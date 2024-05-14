Он собрал чемпионский состав для Йокича, а теперь строит команду, которая должна свергнуть «Денвер»

Какой проект Тима Коннелли круче?

Подъехав к Ball Arena в Денвере, он инстинктивно собирался войти на стадион через дверь, которую открывал сотни раз на протяжении последних 9 лет, но вовремя осекся – теперь ему нужно идти не через служебный вход, а через вход для гостей. Перед игрой он давал интервью журналистам в коридоре, ведущем из подтрибунки на площадку, но его прерывали каждые полминуты – кто-то из «Наггетс» или из сотрудников арены подходил, чтобы поздороваться и пожелать удачи на новом месте.

«Здорово сюда вернуться. Очень странно, но все равно здорово».

Подобная ситуация тривиальна, если речь об экс-игроке, которого обменяли в новый клуб, или даже об экс-тренере, который получил работу в другом организации. Но через «возвращение домой» в январе 2023-го проходил не игрок и не тренер – в Денвер с «Миннесотой» приехал новый президент по баскетбольным операциям «Тимбервулвз» Тим Коннелли.

Менеджеры в НБА нечасто меняют место работы – если только речь не о более высокой должности. Великий Ред Ауэрбах однажды угрожал уйти в «Никс» на фоне конфликта с владельцем, но в итоге работал менеджером только в «Селтикс». Пэт Райли тренировал три клуба, но президентом его сделали только в «Майами». Джерри Коланджело – это «Финикс» (не считая короткой халтуры консультантом в «Филадельфии»). Бьюфорд – «Сан-Антонио». Прести – «Оклахома». Лэрри Берд – «Индиана».

Все логично: если менеджер хорошо выполняет свои обязанности, его вряд ли уволят. Если проваливается – его не позовут в другую команду после увольнения. Если был успешен когда-то, а потом успехи иссякли, то за счет былого авторитета ГМ может вернуться в НБА – но обычно туда, где реальных перспектив нет, а «управленческая форма», похоже, тоже падает, как игровая: Капчак, Эйндж, Гриффин, Дюмарс.

Исключений тоже достаточно: Пэт Уильямс, Джерри Уэст, Дон Нельсон, Рэй Паттерсон, Уэйн Эмбри – но все они не из современного баскетбола/бизнеса. Масаи Уджири – единственный в сегодняшней НБА, кто построил репутацию топ-менеджера на одном месте работы («Денвер», снова тот же «Денвер»), а реализовал все это в чемпионский кубок – на следующем («Торонто»).

Тим Коннелли, похоже, мечтает повторить карьерный путь денверского предшественника. Он 9 лет руководил всеми баскетбольными процессами в «Наггетс». Но летом 2022-го, отказавшись от продления контракта, метнулся на аналогичный пост к соперникам по Северо-западному дивизиону НБА.

В первый же год без Коннелли «Денвер» выиграл первое в истории чемпионство, а над самим «сбежавшим» Тимом и его результатами в «Миннесоте» многие хихикали. Год спустя ситуация уже не выглядит такой простой.

Откуда этот Коннелли вообще взялся?

Удивительно, но не из системы «Сан-Антонио»! Впрочем, до «Денвера» он работал под руководством одного из таких «выпускников», Делла Демпса.

Вообще до неожиданного назначения в «Денвер» Тим работал под руководством специалистов НБА с хлипкой репутацией. Сначала – скаутом в «Вашингтоне» в сомнительные годы, когда там был Майкл Джордан. Позднее – в «Новом Орлеане», помощником Демпса, в еще более сомнительные годы – когда командой владела НБА, и комиссионер лиги блокировал работу офиса (ну это самое, «баскетбольные причины», обмен Криса Пола в «Лейкерс», вы же помните все?).

Несмотря на такое резюме, Коннелли чем-то привлек владельца «Наггетс» Стэна Кронке. Возможно, запросил самую маленькую зарплату среди соискателей. Возможно, из-за умелого нетворкинга – за время работы в «Уизардс» и «Хорнетс» Коннелли успел расположить к себе многих, и тот же Масаи Уджири – один из его ближайших друзей и наверняка перед уходом из «Наггетс» дал какие-то рекомендации. Показательно, что на свадьбе Коннелли, которую тот праздновал в то же лето, что и стал боссом «Наггетс», было семь ГМов НБА. Точнее, уже восемь, включая самого Тима.

