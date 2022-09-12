Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко

Естественно, 94:86.

Италии вчера уже отдали немало должного и еще отдадут за ее сенсационную победу над Сербией (94:86), но давайте о не менее очевидном. Вторая половина вчерашнего матча в исполнении сербов было не что иное, как неуклюжий ремейк культовой драмы «Раны» Срджана Драгоевича. Особенно той ее части, когда пара друзей для восстановления утерянного взаимопонимания устраивает добровольную дуэль с религиозным подтекстом (число пулевых отверстий в теле должно быть эквивалентно количеству ран нанесенных Христу). Не буду раскрывать всех деталей, отмечу лишь, что в кульминации не обошлось без вмешательства третьей стороны. Вот такой третьей стороной вчера выступила сборная Италии, которая просто сделала свое дело, пока сербская команда и ее тренер Светислав Пешич наносили друг другу увечья в попытках привести к единому положительному знаменателю свои запутанные отношения.

Единственный играющий по понятиям – о собственном классе и роли лидера – Никола Йокич, тотальная разруха и непонимание происходящего в головах остальных игроков Сербии и согбенная фигура Светислава Пешича как олицетворение тренерского консерватизма, граничащего с обидными для слуха названиями старческих патологий. Так выглядела вчерашняя Сербия.

Исход матча решили не тренеры, а их отсутствие.

Это не тогда, когда порядок бьет класс. И не тогда, когда новая тренерская школа отправляет на пенсию старую. О каком вообще столкновении игровых философий может идти речь, если одного из тренеров не было на скамейке команды, а второй присутствовал чисто в качестве телесной оболочки. Понятно, что имеются средства связи, в наличии ассистенты, и есть примеры того, как вытаскивать жизненно важные матчи в метаниях между туннелем в раздевалку и трибунами (Хавьер Паскуаль и «Зенит» в их числе).

Но главным орудием итальянцев вчера были не идеи Джанмарко Поццекко, который – давайте будем честны – за 10 лет своей карьеры пока так и не приобрел собственного индивидуального тренерского почерка. И это неудивительно, когда ты задерживаешься на должности главного тренера максимум пару сезонов. Итальянскую лигу и кубок он брал, ассистируя Этторе Мессине в тюнингованном звездами «Милане». То же самое касается и успехов с хорватской «Цедевитой», где бывший разыгрывающий «Химок» был на подхвате у Велько Мршича и лишь дважды заменял его в качестве главного. Таким образом теми полноценными трофеями в резюме Поццекко-главного тренера остаются Кубок Европы-2019 и итальянский Суперкубок, завоеванный в том же году. В первом случае «Динамо Сассари» в двухмачтовом противостоянии одолело немецкий «Вюрцбург», а в Суперкубке аннигилировало «Венецию». Не оспариваю уровень соперников «Динамо», скорее, поражаюсь смелости и здоровому авантюризму баскетбольной федерации Италии, которая в итоге доверила национальную команду Поццекко. Собственно, вот этот авантюризм, эмоциональность и жовиальность принесли Италии результат после того, как Поццекко был выдворен со скамейки за два технических фола.

«Не нужно ничего лишнего. Просто выиграйте матч. Сделайте это. Выиграйте для меня», – передал слова Поццекко разыгрывающий Марко Списсу, когда журналисты спросили игрока о том, что говорил главный тренер покидая площадку.

«Рокки, просто победи», – такова была «тренерская» установка Адрианы в фильме «Рокки».

Это к тому, что Джанмарко Поццекко во всех отношениях располагающий мужик. Своей искренностью, эмоциями, открытостью. От искрящегося жизнелюбия и радости итальянца вчера перепало даже Яннису Адетокумбо, который оказался неподалеку от миниатюрного, бегающего праздника жизни.

На таких персонажей, как Поццекко, в баскетболе частенько бывает дефицит (вот и Эргин Атаман перестал радовать нас своими жгучими стенд-апами на Евро). Просто у меня большие сомнения в том, что Италия выиграла бы этот матч, если бы Поццекко не удалили со скамейки за два технических. Вот в этом весь парадокс и триумфальный престиж итальянского фокуса. Сербы вели по ходу второй четверти «+14» и чувствовали себя не столько уверенно сколько комфортно. Но итальянцы не могли не психануть, глядя, как Поццекко после удаления в слезах прощался с каждым игроком команды, а по сути – с турниром. Марко Списсу оказался особенно эмоционально восприимчив и практически в одиночку присыпал пеплом головы тех, кто сомневался в Италии. На групповой стадии «скуадра адзурра» атаковала из-за дуги с точностью 36,2 процента при среднем количестве в 32 попытки за игру. Вчера итальянцы попали издали 16 из 38 (48%); 6 из 9 (66,7%) дал Списсу .

Собственно, вот. На почве обильно политой слезами Поццекко и выросла победа сборной Италии. Анализировать подобные результаты всегда сложно, да и как по мне – не очень нужно. Поскольку это именно тот кусочек баскетбольного счастья и удачи, который надо смаковать и облизывать как леденец, не пытаясь понять из каких химикатов его намесили и сколько калорий он в себе содержит. Что же касается Сербии и ее тренера, то отношение Пешича к итоговому результату шикарно иллюстрирует его высказывание на послематчевой пресс-конференции.

«Мы добились хороших результатов в плане качества игры. Конечно, когда вы проигрываете и не выходите в следующий раунд, это приносит разочарование. Но я убежден, что в команде собраны хорошие игроки, особенно та группа, которая выступила здесь. Это всего один матч. Поздравляю Италию. Они заслужили эту победу. Сегодня они показали отличный баскетбол, играли жестче, чем мы. В баскетболе нужны руки, голова и разум. Итальянская команда использовала пять игроков периметра. Они очень хорошо двигали мяч.

У них нет игры под кольцом, именно здесь нашим игрокам нужно было доминировать .

Защита без работы ногами невозможна. Мы не попадали открытые броски, но нашей главной проблемой было отсутствие стабильности в обороне. Мы не могли отзащищаться три раза подряд.

Италия стала действовать увереннее благодаря открытым броскам и очкам второго шанса. Мы крайне разочарованы, потому что хотели выиграть этот матч любой ценой. Но для таких встреч необходимо лучше готовиться физически», – молвил старче.

Наверное, у кого-то на фразе – «для баскетбола нужны руки, голова и разум» – в районе лба или где-то в других местах начал открываться третий глаз, но в целом это слова даже не плохого тренера – нет. Это слова уставшего человека: уставшего от ответственности, от неудачных попыток переизобрести себя, от давления прежних достижений, яркость которых лишь усугубляет нынешние провалы. Уставшего от баскетбола, в конце концов.