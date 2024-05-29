«Селтикс» – в финале НБА, но плей-офф для них будто и не начинался. Почему у «Бостона» такая легкая сетка?

Финал «со звездочкой»?

Давайте пофантазируем.

Соберем такую вымышленную пятерку баскетболистов: Бэм Адебайо, Эван Мобли, Паскаль Сиакам, Тайлер Хирро и Дариус Гарлэнд. Смогла бы такая команда в вакууме – при условии сыгранности и отсутствии внешних проблем у них и у соперников, чисто по таланту – стать чемпионом? Хотя бы выйти в финал НБА?

Как-то не похоже.

Это – символическая сборная из здоровых соперников «Бостона» по этому плей-офф. Когда обычно собирается фэнтези-команда из лидеров плейоффных клубов, она на бумаге выглядит круче любого реального фаворита. Например, вот подобный состав из оппонентов «Далласа», наиболее вероятного финалиста от Запада: Гобер, Таунс, Джордж, Эдвардс, ШГА. Совсем другой уровень «дрим-тим» на пути Луки Дончича к финалу.

А «Бостону» в первом раунде плей-офф достался «Майами» без Джимми Батлера и еще нескольких игроков основы. Во втором – «Кливленд» без стартового центрового Джарретта Аллена, потерявший по ходу серии и главную звезду, Донована Митчелла. Лидер «Индианы» Тайриз Халибертон в финале Востока против «Селтикс» провел лишь полтора матча из четырех. Мало того, что все эти команды не считались претендентами на чемпионские титул в этом году, так еще и их лучшие игроки досматривали серию со скамейки запасных «в штатском».

«Если это и не самый легкий маршрут в плей-офф в истории, он должен войти в топ-4. «Селтикс», по сути, получили свободный пропуск в финал. Это беспрецедентный случай. Не было ни единого момента, когда судьба «Бостона» была под угрозой», – выражает всеобщее мнение аналитик ESPN Зак Лоу.

Среднее число побед в регулярном сезоне у трех соперников «Селтикс» по Востоку – 47. В Западной конференции всего одна команда вообще вышла в плей-офф с таким результатом. Остальные 7 западных клубов ПО побеждали в регулярке чаще, чем даже самый опасный соперник «Бостона», «Кливленд» (48-34, четвертый посев).

Восток настолько слабее Запада?

В этом году Запад уверенно обыграл Восток по сезону – из 452 матчей победили в 261. 57,7% - лучший результат за 9 лет. И это очень большой разрыв.

Но о полноценной разбалансировке говорить нельзя. Предыдущие два года оставались за Востоком, пусть и не с таким отрывом. Система драфтов, потолков и, собственно, разделения на конференции должна выравнивать две половины – когда одна слабее, туда скорее попадут топовые новички, там должны быть команды с более чистыми зарплатными ведомостями, да и ищущие ту самую «легкую прогулку по плей-офф к финалу» звезды вроде бы должны перебегать.

Но система не защищена от временных «провалов». И иногда в одной конференции бывает больше перестраивающихся команд, чем в другой. А обменивать звезд принято в другую конференцию, чтобы не усиливать прямых конкурентов. Что было прошлым сезоном и летом? Развалился «Бруклин» по ходу сезона-2022/23, обе звезды ушли на Запад. Вечно недовольный Харден осенью улетел в Лос-Анджелес. «Торонто» отпустил Фреда Ванвлита в «Хьюстон», «Вашингтон» Брэдли Била – в «Финикс». А на Восток «перетек» только Дэмиан Лиллард, причем «Портленд» в этом обмене потерял больше, чем приобрел «Милуоки» (если вообще приобрел).

Уже через месяц многое в НБА может измениться, и конференции начнут выравниваться. Конечно, Йокич, Дончич, Эдвардс, Гилджес-Александер останутся на Западе. Но «Филадельфия» готова быть активной на рынке свободных агентов, «Индиана» и «Орландо» растут, «Милуоки» хочет исправиться за провал в этом году, у «Атланты» первый пик драфта. Не такое, что Запад всегда богатый, а Восток всегда болото. Бывает и наоборот.

