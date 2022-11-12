«Говорю детям: «Ваш отец завоевал меня благодаря объедкам стейка». Саванна Бринсон – главная женщина в жизни Леброна

Королева НБА.

Начинать текст о чете Джеймсов со слов «За каждым великим мужчиной стоит великая женщина» – это, во-первых, что-то из репертуара журнала «Лиза», а, во-вторых, абсолютно не соответствует действительности. Несмотря на то, что Леброн один из самых узнаваемых спортсменов планете, а его супруга Саванна предпочитает держаться вдали от софитов, их отношения абсолютно равнозначны. И такими их, как ни странно, делает полярное отношение к славе и популярности.

Пара познакомилась в старших классах, а Саванна стала одной из причин перехода Леброна из школы сразу в НБА

Что делает чирлидерша в случае, если ее приглашает на свидание самый обсуждаемый баскетболист страны?

Конечно, соглашается, ведь звезда школьной спортивной команды и чирлидерша – это отдельный жанр, часто подразумевающийся конечную формулировку вроде «и жили они долго и счастливо».

Однако 16-летняя Саванна Рейчел Бринсон, помимо обязанностей чирлидерши, еще играла в софтбол, так что в данном случае все с самого начала пошло немного не по плану. Леброн, по-видимому, уже тогда ощущая себя «Королем», заслал гонца в виде собственного приятеля, тот и попросил у Саванны номер телефона, что называется, «для друга». Девушка оказалась не промах.

«Я решила: «Ээээ, нет. Давай-ка лучше ты дашь мне его номер». Я тогда понятия не имела, кто такой этот Леброн Джеймс, и не собиралась раздавать свой телефон всем и каждому. И вот однажды я сидела без дела, мне было скучно, и я такая: «О, я забыла! У меня ведь есть номер этого парня: я могу ему позвонить. Вроде он казался заинтересованным, так что посмотрим, что из этого выйдет», – вспоминала Саванна.

Саванна набрала номерок, а Леброн наладил связь и пригласил ее на один из своих баскетбольных матчей.

После Саванна, Леброн и несколько его друзей отправились в местное кафе Applebee’s.

«Я бы назвала тот вечер встречей на нейтральной территории. Это не было полноценным свиданием, но именно это мне и понравилось. На площадке он выглядел таким решительным и уверенным в себе, а когда мы все вместе пришли в Applebee’s, то абсолютно изменился. Ему нравилось находиться в компании друзей, он не стремился выделиться на их фоне или произвести на меня впечатление. Во всем этом не было двойного дна, он был честен. Во многом поэтому я согласилась на первое свидание».

Поход пары в стейк-хаус Outback получился не вполне стандартным, поскольку на самом свидании ничего не произошло.

«Нашим детям я говорю: «Ваш отец завоевал меня с помощью объедков стейка». В целом мы мило посидели. И все же никакого «вау эффекта» не произошло. Это была обычная беседа, пара шуток, Леброн был осторожен и галантен. Главное произошло на следующее утро. Он заявился ко мне домой с едой, которую для меня упаковали в стейкхаусе. Я просто забыла ее там накануне. Сейчас это кажется мелочью, но я это очень оценила. Я подумала: «Этот парень знает цену еде. Он помнит о том, что для меня это тоже важно. Он мог забыть об этом свертке или сводить меня в другой ресторан. Вместо этого он принес мне то, что я сама для себя заказала и забыла. Такие маленькие и аккуратные знаки внимания очень важны для женщин».

Здесь любопытно отношение любовного интереса Джеймса к его карьерным перспективам, поскольку сама Саванна никогда не скрывала своего мнения насчет баскетбола.

«Я думала, что он какое-то время побудет местным спортивным героем, а затем все закончится», – была уверена девушка.

Между тем именно она стала одной из причин, побудивших Джеймса отказаться от поступления в университет.

«Я был уверен в себе и не хотел терять времени. К тому же университет – это место испытаний и соблазнов. Особое отношение со стороны преподавателей и студентов, люди, готовые оказать всякого рода поддержку тебе, твоей семье и близким. Все сразу хотят стать твоим другом. Каждый готов помочь. Не без нюансов, разумеется.

Мне повезло, что я встретил Саванну в старших классах. Это было в 2002 году. Тогда многие люди отзывались обо мне чересчур лестно. Она не давала мне зарваться. Она уже тогда понимала, что такое упорная работа; при этом ее советы и намеки не звучали слишком нарочито. В ней есть эта мягкая сила и мудрость. Мне было важно иметь рядом с собой человека с подобным менталитетом. А если бы я уехал в университет, то там могло случиться все что угодно. Я не хотел рисковать. К тому же моей целью была НБА», – вспоминал Леброн.

