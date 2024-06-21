Сколько букв «д» в фамилии нового главного тренера «Лейкерс»?

Одна.

Джей Джей Редик.

(не спрашивайте, почему на официальном сайте НБА Редик, закончивший играть в 2021-м в «Далласе», до сих пор указан как игрок «Филадельфии», где бегал в 2017-2019, а одет вообще в форму «Нового Орлеана»)

На этом текст можно было бы закончить. Но все же попытаемся понять – почему же ему так часто пытаются вставить вторую букву «д» в фамилию, причем даже на американских сайтах?

Редик, Реддик, Риддик могут быть вариантами одной и той же фамилии, поменявшей свое написание спустя несколько веков. Варианты с двумя «д» встречаются чаще. По данным переписи населения США, в 2010-м Реддики встречались в США 9785 раз, примерно поровну между белыми и темнокожими (по оценкам сайта Forebears, еще около двух тысяч Реддиков живет в других странах: Канаде, Великобритании, Новой Зеландии). Риддиков насчитали 8464 штук, и среди них уже почти 70% - афроамериканцы. Этот вариант также чаще используют в качестве имени (самый известный – экс-чемпион в супертяжелом весе боксер Риддик Боу).

Редиков с одной «д» значительно меньше – всего 2087, преимущественно белые. И если ориентироваться на Forebears, почти все Редики – в Америке. Но также внезапно появляются в Германии. Это намекает на то, что у разных Редиков и Реддиков могут быть разные корни.

Фамилия может происходить от валлийского топонима «Редвик», английского «Реддитч» или шотландского «Реррик», от нидерландской фамилии «Ридейк» или немецких «Рэдеке» и «Риддих». Поэтому наличие одной или двух «д» может быть не только ошибкой паспортиста, но и объясняться корнями отдельной «ветви» Редиков-Реддиков.

А вот наличие второй «д» в фамилии нового главного тренера «Лейкерс» в ваших комментариях на Спортсе – просто ошибка, без альтернатив.

Редик.

Фото: Gettyimages /Maddie Meyer / Staff; nba.com