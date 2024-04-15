Вот это последний день НБА! Брансон вытащил «Нью-Йорк» на второе место, «Финикс» избежал плей-ин, Бобан всем обеспечил курицу

Регулярный сезон НБА подошел к концу. Напоследок лига записала себе в актив еще одно достижение – к последнему дню команды подошли так плотно, что половина матчей оказывала влияние на итоговую расстановку. Ничего сенсационного, пожалуй, так и не случилось, но, по крайней мере, было весело.

Теперь картина плей-офф выглядит вот так:

Что было на Востоке

1. «Бостон» (64-18)

«Селтикс» дождались конца регулярки. На последний матч – с «Вашингтоном» – они вышли с Михайлюком, Корнетом и Уолшем в старте. Поэтому от великого Пэйтона Притчарда потребовался подвиг – 38 очков, 15 из 21 с игры, 12 передач и 9 подборов. Он не стал себя насиловать, потому что в последней игре прошлого года уже составил компанию Лэрри Берду и Джону Хавличеку как единственным игрокам «Селтикс», у которых в копилке есть трипл-дабл с 30 очками.

2. «Нью-Йорк» (50-32)

«Никс» видели, что «Милуоки» проигрывает, так что выпрыгнули из штанов под конец – сначала добавили в четвертой (33:27), а потом вытащили овертайм у «Чикаго» (11:10).

«Чикаго» уже ничего не было нужно, но, так как их стыдили всю неделю после двойного данка Крэйга-Драммонда, им ничего другого не оставалось, кроме как выставить оптимальный состав и стараться.

Только Брансон не был настроен брать пленных.

40 очков, 14 из 30, 8 подборов и 7 передач. Он сравнялся с Патриком Юингом по числу матчей с 40 очками за сезон.

«Нью-Йорк» стал вторым в конференции впервые с сезона-2012/13.

Даже Демар Дерозан не захотел портить такой момент и все же промахнулся на последних секундах.

3. «Милуоки» (49-33)

Лучше всего произошедшее с «Бакс» изображено на этом видео:

«Милуоки» хватило на полторы четверти, после чего они развалились с треском и грохотом. Это произошло после того, когда молодые «Мэджик» вдруг поняли, что волноваться совершенно не надо и перестали промахиваться с дуги так, как делали поначалу.

Лиллард был ужасен – 2 из 14 с игры.

Миддлтон не сильно лучше – 6 из 15 с игры.

Бегающие глаза Риверса, пытающегося понять, на кого все валить теперь.

Проигранный щит, 17 потерь и ощущение полной безнадеги.

4. «Кливленд» (48-34)

«Кливленд» мог оказаться третьим, но почему-то не захотел этого сам. Теперь их соперником будет не «Индиана», а «Орландо».

«Кэвз» посчитали, что предпочтительнее дать всем отдых. Митчелла с Гарлэндом и Левертом не было, Мобли и Аллен отбегали меньше 25 минут.

В итоге здесь чего только не было, Эмони Бэйтс отыграл 29 минут и ушел с «-22», Пит Нэнс, еще один сын Лэрри Нэнса-старшего, набрал первые очки в НБА, Айзейя Мобли набрал 11 очков за 16 минут, а Крэйг Портер вышел в старте.

При этом «Кливленд» еще и вел до четвертой четверти встречи с «Шарлотт», но там уж Бикерстафф нажал кнопку слива и выпустил мусорную бригаду. «Кэвз» проиграли двенадцатиминутку со счетом 14:32, а главным героем матча стал Ник Смит-младший, настрелявший 14 очков за четверть, столько же, сколько все соперники одновременно.

5. «Орландо» (47-35)

Попугали всех энергией и защитной хваткой. Не факт, что против такого «Милуоки» считается, но тем не менее. «Мэджик» могли и вовсе вывалиться в плей-ин, но подтвердили, что это был их лучший сезон со времен Дуайта Ховарда.

6. «Индиана» (47-35)

«Хоукс» вышли без Капелы (Джейлен Джонсон и так травмирован), так что дальнейшее можно даже не пересказывать.

