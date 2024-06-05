«Миннесота» выбила чемпиона, но сама за чемпионство не поборется. Это редкая история для НБА

Помогли остальным избежать встречи с фаворитом.

В этом плей-офф НБА «Миннесота» открыла необычную «ачивку»: выбила действующего чемпиона, но не заняла его место в финале. Кажется, что если уж ты отнимаешь чемпионский пояс (или корону, или перстень, или что там в баскетболе отнимают), то автоматически становишься претендентом на кубок – но «Тимбервулвз» практически без сопротивления пропустили в финал «Даллас», как будто оставили все силы и эмоции в предыдущей серии против могучего «Денвера».

Как часто тот, кто отправил «на рыбалку» чемпиона, сам потом отправляется рыбачить?

В НБА включает три сезона Баскетбольной Ассоциации Америки в общую историю, в отличие от НБЛ и АБА, гораздо более важных турниров, породивших большее число действующих команд… Но не будем перечить историкам лиги – итак, НБА насчитывает 78 сезонов, соответственно, чемпионы отправлялись защищать титул уже 77 раз.

В 23 случаях (почти 30%) им это удалось. Так же часто они уступали новому чемпиону: 13 раз непосредственно в финале, в 10 случаях – на более ранних стадиях плей-офф. Еще один крайне популярный сценарий – поражение не от чемпиона, но от будущего финалиста, 20 случаев. Например, так было в 2021-м: «Финикс» выбил «Лейкерс» уже в первом раунде, затем подтвердил статус новой лучшей команды Запада, дойдя до финала – но на большее уже не хватило. И в 2022-м: «Бостон» в седьмой игре не позволил «Милуоки» провести защиту, затем в такой же упорной серии обыграл «Майами», в финале же уступил «Голден Стэйт».

Но в 11 случаях из 77 старый чемпион уступает корону не новому чемпиону и даже не будущему финалисту, а эдакому «временно исполняющему обязанности баскетбольного аристократа». Получается, за всю историю НБА подобное случается в среднем раз в 7 лет, но в последние годы – значительно чаще: оба последних плей-офф, трижды – за последние пять лет, 4 случая из 11 пришлись на последнее десятилетие.

Две причины такого всплеска неудачных защит титула: во-первых, раньше команд было значительно меньше, в плей-офф было меньше раундов. Даже если чемпион не возвращался в финал НБА, он чаще сталкивался с будущим финалистом в плей-офф.

Во-вторых, уровень конкуренции в современной НБА вырос , как в отдельном сезоне, так и на отрезках в несколько лет. Династии у нас теперь краткосрочные и рушатся резко, а уставший чемпион часто на следующий сезон выбывает из гонки на ранних стадиях от случайных соперников.

Но, что интересно, те 2 случая из 11, когда действующий чемпион вовсе не попал в плей-офф на следующий год – оба в XX веке. Это «Бостон» в 1970-м (завершили карьеру звездные ветераны Расселл и Джонс, причем Расселл летом-1969 вообще скрылся и не отвечал на звонки, а ведь он был играющим тренером, так что и нового главного, и нового стартового центрового пришлось брать в спешке, по той же причине на драфте выбрали не того, кого хотели бы, и даже этот человек – Джо Джо Уайт – пропустил старт сезона из-за призыва в армию, другой важный новичок решил играть в АБА) и «Чикаго» в 1999-м (причины вы знаете из «Последнего танца»: Джордан ушел на пенсию в свете наступающего локаута, Фил Джексон еще раньше объявил о прекращении сотрудничества после сезона-97/98, менеджмент решил строить новый клуб с нуля, отпустив Пиппена, Родмана, Керра и даже Люка Лонгли, сезон был скомканный, подготовки к нему не было, все, что еще как-то хлипко держалось, порвалось мгновенно).

О том, как падали на дно чемпионы, поговорим как-нибудь в следующий раз – а в этот раз вспомним тех, кто, как «Миннесота»-2024, выбивал их из плей-офф – но сам не доходил до финала НБА. Что это за команды? Будущие чемпионы, которым пока не хватило сил на всю дистанцию? Опытные претенденты? Несбалансированные «суперкоманды»? Залетные гангстеры?

Единого профиля у этих клубов нет.

1949 – «Нью-Йорк Никс» выбивают чемпиона-1948 «Балтимор» в полуфинале Востока (2-1), сами проигрывают в финале Востока «Вашингтону» (1-2)

Этот случай нет смысла подробно разбирать:

• прошлогодний «Балтимор» был случайным чемпионом БАА;

• все серии до финала идут до двух побед, а значит – полно случайных исходов;

• лига только начинает обретать какую-то стабильность, перед стартом сезона ее пополнили два финалиста НБЛ-1948 – мощнейшие «Миннеаполис Лейкерс» и «Рочестер Ройалз», которые заберут все титулы в НБА вплоть до 1954-го, у «старичков» БАА все равно не было шансов на чемпионство.

