Under Armour готовит Стефа Карри пожизненный контракт на миллиард 💰. Хотя над многими его кроссовками открыто потешаются

Нынешнее местоположение Стефа Карри в парадигме его карьеры нельзя обозначить как ренессанс, ведь по большому счету к декадентам его сложно было причислить даже в тот короткий промежуток, пока «Уорриорс» перестраивались. И все же лидер «Уорриорс» определенно на подъеме. Он взял четвертый титул, заставил переосмыслить годы Дюрэнта в «Голден Стэйт» и впервые стал MVP финальной серии, по ходу которой изобрел фирменный жест, после запатентовал его и вот теперь призывает всех всхрапнуть даже на боксерском поединке между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным. (То есть там, где и без того отчаянно зевалось на протяжении всех 12 раундов).

Кроме того, в сентябре Карри вплотную приблизился к подписанию нового контракта с Under Armour. Действующее соглашение, по которому Стеф ежегодно получает 20 миллионов, истечет к 2024 году, но уже сейчас Rolling Stone пишет о том, что потенциальная сумма следующей сделки между компанией и защитником «Уорриорс» составит более миллиарда долларов и не будет иметь срока годности. Пожизненные спонсорские соглашения не редкость в спорте, достаточно вспомнить примеры Adidas и Дэвида Бекхэма с Лео Месси, Reebok и Аллена Айверсона, Nike и Леброна Джеймса с Криштиану Роналду.

Согласно данным Forbes, Карри замыкает пятерку самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году (92,8 миллиона). В топ-10 из баскетболистов выше него только Леброн (121,2 миллиона). Зато Стеф за счет разбитой свиньи-копилки отодвинул на шестое место Кевина Дюрэнта (92,1 миллиона). Кроме Джеймса, Карри и Дюрэнта, баскетболистов в списке нет, и двое из этой троицы сотрудничают с Nike.

Мог бы это делать и Стеф, если бы представители Nike в свое время следили за артикуляцией и не скупились. Ведь до 2013-го Карри бегал в Nike, и это устраивало обе стороны. Когда же пришло время подписывать контракт, то на встрече, куда пригласили Стефа, больше говорили о новой именной модели для Дюрэнта, не заикались о персональной модели для Карри, а самого Стефена с раздражающим постоянством называли Стэфоном. Оскорбившись фрейдистским сравнением с Марбэри, Карри благодаря своему партнеру по команде Кенту Бэйзмору (у того было двухгодичное спонсорское соглашение) вышел на Under Armour.

У Nike еще оставалась надежда – они могли перебить цену, но орегонцы зажали чуть менее 4 миллионов годовых, и больше Карри не смотрел в их сторону. Тут впору говорить о том, что с тех пор на Nike работают специально нанятые люди, которые только лишь по этому поводу днем, ночью и без выходных плачут в подушку. Но нет. Для начала это бизнес, в котором никто не застрахован от ошибок. К тому же на позицию Nike в качестве всеобщего гегемона отсутствие Карри никак не повлияло. А в последнее время у последователей культа Фила Найта и вовсе появился повод поехидничать. Ведь, несмотря на внешнее благополучие, продукция Under Armour с маркировкой Стефа Карри не только не грозит прямым конкурентам, но и проигрывает себе самой более раннего образца.

Тандем Карри и Under Armour здорово начал, но очень быстро стал сдавать

Первый шаг был аккуратным и грамотным для своего времени. У Under Armour не было опыта и богатой истории взаимоотношений с баскетболом, Карри только-только обретал статус суперзвезды, поэтому Curry 1, вышедшие в феврале 2015-го, получились очень сдержанными и своим силуэтом и дизайном сильно напоминали Nike Zoom Hyperfuse 2012, в которых защитник не так давно топтал паркет. Самые дотошные из критиков придирались именно к этому моменту, но в большинстве сникерхэды благодушно отнеслись к релизу, хвалили Карри за готовность экспериментировать с не самым раскрученным баскетбольным брендом и надеялись на лучшее.

Их надежды оправдались своеобразно. Curry 2, выпускавшиеся под ником «Chef Curry», во-первых, отличались от предыдущей модели лишь угловатостью, а, во-вторых, были презентованы сразу в двух версиях – высокой и низкой. И если стандартная модель еще худо-бедно воспринималась как попытка закрепить успех Curry 1, то низкая версия тут же попала под раздачу. Версию Curry 2 Low мгновенно окрестили обувкой для медсестер и пенсионеров, а Стивен Колберт в эфире своего вечернего шоу назвал их результатом сношения гольф-кара и банки из-под майонеза. Вдобавок ко всему, Стеф ни разу не сыграл в них по ходу финальной серии-2016, как он сам позже признавался, из-за совета генменеджера «Уорриорс» Боба Майерса, который боялся, что в них он подвернет ногу.

