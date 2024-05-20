Фото дня: Халибертон в худи с «душителем» Реджи Миллером. Главный кадр в истории «Индианы»

Троллит «Никс» после победы.

«Индиана» – одна из самых приятных историй этого сезона НБА. Команда пропустила три плей-офф подряд, последний раз побеждала в серии в далеком 2014-м, перед началом этого сезона ей прогнозировали место где-то наравне с «Атлантой» и «Бруклином». А «Пэйсерс» сначала сыграли в финале нового осеннего «Кубка НБА», выиграли 47 матчей в регулярке, а теперь прошли в финал Восточной конференции!

До такого неожиданного результата «Пэйсерс» добрались, словно они не «задающие темп» (pacer – «иноходец», прозвище взяли из мира автогонок, которыми живет и дышит каждый в Индиане), а опытные марафонцы. Лидеры соперников по первому и второму раунду плей-офф сошли с дистанции из-за травм, а «Индиана» все так же на ходу. Кто-то назовет это везением, но для кого-то это означает умение выдерживать нагрузки НБА лучше, чем соперник. Как и осознание собственного темпа игры, который у «Инди» – самой результативной команды сезона – зашкаливает.

За год «Индиана» прошла путь из аутсайдера в топ-4 НБА. Сильно помогло мощное подкрепление в лице Паскаля Сиакама в середине сезона. Повысилась эффективность, когда вместо однообразных Бадди Хилда и Брюса Брауна в старте стали играть более сбалансированные, хоть и более молодые, Эндрю Нембард и Аарон Несмит. Но все же этот успех неотделим от фигуры главной звезды команды – лучшего плеймейкера НБА-2023/24 Тайриза Халибертона.

В решающем матче за выход в финал Востока «Индиана» играла в гостях в Нью-Йорке, но не заметила ни давления трибун «Мэдисон-Сквер-Гардена», ни уставшего соперника – 130:119 и 67,1% (53 из 79) с игры в матче. Это рекорд точности для плей-офф– не только в этом сезоне, не только среди седьмых матчей, а в принципе в истории НБА!

Статистика Халибертона в матче, где у его команды залетало все:

• 26 очков, из которых 14 – в первой четверти, выбившие «Никс» из равновесия;

• 6 из 12 трехочковых, 4 из 5 двухочковых;

• 6 передач, перехват и блок всего на 2 потери и 2 фола;

• 1 толстовка, которую теперь хочет каждый в Индианаполисе.

Тайриз не упустил возможности подколоть соперника после победы, ведь этот соперник – самый принципиальный. «Никс» и «Пэйсерс» славно бодались в 90-е, и легенда «Индианы» Реджи Миллер стал главным символом того противостояния на пару с преданным болельщиком «Никс» режиссером Спайком Ли. Собственно, этот жест на фото с худи Халибертона их и объединяет.

Часто жест с «удушением» приписывают другому легендарному моменту Миллера против «Никс» – «8 очков за 9 секунд». Но то случилось годом позднее, в 1995-м. Врагом номер 1 в Нью-Йорке Реджи стал годом ранее. В плей-офф 1994 года «Индиана» и «Нью-Йорк» соперничали за выход в финал НБА, и в пятом матче в «Гардене» при равном счете в серии «Никс» вели с комфортным преимуществом.

Пока Спайк Ли не начал болтать лишнего в адрес снайпера «Индианы».

Заведенный Реджи заткнул Спайка и ньюйоркские трибуны 25 очками в четвертой четверти, которую «Индиана» взяла с разницей в 20 очков. Так – благодаря рукам Миллера вокруг собственной шеи и выступлении самих «Никс» – все еще раз вспомнили, что у «Нью-Йорка» давно есть ярлык главных чоукеров НБА.

Реджи после матча нагло спрашивал у всех вокруг «да кто такой этот Спайк Ли» и уже более серьезно объяснял вклад режиссера в поражение «Никс»: «Понимаю, он их самый большой фанат, нельзя винить его за это, но иногда он слишком много говорит, и это заводит соперника».

Еще одно заблуждение, что ту легендарную серию «с асфиксией» выиграла «Индиана». Но нет, «Никс» тогда отыгрались с 2-3 и вышли в финал НБА. Впервые «Индиана» выбила «Никс» как раз в 1995-м, в серии с «8 за 9» и «Дин-дон, ведьма умерла».

«Нью-Йорк» против «Индианы» – исторически злое соперничество

Кстати, в сегодняшней победе «Индианы» тоже был фактор крикливого фаната. Кто-то из первого ряда в МСГ решил повторить ошибку Спайка Ли и разозлить Халибертона.

«Ну как, понравилось это дерьмо?» – ответил болельщику Тайриз после очередной удачной атаки «Индианы». К слову, Халибертон был сегодня уверенным в себе, но не самоуверенным: ту же капюшонку с жестом Реджи он надел только после матча, не рискнув приехать в «Гарден» в таком вызывающем наряде.

После матча он мог троллить соперника уже в полный голос. «Я просто надел худи. Хочу чувствовать себя комфортно во время перелета. Мне прислали ее дня два назад. Тому, кто это сделал – огромное спасибо», – у Халибертона и так никогда не сходит улыбка с лица, а сейчас она была еще вдвое шире.

Сам Реджи Миллер тоже не остался в стороне от троллинга заклятых врагов. Штатный комментатор TNT вспомнил, что когда он работал на втором матче серии в Нью-Йорке, хозяева повели в серии 2-0, к его столику подбежал форвард «Никс» Джош Харт и поиздевался над историей нелюбви Миллера и Нью-Йорка: «Слышишь, они скандируют «##### Реджи».

Реджи услышал, запомнил – и припомнил в соцсетях Харту, а также Брансону и другим игрокам «Никс».

«Момент, в который серия перевернулась! Брансон – реальный игрок, был лучшим в этих плей-офф, но теперь ты и твои ребята могут вместе лечить свои болячки на прекрасных пляжах Канкуна. Наслаждайтесь» – и добавил прекрасный хэштег #БогНеЛюбитУродов.

Халибертону пока далеко до статуса легенды «Индианы» или врага «Нью-Йорка». Но он учится у лучших: «Мы списываемся каждый день, Реджи выступает для меня ментором». Так что все впереди – Халибертона уже можно считать лучшим игроком на своей позиции (разыгрывающий) в клубной истории, обязательный бой с «Никс» есть, следующий шаг – выход в финал НБА, Реджи добился этого с командой в 2000-м (одолев по пути «Никс», как и полагается)…

...но сейчас на пути к этому финалу – абсолютные фавориты «Селтикс», у которых нет такой эпидемии травм, как у «Милуоки» или «Нью-Йорка». «Индиане» будет сложно. Полгода назад они выбили «Бостон» из плей-офф «Кубка НБА», но там была одна игра, к тому же домашняя, а тут нужно четыре победы. И Реджи не сможет поделиться с Тайризом положительным опытом – за карьеру против «Бостона» в плей-офф он набирал в среднем лишь 16 очков за игру, что на 7,5 очков хуже, чем против любимых «Никс».

Но для этой «Индианы» уже выход в финал Востока – фантастика. Немногие верили, что им удастся отыграться с 0-2 и 2-3. Перед шестой игрой в Индианаполисе игроки «Никс» решили намекнуть, что приехали «хоронить» «Индиану» – облачились в черное.

И после этого разгромно проиграли и в гостях, и дома.

Как показал сегодня Халибертон, важно не в чем ты приезжаешь на арену, а в чем ты уезжаешь с нее.

Фото: Gettyimages.ru /Elsa; Instagram; Twitter/Pacers