Но прямо сейчас лучшие команды Востока действительно были менее надежными, чем топы с Запада (хотя на Западе все предсезонные фавориты не дошли даже до финала конференции). Не считая самого «Бостона», конечно. И когда в плей-офф привычно начала новая волна травм, это сильнее ударило по коллективным амбициям Востока, чем Запада с его большим разнообразием.

Почему же все сломались?

Проблемы испытали не только прямые соперники «Селтикс», но и косвенные конкуренты. Не играл травмированный Яннис за «Милуоки», а Лиллард сломался по ходу серии. В «Филадельфии» Эмбиид не пропускал матчей, но выходил на площадку не слишком здоровый. У «Никс» даже нет смысла перечислять травмированных – к финальному свистку седьмого матча против «Индианы» в живых остались только ассистенты тренера, и то не все. Да и сам «Бостон» играет без Порзингиса, надеется на его возвращение в финале. Без травм обошлись только молодые «Орландо Мэджик», дебютанты плей-офф.

С одной стороны, причины травм у всех разные. С другой стороны, что-то общее тут есть.

Все восточные претенденты думали, что у них появился ощутимый шанс пройти в финал именно в этом году, ведь перед стартом сезона не проглядывался какой-то абсолютный фаворит вроде «Хит» или «Кэвз» праймового Леброна. А еще всех возбуждал успех прошлогоднего «Майами», дошедшего до финала через плей-ин с восьмой строчки. Если такие команды выигрывают Восток, значит и мы можем, так?

Поэтому «Милуоки Бакс» пошли ва-банк с приобретением 33-летнего Лилларда, который последний раз проводил более 75 матчей в сезоне (с учетом ПО) 5 лет назад. А затем устроили никогда не работающую смену тренера. Резкая смена настроек в тренировочном процессе в феврале легко могла «доломать» ветеранов «Бакс» к апрелю.

«Майами» играл в финале год назад, как будто бы они обязаны делать то же самое для успеха. Вот «Хит» и приходится слепо верить в шаткое здоровье Батлера, к которому президент клуба Пэт Райли уже публично высказывает претензии .

«Филадельфия» и Эмбиид – отдельная песня .

«Никс» на этом фоне буксующих фаворитов выпрыгнули на вторую строчку в таблице, переоценили свои шансы, решили давить изо всех сил в ПО – иначе команды Тибодо и не умеют – и добавили в лазарет к Рэндлу и Робинсону всех остальных игроков старта, включая и сломавшего палец в последней игре Джейлена Брансона.

И когда до встречи с «Селтикс» «доживали» менее опытные и статусные команды, оказывалось, что бостонцы даже при плохой игре все равно сильнее. И соперники будто бы заранее выкидывали «белый флаг»: по слухам от инсайдеров, Митчелл и Халибертон могли выходить на паркет и дальше, пускай и хромая, но «Кэвз» и «Пэйсерс» решили их беречь, риск был намного выше шанса на камбэк. А Джарретт Аллен вообще сам принял решение не играть на уколах.

Претензии к «Бостону» от болельщиков других команд – очень странные

«Впрочем, что они должны делать? У них нет Кристапса Порзингиса. Состав определен. Посев прошел так, как прошел. Они просто делают свою работу», – даже признавая легкость походки «Селтикс» по плей-офф, Зак Лоу не понимает претензий к ним.

«Бостон» пока что проиграл всего два матча в плей-офф – но он и в регулярном сезоне доминировал, взял 64 победы, это лучший результат на Востоке с 2013-го. «Кельты» были самой стабильной командой, заслуженно взяли первый посев в лиге, впервые проиграли на домашней площадке только в середине января, ни разу на протяжении сезона не проигрывали 4 раза на отрезке в 7 матчей – с чего бы им проигрывать серию плей-офф даже здоровым соперникам?

Они должны были проходить в финальную серию по всем прогнозам и оценкам – и прошли. Проблемы других команд не их проблемы. И если можно сказать, что «Селтикс» как баскетболистам повезло – не пришлось сильно напрягаться на паркете – то «Селтикс» как организация сделала все в этом году, чтобы к плей-офф оказаться самой готовой командой.

