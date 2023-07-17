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Кто больше всех потратил летом в НБА?

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Атланта Атланта
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Юта Юта
Сакраменто Сакраменто
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Чикаго Чикаго
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Майами Майами
Клипперс Клипперс
Бостон Бостон
Финикс Финикс
Индиана Индиана
Хьюстон Хьюстон
Нью-Йорк Нью-Йорк
Филадельфия Филадельфия
Новый Орлеан Новый Орлеан
Даллас Даллас
Портленд Портленд
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Баскетбол Баскетбол

Исследование Sports.ru.

После первых недель межсезонья в этом блоге вышел рейтинг самых разбогатевших игроков НБА. Но середина июля – совсем не конец межсезонья, даже если клубы к тому моменту уже заполнили все свободное место под потолком зарплат на сезон-23/24. Новое Коллективное соглашение НБА, определяющее бизнес-правила в лиге, дало игрокам больше мотивации оставаться в своих клубах (понимаю, с переходами Лилларда и Хардена этого не заметно, но поверьте, правила действительно настроены на поощрение лояльности), а командам – больше финансовых инструментов по их удержанию.

Разобравшись с рынком свободных агентов, клубы обратились к продлению баскетболистов с истекающими в 2024-м или 2025-м контрактами. Яннис Адетокумбо, Энтони Дэвис, Джейлен Браун с самым большим в истории НБА контрактом...

Чтобы не переписывать июльский рейтинг, я попытался найти альтернативный ракурс на эти новые деньги. И если в прошлый раз мы смотрели на них с точки зрения игроков, то можно же взглянуть и с обратной стороны – клубов.

Сколько команды потратят в отдельно взятом сезоне-2023/24, станет известно только по его окончании – будут еще обмены, подписания, отчисления, выкупы, заработанные и упущенные бонусы, и налог на роскошь тоже рассчитывается после плей-офф. И этот налог – по сути, штраф за слишком раздутую зарплатную ведомость – единственное, что отделяет экономные клубы от транжир. Без него все команды тратят сопоставимые суммы.

Например, «Индиана» и «Орландо», единственные команды с неистраченным местом под потолком зарплат, выплатят игрокам примерно по 130 млн. Самый дорогой клуб НБА «Голден Стэйт» оценивается уже в 7,7 млрд, но его игроки получат только 209 млн. Прошлогодние финалисты «Денвер» и «Майами» – 180 млн. Разница между самыми богатыми и самыми бедными, самыми слабыми и самыми успешными – менее, чем в два раза. Не так ровно, как в НХЛ с ее жестким потолком зарплат (там пэйролл беднейшего клуба вообще лишь полтора раза меньше, чем у самого тратящего, подавляющее большинство клубов – от 95 до 115), но сравните с какой-нибудь АПЛ, где топы тратят в 5, 7, 10 раз больше аутсайдеров.

К тому же в НБА, в отличие от европейского футбола, контракты не перезаключаются в сторону уменьшения или увеличения зарплаты. Суммы, сроки, прибавки – фиксированные. И поэтому контракты интересно оценивать уже в момент подписания. Большинство – это деньги будущих сезонов, и если расставить клубы по общим суммам новых соглашений, можно увидеть и неожиданные места, и большие разрывы между первыми, последними и средними. А вот глубокие выводы по рейтингу делать не стоит: у всех команд разные цели, разные возможности и разные ситуации.

Совокупно 30 клубов НБА выдали за это лето 5,6 млрд в новых контрактах. Как обычно, в подсчете – только гарантированные зарплаты (включая опции игроков по продлению или досрочному расторжению), без опций команд, маловероятных бонусов и негарантированных сумм. Для тех, кто любит вести учет всего, разбивка этих 5,6 млрд:

• 2 млрд получили свободные агенты-2023 (из них почти 500 млн – ограниченно свободные агенты) – Кайри Ирвинг, Дрэймонд Грин и остальные;

• 1,3 млрд в продлениях ветеранских контрактов, истекавших через год или два – Браун, Яннис, Дэвис и т.д.;

• 1,5 млрд – продления новичковых контрактов для игроков из первого раунда драфта-2020 – Эдвардс, Болл, Халибертон и прочие;

• 350 гарантированных млн в контрактах новичков, участовавших в драфте-2023 (две звездочки);

• 300 млн в опциях на сезон-24/25, которые клубы взяли в контрактах игроков с драфтов-2021 и -2022 (в таблице отмечены звездочкой), например, в контрактах Банкеро, Мобли, Холмгрена, Николы ЙоВича;

• 150 млн, ранее не гарантированных на сезон-23/24, включая использованные опции клубов – от остатка контракта Криса Пола, который ему гарантировали на сезон-23/24, до включенной опции в минимальном контракте Гоги Битадзе в «Орландо»;

• 18 млн – надбавка к действующим контрактам, которую Сабонис и Кларксон получили на сезон-23/24 вместе с одновременным продлением контрактов;

• 40 595 долларов, которые Джеймс Харден получил от «Филадельфии» в качестве торгового бонуса после обмена в «Клипперс».

То есть в этом рейтинге трат – все те доллары, которых не было в ведомостях НБА в прошлом сезоне. И здесь исключительно контракты игроков, потому что, во-первых, они составляют около 90% трат на персонал НБА, во-вторых, только они известны достоверно, в-третьих, только они учитываются под потолком зарплат.

 

 

Все зарплаты и платежные ведомости НБА

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