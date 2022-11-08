Крис Пол – главный популяризатор боулинга в НБА. Поднимает рейтинги любимой игры, подсаживает других звезд и зарабатывает сам

Великолепный план. Надежный, как швейцарские часы.

Крис Пол входит в категорию игроков, которым сопереживают даже самые нейтральные болельщики. Разыгрывающий годами кружил вокруг шанса заполучить чемпионский титул, в сезоне-2020/2021 вплотную подошел к осуществлению своей мечты, но его «Финикс» уступил в финале «Милуоки» 2-4. Он определенно в будущем будет введен Зала Славы, но чемпионский перстень – тот самый атрибут, который не оставит никаких сомнений в успешности и без того выдающейся карьеры Пола.

Однако для самого игрока, который считает себя максималистом, перстень чемпиона НБА не единственный трофей о котором он грезит. Существует еще одна цель, еще один перстень, о котором Крис Пол начал мечтать раньше, чем о чемпионстве НБА. Речь о кольце, которое вручается профессиональному игроку в боулинг за партию без единого промаха.

Пол обожает боулинг с детства, его приглашали в профи, но он выбрал НБА

История знает изрядное число примеров, когда профессиональные игроки не только меняли один вид спорта на другой, но и успешно совмещали выступления в лигах высшего уровня. Для США двумя самыми каноничными примерами до сих пор остаются Бо Джексон и Дион Сандерс, которые умудрялись быть звездами НФЛ и MLB без ущерба для репутации в обоих видах спорта. Джексон так и вовсе стал единственным игроком, которому удалось поучаствовать как в Матчах Звезд НФЛ и MLB.

Криса Пола было бы трудно заподозрить в чем-то подобном с учетом его постоянных травм и дефицита той чрезмерной степени атлетизма, которая необходима для игры в бейсбол или американский футбол. Но Крису Полу этого и не надо: один из умнейших разыгрывающих в истории НБА всегда брал другим и чаще полагался на содержимое черепной коробки, а не на крепость мышц, костей и сухожилий. Поэтому, начиная еще со школы, он влюбился в боулинг, где умение стратегически мыслить, считать и визуализировать траекторию проката шара играют ключевую роль. При этом, конечно же, не обошлось без влияния родителей, а конкретно отца – Чарльза Пола.

«Мой отец играл в одной из полупрофессиональных лиг, поэтому я и мой брат Си Джей часто сопровождали его. Нам нравилась не только сама игра, чувство соперничества и внешние атрибуты вроде ярких шаров, но и атмосфера всего происходящего. Клубы сигаретного дыма смешивались с запахом спрея для обуви, в которой выступали игроки. Огромные автоматы с жвачкой и попкорном, переливающиеся цветными лампочками автоматы для пинбола. Мы с братом смотрели на парней в стильных командных майках, следили за игрой и поедали самый вкусный в нашей жизни картофель фри. Это было нечто», – ностальгировал Крис.

Уже будучи школьником и занимаясь в баскетбольной секции, Пол настолько пристрастится к походам в боулинг, что его родителям пришлось хитрить, чтобы их ребенок сумел правильно расставить приоритеты.

«Первый шар для боулинга я получил в качестве подарка на Рождество. Один подарили мне, другой — моему брату. Его шар был оранжевого цвета, как баскетбольный мяч, а мой выглядел как мяч альтернативной лиги АБА, в сине-бело-красных цветах. Родители любили боулинг, умели в него играть и были рады моему увлечению, но при этом они хотели, чтобы я даже во время игры в боулинг помнил, что именно баскетбол — вид спорта, который поможет мне самореализоваться и добиться успеха», – вспоминал Пол.

Крис понял намек, стал еще усерднее работать на баскетбольных тренировках, но и боулинг не забросил. На втором курсе университета он принял участие в более чем 20 турнирах и тогда же наряду с чемпионством НБА поставил для себя еще одну цель – получить перстень, который вручается профессиональному игроку в боулинг за «чистую партию». Для этого нужно выбить 12 страйков подряд и набрать максимально возможное количество очков – 300 (лучший результат Пола – 256).

Полу это достижение пока еще не покорилось, а вот его другу бейсболисту «Лос-Анджелес Доджерс» Муки Беттсу, который параллельно с выступлениями в MLB принимает участие в профессиональной лиге PBA, это удалось.

Так что мотивация у Пола имеется. Тем более, что у разыгрывающего есть все данные для достижения вожделенного результата. Когда « Хорнетс» выбрали Пола на драфте-2005 под 4-м пиком, у Криса помимо контракта новичка стоимостью 3,4 миллиона долларов лежало предложение от профессионального клуба PBA с гарантированным окладом в 25000 долларов. Выбор был очевиден, в том числе и потому, что деньги от баскетбола сохраняли перспективы реализовать мечты, связанные с боулингом.