«Индиана» устроила повторение клубного рекорда результативности, который установила в начале сезона в рамках внутрисезонного турнира как раз против «Атланты». 65% с игры, 19 из 36 трехочковых, 157 очков.

Тогда «Хоукс» продержались на равных до конца, в этом случае их хватило на одну четверть (вторую). Все остальное они безбожно проиграли.

7. «Филадельфия» (47-35)

«76-е» не верили в то, что кто-то из конкурентов проиграет, так что не стали дергать Джоэла Эмбиида по пустякам.

И без него все получилось, особенно когда в конце третьей четверти Бадди Хилд за одну минуту положил 3 трехочковых.

После игры «Филадельфия» иронично жаловалась на то, что Док Риверс не оправдал их ожиданий, а Джоэл Эмбиид горевал из-за своего психологического здоровья, которое снова оставляет желать лучшего.

«Филадельфии» теперь предстоит матч плей-ин против «Хит».

8. «Майами» (46-36)

Интрига в матче с «Торонто» испарилась во второй четверти, которую «Хит» выиграли со второй разницей в этом году – 43:22 («+21»), больше было только с «Портлендом».

Самым результативным стал Томас Брайант, 18 очков за 23 минуты.

«Хит» предъявили здоровый состав и (иллюзорную) готовность вновь удивлять.

9. «Чикаго» (39-43)

Пытались оставить хорошее впечатление у массовой аудитории с помощью огорчения «Никс», но на этот раз Дерозана подвела рука. Как бы он ни упустил приз лучшего клатчера, ведь, как известно, запоминается последнее.

10. «Атланта» (36-46)

Потребовалось отдельное напоминание от Куина Снайдера, что сезон еще не закончен и предстоит матч плей-ин с «Чикаго».

Полное уныние на фоне феерии «Индианы». У Трея Янга 12 очков, 4 из 9 и «-35». Конечно, аттракцион с его обменом этим летом будет захватывающим.

Что случилось на Западе

1. «Оклахома» (57-25)

«Тандер» вышли против второго состава «Далласа» (Джейден Харди отыграл 29 минут, юху), поэтому в основном смотрели, что происходит в других матчах. Уже в первой четверти тут было 39:22, а к большому перерыву – 82:41, 60% с игры от «Оклахомы». Это при том, что ШГА, Уильямс и Холмгрен отбегали меньше 15 минут.

Все сложилось идеально. «Оклахома» осталась первой.

2. «Денвер» (57-25)

Джи Джи Джексон – страшный человек, никому спокойной жизни от него нет. Молодой «Мемфиса» выбросил 36 раз и, что еще хуже, попал из них 17, добавил 12 подборов и заработал 44 очка.

«Наггетс» опростоволосились в предыдущей игре с «Сан-Антонио», так что тут они просто грустили и старались успокоить еще одного бешеного новичка. Для этого Йокичу пришлось даже отбегать всю третью четверть целиком.

Когда «Гризлис» были отодвинуты на 15 очков, а судьба «Миннесоты» прояснилась, «Наггетс» закончили резервным составом.

Все идет к еще одной серии с «Лейкерс».

3. «Миннесота» (56-26)

У «Миннесоты» вроде бы все замечательно. В этом сезоне они выдали второй показатель за всю клубную историю (лучше было только у Кевина Гарнетта в статусе MVP) и наблюдали аншлаг на всех домашних матчах.

Но в последней игре что-то повеяло холодком.

Вернулся Карл-Энтони Таунс (10 очков, 3 из 8 с игры, 5 потерь).

«Волки» попали под шквальный огонь – 22:44 в первой же четверти, 8 из 11 с дуги у «Санс», 11 потерь у «Миннесоты».

Финч схватил технический еще в первой четверти, а во второй поучаствовал в перепалке с Брэдли Билом. «Миннесоту» выбешивает разница по числу штрафных, и Энтони Эдвардс мстительно заявил, что в плей-офф «Санс» не будут всего этого свистеть.

«Миннесота» нарвалась на самую неприятную версию «Финикса» из возможных, на ту самую версию, которая называлась претендентом на титул. Уже до этого «волки» провели именно против «Санс» свою худшую защитную игру сезона (133 очка) и худшую атакующую игру сезона (87 очков). Теперь они получили «-22» за четверть, Эдвардс попихался с Билом, второе место упущено…

Теперь «Миннесоте» предстоит играть с «Финиксом» в плей-офф.

