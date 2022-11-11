Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога

Невнятный старт «Лейкерс» еще больше убедил в том, что основные приоритеты клуба разнятся с претензиями на что-либо весомое. В отсутствии перспектив командного успеха все сводится к успеху индивидуальному, то есть к единственному вопросу: где и как Леброн Джеймс побьет достижение Карима Абдул-Джаббара, который пока еще остается самым результативным игроком в истории НБА.

«Давайте будем честны. Если вы спросите меня: «Как Карим воспримет то, что Леброн побьет его рекорд и что скоро он будет вторым в истории по результативности?» Я отвечу: «Он будет не в восторге от этого. В том числе и потому, что речь о парне, играющем в «Лейкерс». Думаю, Кариму будет тяжело с этим свыкнуться», – сказал в эфире шоу Club Shay Shay Мэджик Джонсон.

С бывшим партнером Джаббара сложно не согласиться. Рекорд центрового держится уже более 30 лет, а для того чтобы его установить, ему потребовалось 20. Последний сезон (1988/1989) он доигрывал в возрасте 42 лет. При этом, несмотря на среднюю статистику в 10,1 очка, 4,5 подбора, 1 передачу и 1,1 блок-шота (при среднем игровом времени в 22,9 минуты), он по-прежнему оставался в стартовой пятерке, провел 89 матчей (регулярка и плей-офф), отобрался на Матч Звезд, а «Лейкерс» вышли в финальную серию с 11 победами подряд, прежде чем всухую проиграть плохишам из «Детройта».

Причем не стоит забывать, что Джаббар выступал на позиции центрового – наиболее беспощадной, той, где взаимосвязь возраста, физических нагрузок и прямого контакта с соперниками ощущается особенно остро. Для того чтобы просто приблизиться к отметке в 20 сезонов, современные игроки задействуют все известные медицине средства, тогда как Кариму, по его словам, существеннее всего помогла лишь одна метода – йога.

Йога стала ключом к продолжению карьеры, но Карим начал интересоваться практиками еще в школе

Ни для кого не секрет, что долгое время таланты Карима Абдул-Джаббара по своему масштабу могли соперничать разве что с неоднозначностью его натуры. Профессиональные успехи Джаббара часто приравнивали к заурядному применению природного таланта и физических данных, а самого его называли надменным, замкнутым, эгоистичным и заносчивым. Независимо от того, что было написано в статистических протоколах центрового, многие не воспринимали его как старательного игрока, работающего на команду.

«Шесть или семь лет назад я думал, что он не очень хороший игрок. Было впечатление, что у него нет интереса к баскетболу. Сейчас он в 10 раз лучше. В последние пару сезонов он выглядит лучше, чем в предыдущие 10 лет. Ему сейчас 38, и он просто настоящий стервец», – признавал в 1985-м тренер «Денвера» Дуг Мо.

Тем не менее, даже долголетие Карима служило поводом для упреков.

Одни говорили, что он сохранил тело на долгие годы, потому что не жертвовал собой ради перехватов, не бросался в аут за уходящими мячами и не бежал в быстрый отрыв после каждого подбора.

Другие видели причину его длительной карьеры в исламе и религиозных ограничениях: из рациона игрока практически полностью исчезли алкоголь и мясо, что, естественно, не могло не повлиять на физическую форму.

Находились и пенявшие Джаббару на его нелюдимость и отсутствие интереса к вечеринкам. В глазах критиков размеренный образ жизни и четко сформированный распорядок дня позволяли игроку высыпаться.

Наверное, каждое из этих предположений в определенной степени можно считать верным. Но в действительности главной причиной долгожительства Карима стало то, за что его многие не любили: он думал и действовал не так, как другие люди. И занятия йогой были одним из подтверждений оригинальной идентичности Джаббара.

Игрок стал заниматься йогой задолго до того, как растяжка стала общепринятой частью подготовки в НБА. Карим сохранял ноги гибкими и сильными, в то время как другие крупные центровые его возраста теряли скорость и становились неповоротливыми.