Крис организовал свою команду и Матч Звезд, в котором принимают участие Леброн, Харден и другие

В унылых топях Луизианы было сложно воплотить в жизнь планы по созданию своей команды по боулингу, к тому же первые годы карьеры Пола ушли на то, чтобы обжиться в НБА и приобрести определенный авторитет. Все изменилось с переездом в Лос-Анджелес.

В 2012 году, после окончания первого сезона в качестве игрока «Клипперс», Пол основал команду L.A. X, которую затем заявил в PBA. Все было организовано по-деловому. В ростере, который насчитывал пять игроков, можно было обнаружить Джейсона Бельмонте, одного из самых титулованных боулеров в истории игры. Сам Пол тоже поначалу числился в составе, но из-за последующего переезда из Лос-Анджелеса и плотного графика выездных игр НБА был вынужден отзаявиться.

Это не помешало ни ему самому, ни его команде. Пол занял должность президента профсоюза игроков лиги, а L.A. X стали одной из самых сильных и побеждающих команд PBA. Только Бельмонте в одиночном разряде с основания L.A X побеждал трижды.

Помимо самого непосредственного отношения к профессиональной лиге боулинга, Пол также основал ежегодный благотворительный турнир CP3 PBA Celebrity Invitational. Причем случилось это еще до образования L.A. X.

Агент Криса Пола Том Джордж познакомил игрока с Томом Кларком в 2007 году, когда тот занимал пост главы отдела маркетинга в Конгрессе по боулингу. Кларк пригласил баскетболиста в качестве спикера на турнир, который организация устроила совместно с фондом Chris Paul Family Foundation. Год спустя Кларк уже работал на PBA и предложил Полу идею показа благотворительного соревнования на крупнейших спортивных кабельных каналах. Все, что требовалось – грамотно упаковать идею. За этим дело не стало, в первом же турнире, показанном на ESPN в 2008 году, победила команда с участием Леброна Джеймса и профессионального боулера Джейсона Кауча.

Рейтинги Матчей Звезд не только превзошли показатели игр с участием крупнейших профессионалов, но и омолодили аудиторию. Специфичный спорт с довольно узкой возрастной прослойкой с привлечением звезд НБА, актеров, музыкантов и стенд-ап комиков привлек зрителей в диапазоне от 18 до 49 лет.

Естественно, бросать такое начинание было нельзя. Поэтому в последующие годы на CP3 Celebrity Invitational только из НБА заезжали Блэйк Гриффин, Джеймс Харден, Дуэйн Уэйд, Пи Джей Такер, Кевин Дюрэнт, не говоря уже о многочисленных звездах шоубиза. Сам Пол с 2008 года четырежды побеждал в таких соревнованиях, но всегда подчеркивал, что победа на подобных мероприятиях не отменяет его намерений выиграть профессиональный титул и получить кольцо за «чистую партию».

«Я никогда не набирал 300 очков в боулинге, за которые дают перстень. Также у меня нет чемпионского перстня НБА. В каком-то смысле это иронично, но я не воспринимаю эту иронию как насмешку судьбы, скорее, это повод думать, что у меня по-прежнему есть стимул работать и добиваться успеха в тех сферах жизни, которые я люблю, которым я посвятил себя. Поэтому я верю, что оба перстня рано или поздно окажутся у меня. Это неизбежно», – уверен Пол.

Кроме удовольствия, Пол получает имиджевую и финансовую отдачу

А как же иначе?

Матчи Звезд, которые организует Пол, не что иное как благотворительная акция. И вне зависимости от имени победителя все средства отправляются в детские дома Уинстон-Салема, штат Северная Каролина. Именно там родился Крис Пол.

Кроме того, не стоит забывать, что любые аксессуары с подобных мероприятий имеют особую цену на всевозможных аукционах, а боулинг – это отличный способ преподнести привычную атрибутику в нестандартном качестве. Например, обувь для боулинга Крису Полу делает его баскетбольный технический спонсор Jordan Brand. А эти люди умеют толково работать с дизайном и идеями. Поэтому на ногах Пола во время игры можно заметить как специально изготовленные модели, так и остроумно адаптированную баскетбольную классику. Почти все модели потом идут с молотка, добавляя Крису очков как умелому филантропу и человеку, который повышает востребованность спонсора, а следовательно и сумму контракта перед его продлением.

Сам Пол говорил, что с годами все больше и больше любит боулинг. Более того, признавался, что именно с ним связывает свое далекое будущее.

«Знаете, у меня есть дядя: ему 79 лет, и он играет в боулинг три-четыре раза в неделю. А теперь подумайте, реально ли в таком возрасте играть в баскетбол. Лично я не собираюсь в 79 лет бросать мяч в кольцо, чего не скажешь о боулинге. Я обожаю эту игру и буду катать шары до самой старости. Гарантирую вам», – божился Пол.

Что ж, как говаривал один из самых искусных планировщиков в истории кино Уолтер Собчак: «Есть воля, все достижимо».

Фото: Gettyimages.ru/Steph Chambers, Skip Bolen