4. «Клипперс» (51-31)

Проиграли «Рокетс» составом, где звездами были Терренс Мэнн, Ксавьер Мун, Брэндон Бостон и Амир Коффи.

Первая серия из трех поражений с момента обмена Джеймса Хардена.

Самое главное – Тай Лю так и не признался, когда появится Кавая Ленард. «Он чувствует себя окей и кое-что делает».

Герой матча – Бобан Марьянович, который специально промазал с линии, чтобы всех накормить бесплатной курицей.

5. «Даллас» (50-32)

Расслабленно проиграли полтинник расслабленной «Оклахоме» в рамках расслабленной подготовки к серии с «Клипперс».

Тут как-то мимоходом выяснилось, что Лука Дончич набрал больше всех очков в этом сезоне.

6. «Финикс» (49-33)

После конфликта Била с Эдвардсом впечатлительные американцы настроили телеприемники на джордановскую волну и жаждали акта мести. Однако «Санс» показали, что слухи о проигранных четвертых четвертях преувеличены и закрыли все вопросы с помощью 5 из 7 из-за дуги. Брэдли Бил набрал 36, 6 из 6 с трехочковой, и показал, что бывает, когда Дюрэнт и Букер приковывают к себе внимание, а он поливает.

«Санс» запрыгнули на последнюю ступень поезда, уходящего в плей-офф, и избежали неудобных для них «Лейкерс».

7. «Новый Орлеан» (49-33)

«Пеликанс» – еще одна команда, которая страдала от «Лейкерс» на протяжении всего сезона. Регулярка начиналась с позора во внутрисезонном турнире и закончилась тем же самым – разгромом, отставание доходило до 32 очков.

«Новый Орлеан» не может ничего сделать с Энтони Дэвисом (13 из 17 с игры, 30 очков).

«Новый Орлеан» не может остановить Леброна, который ходит танком под щит и стягивает на себя толпы – 28 очков, 11 из 20, и 17 передач.

«Новый Орлеан» вообще не страшен: Ингрэм может сколько угодно бросать со средней, он все равно не Дюрэнт, а Зайон беспомощен против фронткорта «Лейкерс», толстый он или не толстый (4 из 13).

«Пеликанс» провалились в плей-ин. И это только начало, потому что в следующей игре их снова ждут «Лейкерс».

8. «Лейкерс» (47-35)

Самое важное для калифорнийцев произошло на последних минутах: Энтони Дэвис попросил замену и похромал в раздевалку. У него повреждение спины, но вроде бы он готов выйти в плей-ин.

Как говорится, нет Дэвиса – нет «Лейкерс».

9. «Сакраменто» (46-36)

У «Портленда» отсутствовали 10 человек, которые набирали больше трех четвертей от всех очков команды в этом сезоне. Так что оставшихся повел за собой Дэлано Бэнтон, ну, как повел, он установил рекорд – промахнулся из-за дуги все 15 раз. Команда ему соответствовала – промахнулась 38 раз из 47.

Бэнтон набрал 17 очков, а потом получил два технических и был удален в четвертой четверти.

Короче, «Сакраменто» ни разу за игру не побоялся упасть на 10-е место.

Мини-повторение прошлогоднего плей-офф – встреча с «Голден Стэйт» в рамках плей-ин.

10. «Голден Стэйт» (46-36)

«Уорриорс» поберегли Карри, Грина и Пэйтона в матче против «Юты» и не без труда, но добились победы. Единственной победы в 4 матчах, в которых отсутствовали Карри и Грин.

«Голден Стэйт» не может никого напугать своей игрой. Так что последний месяц это за всех делает Стив Керр: он вновь и вновь обещает, что «Уорриорс» обязательно пошумят плей-офф, так как команда у них слаженная, с хорошей химией между игроками, опытом плей-офф и молодыми вливаниями. Осталось, правда, в плей-офф еще попасть, ведь в одном матче возможно все. А «Уорриорс» нужно сразу два раза, чтобы все было возможно в их пользу.