«Йога пугает некоторых людей. Они представляют себе зомбированных людей в белых одеждах, потягивающих травяной зеленый чай и отрешенно улыбающихся. Для некоторых проблема заключается в самом слове – йога. Оно кажется им забавным, иностранным и слишком экзотичным. Таким я готов сказать: «Хорошо, для вас мы назовем это «мощной растяжкой» или «глубоким дыханием», или «скульптурным построением разгоряченного тела». Так лучше?» Все проще. Правда в том, что йога – отличное средство для создания гибкого и здорового тела, которое будет менее подвержено травмам. А самая важная часть того, чтобы оставаться в форме после 50 лет, – это избегать травм на тренировках, которые могут нарушить вашу систему подготовки на недели или месяцы», – признавался Карим.

Активные практики стали неотъемлемой частью жизни Джаббара в 1976-м, но о йоге он впервые узнал в возрасте 14 лет.

«В то время мне было любопытно, существует ли на самом деле Высшее Существо и что делает людей уникальными. Я хотел получить какое-то рациональное объяснение, глубокие знания по этому предмету, поэтому в старших классах средней школы я начал читать практически все, что попадалось мне под руку: индуистские тексты, Упанишады, Дзен, «Сиддхартху» Германа Гессе, что угодно».

Среди прочих трудов Карим прочитал и «Автобиографию йога» автора Парамахансы Йогананды – книгу, в которой описывается идеальная жизнь йога, посвятившего себя служению Богу и человеку. Эта оригинальная автобиография продолжает оставаться актуальной до сих пор. По словам автора биографии Стива Джобса Уолтера Айзексона, это была единственная книга, которую основатель Apple скачал на IPad, отправляясь в отпуск. Джобс, как и Джаббар, прочитал книгу в юном возрасте и с тех пор перечитывал ее минимум раз в год. Также «Автобиография йога» была настольной книгой гитариста «The Beatles» Джорджа Харрисона. Парамаханса Йоганда считался одним из главных популяризаторов индуизма и духовных йога-практик на Западе. Он основал в США два некоммерческих общества, ставших базисом для распространения не только религиозных, но и культурных ценностей Индии.

Для Джаббара «Автобиография йога» стала своеобразным вводным курсом.

«Я с энтузиазмом воспринял все описанное. Узнал, что существует огромное количество практик: Хатха, Кундалини, Аштанга, Виньяса. Тогда же я начал делать то, что назвал «йога-тур» – стал пробовать несколько базовых упражнений из каждой практики, чтобы понять какая из них мне наиболее подходит. Впоследствии этот опыт помог мне, когда мы тренировались вместе с Брюсом Ли для его фильма».

Как оказалось, физический аспект был далеко не главным в занятиях Карима.

70-е были для Карима сплошным стрессом: развод, убийства, смерть Брюса Ли и обмен в «Лейкерс»

Статистика этого никак не отражает, но ни чемпионство в его второй сезон в лиге, ни 34,8 очка в среднем за игру в последующем сезоне не сделали Карима счастливым. Он смотрел на мир глазами критически настроенного человека, анахорета, предпочитавшего самоустраняться от любого даже самого дружелюбного контакта.

«Я переживал период гневного расизма, но потом понял, что от этого мне становится плохо. Мои родители всегда подписывались на журнал Jet, и задолго до того как у меня появился личный опыт общения с белыми, я прочитал о линчевании чернокожих. Я помню, как бомбили черную церковь в Бирмингеме, и это действительно мучило меня в течение нескольких месяцев. Когда мне было 15, родители отправили меня на автобусе в Северную Каролину на выпускной вечер дочери друга семьи. Это был 1962 год, и я увидел вывески в рамках закона Джима Кроу («Только для белых») на всем пути через Вирджинию и Северную Каролину. Чернокожие не могли пить из тех же фонтанов, пользоваться теми же туалетами или есть в тех же ресторанах, что и белые. Это было трудно понять, и чем больше я это видел, тем меньше доверия у меня было к другим белым людям, кроме тех, кого я знал», – удрученно вспоминал Джаббар.

