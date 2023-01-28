С этого года НБА называет лучшего тащера лиги. Кто готов посягнуть на приз имени Джерри Уэста?

Самая непредсказуемая награда сезона.

Что за награда и при чем здесь «Мистер Логотип»?

Обсуждение претендентов на титул MVP может быть увлекательным или утомительным (в зависимости от контекста), но в обоих случаях мы так или иначе представляем примерный пул претендентов. Это одни и те же имена, обладатели которых на дистанции чемпионата с той или иной степенью успешности увеличивают свои шансы в итоговом голосовании. Мастерство этих игроков в совокупности с длительностью дистанции чемпионата зачастую скрадывает ощущение решающей ошибки/момента регресса в случаях, когда кто-то из конкурентов слегка проседает. На отрезке в несколько недель или месяцев спад не кажется столь значительным.

То ли дело минуты и секунды, за которые может решиться судьба матча. Тот самый пресловутый клатч-тайм (последние 5 или менее минут в четвертой четверти, когда разница между командами составляет 5 или менее очков). Тут все как на ладони, и если ты попадаешь под сирену, то получаешь по полной: результат, аплодисменты, место в хайлайтах и бонусом отвисшую от обиды челюсть соперника.

В этом году комиссариат НБА решил, что подобные моменты заслуживают отдельной премии и учредил награду лучшему клатч-игроку по итогам сезона. Трофею присвоили имя легенды «Лейкерс» Джерри Уэста. И пусть большинство знает его под прозвищем «Мистер Логотип» (именно его силуэт украшает логотип НБА), одной лишь этой уважительной формой обращения позывные Уэста не исчерпываются. Его так же часто называли «Мистер Клатч» за готовность зарешать самую сложную игровую ситуацию в самый нужный момент.

«О, мне кажется, так даже проще. Ты понимаешь, что у тебя нет права на ошибку, и поэтому уже не испытываешь сомнений в том, как действовать. И если получается забросить решающий мяч, то у тебя появляется это приятное чувство, которое невозможно описать. А дальше ты просто хочешь испытывать его снова и снова», – характеризовал свои ощущения от клатча Уэст.

Джерри мог буднично сравнять счет сверхдальним броском в плей-офф.

Или сделать результат за счет решающего перехвата.

Главным было одно – положительный итог. Но здесь есть один нюанс, свою славу «решалы» Уэст заработал всей своей карьерой. А вот приз его имени вручается по итогам сезона. Демонстрировать стабильность в решающие моменты и в сжатые сроки сложнее, а значит, и текучка кадров, претендующих на трофей, больше. Это не только придает новой награде особый цимес, но и позволяет чаще возвращаться к обсуждению имен претендентов, список которых с высокой долей вероятности будет выглядеть иначе.

На сегодня можно выделить трех основных кандидатов на получение титула имени Джерри Уэста, но это не означает, что борьба развернется исключительно между ними.

Основные претенденты

Де’Аарон Фокс («Сакраменто»)

«Сакраменто», безальтернативно являющийся самым приятным сюрпризом этого сезона, идет третьим на Западе (29-22), имея все шансы попасть в плей-офф впервые с 2006-го. Лазерный луч, озаряющий окрестности «Голден Уан Центра», по-новому подсвечивает карьеры Сабониса, Митчелла, Хертера и Мюррея, но ярче всех горит для Фокса. Разыгрывающий, чьи сильнейшие качества долго оставались в тени из-за посредственных результатов команды, наконец, забрался на сцену. Несмотря на то, что впереди еще почти половина сезона, Фокса можно – пусть и осторожно – назвать главным претендентом на награду Джерри Уэста. Де’Аарон не только лидирует в лиге по общему количеству бросков в клатче (40), но и поражает качеством их реализации (60%), являясь самым эффективным клатчером НБА. Среди 59 игроков, совершивших не менее 30 бросков в решающие моменты, Фокс уступает по эффективности лишь Брэдли Билу (65,7% при 32 попытках).

Сухие цифры Фокс готов завизировать эффектными хайлайтами. Чего только стоит его попадание в матче с «Орландо».

Или 37 очков в игре с «Ютой», 22 из которых он набрал в четвертой четверти. Результативный проход на последних секундах прилагается.

Будет ли продолжение? Хочется надеяться. Пока «Кингз» в этом сезоне имеют баланс 14-10 в матчах с клатчевыми концовками. И это уже лучше, чем прошлогодний показатель (11-19). Понятно, что побеждает команда, и все же трудно удержаться от персональных комплиментов Фоксу.

Лука Дончич («Даллас»)

Хотите разорить букмекерскую контору? Заносите хату на то, что в последних четвертях матчей «Далласа» во время владений «Мэвс» мяч непременно будет оседать в руках Дончича. Да, частенько этот аспект создает проблемы как для команды, так и для Луки, но зато когда он их превозмогает, не покидает ощущение, что словенец рожден именно ради таких моментов.

