НБА выкатывает новые формы: мы нашли дань Расселлу и отсылку к порно, любовь к ковру и закос под рэп

Угадаете, у кого ковер?

Каждый год клубы НБА пытаются убедить нас в своей оригинальности, выпуская комплекты City Edition. Давайте проведем ревизию и узнаем, насколько они преуспели в этот раз.

«Атланта»

В этом сезоне клуб продолжает развивать удачно найденную в прошлом сезоне формулу. В основе ее лежат прозвища штата и города. Джорджию именуют «штатом персиков», а в окрестностях Атланты – если точнее, то в округе Файетт – расположен Peachtree City, дословно «Город персикового дерева». Он известен парком, где проходят всевозможные активности, концерты, ярмарки и съемки фильмов.

Свое прозвище город получил благодаря монахам-францисканцам, которые завезли семена на побережье Джорджии в 1571 году. Фрукт обрел популярность во времена Гражданской войны. Солдаты лакомились плодами с деревьев, часто произраставших вокруг полей боя. Именно тогда за Джорджией закрепилась слава, как за штатом, где растут самые сочные и вкусные персики. С тех пор эта часть Америки ассоциируется с румяными плодами, хотя, например, лидером по количеству урожая и экспорту является Калифорния.

В этом году «Хоукс», помимо всего прочего, решили позаигрывать еще и с телеаудиторией. Надпись «Атланта» на майке выполнена тем же шрифтом, что и одноименное название популярного сериала с Дональдом Гловером. Номера и фронтальный шрифт оформлены приятным розово-желтым градиентом.

Сами «Хоукс» напирают на то, что форма «презентует новый взгляд» на их униформу Peachtree и отдает дань уважения корням Атланты. Цветовая палитра символизирует «высокую энергию» города и его разнообразие. В принципе, достойный вариант, хотя тема с главным уроженцем города – доктором Мартином Лютером Кингом – предоставляла гораздо больше простора для фантазии.

«Бостон»

Учитывая потерю, которую понес весь баскетбольный мир, и «Селтикс», в частности, других вариантов у клуба и быть не могло. Если уж вся лига играет с траурным шевроном в честь ушедшего Билла Рассела, то «Бостон» был просто обязан сделать отдельный комплект, посвященный великому центровому.

Приглушенные траурные оттенки, 11 алмазов по бокам майки и шорт символизируют 11 титулов Рассела. В этих черных полосах сбоку угадывается рисунок паркета старого «Бостон-Гардена». Надпись Celtics выполнена тем же шрифтом, что и название ресторана Slade’s Barbecue, которым Расселл владел в Бостоне в 60-х. На поясной части шорт так же можно обнаружить цифру 6, опять же окантованную 11 алмазами.

Достойный оммаж с учетом того, что в данном случае авторам пришлось руководствоваться рамками темы, продиктованной траурной ситуацией.

«Бруклин»

«Бруклину» выпала честь открывать список клубов, не ставших утруждать себя творческими терзаниями.

«Нетс» попросту скопировали прошлогодний дизайн с отсылками к известному бруклинскому художнику Жану-Мишелю Баския (шрифт на основе его подписи), а сама форма из черной превратилась в белую.

И это, в общем-то, досадно.

Первоначальная задумка была классная, но вот повторяться явно не стоило. Баския и без того слишком популярный персонаж, чтобы так активно его эксплуатировать. Коллаборации с использованием рисунков художника делали Converse, Soulgods, да чего уж там, глава МИД России Сергей Лавров на недавнем саммите G20 дефилировал в маечке с логотипом Баския. Так что «Нетс» стоило отнестись к наследию местного символа как-то бережнее. А так вышло больно конъюнктурно.

«Вашингтон»

Если на руках такой козырь, как удачная кросскультурная интеграция, почему бы им не воспользоваться. Японец Руи Хатимура – одна из главных звезд «Уизардс» и популяризатор клуба в стране восходящего солнца. Столица штатов в свою очередь может похвастать ежегодным фестивалем цветения сакуры, который проходит каждую весну.

Вы красивы, я чертовски красив, так давайте приступим.

Падающие цветки сакуры отображены на боковых вставках, три цветка спрятаны в нижней части майки, букву «i» в слове «Washington» венчает цветок сакуры. Резюмируя: довольно симпатичный экспортный вариант.

Только мне показалось, что мало сакуры. Больше, больше сакуры.