Особенно тяжелым для Карима стал 1973-й. Сперва в дом, который Джаббар приобрел для своего духовного наставника Хамааса Абдул-Халиса, ворвалась группа чернокожих мусульман, представлявших «Нацию Ислама» и Элайджу Мухаммеда. Квартира служила исламским центром, возглавляемый Халисом, именно его радикалы и намеревались нейтрализовать за чрезмерную критику своего лидера. В результате нападения Халис не пострадал, но налетчики убили семь человек, в том числе троих детей Хамааса и его внука. Самому Джаббару ничего не угрожало, но именно в тот момент игрок понял, насколько разобщенным может быть исламское общество.

«Они послали людей убить его, но когда они пришли, его не было дома, поэтому они убили его семью. С этого момента Хамаас просто продолжал строить вокруг себя большую и толстую стену. Четыре года спустя, в 1977 году, Хамаас и еще некоторые люди из моего дома в округе Колумбия захватили несколько зданий, взяли заложников, и один человек погиб. Так они протестовали против открытия фильма под названием «Мохаммад, посланник Бога», поскольку запрещено создавать какое-либо подобие Пророка или изменять учения или факты его жизни. После я навестил Хамааса в тюрьме перед судом, и это был последний раз, когда я его видел».

В том же 1973-м Джаббар расстался со своей женой Хабибой и тремя детьми: дочерьми Султаной и Хабибой, а так же сыном Каримом-младшим. Брак продлился всего пару лет, что неудивительно, ведь женился Карим по наущению все того же Хамааса.

«Я сделал, как мне посоветовали, хотя и знал, что не влюблен в нее. Церемония бракосочетания состоялась в доме в Вашингтоне, который я купил для Хамааса, и это была катастрофа для меня: поскольку мои родители не были мусульманами, отцу и матери не разрешили присутствовать. Я знал, что они были в коридоре, пока шла церемония, но не знал, как бросить вызов Хамаасу. После свадьбы я тут же оставил супругу. Я пошел к родителям, и мама была очень расстроена».

Помимо всего прочего, Карима как и многих потрясло известие о смерти Брюса Ли. Джаббар познакомился с актером и мастером боевых искусств в Нью-Йорке, еще будучи студентом Калифорнийского университета. Они часто тренировались вместе, а позже игрок стал партнером Брюса в легендарной сцене из фильма «Игра смерти».

«Это был ужасный шок. Я направлялся к Брюсу, когда он умер: в его мозгу лопнул кровеносный сосуд. Я путешествовал по миру, возвращался домой из Пакистана и решил увидеться с Брюсом в Гонконге. Поэтому я отправил ему телеграмму и сказал, что приезжаю, а три дня спустя, когда я прибыл в аэропорт Сингапура, чтобы вылететь в Гонконг, о его смерти сообщили во всех тамошних газетах».

Даже обмен, инициированный самим Джаббаром, не взбодрил игрока, поскольку он оказался в «Лейкерс», а не в «Никс». После всего случившегося все, чего он хотел – вернуться в родной город, чтобы иметь возможность чаще видеться с родителями и ходить по любимым джаз-клубам. «Никербокерс» не проявили должной заинтересованности, чем в очередной раз укрепили веру мнительного Карима в несправедливости всего происходящего.

«Играть за «Никс» было моей мечтой, но «Лейкерс» сделали все, чтобы заполучить меня. «Нью-Йорк» повел себя иначе. Я не думаю, что это умно – находиться с теми, кто в действительности не хочет тебя».

Тогда он еще не представлял, кем ему предстоит стать для своей новой команды и что именно в Лос-Анджелесе найдет людей, которые вдохнут в него новую жизнь.

Карим был готов закончить карьеру в 30 лет, мучился мигренями и болями в спине, но его спасла йога и более открытый взгляд на мир

«Он просто сидел в раздевалке, отдельно от других, и ни с кем не разговаривал. Когда же его удавалось вытянуть на командную вечеринку, он садился где-нибудь в углу и играл в нарды. Сам с собой», – описывал впечатления от Джаббара форвард «Лейкерс» Джамал Уилкс.

