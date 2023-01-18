10 лет назад «Хит» заразили своим Harlem Shake. Леброн трясся в лихорадке, Уэйд косил под Канье Уэста, а Шейн Баттье – под коня-астронавта

Разбираем феномен вирусного видео и его связи с баскетболом.

Культурные революции случаются чаще, чем принято считать. Просто для того чтобы оценивать их значимость и сопоставлять с предыдущими веяниями цивилизации, нужно затрачивать много сил и времени. По этой причине смена трендов всегда будет обладать преимуществом над более громоздкими кроссвременными процессами. Тренды скоротечнее, ярче, понятнее, а их истекший срок годности и несуразность всегда можно списать на ностальгию. Вкладыши Pannini, фишки-кэпы, скачивание песен с мобилок через блютус, вирусные видео типа Ice Bucket Challenge – это метки времени, хлебные крошки, по которым человек возвращается в свое прошлое.

Для кого-то наличие этих маячков более значимо, для кого-то – нет. Так или иначе они присутствуют в жизни каждого. Из клубов НБА ретро лучше всех удается «Хит», интро которых в этом сезоне под завязку нашпиговано ламповыми отсылками к прошлому.

Два года назад болельщики клуба опубликовали петицию за повторное размещение в соцсетях клуба вирусного ролика 2013 года. «Хит» поманерничали для проформы, после чего удовлетворили просьбу фанатов. На тот момент событие прошло незамеченным, но пару недель назад наступил 2023 год: неплохой повод вспомнить о том, что ровно 10 лет назад весь интернет содрогался в ритме Harlem Shake. В мире спорта многие пытались адаптировать вирусный танец, но ни у кого не получилось так самозабвенно, как у «Майами».

Почему Harlem Shake не Harlem Shake, как он связан с баскетболом, кто его изобрел и при чем тут P Diddy

В 2013-м не проходило и дня, чтобы на просторах сети не появлялось 30-секундное видео с назойливым саундтреком и абсурдным содержанием. В течение первых секунд 5-10 центральный персонаж воспроизводил какие-нибудь монотонные движения, после чего начиналась полная вакханалия с применением всех возможных предметов, костюмов, движений, поз и замысловатых элементов хореографии.

Творился весь этот бедлам под мелодию американского ди-джея и продюсера Гарри Буэно Родригеса, более известного как Bueno. Мужчина работал с такими исполнителями, как Missy Elliot, No Doubt, The Prodigy, Gorillaz, принимал участие в написании музыки к фильмам «Голодные игры», «Логан» и «Красный воробей», но самым навязчивым его опусом так и остается Harlem Shake.

Первым, кто апробировал мелодию для своих безумств, стал японо-австралийский ютубер Джордж Кусуноки Миллер, также известный как Pink Guy. Десять лет назад Миллер вместе с бандой единомышленников по юмористическому The Filthy Frank Show опубликовал на своем канале DizastaMusic видео с дурно пахнущим названием «Filthy Compilation #6 – Smell My Fingers». В нем Pink Guy убедительно оправдал прозвище, воплотив образ изделия №2 розового цвета. Этот Pink Guy и стал нулевым пациентом для вируса, который чуть позже распространился по всей планете.

Выглядит диковато, но не спешите с выводами. С момента потешных хулиганств Миллера многое изменилось. В последующие десять лет ютубер ощутимо схуднул, обзавелся имиджем томного декадента, сменил псевдоним на Joji, накропал книгу о проблемах с ментальным здоровьем и весьма успешно принялся окучивать музыкальный сегмент в жанре Independent RnB. Если что, на видео тот же человек, который парой абзацев выше скакал в костюме розового чехла для сигары.

Прилипчивый музыкальный проигрыш и незатейливая канва видео мгновенно стали предметом многократного копирования, передразнивания и подражания. Не самый изощренный скетч тут же стал предметом разбирательств и обсуждений. Американские медиа в срочном порядке стали засылать корреспондентов в Гарлем с целью разведать – как и чем правильно трясти, в соответствии с гарлемскими понятиями.