«Никс» же станут регулярным соперником «Лейкерс» и «Ройалз» по финалу, но позднее. Сейчас это неопытный середняк Востока, чуть лучше стареющего и унылого «Балтимора», но хуже крепкого «Вашингтона» Реда Ауэрбаха.

1957 – «Сиракьюз Нешеналз» выбивают чемпиона-1956 «Филадельфию» в полуфинале Востока (2-0), сами проигрывают в финале Востока «Бостону» (0-3)

В 1954-1966 в НБА было не больше 9 команд, так что вылет чемпиона от неожиданного соперника в этот промежуток истории вообще не должен был происходить. Тем более что в 1960-1966 действующий чемпион не вылетал в принципе – «Бостон» взял 8 кубков подряд.

Но в сезоне-56/57 произошла смена власти. Как раз на сцену вышел «Бостон», а параллельно с ним на Западе – «Сент-Луис», до того обе команды ни разу не играли в финале. Финалисты прошлых лет, напротив, совсем перестали выходить в решающую серию после 1957-го. И вот на сломе эпох еще барахтающиеся «Нэтс» (не путать с «Нетс») и «Уорриорз» пытались как-то держаться за достижения прошлого и навязать борьбу будущему клубу-доминатору с Биллом Расселлом, Бобом Кузи и остальными звездными «Кельтами». «Сиракьюз» (город на севере штата Нью-Йорк) победил в 1955-м, «Филадельфия» – в 1956-м.

То, что «Уорриорз» передают чемпионские полномочия, не удивляло – команда всегда была нестабильной, связующий игрок Том Гола ушел на год в армию, лидер клуба и самый результативный баскетболист лиги Пол Аризин мучился из-за астмы, звездный центровой Нил Джонсон вскоре закончит из-за травмы. Но никто не думал, что их остановят «Нэтс», построенные вокруг одной звезды Дольфа Шэйса.

Как оказалось в плей-офф, у «Уорриорз» – такая же нехватка звезд: Аризин смог отыграть всего 19 минут в первом матче и 3 – во втором. Так «Сиракьюз» получил билет на шоу-уничтожение «Кельтами» в финале Востока. До переезда в Филадельфию в 1963-м (откуда годом ранее «Уорриорз» уехали в Калифорнию) и перехода Уилта Чемберлена в 1965-м клуб так и оставался вечным середняком в лиге из восьми-девяти команд.

Несмотря на расширение лиги и сетки плей-офф и ежегодную смену чемпионов в 1970-е, следующего «одноразового убийцу чемпионов» пришлось ждать целых 27 лет.

1984 – «Нью-Джерси Нетс» выбивают чемпиона-1983 «Филадельфию» в первом раунде (3-2), сами проигрывают во втором раунде «Милуоки» (2-4)

К 1984-му новая «Филадельфия» (то есть: «Филадельфия Сиксерс») не просто сбросила с себя ярлык вечного середняка – здесь родились две великие чемпионские команды, признаваемые одними из лучших в истории баскетбола. «Фила»-1967 с Уилтом установила рекорд по победам в регуляке (68, сразу +6 к предыдущему рекорду) и свергла с трона «Бостон». А «Фила»-1983 с Джулиусом Ирвингом и Мозесом Мэлоуном прошла весь плей-офф всего с одним поражением, практически выполнив нескромное обещание Мозеса «четыре, четыре, четыре» (сколько матчей понадобится клубу для титула в каждом раунде).

В этот чемпионский поход было вложено слишком много эмоций – для Ирвинга это был уже 4-й финал НБА и долгожданное чемпионство, Мозес тоже испытал горечь от поражения в финале еще в «Хьюстоне». А тут еще и «Бостон» с Бердом перезагрузился и был готов бить своего самого принципиального соперника.

Постчемпионское «похмелье» «Сиксерс» оказалось сильнее желания защитить титул – к встрече с «Бостоном» они и близко не подобрались. Чемпионский состав «76-х» не изменился, никто не ушел, никто не сломался, так что вылет от «Нью-Джерси» стал шоком. Контекст: клуб был полубанкротом, которому в 1976-м пришлось продавать суперзвезду Ирвинга в ту самую «Филадельфию», чтобы остаться в НБА. В 1984-м в команде были неплохие и даже нестарые игроки, но уже прошедшие пик – никто из «Нетс»-84 потом ни разу не попадет в сборную сезона НБА. Главный тренер чудак Стэн Элбек уйдет из клуба через год, из НБА – через два.