Сам Карим чувствовал себя не лучше.

«У меня было чувство, что их не интересовала моя жизнь, а только то, что я мог сделать для них. Мне было любопытно, почему фанаты не реагируют на меня, как на других игроков. Не то чтобы мне этого хотелось. Просто я был парнем из 60-х, я сразу подозревал любого, кто выражал мнение большинства, эти стандарты истеблишмента. Меня часто обвиняли в том, что я лидирую по индивидуальным показателям, но команда никак не может победить. Это вызывало во мне чувство беспомощности. Дело не в том, что я не выкладывался, но в моей игре не было радости».

В 1976-м Джаббар впервые столкнулся с серьезным недомоганием. У него начались проблемы со спиной, побочным эффектом от которых стали жуткие головные боли.

«Врачи сказали, что всему виной большие физические нагрузки на фоне эмоционального стресса. Напряженность в пояснице и мышцах верхней части спины, перекрывали приток крови, несущий кислород к мозгу. Эти мигрени почти парализовали меня».

Не будучи приверженцем фармакологических решений, Джаббар стал искать методы, которые бы не включали в себя инъекции, таблетки и уж тем боле операционное вмешательство. Он пробовал различные компрессы, лечение настоями, экспериментировал с марихуаной, но действительно качественные изменения почувствовал только после того, как начал заниматься бикрам-йогой с наставником Бикрамом Чоудхури.

Уроженец Калькутты и основатель бикрам-йоги уже тогда слыл спорной фигурой. Чоудхури утверждал, что обучался лично у Бишну Чаран Гоша – выдающегося хадха-йога и культуриста, приходившегося братом автору «Автобиографии йога» Парамахансе Йогананде. Главным своим достижением Чоудхури называл три победы в чемпионате Индии по йоге, но как позже оказалось первые подобные соревнования состоялись в 1974 году, уже после того как Чоудхури покинул страну. Позже эта версия подтвердилась в документальном фильме ESPN из серии 30 for 30 «Bikram». Там же рассказывается о многочисленных случаях домогательства, буллинга и шантажа со стороны самопровозглашенного чемпиона.

«Я неуязвим для пуль, денег, огня и секса. Ничто на этом свете не в состоянии забрать у меня мое умиротворение», – авторитетно заявлял Бикрам.

Чоудхури придумал систему из 26 асан (специальных поз) и пранаям (дыхательных упражнений), которые нужно исполнять при температуре 40 градусов Цельсия, поэтому данный тип йоги и называют горячим.

Карим стал одним из первых звездных клиентов Бикрама. Со временем список пополнили Мадонна, Дэвид Бекхэм, Леди Гага и некоторые другие не менее известные личности. В 2016-м Чоудхури бежал из США из-за огромного количества судебных дел, находящихся на рассмотрении, а сама бикрам-система и поведение Чоудхури до сих пор являются предметом тщательных разбирательств. Но в 70-е об этом еще никто не знал. Бикрам и его направление были крайне популярны, а для некоторых и эффективны.

«Йогу довольно сложно оценить с точки зрения преимуществ, потому что вы видите их во всех травмах, которых вам удается избежать. Что касается меня, я заметил улучшение осанки. Это было ключевым моментом для меня, потому что у меня были проблемы с поясницей. Повысилась эластичность мышц, я стал увереннее держать баланс. К тому же баскетбол – спорт, требующий выносливости, и вы должны научиться контролировать свое дыхание, йога помогает и в этом тоже. Поэтому я сознательно начал использовать техники йоги в каждодневной практике. Думаю, йога помогла уменьшить количество и тяжесть полученных мною травм. Как профилактической медицине, ей нет равных», – объяснял Карим в интервью журналу Jet.

Она же помогла Джаббару пережить худший сезон в его карьере – 1977/1978. Карим в первый и последний раз пролетел мимо Матча Звезд, а также отыграл всего 62 встречи в сезоне. И все потому, что не сдержался и сломал челюсть новичку «Бакс» Кену Бенсону после того, как игрок «Милуоки» ударил его локтем в ребра.