Реакция большинства была, мягко говоря, не слишком благосклонной.

– Я-то знаю, что такое Harlem Shake, но это точно не Harlem Shake.

– Ох, стыдоба какая-то. Они что, пытаются нас опозорить?

– Эти лохи вообще промазали. Даже близко не Harlem Shake.

И это лишь самые общие выдержки из комментариев обитателей Гарлема.

Пока коренное население вовсю чихвостило интернет-модников, баскетбольный портал insidehoops.com принялся обзванивать уличных антрепренеров и ведущих баскетбольных турниров в Ракер-Парке все с той же целью – узнать, что такое Harlem Shake и кто его изобрел.

Журналистские скитания привели журналиста Джеффа Ленчинера к человеку по прозвищу Al B, который частично взял на себя ответственность за изобретение и популяризацию танца.

«Меня зовут Al B, я родом из Гарлема, и это все, что я могу сказать о себе. Harlem Shake пошел от меня. Это танец, имитирующий алкогольный тремор, это танец пьяниц. И в тоже время в нем есть нечто фантастичное, то, что многие любят и ценят. В нем есть кое-что от истории Египта, от танцоров, развлекавших фараонов. Я точно такой же, как они. С помощью Harlem Shake я развлекаю публику в перерывах между матчами в Ракер-Парке.

Я занялся этим в 1981-м. В 1990-х танец стал популярным, в каждом районе его интерпретировали по-своему. Счастлив, что смог что-то привнести в городскую культуру. Чувствовать себя свободным и кайфовать от жизни – это главное. Мне пару раз предлагали съемки в клипах, говорили о деньгах, но меня это абсолютно не интересует. Я танцую не ради рекламы, бабок или популярности. До тех пор, пока ты можешь позаботиться о себе, чувствуешь себя здоровым и не присел в тюрягу, ты счастливый человек», – поведал Al B.

Вот так, согласно предписаниям блюстителей гарлемской морали, выглядит оригинальный Harlem Shake.

Особые ценители культурного кода Гарлема также припомнили последний танец Гейтора Пьюрифая из драмы Спайка Ли «Лихорадка джунглей». За роль одержимого крэком сына священника Сэмюэл Л. Джексон получил в 1991 году золотую ветвь Каннского кинофестиваля.

Шумихой вокруг несоответствия религиозным канонам правильного, ветхозаветного Harlem Shake не преминул воспользоваться известный рэпер, продюсер и смутьян Шон Комбс, в миру P Diddy. Музыкант не придумал ничего оригинальнее, кроме как заявить, что нехорошие ютуберы переперли его польку на свой манер. В качестве примера P Diddy привел клип на песню Let’s Get It 2001 года, в котором ребятишки ритмично выкобениваются, демонстрируя подобие оригинального Harlem Shake. Четче всех выкоблучивается паренек в майке «Сперс» Тима Данкана.

Дальше заявлений о приверженности оригинальности, дело, естественно, не пошло.

«Я не пытаюсь никого ни в чем обвинить. Поймите, все, что связано с Гарлемом, принадлежит мне, в той же степени, в какой оно принадлежит любому жителю этого района. Хочу сказать, что многие соотносят эти видео, музыку и танцы с Гарлемом, но это не так. Круто, что эти видео популярны и привлекают внимание к Гарлему, но они никак не отражают культуру и ценности района. Настоящий Harlem Shake выглядит иначе», – обозначил свою позицию музыкант.

При желании можно было бы написать докторскую о том, что такое Harlem Shake и с кем его танцевать, но все эти кривотолки об идентичности уже тогда погрязли в огромном количестве интернет-роликов. Никто не стремился вникать в детали, все хотели дрыгаться и отрываться.

Harlem Shake «Хит» стал самым крутым, но отнюдь не первым. Оперативнее всех оказался баскетболист, йог, актер, писатель и отец Люка Скайуокера

Да, это все он – человек, пароход и «Аэроплан!». 2 февраля вышло оригинальное видео Pink Guy, а уже 20 февраля состав реалити-шоу Splash презентовал свою версию танца. Обнаружить Карима Абдул-Джаббара, на первый взгляд, непросто, но антропометрия, пластика и купальный костюм в цветах «Лейкерс» выдают гиганта, скрывающегося под маской Дарта Вейдера.