Тим – из большой баскетбольной семьи, и хотя никто из пяти братьев Коннелли не стал баскетболистом (даже на школьном уровне каких-то мелких успехов добился лишь Тим; младший брат Дэн был одноклассником Кармело Энтони), все нашли работу в баскетболе. Правда, потолок для остальных четверых братьев – это должность скаута или младшего менеджера.

Как Тим Коннелли строил «Денвер»

В «Денвере» Коннелли сразу попал в сложную ситуацию для менеджера-новичка. Нужно было назначить нового тренера вместо уволенного Джорджа Карла. Уволенного, кстати, по инициативе владельца – Кронке отказался давать Карлу, только что получившему награду Тренеру года, прибавку к контракту. Коннелли выбрал Брайана Шоу, экс-ассистента Фила Джексона в «Лейкерс».

Нужно было искать новых лидеров – «крот» Игудала ускакал (урыл? как убегают кроты?) в «Голден Стэйт», Галлинари пропускал сезон из-за разрыва «крестов», Тай Лоусон, кажется, начинал побухивать (бонус: один из первых контрактов, который заключил Коннелли – подписание Мозгова).

«Денвер» быстро понял, что и Шоу не годится на роль главного, и с Лоусонами-Фаридами-Уилсонами Чендлерами выйти в плей-офф не получится. Но в глубокую перестройку не хотел уходить уже Кронке, ему достаточно было иметь прибыльную команду-середняка. Коннелли чередовал хорошие обмены (Мозгов на два пика первого раунда) со слабыми (те же пики просто скинули с лишними контрактами). На каждый драфт Джамала Мюррэя приходился выбор Эммануэля Мудиая или обмен пиков, под которыми «Юта» возьмет Гобера и Митчелла.

В общем, в первые 5 лет работы Коннелли ничто не предвещало успеха.

Если бы у Тима не было в рукаве… туза? Нет, не то... козыря? Нет, что-то сильнее, чем козырь… ах да.

Джокер.

Сам Коннелли называет тот выбор серба под 41-м пиком драфта-2014 случайностью. «Нам достаются незаслуженные похвалы. У нас было два выбора перед этим! Мы могли взять его раньше, а ждали до 41-го пика». И все же не стоит недооценивать работу офиса «Денвера»: Коннелли, во-первых, доверился отчету европейского скаута Рафала Юца по Йокичу, во-вторых, уговорил агента Мишко Ражнатовича не снимать кандидатуру Николы с драфта. Опять помог нетворкинг – Тим выстроил хорошие отношения с Мишко годом ранее, задрафтовав его клиента Жоффре Ловерня.

И когда Йокич не просто попал в «Денвер», но и стал расцветать, у Коннелли стало больше свободы. Новый тренер Майкл Мэлоун, с которым у Тима, естественно, были дружеские отношения, всегда получал продление контракта – даже если большого скачка в результатах еще не было. Коннелли мог потратить лотерейный пик на выбор Майкла Портера, которого зарубили все остальные клубы НБА из-за «красных флагов» по травме спины. Коннелли мог дать максимальные контракты (в скупердяйском «Денвере»!) трем игрокам. Коннелли мог договориться об обмене Джамала Мюррэя на звезду-ветерана… но быть заблокированным Мэлоуном, который буквально орал на Тима, что это глупая идея.

Четверо из пяти игроков старта «Денвера» – Йокич, Гордон, Портер и Мюррэй – не просто попали в «Денвер» при Коннелли (как и главный тренер чемпионов), но и до сих пор на контрактах, которые с ними заключал Тим.

Исключение – Кентавиус Колдэулл-Поуп, которого выменял преемник Тима, Кэлвин Бут. Но ведь и Бута в офис «Наггетс» приглашал и повышал до первого помощника тоже Коннелли. Забрал его еще в 2017 году из менеджмента… «Миннесоты», куда пять лет спустя ушел сам, уступив кресло в «Денвере» Кэлвину.

Почему Коннелли ушел в «Миннесоту» перед чемпионским сезоном «Наггетс»?

«Миннесота» уже много лет была в процессе обновления руководства. Менеджеры приходили и уходили по самым разным, иногда даже не связанными с их работой, причинам. Готовилась почва и для смены владельцев.

