На Евробаскете настолько плохо с судейством, что уже дошло до драк. Турки угрожают сняться с турнира

Причина – нападения на игрока и исчезновение игрового времени.

Да, мы ожидали многого от стартовавшего совсем недавно Евробаскета, но едва ли догадывались, что он буквально с первых туров начнет давить нас своей избыточностью. Практически ни дня без овертайма, а после того как случился небольшой застой, игровой день порадовал сразу парой двойных пятиминуток в двух матчах. Если персональные рекорды, то вроде показателей Йонаса Валанчюнас в игре против Германии (34 очка, 14 подборов, 5 передач, 2 блок-шота – лучшая игра центрового в составе сборной). Если сенсации, то калибра побед Бельгии над Испанией. Если скандал, то такой, как в матче между Грузией и Турцией, после которого гости сразу же заявляют о своей готовности покинуть турнир.

Крутой сюжет развернулся не только и не столько из-за сенсационной победы грузин в двойном овертайме (88:83), но из-за того, что происходило за пределами паркета.

Надо отметить, что главный тренер Турции Эргин Атаман еще задолго до матча с Грузией красочно критиковал все и вся, окружавшее его команду в Тбилиси. Ему не нравилось отсутствие болельщиков на трибунах, чересчур далекое местоположение команды от арены, на которой ей приходится играть, кажущаяся местечковость всего происходящего, нехватка ощущения праздника, который сопровождает игры НБА и Евролиги. Короче, гражданин сделал все, чтобы пробудить в местных жителях воспоминания о вторжении на территорию Грузии Османской империи. Поэтому нет ничего удивительного в том, что с первых минут градус физической борьбы был довольно высокий.

Пиковой точки взаимная толкотня достигла, когда на площадке повздорили Дуда Санадзе и Фуркан Коркмаз. Фол одного быстро мимикрировал в бодание молодых бычков. После того как судьи долго изучали природу этого явления, на повторе каждый из игроков был удален с площадки.

Но самое интересное, как оказалось, произошло уже после. Во время того как Коркмаз направлялся по коридору к раздевалке турецкой команды, на него якобы напали трое игроков грузинской сборной и кто-то из службы безопасности. Все это происходило за кулисами матча, в самой концовке которого удаление схлопотал еще и Эргин Атаман.

Подробности скандала всплыли немедленно. Так журналист турецкого издания belN Исмаил Сеньол сообщил, что тремя злоумышленниками, набросившимися на Коркмаза, были Дуда Санадзе, Гога Битадзе и Торнике Шенгелия, который не принимает участия в турнире из-за травмы, но находится в расположении сборной. Главный тренер Грузии Илиас Зурос на пресс-конференции сказал, что ему вообще ничего не известно об этой ситуации, что в свою очередь сильно контрастирует с реакцией турок, со стороны которых выступил вице-президент баскетбольной федерации Турции Омар Онан.

«Когда Фуркан Коркмаз шел к раздевалке, на него напали дисквалифицированный игрок, несколько не попавших в состав команды баскетболистов и полиция. Нельзя нападать на игрока, который идет в раздевалку! В конце игры 30 полицейских спровоцировали нас на драку, мы подрались с грузинскими полицейскими. Я призываю ФИБА разобраться и уже лично сообщил ее представителям: не дайте никому себя обмануть и не считайте нас глупцами Предоставьте нам записи с камер наблюдения в коридоре, минута за минутой, и чтобы ничего не пропало с видео. Если этого не произойдет, мы покинем турнир », — заявил Онан.

На послематчевой пресс-конференции можно было ожидать огненного спича Атамана, но, поскольку его удалили с площадки, за него говорил ассистент тренера Хакан Демир, чьи высказывания несмотря на отсутствие в них пламени и серы дали понять – турки настроены серьезно.

«Сегодня грузинские баскетболисты и некоторые охранники проявили к нам неуважение. Мы приехали сюда играть в баскетбол, а не боксировать. Так что все должно решаться на площадке. К сожалению, за ее пределами произошел большой скандал, такие вещи не соответствуют спортивному духу. Сегодня должен был состояться баскетбольный матч, но, к несчастью, то, что произошло – выходит за рамки баскетбола. У нас еще осталось две игры в Грузии, но то, что произошло сегодня в коридоре, никак не соответствует спортивным принципам. Мы ожидали джентльменского отношения. Этого не произошло. В связи со всем случившимся мы очень обеспокоены слабостью системы безопасности, которая сегодня была продемонстрирована. Будем следить за развитием событий», – аккуратно резюмировал Демир.

Напоследок, в качестве еще одного потенциального повода для снятия, турки подали протест на судейство. Выяснилось, что в процессе перепалки Санадзе и Коркмаза игровое время на табло потеряло 22 секунды – практически полноценная атака. Турки посчитали, что это слишком весомая цифра, чтобы списать ее на ошибку рефери и вообще оставить этот момент без внимания. И, как сейчас выясняется, именно это действие со стороны Турции, а не скандал с участием Коркмаза и грузинских игроков может стать причиной пересмотра результата матча.

Вроде бы установили, что Санадзе, Шенгелия и Битадзе действительно были возле раздевалки сборной Турции, только вот никакого рукоприкладства в отношении Коркмаза не было. Грузины просто ограничились рядом высокохудожественных оскорблений, и на этом все закончилось. Шенгелия и Битадзе не были заявлены на матч против Турции, поэтому технически им вообще воспрещалось появляться возле раздевалки команды, но такое нарушение правил не потянет на какие-либо серьезные последствия.

Другое дело – те самые 22 секунды. Поскольку это была не ошибка рефери, как, например, в матче Литвы с Германией, а просто исчезновение 22 секунд, то решение может быть вынесено в пользу Турции. В противном случае будет любопытно послушать, как ФИБА расскажет свою версию сказки о потерянном времени.

Фото: REUTERS/Irakli Gedenidze