Несмотря на глумление медиа и сдержанное восприятие фанатов, за счет различных расцветок и агрессивной рекламной кампании модель все же удалось реализовать, однако краткосрочный успех, как оказалось, в перспективе имел не самые приятные последствия.

Прохладный прием Curry 2 и эпичное поражение в финале-2016 сразу же оставили свой оттиск на Curry 3. Сперва модель, как и ранее, критиковали в соцсетях, но когда голос подал главный управляющий крупнейшей сети магазинов спортивной обуви «Foot Locker» Дик Джонсон, стало понятно: дело пахнет керосином.

«Продажи новой модели Стэфена Карри стартовали несколько слабее, чем предыдущие модели. Но, несмотря на то, что это стало для нас неожиданностью, мы смотрим в будущее с оптимизмом», – отрапортовал Джонсон.

Помимо этой вроде бы безобидной фразы, определяющим для фиаско Curry 3 стали еще несколько факторов.

Первый – ценник на кроссовки, который по сравнению с предыдущими моделями повысился до 140 долларов.

Второй – соцопросы, показавшие, что покупателям не нравится, как кроссовки сидят на ноге. Причем многие отмечали, что из-за того, что Стеф носит фиксаторы для голеностопа, создается впечатление чрезмерной массивности, которое отталкивает покупателей. Также люди жаловались, что из-за фиксаторов сложно понять, насколько они удобны непосредственно для них, а не для Карри.

И вот когда укрепилось понимание того, что в магазинах начали залеживаться кроссовки по более высоким ценам, которые народ не торопится покупать, рядовые держатели акций Under Armour принялись сбрасывать их на бирже. Это довольно обычное явление, которое характерно практически для всех категорий товаров. Только вот владельцам Under Armour от этого вряд ли полегчало, ведь когда пыль улеглась, а дебет был сведен с кредитом, оказалось, что с учетом нераспроданный продукции, продукции распроданной со скидками, и падением цен на акции – компания потеряла на Curry 3 порядка 600 миллионов долларов.

Карри нужно было срочно спасать ситуацию. И он это сделал. Ну, почти.

Curry 4 считаются лучшей моделью в линейке, но им не удалось вывести бренд на новый уровень

Under Armour качественно подготовились к релизу четвертой номерной модели Стефа Карри, и это было видно невооруженным взглядом.

На главную страницу сайта ESPN выкатили объемную статью с заголовком «Как Under Armour учился на ошибках прошлого, чтобы создать Curry 4».

Маркетологи грамотно интерпретировали классический и безотказный маркетинговый прием – признавай свои ошибки, чтобы завоевать лояльность аудитории.

Кроссовки настойчиво позиционировались как лучшие из всей линейки. В них наконец появились новые элементы вроде матерчатой части, интегрированной в верхнюю часть. Эта деталь плотно прилегала к голеностопу, но вместе с тем придавала визуальной легкости и эластичности, при этом сохраняя силуэт высокой баскетбольной обуви.

Стеф эффектно галопировал в обновке на протяжении всего плей-офф-2017, который завершился победой «Уорриорс» над «Кэвальерс» 4-1. Вполне естественно, что всем неравнодушным захотелось приобщиться к прекрасному путем приобретения атрибута чемпиона. Логично было бы этим воспользоваться. Правда?

У нас есть свое необычное и талантливое видение стратегии развития, должно быть, подумали в Under Armour и выпустили модель в широкую продажу четыре месяца спустя. В конце октября. Когда спрос на продукт уже был не таким высоким. К запоздалому релизу добавилось не самое высокое качество материалов и низкая износостойкость. Даже те, кто были готовы терпеть быстро возникавшие потертости, негодовали после того, как подошва приходила в негодность по истечении трех-четырех месяцев активной игры в зале. Прорыва не случилось, и все же выпуск Curry 4 стал переломным моментом. Хотя бы потому, что после их релиза кривая линейки Стефа Карри резко пошла вниз.

В буквальном смысле слова. Креативный отдел Under Armour сдался под натиском неудач, после чего разочаровал даже то небольшое число людей, которые ждали следующей модели от Шефа. Curry 5 были не просто низкими кроссовками, больше всего они напоминали местами прорезиненные пуанты. Защита голеностопа отвергалась с такой же безапелляционностью, с которой Кайри Ирвинг отвергает здравый смысл и шарообразную форму Земли. Шнуровка была крайне узкой и беспорядочно стягивала лишь отдельные части стопы. Тканевая основа, из которой состоял корпус, не был укреплен никакими вставками или фиксаторами. Рисунок подошвы был таким мелким и нечетким, что за каждое резкое движение впору было прописывать бонусный тюбик «Лиотона» и пакетик льда. Эта был средневековый инструмент для инквизиции, но никак не комфортная и стильная обувь для игры в баскетбол.