Марк Лори и Алекс Родригес еще не догадывались, что через два года старый владелец Глен Тэйлор закроет перед ними дверь в последний момент. В 2022-м все были дружно, в духе продуктивного сотрудничества – Лори-Родригес намекнули Тэйлору, что уже сейчас могут заманить в «Тимбервулвз» менеджера с хорошей репутацией, 12 часов общались с Коннелли, убедили его рассмотреть вариант с переходом в команду. После чего «обработали» и Тэйлора.

И вот на столе у Коннелли – пятилетный контракт на 40 млн плюс бонусы, привязанные к росту стоимости клуба. И полная автономия в работе на трансферном рынке, никаких сдерживающих факторов имени Кронке. По крайней мере, по обещаниям. Возможно, Тим понимал, что всю основную работу в «Денвере» он уже сделал, ему нужен был новый (высокооплачиваемый) вызов. И 23 мая 2022 года он его принял.

Через полтора месяца он взбаламутил рынок так, как в «Наггетс» не делал никогда: отдал пять игроков и пять пиков в «Юту» на Руди Гобера. Всего спустя сутки после выдачи супермаксимального продления контракта другому центровому, Карлу-Энтони Таунсу.

В обмене Гобера никто не видел смысла, кроме самого Коннелли. Чарльз Баркли даже назвал «Миннесоту» «идиотами» за то, что те пытаются собрать связку из «двух башен» в 2022-м. Логику пытались найти в бывшей команде Тима, «Денвере» – будто «Миннесота» (не выигрывавшая серию плей-офф с 2004-го) нацелилась на нейтрализацию конкретно Йокича в ближайшем будущем. А им еще добраться бы до встречи с этим самым Йокичем!

Но когда Коннелли спросили об этом, он резко отмел все предположения. «Влияние фактора Йокича? Нулевое. В лиге нет никого, кто может его сдержать», – выдал комплименты своему бывшему игроку Тим. И все же, наверное, был не до конца искренним.

«Все смеялись над ним, когда он провел тот обмен, типа «че он творит?», а он собрал отличную команду. Он заслуживает похвалы, как и их тренерский штаб, который обеспечивает работу всех этих вещей. Думаю, они очень опасны», – Йокич не заметил сопротивления от «Миннесоты» в прошлом году, но в этом – уже впечатлен.

Потому что продлением Таунса и обменом Гобера Коннелли, естественно, не ограничился. Мы говорили о том, что состав «Денвера» конструировал больше Тим, а не Кэлвин Бут, так вот в «Миннесоте» все пять игроков старта сейчас с контрактами, которые в эти два года работы в платежку клуба добавил именно Коннелли. Эдвардс – с максимальным продлением. Цепкий 23-летний форвард Джейден Макдэниелс – с не максмальным, но тоже увесистым (136 на 5 лет), при подписании казавшимся переплатой, но теперь как будто даже ниже рынка, ведь важность форварда для феноменальной защиты «Миннесоты» чуть ли не выше, чем влияние Гобера.

И последний элемент – приобретение ветерана Майка Конли, лучшего одноклубника в лиге (официально – в НБА вручается такая награда, и в этом году ее получил разыгрывающий «Миннесоты»), который идеально вписался в пятерку. С Конли также продлили контракт. Как и с Лучшим запасным игроком НБА-2024 Назом Ридом (а вы спрашивали, зачем «Миннесоте» три центровых).

Спустя два года после «идиотского» приобретения Гобера текущая команда Коннелли на равных играет в плей-офф с его бывшей – действующим чемпионом.

Тим – главная причина зарождающегося соперничества «Денвера» и «Миннесоты». Но не из-за обиды на его уход

Удача на драфте с гигантскими сербами и тинейджерами-инвалидами, заключение максималок налево и направо – это замечательно, но сильнейшей стороной Коннелли по-прежнему остается его позитивный характер, открытость, умение выстроить отношения с игроками, тренером, владельцем, помощниками, конкурентами, агентами. Для генменеджера, возможно, именно это – ключевой навык, а не знание нюансов потолка зарплат или наметанный глаз скаута. У Сэма Хинки было все, кроме навыка общения – и где теперь Сэм Хинки?