Сам Джаббар при этом сломал руку. Причем во второй раз. Впервые это случилось в 1975-м, когда центровой в отчаянии саданул кулаком по стойке щита. Таким образом единственные две травмы в карьере он нанес себе сам. После неудачного и скоротечного спарринга с Бенсоном Карим пропустил два месяца и был оштрафован на 5000 долларов. Бенсон отделался фингалом и одноматчевой дисквалификацией.

Подобное решение Карим назвал «издевательством», а баскетбол – «всего лишь хорошо оплачиваемым занятием», потом же заявил, что подумает о выходе на пенсию. Было ясно, что игроком движут эмоции, поскольку он по-прежнему оставался в великолепной форме. Карим увеличил количество занятий йогой до полутора часов в день, а также стал пробовать другие виды практик.

В 1979 году произошло два важных для Карима события. «Лейкерс» выбрали на драфте Мэджика Джонсона, а Джаббар начал сожительствовать с Шерил Пистоно.

«Шерил определенно помогла, она была для этого подходящим человеком. Это было то, чего я хотел для себя, и если бы я этого не хотел, этого бы не произошло. Мы начали жить вместе, и к тому времени я уже не имел дела с мусульманами в Вашингтоне. Мы могли поговорить с этой женщиной».

Пистоно стала одной из тех, кому удалось убедить нелюдимого Карима в том, что мир не стремится осудить его, приуменьшить его достижения или нажиться на его славе.

Еще одним таким человеком стал Мэджик. Только для того ему не понадобились задушевные разговоры. Улыбчивый, искрящийся позитивом новичок встряхнул команду и в первом же сезоне помог «Лейкерс» выиграть чемпионство.

«Помню, как люди писали, что Шерил была причиной моего счастья, а затем другие люди писали, что причиной моего счастья был Мэджик Джонсон. По правде говоря, я был счастлив только потому, что у меня не болела спина, а «Лейкерс» побеждали», – вспоминал переломный момент Карим.

80-е Карим встречал если не совершенно другим человеком, то уж точно мыслящим по-другому. Он снялся в комедии «Аэроплан» с Лесли Нильсеном, засел за свою первую книгу «Giant Steps», а главное, почувствовал радость от игры.

В 80-е «Лейкерс» вышли на пик, а Карим сумел максимально продлить его

Странно было бы отрицать, что появление Мэджика Джонсона, Джеймса Уорти и Майкла Купера усилило «Лейкерс». Но наличие Джамала Уилкса, Боба Макаду и Карима Абдул-Джаббара разбавило юношеский задор опытом и рабочей этикой. В противостояниях с ориентированными на физически жесткий баскетбол «Филадельфией» и «Бостоном» это было особенно важно.

Тем не менее, даже сплава изобретательности и мощи, скорости и упорства порой не хватало.

«Мозес был самым тяжелым соперником – физически сильным и очень умный. В 1983 году «Сиксерс» разгромили нас в финале в четырех матчах, и Мозес был просто неумолим. Я должен был проанализировать, что произошло, поэтому отправился к Питу Ньюэллу, который проводил летний лагерь для обучения профессионалов. Ньюэлл – профессор, тренировавший Калифорнийский университет, его команда выигрывала чемпионат NCAA. Я взял у Пита несколько видеозаписей наших игр плей-офф и попросил его объяснить, что я делаю не так. Оказалось, что я держал руки по бокам, и прямо перед подбором Мозес прислонялся ко мне и прижимал одну из моих рук к боку. Это выбивало меня из равновесия на долю секунды, и этого оказывалось достаточно, чтобы он мог забрать подбор. Ньюэлл показал мне, что я должен держать руки выше и использовать задницу, чтобы сбросить с себя вес людей и не терять равновесие. Следующие два года – 84-й и 85-й – мой средний показатель подборов вырос», – объяснял Джаббар.

В эпоху контактного баскетбола, когда игроков иногда сравнивали с боксерами, уже возрастному центровому удавалось обходиться даже без тейпирования.