С момента перехода в НБА в 1976-м и по 2001-й включительно «Нетс» выиграют всего одну серию плей-офф за 25 лет – эту. У одной из величайших команд в истории.

Все матчи той серии выиграли гости – перед решающей пятой игрой «Доктор Джей» решил запугать неопытных «Нетс» фразой «Лучше не призжайте, просто пришлите протокол, мы его заполним», но это только раззадорило неожиданных героев: Бака Уильямса, Отиса Бердсонга, Майкла Рэя Ричардсона, Альберта Кинга (младшего брата Бернарда) и Дэррила Доукинса, центрового, которого перед чемпионским сезоном как раз убрали из «Филадельфии», ведь на его место пришел Мозес Мэлоун.

Сюрпризов от «Нетс» больше не было, не считая первой игры против «Бакс» – дальше «Милуоки» спокойно закрыл серию, а затем уже сам без шансов отлетел от «Селтикс».

2000 – «Финикс Санз» выбивают чемпиона-1999 «Сан-Антонио» в первом раунде (3-1), сами проигрывают во втором раунде «Лейкерс» (1-4)

Проблемы САС-2000 на поверхности: не играет травмированный Данкан, оставшимся лидерам техассцев хорошо за тридцать.

«Финикс» же намного интереснее – команда быстро перегруппировалась после ухода Чарльза Баркли, приобрела Джейсона Кидда, но никак не могла пройти первый раунд. Перед сезоном-1999/2000 – два мощных усиления: универсальный новичок Шон Мэрион с драфта и звездный свободный агент Пенни Хардуэй. Но главное изменение происходит по ходу сезона: главный тренер Дэнни Эйндж (да, он работал тренером!) внезапно уходит в отставку на старте сезона – по словам, устал от работы тренера и хочет к семье. Слухи, впрочем, говорят о конфликтах на разных уровнях. На смену Эйнджу приходит его помощник Скотт Скайлз, и конфликты исчезают…

…на время. Но до конца сезона это время есть. Пенни напоминает себя лучшего образца, его «Бэккорт 2000» с Киддом работает, Клиффорд Робинсон цементирует защиту и наставляет Мэриона, и даже когда Кидд вылетает в марте из-за трещины в ноге – «Санз» все равно глубже, быстрее и просто лучше действующего чемпиона без Данкана.

А потом Кидд форсирует восстановление ко второму раунду против «Лейкерс»… И что-то уже не так: «Шакобе» легко расправляется с «Бэккортом 2000», три матча – разгромы. Теперь уже Кидд ругается со Скайлзом – ему больше нравилось работать с Эйнджем, в отличие от Пенни, которому больше по душе экс-одноклубник Скайлз. В такой атмосфере нельзя построить хорошую команду, не только в серии против «Лейкерс», а в принципе на таком жестком Востоке. Вылетевшие «Сперс» еще вернутся – а вот «Санз» Кидда и Пенни нет. Эта парочка проведет вместе еще всего 4 игры: Хардуэй получит очередную травму на целый сезон, а Кидда на фоне обвинений в домашнем насилии в 2001-м обменяют в «Нетс».

Скотт Скайлз будет уволен через полтора года после того, как выбил действующего чемпиона. И тут мы переходим к следующей истории.

2007 – «Чикаго Буллз» выбивают чемпиона-2006 «Майами» в первом раунде (4-0), сами проигрывают во втором раунде «Детройту» (2-4)

Снова пожилой, хромающий чемпион с проблемами со здоровьем (Шака пытались беречь весной, но он был совершенно не в форме; Уэйд вернулся только за две недели до плей-офф после полутора месяцев вне баскетбола). Снова команда, подписывающая специфического свободного агента летом, который дает мгновенный эффект – «Чикаго» переманивает защитного монстра Бена Уоллеса у «Детройта».

И снова Скотт Скайлз в роли главного тренера.

«Хит» в той серии можно было назвать «Колд», они не смогли ни разу набрать 100 очков и проиграли все 4 матча. В пользу «Буллз» играло знакомство с соперником – они встречались в первом раунде и год назад, юные чикагцы даже смогли зацепить две победы. Но «свип» «Майами»-2007 стал пиком и единственным успехом «Быков» Скайлза – это ведь был «Чикаго» еще до Роуза, Ноа, Таджа Гибсона, Бузера, Батлера, а на молодой связке Денг-Гордон-Хайнрик даже с дежурящим под своим кольцом Биг Беном до высоких стадий плей-офф не добраться.