Не исключено, что сегодня откровения Джеймса звучали бы иначе. Ведь в случае, если бы его выбрала любая другая команда, паре бы все равно пришлось видеться гораздо реже. Но, поскольку задолго до драфта было вполне четкое понимание, что Леброна выберет родной для него и Саванны «Кливленд», то логика в его словах и действиях вполне очевидная.

Саванна подарила Леброну первенца по ходу его первого сезона в НБА

Углядеть в этом попытку брака по расчету или желание привязать к себе популярного спортсмена просто.

Сложнее понять состояние Саванны, когда она посреди сезона узнала, что беременна.

«Я очень старалась не показывать волнения, но получалось не очень. Первое, о чем я подумала, узнав о ребенке: «Боже, что я скажу своим родителям? Что будет с его карьерой?» Я была очень напугана. Не хотела становиться обузой для него, не хотела, чтобы он считал меня обузой. Но Леброн воспринял ситуацию очень зрело. Он сказал: «Ты делаешь меня сильнее своей поддержкой. Я буду делать то же самое. Мы будем двигаться по жизни вместе. Все будет точно так же».

6 октября 2004 года на свет появился первенец, тот самый Бронни. А уже под Новый год Саванна продолжила работу в качестве одного из волонтеров благотворительного фонда семьи Леброна Джеймса. Она работала из дома, регистрировала участников всевозможных социальных активностей, составляла график раздачи гуманитарной помощи для нуждающихся и вместе с руководством фонда занималась разработкой программы поддержки матерей-одиночек Кливленда.

«Я никого не хочу критиковать. Просто есть категория женщин, предпочитающая поддерживать мужей, сидя на матчах в роскошных нарядах. Я так тоже иногда делаю. Это нормально. Все, что я хочу сказать: я младшая из пяти детей, родившихся в семье медсестры и рабочего покрасочной компании. Я знаю, что такое трудиться и что такое помогать. Наши двери всегда были открыты для друзей и их детей. Если у мамы было время, она была готова посидеть с ребенком своей подруги, если у той была рабочая смена. Я часто ей помогала. Так что для меня работа – это естественное состояние», – признавалась Саванна.

Несмотря на рождение ребенка, пара не торопилась официально оформлять отношения. Леброн зарабатывал репутацию в лиге и учился существовать в мире НБА с его медиа-вниманием, диаметрально противоположными оценками одних и тех же поступков и роскошью. Саванна воспитывала Бронни, попутно разбираясь в механизмах устройства благотворительности и взаимодействии фонда с городскими властями. Пара старалась не привлекать к себе внимание излишне эксцентричным поведением на публике и удачно избегала всевозможных скандалов.

«Когда вы хотите, чтобы я участвовала в телешоу или появилась на красной ковровой дорожке, я определенно чувствую себя немного некомфортно. Подобные выходы в свет находятся за пределами моей зоны комфорта», – признавалась Саванна.

Появление второго ребенка также не повлияло на желание Саванны и Леброна вступить в брак. И тут пару тоже можно понять.

Брайс родился в 2007 году, в момент, когда Леброн вышел на пик и поменял статус с неимоверно талантливого игрока на потенциально одного из лучших баскетболистов в истории. Тогда Леброн в среднем набирал по 30 очков. В 2009-м и в 2010-м Джеймс два раза подряд взял титул MVP лиги. При этом вопросы к реализации его способностей в плей-офф оставались и звучали с каждым годом все громче.

Переезд в «Майами» ознаменовал новый этап в отношениях Леброна и Саванны

Несмотря на то, что высшей точкой в профессиональной карьере Джеймса стало чемпионство «Кливленда» в 2016 году, самые лучшие вещи в его жизни произошли после переезда в Майами.

«После стольких лет в Кливленде, подобное решение априори не могло быть легким. Я уже не говорю о том, как оно было презентовано. Я называю это решение ответственным. Поскольку, если бы все сложилось иначе, уверена, нам бы пришлось объяснять очень многое другим и самим себе. Но я сказала ему: «Если это комфортно для тебя, подойдет и мне», – вспоминала скандальный переход Леброна в «Хит» Саванна.

Тем не менее, все сложилось, как сложилось. В декабре 2011 года Леброн после 9 лет совместной жизни сделал Саванне предложение. Она сказала: «Да» – и пара официально объявила о помолвке. Спустя несколько месяцев Джеймс выиграл свой первый чемпионский титул НБА, а его семья была рядом с ним в один из самых важных моментов в его карьере.

В следующем сезоне Джеймс и «Майами» второй раз подряд стали чемпионами, и это стало наилучшей прелюдией к свадьбе Леброна и Саванны.