А иначе как можно было забить тот мяч в концовке с «Никс».

Именно определяющая роль в «Далласе», а также желание и готовность творить чудеса в решающие моменты делают Дончича одним из главных претендентов на титул лучшему тащеру сезона.

Ну а то, что он уже в борьбе, подтверждают и цифры. Пусть вас не смущает, что он лишь шестой среди всех клатчеров по общему количеству попаданий (30), зато Дончич лидирует по количеству результативных передач (23) и занимает пятое место по количеству решающих подборов (30).

Умение выигрывать на последних секундах – это не только точный бросок под сирену, и многогранный Дончич знает об этом лучше всех. Если бы не знал, «Даллас» бы не имел баланс 17-10 в матчах, где все решается на последних секундах.

Демар Дерозан («Чикаго»)

Пока любители поегозить рассуждают о предпенсионном статусе и ушедшем времени ветерана «Буллс», сам игрок это время опережает. Если бы трофей Джерри Уэста вручали по итогам прошлого чемпионата, то Дерозан взял бы его без видимых усилий. Помимо завидной продуктивности в четвертых четвертях, он единолично принес «Буллс» победу в двух матчах подряд.

В этом сезоне себя ищет не только Дерозан, но и все «Буллс». Травмы и проблемы с организацией игры часто приводят команду в ситуации, когда единственный выход – спихнуть мяч Дерозану.

И тот старается, как может. Демар лидирует по общему количеству очков набранных в клатче (109), а по количеству точных попаданий уступает только Фоксу (34 против 40). Кроме того, вроде бы профильный снайпер не вылезает из топ-20 по количеству подборов и передач, сделанных в напряженных концовках. Но больше всего впечатляет то, как Дерозан ищет и находит фолы в моменты, когда соперники стараются играть против него наиболее плотно и аккуратно. Форвард лидирует в НБА по количеству попыток с линии штрафных в важных концовках (43) и в 91,5% случаев наказывает соперника. Оба эти критерия свидетельствуют о его способности заранее создавать для себя возможности, а не ждать, когда ситуация вынудит его принимать решение под прессингом и с парой секунд до конца матча.

То, что «Буллз» имеют отрицательный баланс в концовках матчей (9-15), не вина Дерозана, но именно этот фактор может стать решающим, когда дело дойдет до определения победителя.

Те, кто могут украсть титул на последних секундах

Донован Митчелл («Кливленд»)

Митчеллу не понадобилось много времени, чтобы утвердиться в роли главного атакующего звена «Кливленда». Так же, как и Лука, он часто проводит много времени с мячом и так же, как и словенец, готов оправдывать подобное доверие партнеров и тренерского штаба.

Митчелл готов тянуть на себе «Кавс» весь матч, а здоровье и выносливость позволяют ему сохранять свежесть и холодную голову в концовках. В клатче с линии штрафных Донован реализует броски с точностью 84,2%. Так что, когда дело доходит до решающего броска у «Кливленда», нет вопроса о том, кому отдать мяч.

Джейлен Брансон («Нью-Йорк»)

Брансон не обладает громким именем и вообще может показаться случайным пассажиром. Но это не так. Он именно тот, кем является, и в ком нуждались «Никс» – стрессоустойчивый парень, готовый принимать важные решения и брать на себя игру в четвертой четверти.

У Брансона такое же количество очков в клатче, как и у Фокса (99), к тому же от предыдущих кандидатов его отличает бережливость; у разыгрывающего всего 3 потери. Согласитесь, впечатляет, учитывая обстоятельства в концовочках.

Несмотря на амплуа, в решающие моменты Брансон верит в себя. Он не часто пасует, и можно было бы причислить это к недостаткам, если бы в клатче он не реализовал 46,6% бросков с игры и 38,5% бросков из-за дуги.

Шэй Гилджес-Александер («Оклахома-Сити»)

Шэя нельзя было не включить с этот список хотя бы потому, что трудно игнорировать его игру в этом сезоне.

По количеству набранных очков в клатче он опережает Луку (95 против 91) и лишь немного уступает Дерозану по общему количеству попыток с линии штрафных (41, у Дерозана – 43). Как и игрока «Буллс», наиболее бедовым показателем для Шэя является даже не его низкая реализация (39,7% с игры в клатче), а результаты «Оклахомы» в концовках (9-19). Хотя с учетом того, что трофей индивидуальный и будет вручаться первый раз, сейчас сложно сказать, какие критерии будут иметь больший вес при выявлении победителя.

Фото: Gettyimages.ru/Ezra Shaw