«Это бабушкины сказки, что бинтование и поддержка лодыжек предотвращают травмы. Строение скелета устроено таким образом, чтобы поглощать удары. Если вы свяжете лодыжки, нагрузка будет передана следующему доступному суставу – колену. Поэтому нужно развивать весь опорно-двигательный аппарат. Йога подходит для этого лучше всего. Вместо того чтобы лечить что-то, лучше работать над предотвращением травм».

Отказываясь лежать под штангой, Джаббар добавил в комплекс упражнений плавание и занятия с утяжеленной скакалкой.

«Вот что я вам скажу, к концу сезона я чувствую себя куском рубленого мяса. Зона под кольцом — серьезная, очень серьезная территория. И поскольку центровые играют ближе всего к кольцу, у них самая тяжелая работа. Под корзиной нельзя быть легкомысленным, иначе ты просто истечешь от потери крови».

В мире суровых бойцов вроде Мозеса Мэлоуна Хакима Оладжувона, Дэна Иссела, Джека Сикмы Карим выглядел как опытный танцор. Он никогда не делал лишних движений, всегда уверенно ориентировался в пространстве и чувствовал соперника спиной. При подготовке к играм он тихо сидел, сосредотачиваясь на покое внутри себя. Это позволило ему справляться со смешанным чувством монотонности и разбитости, которые присущи возрастным игрокам.

«В последние год или два я заходил в раздевалку перед матчем, не зная, как, черт возьми, я смогу заставить себя играть. Мои ноги были мертвы, лодыжки и тело болели. Я никогда не буду играть в 38 лет. Карим это совсем другой случай. Ни у кого нет такого строения тела, как у него. Он самый красивый атлет в спорте», – говорил Мэджик Джонсон, в возрасте 26 лет.

После того как «Лейкерс» завоевали чемпионские титулы в 1982-м и 1985-м, а в 1986-м уступили «Хьюстону», многие готовы были проводить Карима с почестями, но вместо этого центровой подписал очередной годичный контракт стоимостью 2 миллиона долларов.

«Я все еще играю, потому что это моя профессиональная жизнь. И я все еще зарабатываю неплохие деньги. Люблю ли я баскетбол? Вы просите меня описать красоту леса на расстоянии, хотя я все еще нахожусь в самой чаще. Это все еще утомительно, сезон слишком длинный. Но он по-прежнему дает мне удовлетворение. Мне всегда нравилась физическая красота игры. Сейчас я ценю больше, чем когда-либо, то, что баскетбол сделал для моей жизни».

В последующие два сезона «Лейкерс» становились чемпионами, сперва переиграв «Бостон», а год спустя – «Пистонс». Карим уже не так быстро двигался и не так высоко прыгал, зато он лучше распасовывал, четче занимал позицию для подбора и все еще обходился без травм.

Одноклубники не скрывали, что восхищаются методикой подготовки ветерана, но сами не всегда готовы были ее принять.

«Большинство мужчин никогда бы не подумали о йоге. Они слишком мачо для этого. Их менталитет состоит в том, чтобы подавлять людей, а не играться с ними. Большинство из них с возрастом прибавляют в весе, и у них возникают проблемы с коленями. Карим всегда шел своим путем. Поэтому этот путь оказался столь долог и успешен», – признавал Морис Лукас.

Начав в 1976-м, Карим занимался йогой около 30 лет. Только в 2006 году центровой исключил чрезмерные нагрузки и стал больше времени посвящать медитации. Сегодня йога – базовая часть любой тренировки в НБА, а специалисты вроде Кента Катича (элитный тренер по йоге) никогда не сидят без работы. Именно он занимался разработкой индивидуальных программ занятий для таких долгожителей, как Джо Джонсон, Винс Картер, Андре Игудала и многих других. Но публичное признание в НБА началось именно с Карима Абдул-Джаббара, чья приверженность к индуистским практикам нашла отражение даже в игре серии NBA2K.

Фото: Gettyimages.ru/Stephen Dunn, Bud Symes/Allsport, Ross Lewis, Focus on Sport, Kevork Djansezian; hotyogaromania.com