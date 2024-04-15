Бобан Марьянович – народный герой. Специально промазал, чтобы накормить всю арену курицей

Последний день регулярки НБА получился разным.

В Нью-Йорке «Никс» сражались в овертайме с «Чикаго» до последнего, чтобы дождаться промаха от Демара Дерозана и вырваться на второе место.

В Лос-Анджелесе «Клипперс», которые давно определились с четвертой позицией, выпустили третий состав с Ксавьером Муном, Брэндоном Бостоном и Кобе Брауном и изображали борьбу против немотивированных «Рокетс».

Одного выступления молодняка не хватало для того, чтобы развлекательная программа всех удовлетворяла. Так что в четвертой четверти Име Удока на все 12 минут бросил на потеху гигантского центрового Бобана Марьяновича.

Тот набрал 13 очков и 8 подборов, 6 из 8 с игры.

Проиграл спорный Ксавьеру Муну (рост – 183 см, на 40 сантиметров меньше, чем у серба).

А также устроил запоминающийся жест доброй воли.

Марьянович встал на линию за 5 минут до конца и случайно промазал первую попытку.

На многих аренах НБА существует традиция, заставляющая болельщиков активно себя вести, когда соперники бросают штрафные. В случае двух промахов подряд им часто перепадает что-то по акции – в данном случае им обещали бесплатные сэндвичи с курицей. Обычно после первого промаха игрок команды соперников с удовольствием забивает и не скрывает радость от того, что дал чужим болельщикам надежду, а потом отнял ее.

Здесь вышло иначе.

Марьянович отлично бросает штрафные, у него 76% за карьеру в лиге.

И все же тут ему захотелось сделать всем приятное – он показал, что специально промахнется, и воплотил задумку в жизнь.

Нужно добавить, что фанаты «Клипперс» – для Бобана не чужие люди. В Лос-Анджелесе он провел несколько лет своей странной карьеры.

Фото: Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press