Медики и тренеры по физподготовке минимизировали число травм: Хорфорд переживает сотую молодость, 34-летний Холидэй может установить свой лучший результат по общему игровому времени за год, проиграли только битву с ногой Порзингиса, но даже та вроде как заживает. Менеджмент пересобрал состав так, чтобы тот не зависел от вылета одного игрока – у «Бостона» шесть полноценных игроков стартовой пятерки. Самый молодой тренер-финалист за 50 с лишним лет Джо Маззулла после травмы Порзингиса смог почти полностью перекроить защиту – а атака больше не зависит от того, сколько «кирпичей» накидает Джейсон Тейтум.

В 2004-м у «Детройта» была еще более слабая конференция (Восток выиграл лишь в 37% матчей против Запада), но все уважают ту чемпионскую команду без суперзвезд. В 1980-е Запад каждый сезон был слабее Востока, «Лейкерс» почти всегда проходили в финал по свободной дорожке – кто-то от этого перестает считать «Шоутайм» одной из величайших династий в истории спорта? Прошлогодний «Денвер» стал чемпионом, ни разу не встретившись в плей-офф с командой своего уровня – ни один из 4 соперников «Наггетс» не выиграл более 45 матчей в регулярке-22/23 (для сравнения: у «Бостона» все соперники все-таки взяли 46 и больше побед).

Единственное, что должно влиять на оценку этого «Бостона» – это наличие или отсутствие чемпионских перстней. У «Селтикс» тоже было полно сезонов, омраченных травмами ведущих игроков. И да-да, снова напоминаем, что даже сейчас им пришлось играть без Кристапса Порзингиса и его 20 очков в среднем.

Такой легкий путь – плюс или минус перед финалом?

«Да, травмы сыграли роль. Но если «Бостон» в финале сыграет с командой, у которой снова будут травмы, то я не стану делать сноску при упоминании их чемпионства. Титул есть титул. Но вот если вы спросите меня, прошел ли «Бостон» настоящую проверку? Когда вас проверяли Эндрю Нембхард и Айзейя Джексон, что вы будете делать, оказавшись против Кайри Ирвинга и Луки Дончича?

Момент настоящей проверки все равно настанет. И вам придется исполнять правильные вещи на площадке: все эти комбинации, защитные владения. И вам нельзя будет позволять себе вольности, как это было с «Индианой». Потому что, когда вы даете шансы «Индиане», то они все равно все это портят и упускают. Но против «Далласа» так не получится! Если вы будете так лажать против «Далласа», то сразу получите 0-3 в серии», – не приживающийся ни на одном телеканале эксперт-кочевник Амин Эльхассан никогда не скрывал неприязни к «Бостон Селтикс», и эти слова возмутили многих фанатов «зеленых».

У «Селтикс» не было испытаний в этом плей-офф. Но кто-то назовет этот состав непроверенным? «Бостон» два года назад играл в финале, 7 человек из того состава – в основной ротации сейчас. Холидэй добавил чемпионского опыта. «Селтикс» уже дважды (2020, 2022) были той командой, которая выбивала из плей-офф действующего чемпиона. «Бостон» за последние несколько лет отправлял на каникулы и Янниса, и Эмбиида, и Батлера, и других суперзвезд НБА.

В этом году эти каникулы они устроили себе сами, и это дало «Бостону» возможность играть в энергосберегающем режиме против неопытных соперников, не форсировать возвращение Порзингиса, подойти к финалу отдохнувшими. Чего, кстати, бостонцам очень не хватало в 2022-м против «Голден Стэйт» после двух подряд семиматчевых серий против «Милуоки» и «Майами».

Что они смогут показать в финале-2024, никак не зависит ни от слабости Востока, ни от травм у прежних соперников по плей-офф, ни от легкости дороги к решающей серии. Только от них самих – и от тех, кто будет в этом финале противостоять им от Запада.

Фото: East News /AP Photo/Michael Conroy, AP Photo/Charles Krupa, Stacy Revere, Dylan Buell, Adam Glanzman, Tim Nwachukwu via AFP