«Голден Стэйт»

Действующие чемпионы решили подойти с обстоятельной прогрессивностью, поэтому взвалили задачу по разработке дизайна на плечи местной художницы Эллисон «Hueman» Торнерос. Ну, а барышня оказалась не промах и в соответствии с духом времени создала абстрактный образ, иллюстрирующий сильных женщин, которые повлияли на историю становления города и команды.

Конкретики не наблюдается, зато в наличии многообразие смыслов. Среди них художница особенно выделяет женственность, дружбу, оптимизм и разнообразие. Все эти напластования уместились в изображении цветочка где-то в области желудка и еще одного растения, заключенного в подобие солнышка на груди.

Единый стиль в дизайне определенно присутствует. Найти здесь что-то еще наверняка тоже можно. Если взглянуть с оптимизмом.

«Даллас»

Не исключено, что это озорство и даже риск. Благородный, можно сказать, на грани цензуры, и вместе с тем завуалированный. И пускай дизайнеры заявляют, что стилистика не апеллирует ни к чему особенному, а цветовая палитра и тип шрифта лишь дань уважения к 70-м – временам появления «Мэвс» в НБА. Вполне вероятно, что это не совсем так.

Штука в том, что тут использована разновидность шрифта Motter Tektura, его неофициальное название Debbie font. Этот шрифт часто использовался в 70-е, в том числе и при оформлении афиши фильма «Debbie Does Dallas» 1978 года, классики фильмов для взрослых. Я с трудом представляю, чтобы команда дизайнеров из баскетбольного клуба заморачивалась с отсылками к порно, тем не менее, на уровне культурных (и не очень) ассоциаций связь прослеживается. А если даже и нет, то фантазировать не воспрещается. А это, как минимум, значит, что работа сделана неплохо.

«Денвер»

После того как «Денвер» несколько сезонов подряд обыгрывал горную тематику непосредственно на фронтальной части майки, дизайнеры решили сместить акценты. Сам дизайн получился чистый, минималистичный и приятный глазу.

В данном случае наиболее примечательной частью является бок майки, где название команды словно окутано разряженным горным воздухом, который символизирует исчезающий градиент синих полосок. В свою очередь желтый, рассыпчатый узор на окантовке ворота и рукавов – не что иное, как золотая пыль или мелкие самородки, ради которых старатели Колорадо в свое время гнули спины.

«Детройт»

Рэппер Биг Шон, чье назначение на должность креативного директора «Пистонс» когда-то было воспринято с осторожностью, сыграл пусть и не слишком ярко, зато надежно.

Для начала любопытство вызывает нестандартный для «Пистонс» зеленый цвет – главный визуальный якорь всего дизайна. В зеленых цветах оформлен баскетбольный зал школы святой Цецилии, заведения, в котором сдавали экзамен на профпригодность все знаменитые баскетболисты Детройта. Сотрудничество «Пистонс» и школы святой Цецилии началось еще со времен Дэйва Бинга. Бинг, чей 21-й номер выведен из обращения, успел даже побыть мэром Детройта и еще в бытность игроком договорился о регулярных пожертвованиях школе со стороны клуба.

Так что, как говорится, не чужие люди.

В школе святой Цецилии гоняли мяч Крис Уэббер, Джален Роуз, Деррик Коулмен, Стив Смит, Би Джей Армстронг, Вошон Ленард и многие другие из числа местных, намеревавшихся пробиться в НБА.

Три звезды над заглавной буквой D в названии города символизируют три чемпионских титула, ну а девиз прямо намекает на то, что в «Городе моторов» ничего не дается просто так. «Детройт Пистонс»: тут не рождаются звезды, тут их делают», – гласит надпись на нижней части майки.

«Индиана»

У «Пэйсерс», несмотря на мрачное исполнение, все очень тепло и по-домашнему.

Дизайн является переосмыслением внешнего вида арены, на которой играет команда – «Гейнбридж Филдхаус». Желтая кайма – главный элемент дизайна – создает контур входа в главное здание стадиона. Для большего понимания, что к чему, в нижней части майки имеется стилизованное изображение домашнего табло, на котором написано: «Здесь мы взращиваем баскетбол».

«Лейкерс»

Все межсезонье клуб думал, куда бы сбагрить Уэстбрука, так что творческие поиски ушли даже не на второй, а на пятый план. Поэтому «Лейкерс» выкатили лаконичную белую маечку с длинным мотивационным посланием. «Форма – не история. Это лишь способ рассказать историю творцов, меняющих Лос-Анджелес», – сообщает высокопарный слоган. Подразумевается, что после этого все обязаны надолго задуматься и забыть о том, что «Лейкерс» схалтурили с дизайном.