Вот как о Коннелли говорил Майкл Мэлоун: «Не представляю, что в профессиональном спорте могут быть отношения между ГМом и тренером, как у нас с Тимом. У нас могут быть разговоры «по душам», мы можем призывать друг друга нести ответственность, бросать друг другу вызовы – но знаем, что это никогда не личное». По словам работников «Наггетс», Коннелли и Мэлоун идеально дополняли друг друга – напряжение, которые вызывал обсессивно строгий тренер, всегда мог снять дружелюбный менеджер.

«Он всегда на позитиве. Найдет что-то хорошее в любой ситуации. Никогда не боится совершить ошибку», – это уже оценка Йокича.

Крис Финч из «Миннесоты» тоже легко сработался с Тимом (даром что и Финч, и его культовый ассистент Майка Нори успели поработать и в «Денвере» с Мэлоуном и Коннелли): «[Переход Коннелли в новый клуб –] самый легкий, самый естественный. Одно удовольствие, честное слово. Мне очень нравится энергия Тима и команды, которую он собрал. Мы все заодно, но можем иметь разные мнения, и учимся друг у друга на этом. Все отлично, как я и ожидал».

Мэлоун не поменял своего мнения о Тиме даже после его ухода в «Миннесоту»: «У меня нет друзей вне «Денвер Наггетс». Но будем честны: я бы не был главным тренером, если бы не Тим Коннелли, и я бесконечно благодарен ему за эту возможность.

Но теперь это наш соперник по дивизиону. Как бы я ни скучал по Тиму и его семье, но теперь нам надо их побить. Быть выше, чем «Тимбервулвз». […] С нетерпением ожидаю игр с «Волками», соперничества с ними».

Как будто странные слова для 2022-го – «Миннесота», в которую пришел Коннелли, только что вылетела в первом раунде от «Мемфиса», а «Наггетс», хоть еще и не были чемпионами, но уже считались одним из фаворитов нового сезона. Но как будто в Денвере раньше всех поняли, как «Миннесота» усилилась.

Уже в 2023-м после завоевания титула запасной защитник «Наггетс» Брюс Браун отметил, что самым сложным соперником в плей-офф стала именно «Миннесота» в первом раунде – хотя выиграла лишь один матч из пяти у Йокича и компании: «Что-то в них есть. Конли, Таунс, Энтони Эдвардс. Да, это была самая трудная серия».

Брюс Браун уже не в «Денвере», но его экс-одноклубники попали на еще более сложную «Миннесоту». И Коннелли считает, что процесс сборки его «Тимбервулвз» («Тим-Бервулвз?») еще не закончен – и никогда не будет закончен:

«Я мог бы сказать вам, что у нас есть 1-, 3-, 5-летний планы. И соврал бы. В НБА слишком много текучести, много переменных. Посмотрите на «Денвер» – мы пытались сохранить каких-то игроков и не смогли. А потом нам повезло выменять Аарона Гордона. Каждый день, особенно во время драфта, дедлайна или открытия рынка, все может резко поменяться. Нам очень повезло, что у нас есть невероятно талантливое ядро, мы пытаемся построиться вокруг него, поддерживать его.

Все остальное – просто гипотезы. Догадки. Нельзя знать наверняка. Ты совершаешь обмен, подписываешь кого-то, берешь на драфте – и просто надеешься, что это сработает. Думаю, нас [менеджеров] иногда слишком хвалят».

Главная похвала для генменеджера – когда он, добившись какого-то успеха в одном месте, становится целью для хедхантеров из команд-конкурентов. Вот и «Детройт» задолго до конца контракта Коннелли с «Миннесотой» уже называет его своим самым желанным кандидатом на вакантное место президента клуба и готов предложить какой-то немыслимый контракт.

Но пока у Тима Коннелли еще полно работы в Миннеаполисе. В прошлом сезоне его одолевали странные чувства от первых игр его «Миннесоты» против «Денвера». Теперь эти две команды второй год подряд сталкиваются в плей-офф – и это крайне интересное противостояние может растянуться не просто на семь матчей, а еще на несколько лет. А значит, у Тима Коннелли впереди будет еще много поездок на знакомую денверскую арену.

Фото: East News /AP Photo/Jerry Holt/Star Tribune via AP, David Zalubowski; Gettyimages.ru /Doug Pensinger, Matthew Stockman, Ethan Miller