Вариаций Harlem Shake была масса. И баскетбольный микрокосм не стал исключением. Отрывались игроки клубов.

Персонал и маскоты, задействованные в Матче звезд-2013.

Не обошлось без классического состава NBA on TNT.

Шакил О’Нил и вовсе предложил прекратить заниматься ерундой – переименовать Harlem Shake в Harlem Shaq и любоваться только на его несравненные па.

«Майами Хит» подошли к делу по-чемпионски обстоятельно. Команда шла на серии из 12 побед подряд и решила покуражиться. Всю бузу замутили Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд, так что никаких альтернатив их предложению не могло и быть.

Открывать шоу доверили Крису «Бердману» Андерсену с его фирменным жестом, имитирующим полет птицы.

«Мне сказали: «Будешь прыгать как птица». Ну, я и начал прыгать», – смиренно подтверждал Андерсен.

«Глядя на парней, можно было с уверенностью сказать, что между ними отличные отношения. Не только на паркете, но и в жизни. С Леброном, Уэйдом и Бошем все понятно: они яркие личности, им нравится работать на публику. Я был поражен, как органично среди них смотрятся Рэй Аллен, Шейн Баттье и другие», – вспоминал работник клуба.

Сабантуй «Хит», несмотря на свойственный любому Harlem Shake беспорядок, и правда, выглядел очень стильно. И если Джеймс, обряженный в мантию короля, не слишком удивил, то остальные выглядели куда более изобретательно.

Уэйд надел огромную маску игрушечного медведя, которая вместе с дорогим красным костюмом и золотыми цепями напомнила образ альтер-эго Канье Уэста с его ранних альбомов «The College Dropout», «Late Registration» и «Graduation».

Бош с золотым бумбоксом и в ковбойской шляпе не выпадал из ансамбля, а заодно передал большой техасский привет родному Далласу.

Уэйд стал не единственным, кто прикрыл лицо маской. Шейн Баттье где-то откопал костюм астронавта, огромную маску лошади и явил миру прототип Коня Бо Джека за год до выхода культового мультика BoJack Horseman.

Чуть более зловеще выглядел Рэй Аллен, перевоплотившийся в Призрака Оперы. Хотя именно его пантомиму оценили не все. Слишком уж высоки оказались ранее заданные стандарты. «Если это его возвращение в кинематограф после роли Иисуса Шатлсуорта, то начало так себе», – пошутили в соцсетях.

Норрис Коул обошелся без специальной подготовки: «К чему мне костюмы? Вы видели мой причесон? Я сам по себе колоритный персонаж».

А вот Марио Чалмерс не смог устоять перед искушением. «Ну, вы же понимаете. Идея лежала на поверхности и вместе с тем была настолько соблазнительной. Мне только оставалось купить костюм водопроводчика Марио из компьютерной игры, и все. Кто-то скажет: «Банально». Но мне все равно. Теперь я могу показывать это видео своим детям и говорить: «Ваш папа был Супер Марио», – гордо заявлял Чалмерс.

«Это видео можно пересматривать сотню раз и все равно находить какие-то забавные детали. Например, «Бердмен» открывает видео, и он весь такой на взводе. А потом стоит в образе рестлера в майке с черепом и костями, с поднятыми руками и вообще не двигается. Выглядит уморительно», – выделял свой любимый момент Дуэйн Уэйд.

«Да, задумывалось все как шутка, но в итоге смотрите сами, получилось видео, которое отлично показывает химию внутри этой команды», – делился впечатлениями Леброн.

Игроку вторил журналист клубного ТВ Джейсон Джексон: «Рэй Аллен – игрок, выступавший в лиге около 20 лет, сказал, что никогда не был частью чего-то подобного. Эти парни действительно наслаждались обществом друг друга. Подобное отношение есть не в каждой чемпионской команде».