«Кливленд»

«Кэвз» стараются брать стилем, пусть это и не всегда выглядит столь явно. В данном случае, пусть даже на уровне смыслов, здорово обыграно сокращенное название города и графическое решение.

Приятно видеть, что за основу взят приснопамятный шрифт конца 90-х, времен, когда Шон Кемп коротал в «Кливленде» свои последние звездные ночки и денечки. Шрифт симпатично адаптирован, а массивности ему добавляет темно-коричневый кантик в нижней части.

По словам авторов, это та самая земля, на которой зиждется Кливленд. Если добавить сюда голубой круг (в него вписан альтернативный лого клуба), который символизирует озеро Эри, прилегающее к территории штата Огайо, получается любопытное картографическое решение.

Также очень бодро смотрится сочетание голубого и светло-бежевого на рукавах и вороте майки. Очень изящно обыгран аграрный шарм города и штата.

«Клипперс»

У «Клипперс» нет такой славной истории, как у их соседей, зато есть Лос-Анджелес, где смыслов и референсов хватит на каждого и еще останется. В этот раз клуб выбрал Башни Уоттса, декоративный монумент, сконструированный явно не без влияния каталонской Саграды Фамилии. Как и там, в оформлении имеются элементы яркой мозаики, вот именно их «Клипперс» и присвоили себе.

Надпись Los Angeles словно выложена поверх разноцветного витража и выглядит вполне уместно и колоритно.

В общую гармонию не очень вписывается отсылка к знаменитой Летней Дрю-Лиге (надпись «Никаких оправданий, только продуктивность» в нижней части майки). Но на это можно закрыть глаза. Как-никак турнир празднует 50-летний юбилей.

«Майами»

Вообще-то это нечестно. В прошлом сезоне «Майами» бегали в такой же форме, только в черной. И быть бы клубу из Флориды посрамленным, если бы не концепт. Он не угадывается прямо здесь и сейчас, но он есть. Причем довольно любопытный.

Клуб собрал все использовавшиеся за 30 с небольшим сезонов шрифты, причастные к «Хит» и загрузил их в компьютер. Агрегат в свою очередь создал 12656 комбинаций написаний фамилий и названия с помощью имеющихся данных. То есть технически не то чтобы общий дизайн, а индивидуальное написание фамилий и названия клуба в City Edition не повторяется: для каждого игрока своя мозаика из шрифтов. Ловкий ход, только вот на слух он воспринимается лучше, чем на вид.

«Мемфис»

Мемфис – город с очень пестрой и разнообразной музыкальной историей, и «Гризлис», судя по всему, будут усердно разрабатывать эту богатую на образы и смыслы область. С соулом клуб уже разобрался, настало время рэпа.

Именно в любимом городе Элвиса в 90-х возник один из самобытнейших поджанров рэпа – фонк. Уличные барыги стругали сэмплы из фильмов ужасов с Белой Лугоши, замедляли их до невозможности и начитывали сомнительную лирику поверх получившегося минуса. Делалось все это в кустарных условиях и с неимоверной продуктивностью. Часто записи шли в нагрузку к основному товару – наркотикам. Процесс не подразумевал концептуального подхода: микстейпы создавались на лету, обложки рисовались от руки. Мемфис-рэп вылупился в отдельное альтернативное звучание, а некоторое особенно предприимчивые граждане, такие как Eightball & MJG, Three Six Mafia и подобные им, умудрились даже его неплохо монетизировать.

Суть в том, что в мире рэпа это веха. И вот сейчас «Гризлис» постарались ее переосмыслить. Возьмите любой альбом «Three Six Mafia», сравните со шрифтом на майке «Мемфиса», и вы поймете, что над оформлением особенно никто не думал. Нарочитую беспечность, с которой музыканты делали свои альбомы, «Гризлис» подчеркнули неровными, рассинхронными полосами на шортах.

Сюда же можно добавить маленькое изображение гриллзов в нижней части майки: рэперы из Мемфиса очень уважали подобные аксессуары.

Получилось любопытно, и все же есть ощущение, что где-то «Гризлис» не докрутили. Может быть, слишком старались показаться небрежными.

«Милуоки»

«Бакс» постарались не распаляться и предпочли действовать по стандартной схеме. Форма вдохновлена районом Бронзвилль, историческим, социальным, экономическим и творческим центром афроамериканского сообщества Милуоки.

Синие, кремовые и зеленые боковые вставки на майке стилизованы под настенную живопись, которую можно встретить в этом районе.