Поражение «Хит» в том году вытеснилось еще более громкой сенсацией – «Даллас» с MVP Дирком Новицки отлетел от сеянных восьмыми «We Believe Уорриорз». А «Чикаго» буднично проиграл во втором раунде «Детройту» (в ключевом матче Рашид полностью переиграл Бена за звание лучшего Уоллеса), а потом «Детройт» уступил «Кливленду», но и «Кливленд» не стал чемпионом. Единственный раз в истории НБА, когда новому чемпиону («Сан-Антонио») не пришлось встречаться ни со старым чемпионом, ни с «убийцей чемпиона», ни даже с тем, кто остановил этого убийцу.

А Скайлза уволили в этот раз еще быстрее – уже на старте следующего сезона.

2015 – «Лос-Анджелес Клипперс» выбивают чемпиона-2014 «Сан-Антонио» в первом раунде (4-3), сами проигрывают во втором раунде «Хьюстону» (3-4)

Легенда 3-1-Риверса и чокера Криса Пола родилась тут. Док и до этого упускал такое преимущество (в «Орландо»), Крис и раньше проваливался в ответственный момент (всего годом ранее – те самые 2 потери + фол на три штрафных за 14 секунд против «Тандер»).

Но именно в плей-офф 2015 года ЛАК сделали все, чтобы установить высочайшую планку ожиданий – и с грохотом с нее рухнуть в бездну чокерства. Победа в серии над действующим чемпионом, где уже расцветал Кавай Ленард – волевая, с 2-3, с победным броском Криса Пола на последних секундах седьмого матча. Клеймо неудачников смыто… верно? Верно?

Из-за травмы Крис Пол сыграл всего 49 минут в сумме за первые четыре матча против «Рокетс», и ЛАК взяли три из них. А потом его игровое время увеличилось, и последние три матча Крис и болельщики «Клипперс» вспоминают в своих кошмарах. Особенно – шестой матч и камбэк ролевиков «Хьюстона» с «-19».

После такого «Рокетс» могли смело заявить, что они владеют Крисом Полом. Собственно, в «Хьюстон» он в 2017-м и перешел.

2020 – «Бостон Селтикс» выбивают чемпиона-2019 «Торонто» во втором раунде (4-3), сами проигрывают в финале Востока «Майами» (2-4)

Это, конечно, был уже не чемпионский «Торонто» – без Кавая Ленарда, который выполнил свою миссию в Канаде и уехал домой в Лос-Анджелес. И все же «Рэпторс» были фаворитами в серии против «Бостона», ведь они проиграли всего 5 матчей за семь с половиной месяцев!..

В том числе потому, что сезон прервали в марте, а возобновили в «пузыре» только в августе. Но все равно «Рэпторс» выглядели мощнее, и у них даже было бы преимущество своего паркета, если бы играли не в «пузыре». Возможно, горячей канадской поддержки и не хватило – номинально в той серии все матчи выиграли «гости», хотя все они проходили на нейтральном паркете в Диснейленде.

Именно тот «Бостон» можно назвать отправной точкой, откуда вырос нынешний, двукратный финалист НБА: Ирвинг и Хорфорд (потом вернется) предыдущим летом покинули клуб, поэтому Тейтуму и Брауну вручили ключи от команды. Ключи подошли, первый серьезный тест против «Майами» в финале Востока Тейтум и Браун не прошли, но ценный опыт приобрели.

2023 – «Лос-Анджелес Лейкерс» выбивают чемпиона-2022 «Голден Стэйт» во втором раунде (4-2), сами проигрывают в финале Запада «Денверу» (0-4)

2024 – «Миннесота Тимбервулвз» выбивают чемпиона-2023 «Денвер» во втором раунде (4-3), сами проигрывают в финале Запада «Далласу» (1-4)

Эти серии были слишком недавно, чтобы подробно их вспоминать. Можно лишь подчеркнуть, насколько разные команды могут выбить чемпиона (и потом ничего не добиться): «Лейкерс» с Леброном и Дэвисом, чемпионы-2020, обладали всем накопленным авторитетом, чтобы переиграть действующего чемпиона в самом раскрученном полуфинале конференции в истории НБА.

Но накопленный авторитет приходит вместе с накопленным возрастом, что сделало «Лейкерс» ломкими, усталыми и слишком уязвимыми перед накатывающимся на них булыжником, простите, самородком из «Денвера».

«Миннесота» – напротив, молодые, голодные, зубастые волки, которые как будто были выращены под конкретную задачу: покусать чемпиона. А когда выполнили эту жизненную миссию, вообще не поняли, что делать дальше. И слили статус фаворита в серии против «Мэвз».

Это когда оборотень тебя кусает, ты становишься оборотнем, а если укусить чемпиона – еще не означает, что сам им станешь.

Фото: Gettyimages.ru /Morgan Engel, Matthew Stockman; AP Photo /Marty Lederhandler