На торжестве присутствовали лучшие друзья, такие как Дуэйн Уэйд, Кармело Энтони, Крис Бош. Главной темой свадебной церемонии стал хит «Crazy In Love», исполненный вживую Джей-Зи и Бейонсе.

«На протяжении всех этих 9 лет были моменты, когда меня снедало чувство вины. Мама растила меня одна, поэтому я очень серьезно отношусь к институту брака. И я понимаю, что это значит для женщины, даже если она не говорит об этом. Я одновременно ждал наилучшего момента и корил себя за то, что никак не в силах его приблизить. И вот, когда он наконец настал, все получилось идеально. После всех этих лет мы действительно были двое влюбленных сумасшедших. Мы сходили с ума от того, что вместе добились всех этих побед, что этот момент настал, что любим друг друга, как та самая парочка школьников из Огайо», – делился впечатлениями Леброн.

Тогда же в 2013 Саванна начала пробовать себя в бизнесе. Она открыла в Майами бар «The Juice Spot», где подавали всевозможные смузи, свежевыжатые соки и коктейли на их основе.

Правда, полноценно заняться его раскруткой у Саванны не вышло. В 2014-м она родила Леброну дочку Шури, а затем семья в полном составе вернулась в Кливленд вслед за Леброном, задолжавшим родному городу чемпионство.

Возвращение в Кливленд стало триумфом не только для Леброна

Переезд в Кливленд вынудил Саванну закрыть «The Juice Spot», но никак не сказался на ее желании самореализоваться.

Саванна выступила в качестве одного из дизайнеров коллаборации с фирмой American Signature, разработавшей линейку предметов интерьера под названием «Home Court by Lebron James». Но это начинание было скорее попыткой попробовать нечто новое для того, чтобы упрочиться в своих первоначальных пристрастиях.

«Я человек, чьим главным приоритетом всегда было желание отдавать и делиться. Может быть, у меня нет сверхъестественных талантов, но я знаю, что постоянно поощряя и направляя на правильный путь тех, кто в этом нуждается, можно сделать очень многое», – объясняла Саванна.

В 2017 Саванна запустила программу «Akron: Women of Our Future», чтобы помогать старшеклассницам ее родной школы «Buchtel Community Learning Center». Организация занимается проведением благотворительных аукционов, индивидуальным наставничеством и распределением грантов среди особо одаренных учениц.

Семейный фонд Леброна Джеймса тоже не остался без внимания Саванны. Так же, как и Леброн, она была полностью вовлечена в открытие «I Promise School» – школьного учебного заведения, созданное под эгидой фонда. Цель проекта – помощь детям из неблагополучных семей, сместить фокус их пристрастий с пагубных привычек на спорт, музыку, искусство и прочие богоугодные дела.

«Здесь очень важно найти баланс. Мы должны дать понять этим детям, что жизнь не вознаградит их за посредственность. Нужно очень аккуратно использовать все имеющиеся шансы, поскольку есть те, кто лишен даже этого. Фонд и школа не просто предоставляет детям возможность решить, что для них важно в жизни, но и старается научить их нести ответственности за свои решения и поступки», – рассказывала Саванна.

Помимо участия в этих благотворительных проектах, супруга Леброна находит время и для участия в других. Например, «For Women, Forever» и «I PROM-ise Makeover event», направленных на создание респектабельного образа учениц и студенток Акрона. Организации проводят обучающие курсы по макияжу, шитью, разработке скетчей и дизайну одежды. Своеобразная версия институт благородных девиц из Огайо. Все это очень благородно, благопристойно, а главное – сочетается с характером самой Саванны.

«Я никогда не думала, что буду частью того общества, к которому сейчас принадлежу. Скажу больше, никогда не стремилась к нему. Да, мой муж – очень публичная персона. Но я не он. Я все еще очень закрытый человек. Для меня на первом месте есть и будут семья и благотворительность. Это то, посредством чего я хочу себя реализовывать».

В свою очередь именно такое мироощущение Леброн больше всего ценит в своей избраннице.

«Она все для меня. Говорят, мой дом – моя крепость. Все так. Но в моей крепости правит королева. Она устанавливает правила. Когда она сказала, что нашим детям нельзя покупать мобильники до того, как им исполнится 13 лет, я даже не стал спорить. Кто я такой. Меня часто нет дома, так что она – хозяйка, она повелевает и царит. Поймите, я не могу уехать на выезд на две с половиной недели, а затем вернуться домой и указывать детям со словами: «Смотрите, вот как это нужно делать», когда она была дома каждый день. Такое поведение унизило бы нас обоих».

Фото: Gettyimages.ru/Christopher Polk/ESPY, Phillip Faraone/Netflix, Joe Robbins; instagram.com/mrs_savannahrj; instagram.com/kingjames