. Просто дело в том, что отношения Мутомбо и Джордана – это вообще трогательная история.

Самый знаменитый штрафной с закрытыми глазами в исполнении Майкла состоялся 23 ноября 1991 года в матче против «Денвера», за который играл новичок «самородков» Дикембе Мутомбо. Майкл несколько раз испытывал центрового на профпригодность, но попытки забить сверху через него ни к чему не приводили. Мутомбо, почувствовав уверенность, несколько раз позволил себе пару нейтральных высказываний, после чего случилось это.

После окончания карьеры Мутомбо утверждал, что до того как камера выхватила обращение Майкла, тот сказал: «Дикембе, я не смог забить через тебя сверху. Поэтому вот, держи». И только потом забил, закрыв глаза.

Для конголезца это принципиальный момент, поскольку сам он говорит, что Джордану потребовалось 7 лет, прежде чем тот сумел забить через него сверху. Слова центрового небезосновательны, поскольку есть множество кадров, на которых они обсуждали эту тему.

Самые известные из них были сделаны во время Матча звезд-1996.

Мутомбо: «Ну, это же Матч звезд. Зачем ты пытаешься данковать через меня?»

Джордан: «Да не пытаюсь я. Даже не думал».

Мутомбо: «Каждый раз ты хочешь сделать именно это. Начиная с моего первого сезона, когда я был новичком».

Джордан: «Я же вроде подловил тебя тогда. Разве нет?»

Мутомбо: «Когда?»

Джордан: «Когда ты был новичком. Я и Скотти».

Мутомбо: «Нет, это был Скотти. Во время матча в Чикаго».

Джордан: «Ок».

Через год беседа продолжилась. Опять на Матче звезд, но уже в раздевалке и при свидетелях.

Мутомбо: «Майк, брось, признай. Ты до сих пор не поставил через меня сверху».

Джордан: «Как это? Дикембе, даже не начинай».

Мутомбо: «Ты хочешь, чтобы я позвал Скотти?»

Джордан: «Да уж давай. Тебе придется позвать Скотти».

Мутомбо: «Болбой…»

Джордан: «Зачем тебе звать Скотти? Я не бью через тебя постоянно – это правда. С этим я готов согласиться».

Мутомбо: «Ни разу. За все это время. Один, два, три, четыре… только что исполнилось шесть лет».

Юинг: «Он ни разу не забил через тебя сверху? За все это время? Ни одного постера?»

Мутомбо: «Нет. Говорит: «С удовольствием данкану через тебя, но не знаю, когда это случится».

Джордан: «Ложь, ложь. Не лги себе».

Мутомбо: «Болбой, кто-нибудь, приведите сюда Скотти».

Чем закончились эти препирательства, мы знаем. Но если эпопея с данками завершилась, то троллинг, связанный с пробитием штрафных, перешел в новую плоскость. Здесь Майкл акцентировано бросает левой рукой. Опять в матче с «Атлантой». И опять на переднем плане маячит Мутомбо.

Что же касается первоочередности, то здесь у Джордана, как мне кажется, не было никаких конкретных предпочтений.

Хотя городские легенды, как водится, говорят об обратном. Вот, например, все тот же 1991-й год. И Джордан вновь закрывает глаза на линии штрафных, только на этот раз его саркастичные комментарии летят в адрес Патрика Юинга.

Аналогичный трюк Майкл проделывал и в матче с «Филадельфией», когда туда только пришел Аллен Айверсон.

Тогда-то, охочие до теорий заговора болельщики углядели забавную общность: Юинг, Мутомбо и Айверсон – все выступали за команду университета «Джорджтаун». Так на свет появилась байка о том, что Майкл отмечает «слепыми штрафными» каждого звездного представителя этого университета в лиге.

Как и у всяких подобных теорий, главная ее прелесть в наличии, а не в наличии у нее закономерности.

Ведь, если бы Джордан придерживался подобного регламента, вряд ли из его «слепых штрафных» можно было составить почти двухминутную компиляцию.

Звезды не спешат повторять ритуал Майкла. Но, если все же делают, то без особого успеха

В 2017-м спортивный энтузиаст и документалист Мэтт Листон по прозвищу «Mr. Impossible» задался целью – воспроизвести «слепые штрафные» Джордана. Естественно, не самолично. Вся деятельность чикагского гика, коим и является Листон, сводится к тому, чтобы находить в истории спорта невероятные эпизоды, а затем выискивать среди действующих спортсменов тех, кто решится их повторить. Короткометражку, посвященную очередной годовщине штрафных Джордана, он назвал «Слепая вера».

В фильме Листон посещает предсезонную презентацию «Буллс», общается с главным тренером Фредом Хойбергом, Дуэйном Уэйдом, Джимми Батлером, пресс-службой. Короче, делает все, чтобы уломать игроков воспроизвести «слепые штрафные» под видеозапись.

Все тщетно.

Одни сетуют на врожденный перфекционизм и желание забить 10 из 10, другие просто не видят в этом смысла, третьи аккуратно съезжают с темы.

Доходит до того, что Листон просит попробовать пробить «слепые штрафные» на разминке перед Матчем звезд, но и на эту просьбу никто не откликается.

Тут, конечно, легко начать костерить нынешнее поколение и призывать брать пример с «Его Воздушества», но ведь, согласитесь, никому не хочется выглядеть нелепо. А именно так зачастую и представали те, кто все-таки решался на повторение подвигов Майкла. И там уже не важно, являешься ли ты воплощением экстравагантности в баскетболе.

Или игроком, которому зачастую готовы простить вообще все.

Чем не повод в очередной раз вернуться к извечной дискуссии о величайшем в истории?

Фото: eastnews.ru/Jeff Siner