Причем катастрофической ситуации выглядела не только с дизайнерской, но и с имиджевой точки зрения. Многие покупатели восприняли Curry 5 как эдакое заявление от Стефа, который выпускает кроссовки, ориентируясь в первую очередь только на себя, свой вкус и пренебрегая пожеланиями своих фанатов. В принципе, это рациональное желание, когда ты руководствуешься собственными хотелками при создании индивидуального продукта. Для миллионеров это нормально. Но только не в том случае, если затем ты хочешь продать этот продукт миллионам. Может быть, Карри и команда творцов из Under Armour отнеслись к задаче чуть с большей ответственностью, если бы знали, что вскоре миллионам будет не до покупки кроссовок.

Линейке Карри помешали возродиться ковид и смерть Кобе

Конфуз с именной моделью Карри заставил Under Armour призадуматься. Ставка на одного лишь только Стефа себя не оправдывала, а уход с баскетбольного рынка без существенной прибыли грозил не только потерянными средствами, но и репутационным уроном. Поэтому в 2018-м компания подписала контракт с центровым «Сиксерс» Джоэлем Эмбиидом. Такой ход позволил привлечь к бренду дополнительное внимание любителей баскетбола, и те, кто ждал первую именную модель центрового «Сиксерс», так или иначе интересовались другой продукцией. Вот в эту категорию другой попадали в том числе и Curry 6, которые часто называют наименее запомнившимися кроссовками Карри. И это правда, но лишь отчасти. Потому что в действительности все модели с шестой по девятую слились в одну большую абстракцию.

Коронавирус на длительный период времени переиначил большинство привычных процессов для мирового сообщества. Это коснулось и покупок, и капиталовложений, и занятий спортом. В период пандемии не многие были озабочены тем, в каких кроссовках они будут играть у себя на заднем дворе. Это еще при условии, что там у них есть место для баскетбольного кольца. Просели не только продажи, но и сам процесс производства. Многие фабрик, которые базировались в странах Азии, остановились. К июлю 2020-го продажи Under Armour упали на 41%, за три месяца компания потеряла 183 миллиона.

Что касается баскетбольных кроссовок, то все новые релизы и многоступенчатые планы по их многомиллионной реализации обнулила смерть Кобе Брайанта. Продукция с символикой «Черной мамбы» стала мгновенно выметаться из магазинов, и Nike, конечно же, не мог этим не воспользоваться и в кратчайшие сроки перевыпустил культовые модели Брайанта: Kobe 4, Kobe 5, Kobe 6. Эти модели стали самыми популярными у игроков НБА, не говоря уже о покупателях, которые готовы были хватать модели даже по завышенным ценам в интернете. Все эти модели, как и модели Стэфа с шестой по девятью, были ярко выраженными lowcut-версиями – низкими кроссовками, что явно не играло на руку Карри.

Когда же нездоровый ажиотаж, подогреваемый догорающим остовом вертолета в предместьях Калабасаса, стал сходить на нет, то к старым конкурентам добавилось немалое количество молодых звезд НБА с интересными именными кроссовками. Трэй Янг с Adidas, Лука с Jordan Brand – тоже с моделями, приоритетной целью которых является низкая посадка, легкость и маневренность. Самое занятное, что Стеф мог с ними и не конкурировать, ведь ценовая категория его кроссовок была несколько ниже, чем у тех же Nike и Jordan Brand. Но, начиная с Curry 8, именные кроссовки Стефа перешли в категорию от 160 долларов за пару и выше, а это уже вотчина последних моделей от Леброна, переизданий Кобе, новинок от Jordan Brand. Даже последние модели Хардена, Дюрэнта и Кайри Ирвинга, продаются в среднем от 130 до 150 долларов. Не говоря уже о Лилларде, Поле Джордже и даже Ламело Боле, цена на их модели, как правило, не превышает потолок в 130 долларов. Все эти игроки представляют фирмы, которые, как минимум, обладают более массовой и уже сформированной баскетбольной аудиторией, не говоря уже о качестве материалов и узнаваемости бренда.

Если бы речь шла об американском футболе, нет вопросов, там у Under Armour серьезные и практически незыблемые позиции. Чего не скажешь о баскетболе. И для того чтобы это исправить, нужно гораздо больше, чем Стеф Карри, позирующий в новых, юбилейных Curry 10 на обложке последнего журнала « Slam Presents: Kicks» с подписью «10 пар спустя». Для этого нужно больше времени, больше выдумки, больше риска и культурного влияния. А до тех пор, пока этого не произойдет, на главной странице сайта журнала Slam будет красоваться обложка в темно-фиолетовых тонах с надписью «Slam Presents: KOBE Kicks Issue».

Фото: Gettyimages.ru/Ronald Martinez, Thearon W. Henderson, Elsa, Alika Jenner, Ezra Shaw