«Миннесота»

Это такое совмещение решений «Хит» и «Бакс». Здесь тоже имеет место быть настенная живопись – разноцветные вставки на груди, отдающие дань креативному классу города. И так же, как и в случае с «Хит», цвет этих вставок и особенности шрифта в фамилиях и номерах игроков меняются. Видимо, мы нашли еще один способ креативного мошенничества.

«Новый Орлеан»

По тому, какие комплекты «Пеликанс» представляют каждый сезон, складывается впечатление, что в городе круглый год карнавал Марди Гра, и больше ничего не происходит. Те же цвета, шрифты и настроение. Наверное, хитрые маркетологи рассчитывают, что реализовать продукцию позволит фамилия «Уильямсон».

«Нью-Йорк»

«Никербокеры» решили помянуть конец 90-х, и, пожалуй, последний наиболее харизматичный состав в современной истории «Никс». Тогда в черных майках с оранжевым кантом бегали Лэтрелл Спрюэлл, Аллан Хьюстон, Чарли Уорд, Патрик Юинг, Лэрри Джонсон и еще несколько очень злых и голодных граждан. Команда Джеффа Ван Ганди была очень работящей, упорной и отчаянно безнадежной. Они так хотели победить, что именно это желание им чаще всего и мешало: будь то дисквалификации или перебор фолов. Команда, влюбившая в себя огромное количество фанатов и впоследствии обрекшая их на многолетние страдания и ожидания.

«Оклахома-Сити»

Пример прекрасной работы копирайтеров и довольно вялой – дизайнеров. Нас уверяют, что боковые вставки вдохновлены красной почвой, часто встречающейся по всему штату. Более того, этот паттерн символизирует «мужество, стойкость, печаль, боль и дух».

Дальше еще интереснее: 7 полос по бокам майки представляют 77 округов Оклахомы. Та же самая идея обыгрывается и на поясе шорт. Звучит замысловато. Визуально не воспринимается. Остается только принять на веру.

«Орландо»

На то они и маги, чтобы заставлять нас верить в чудеса. Даже самые несбыточные. Например, может быть когда-нибудь «Орландо» расстарается и выдаст крутой вариант альтернативной формы. Как это было в 90-х или во времена Ти-Мака.

А до тех пор вот вам идея: рисунок брони на черной майке и зазубренный шрифт символизируют доспехи, воинство и братство; все то, что по идее должно помочь «Орландо» побеждать. Идея с нанесением принта Микки Мауса была бы не намного хуже.

«Портленд»

Кто-то раскрывает темы коренного населения, а иные метят выше и в своих предпочтениях стремятся затмить Джеффри Лебовски. Тот обожал свой ковер.

«Блейзерс» выпускают комплект формы, посвященный ковру. Серьезно. Мятно-зеленоватый узор – это не что иное, как ковер в международном аэропорту Портленда. Аббревиатура PDX, замещающая название команды – международный код аэропорта. Узор расположен наискось и повторяет геометрию традиционной полосы «Блейзерс».

Для тех, кому будет сложно поверить в концепцию, в нижней части майки имеется надпись «RIPCITYCARPET».

И не судите строго. В конце концов, у каждого из нас есть любимые предметы интерьера или гардероба. Может статься, в следующий раз вдохновением послужат любимые носки, связанные бабушкой.

«Сакраменто»

«Сакраменто» решили отшутиться, и получилось вполне себе ничего.

Ключом зажигания к комплекту City Edition стал почти состоявшийся переезд клуба в Анахайм, отмененный персонально Дэвидом Стерном. Было даже выбрано название «Анахайм Роялс», но комиссионер молвил: «Мы сохраним эту команду в Сакраменто». Именно эти слова и зафиксированы в нижней части майки.

Базовый серый цвет соответствует цветам домашней арены клуба «Голден 1-Центра». Боковые вставки буквально кричат «Sacramento Proud» («Гордость Сакраменто»). В остальном все вполне традиционно.

«Сан-Антонио»

Комплект, обреченный на резкую полярность мнений. Все потому, что City Edition «Сперс» – переосмысление дизайна формы Матча Звезд-1996, проходившего в Сан-Антонио. Оригинальный комплект стабильно попадает одновременно в рейтинги самых лучших и самых уродливых. Единого мнения как такового по нему не выкристаллизовалось.

Техасцы сделали довольно мудро, подчистив фронтальную часть, поскольку в оригинале наличествовали изображения баскетбольного мяча, звезды и чего-то, напоминающего перец чили. В одном «Сперс» точно не откажешь, форма узнаваемая, не тривиальная, а значит, о ней будут говорить.

«Торонто»

Это не повторение прошлогоднего варианта. Это просто топтание на месте.

Из новшеств можно отметить разве что черные надписи по канту рукавов: это слово «СЕВЕР» (North), повторяющееся на нескольких языках. На фронтальной части едва можно разглядеть карты шести регионов, составляющих город Торонто. Вот и все таинства скрытной нордической натуры.

«Филадельфия»

«Сиксерс» долго и оригинально пестовали всевозможные отсылки к альтернативному названию Филадельфии – «Городу братской любви». Настолько долго, что в этот раз не стали изгаляться, а просто написали это на груди.

Для пущей убедительности использовали ретро-шрифт, призванный подчеркнуть долголетие баскетбольных традиций в городе. Просто и доступно для понимания.

«Финикс»

Аризонцы любопытно и очень трогательно отыграли тему, от которой многие бы предпочли держаться подальше. Ко всему, что сейчас связано с коренным населением Америки, следует относиться деликатно. В противном случае тебя отменят, заменят или в крайнем случае видоизменят с помощью подручных средств. «Санс» рискнули, и не безрезультатно.

Дизайн отдает дань уважения 22 коренным племенам, долгое время проживавшим на территории Аризоны. Бирюзовая основа майки символизирует защитный (или живой) камень коренных американцев. Красная окантовка ворота и боковых вставок отсылает к красной земле и почве. Рисунок боковых вставок повторяет традиционный ступенчатый узор индейцев. Еще одной деталью боковых вставок являются бирюзовые буквы поверх черной полосы, это перевод слова «солнце» (Sun) на языки 22 племен Аризоны.

Тот случай, когда решают детали.

«Хьюстон»

Команда откровенно сливает сезон. Так что пренебрежительное отношение к дизайну City Edition тоже своего рода часть концепции. Клуб просто взял прошлогоднюю форму и не стал ничего придумывать.

Как и годом ранее, комплект именуемый «Mixtape» представляет собой нечто среднее между формой 80-х (от нее достался шрифт названия) и 90-х (цветовая палитра и полоски). Понять можно. Люди хотят помнить времена, когда у Хьюстона не было проблем.

«Чикаго»

Чикагцы попытались убежать от традиционных для City Edition голубых цветов (палитра флага города), но не спаслись. Флаг все равно примостился в нижней части майки, а сама основная композиция не слишком удалась.

Авторы попытались закрутить основную мысль вокруг буквы Y, символа городского муниципального устройства. Они интегрировали этот символ в рисунок полос, проходящих по бокам майки и вдоль до нижней части шорт. Примастырили его рядом с флагом, рассказали, что интегрировали его в базовую структуру майки… Но что мы имеем по факту? Классическую белую майку «Чикаго Буллс» без ясно считываемых символов, нестандартных цветовых решений и массой повторяющих друг друга деталей.

Что ж, хотя бы вышло не стыдно. Так что стоит поаплодировать за попытку.

«Шарлотт»

Майкл Джордан не стал напрягать своих наиболее плодовитых креативщиков, поэтому форма получилась не слишком оригинальной. Золотой цвет и полосы в форме стопок золотых монет, отсылают к первому монетному двору США, который был открыт как раз в Шарлотт. Эта же тема удачно перекликается с периодом золотой лихорадки на территории Каролины в первой половине XIX века.

Сами исторические факты довольно примечательные, вот только обыграны так, что не сразу догадаешься. Слишком невнятно, я бы сказал. Если уж речь о монетах и золоте, то надо было гулять на все.

«Юта»

Это хорошая форма. Серьезно. Для многих она связана с глубокими эмоциональными переживаниями. Но то, что в этом комплекте команда играла 30 лет назад, не делает его оригинальнее в 2022 году. Но ведь когда побеждаешь, какая разница? Правда?

Фото: REUTERS/Brett Davis-USA TODAY Sports, Kiyoshi Mio-USA TODAY Sports, Ken Blaze-USA TODAY Sports, Cary Edmondson-USA TODAY Sports, John E. Sokolowski-USA TODAY Sports, Daniel Dunn-USA TODAY Sports, Jerome Miron-USA TODAY Sports, Bill Streicher-USA TODAY Sports, Rick Osentoski-USA TODAY Sports, Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports, Stephen Lew-USA TODAY Sports, Alonzo Adams-USA TODAY Sports, Trevor Ruszkowski-USA TODAY Sports; Gettyimages.ru/Rob Carr, Alex Goodlett, Christian Petersen, Steph Chambers; East News/AP Photo/Matt York; sportslogos.net; sneakernews.com